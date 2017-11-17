DHA YURT BÜLTENİ-4

1)AVUKAT BÜROSUNDAN ÇIKAN MUHTAR VE 3 AZAYA SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesine bağlı Sinanlı köyünde oturanlar ile köyden yıllar önce çıkıp Batman\'a yerleşen bir aile arasında köydeki Hizane arazisi nedeniyle çıkan sorun, Avukatlık bürosundan çıkan köy muhtarı ve 3 köy Azasının darp edilmesi ile sonuçlandı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edilen görüntülerde, Avukatlık bürosondan çıkan Köy muhtarı Halil Doru ve 3 azanın onları bina girişinde ellerinde sopalarla bekleyen 10\'dan fazla kişi tarafından feci şekilde darp edildiğini görülüyor. Bismil ilçesine bağlı Sinanlı köyünde oturanlar ile köyden yıllar önce Batman\'a göç eden Taşdemir ailesi arasında iddiaya göre, köydeki Hazine arazisi nedeniyle sorun çıktı. Sorunun çözülmesi için Bismil Kaymakamlığına giden köy muhtarı Halil Doru, Muhtar azaları Bilal Karaer, Hüseyin Taşdemir ve Aziz Akyol, buradan bir sonuç alamayınca köyün Batman\'a yakın olması nedeniyle Batman\'da bir iş hanındaki bir Avukat ile görüştüler. Avukatlık bürosondan çıkan köy muhtarı Doru ve yanındaki 3 köy azası bina girişinde kendilerini bekleyen Taşdemir ailesi bireylerinin sopalı saldırısına uğradı.

Bina girişindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edilen görüntülerde, bir kişinin önce bina girişinde beklediği, Muhtar Doru ve yanındaki 3 azanın asansörden inmesi ile birlikte bina girişinde bekleyen kişinin bunlarla tartıştıkları görüldü. Bu arada binanın her iki girişinde ellerinde sopalarla giren 10\'den fazla kişinin Muhtar Halil Doru ve yanındaki 3 köy azasına saldırdıkları görüldü. Saldırıya uğrayan iki kişinin yere yığılmasına rağmen darp edildikleri görülürken, saldırganların daha sonra binaya başkaların girmesi ile binadan çıktıkları görüldü. Sinanlı Köyü muhtarı Halil Doru\'nun kardeşi Yılmaz Doru, köylülerin kullandığı hazine arazisinin 40 yıl önce Batman\'a taşanın Taşdemir ailesi tarafından alınmak istendiğini belirterek, \"Muhtar abim ve 3 köy azası sorunun çözümü için 3 gün önce önce Bismil Kaymakamlığına gitti. Oradan da Batman\'da bir Avukat ile görüşmeye gittiler. Avukatlık bürosundan çıkarken, kendilerini takip edip bina girişinde bekleyen 10\'dan fazla kişinin sopalı saldırısına uğradılır. Saldırıda muhtar abim ve 2 aza yaralandı ve rapor aldılar. Karşı taraftan şikayetçi olduk\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bir kişinin bina girişinde beklemesi

-Muhtar ve 3 Aza\'nın asansörden inip çıkışa doğru gitmesi

-Muhtar ve yanındakilerin saldırıya uğraması

-Sopalarla binaya girenlerin muhtar ve 3 kişiye saldırması

-Saldırıya uğrayan 2 kişinin yere yığılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN,(DHA)-

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2)BOTLARI SU ALAN KAÇAKLARI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na gitmek isterken lastik botları su alınca zor anlar yaşayan Suriyeli 60 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yürüten TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu, bugün 06.30\'da, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirledi. Su almaya başladığı görülen ve batma tehlikesi geçiren botta bulunan kaçaklar, kurtarılıp, sahil güvenlik botuna alındı. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 60 kaçağın Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Kaçaklar, Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Ayakkabılarını ve çoraplarını çıkaran kaçaklar, kurulanmaya çalıştı. Sahil güvenlik ekipleri üşümemeleri için kaçaklara battaniye, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi ise karınlarını doyurmaları için yiyecek ve içecek dağıttı. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderilecekleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaçakların iskeleye getirilmesinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTEDİ, GÜNEYSU\'NUN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Rize\'de, 13 yıl önce beton yapılaşmayı eleştirip, yöresel şiveyle \'Hayin, köti evler yapayisunuz\' diyerek, yöre mimarisine uygun ev yapılmasını istemesi, etkisini gösterdi. Erdoğan’ın meleketi Güneysu ilçesindeki yeni konutlar, yöre mimarisine uygun inşa edilirken, ahşap giydirmeyle kaplanan beton binalar, ilçenin görünüşünü değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde, 2004 yılında geldiği Güneysu ilçesi Handüzü Yaylası’nda yöresel şiveyle \"Hayin, köti evler yapayisunuz\" sözleriyle sitem ederken, yöre mimarisine uygun ev yapılmasını istemişti. Erdoğan’ın bu isteği, kent genelinde etkisini gösterdi. O günden bu yana Rize’de, yöre mimarisine göre inşa edilen hastane, okul, kültür merkezi, stadyum ve hükümet konağı gibi 70’ye yakın kamu binası ile çok sayıda özel konut, kentin mimari açıdan görünüşünü de değiştirdi.



GÜNEYSU’DA BİNALAR, AHŞAPLA KAPLANDI



Rize mimarisinin en fazla uygulandığı yerlerin başında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinin de bulunduğu Güneysu ilçesi geliyor. İlçedeki hastane, kültür merkezi, öğretmenevi, halk eğitim merkezi, hükümet konağı ve okul binaları, yöre mimarisine uygun yapıldı. TOKİ’nin yaptığı 39 konut ve 25 iş yeri de yöre mimarisine uygun inşa edildi. İlçe girişinde yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi\'nin konut inşaatları da ahşap mimariye uygun inşa ediliyor. İlçede başlatılan projeyle beton binalar, ahşap giydirmeyle kaplanınca, ilçenin çehresi de değişti.



ERDOĞAN’IN EVİ DE YÖRESEL MİMARİYE ÖRNEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2001 yılında, Rize’nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi’nde inşa edilen, 160 metrekarelik alan üzerine kurulu 3 katlı evi de Rize mimarisinin tüm özelliklerini yansıtıyor. Konutun müteahhitliğini AK Parti Rize eski Milletvekili Abdülkadir Kart, mimari projesini ise İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş hazırlamıştı.



İLÇE HALKI, AHŞAP GÖRÜNÜMDEN MEMNUN



Öte yandan Güneysu ilçesinde yaşayanlar ise beton yapıların ahşapla kaplanmasına destek verdi. İlçe sakini Mevlüt Top, Güneysu\'daki bazı binaların eski olduğunu belirterek, “Binaların dışı, kötü vaziyetteydi. Giydirme yapılarak, yenilendi. Şu an, güzel bir görünüme sahip oldu. Cumhurbaşkanı\'mız, ilçeye geldiğinde bütün bürokrasi basın ilçeye geliyor. Burada çekim yapılırken, evler, kötü gözüküyordu. Şimdi ise yöresel mimari ile binaların dışı yenilendi. Çok güzel, hoş bir görüntü oluşturdu. Kalan binalar da inşallah yakın zamanda yenilenecek. Güneysu’da yapılan bu çalışma, Türkiye’ye örnek olabilir” diye konuştu.



Muhammet Karali ise yapılan bina cephe yenilemesinin çok güzel olduğunu dile getirerek, “Rize’de evler, böyle olmalı; ama böyle ev yapan, az. Okullar ve kamu kurum binaları böyle yapılmaya başlandı” dedi.

Görüntü Dökümü

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Güneysu ilçe detayları

Konut detayları

Bina giydirme detayları

Vatandaş röp.

Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE

SÜRE: 05:06 BOYUT: 402 MB

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4)SGK\'YI USULSÜZ SAĞLIK RAPORUYLA ZARARA UĞRATAN 6 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Kayseri\'de, usulsüz olarak engelli raporu aldıkları birçok kişinin malulen emekli olmasını sağlayan 33 kişiden 6\'sı yapılan sorgularının ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye gönderildi.Polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde Kayseri\'de faaliyet gösteren firmalarda çalışan bazı kişilerin, 3 bin 600 çalışma gününü tamamladıktan sonra usulsüz olarak aldıkları engelli sağlık raporları ile vergi indiriminden yararlandıklarını, ardından SGK\'ya başvurarak malulen emekli olduklarını belirledi. Olayı gerçekleştiren ve içlerinde usulsüz rapor alma işlemini organize eden kişilerin de bulunduğu 33 kişi hakkında, \'Nitelikli dolandırıcılık ve kamu kurum dolandırıcılığı\' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. 3 gün önce gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 31 kişi yakalanırken 2 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyordu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) sorgusu tamamlanan 6 kişiyi önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabipliğe getirerek sağlık raporu aldırdı. Bu işlemin

Görüntü Dökümü

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- SGK dolandırıcılarının adli tabipliğe getirilişi

- SGK dolandırıcılarının adli tabiplikten çıkarılışı

- Diğer detaylar

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

1 dakika 19 saniye /42MB

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5)ALANYA\'DA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNA 14 TUTUKLAMA

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde başsavcılık koordinesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14\'ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın \'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, bu örgüte mensup olmak ve suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma ve nitelikli gasp suçları\' kapsamında başlattığı soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım\'da operasyon düzenledi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre\'nin koordinesinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda E.A., B.Z., A.T., F.A., A.A., M.K., A.I., H.Y., S.Y., N.S., S.K., D.Y., A.Ç., E.A. ve E.R. ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 14\'ü ise savcılık talimatıyla sevk edildiği Alanya sulh ceza hakimliğince yaklaşık 20 saat süren sorgularının ardından tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada ise savcılığın adli soruşturmayı titizlikle yürüttüğü ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarla ilgili kamu davası açılması yönünde çalışma başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye binası görüntüsü

-Şüphelilerin polis nezaretinde adliyeye getirilişinden görüntü

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

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6)BURSA\'DA 35 FARKLI ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 25 GÖZALTI

BURSA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Özel Harekat polislerinin desteğiyle 35 ayrı adrese düzenlenen şafak operasyonuyla 25 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda piyasa değeri 350 bin lira olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında satıcılara yönelik bir ay teknik ve fiziki takip sonucu 35 ayrı adres tespit etti. Özel Harekat Polislerinin desteğiyle şafak vakti 300 polisin katıldığı baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı. Çevrede zırhlı araçlarla önlem alıp uyarılara rağmen açılmayan kapıları koç başlarıyla kırıp içeriye giren ekipler Narkotik Madde arama Köpeği Alfa\'nında katılımıyla yaptıkları aramalarda piyasa değeri 350 bin lira olan 1 kilo 350 gram metamfetamin, 300 gram esrar, 25 gram bonzai, 67 adet extacy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek ve hassas terazi ele geçirdiler. İfadeleri alınan zanlılar \"uyuşturucu madde ticareti yapmak\" suçundan Cumhuriyet Savcılığı\'na sevk edildiler. Yetkililer il ve ilçe merkezlerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarının devam edeceğini söylediler.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntüler

-Polislerin kapıları kırıp içeriye girmeleri

-Evlerde arama yapmaları

-Detaylar

-Zanlıların adliyeye sevk olması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

SÜRE: 1 dakika 54 saniye BOYUT: 109 MB