DHA YURT BÜLTENİ-4

1)DAMADI FETÖ\'DEN TUTUKLANAN DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI KELEŞ İSTİFA ETTİ

DÜZCE Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Keleş, görevinden istifa etti. Damadı Emre Kurt, geçen ağustos ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Keleş, \"Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum\" dedi. Başkan Keleş, istifasını yazı açıklama ile duyurdu. Uzun yılladır Düzce’ye ve Düzceliler\'e en güzel hizmetleri verebilmek için çalıştığını, yaptığı hizmetlerin ortada olduğunu ifade eden Keleş, şöyle dedi:

\"Ne yazık ki, biz Düzce’ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular. Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bilinmesini isterim ki; şahsıma, aileme, Düzcemiz’e, partimize ve davamıza zarar veren bu çirkin iftira ve karalama kampanyalarını yürütenlerle hem hukuk önünde, hem de mahşer gününde hesaplaşacağım. Yine bilinmesini isterim ki, bu günden sonra canımdan aziz bildiğim ve gönülden bağlı olduğum yüce davama ve partime bağlılığım hangi düzeyde olursa olsun, her zamankinden daha üst seviyede artarak devam edecektir. Saygıdeğer dava kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve sevgili Düzce halkına sonsuz sevgi ve saygılarımla.\"

DAMADI FETÖ\'DEN TUTUKLANDI

Başkan Keleş\'in işadamı olan damadı Emre Kurt, geçen Ağustos ayında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, \'Örgüt üyesi olmak\' suçundan tutuklandı. Emre Kurt\'un tutukluğuna yapılan itiraz da reddedildi.

MAKAM OTOMOBİLİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Başkan Keleş, damadının tutuklanmasından önce 2016 yılında da 650 bin TL\'ye aldırdığı makam otomobiline karşı yapılan eleştirilere verdiği cevapla gündeme gelmişti. Başkan Keleş, \"Tüm belediye başkanları Mercedes’le, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat mı çeksin yanlarına? Böyle mi olsun istiyorsunuz?\" demişti.

9 AKRABASI BELEDİYEDE

Başkan Keleş\'in, aralarında amcası, gelini ve yeğenlerinin bulunduğu 9 akrabasını belediyede üst düzey görevlerde çalıştırdığı da iddia edilmişti. 2014\'te belediye başkanı seçilen Mehmet Keleş, iddiaya göre amcası Şemsettin Yenersoy, teyzesinin kızı Mesude Özcan ile komşusu ve aile dostu Ali Güney\'i belediye başkan yardımcısı yaptı. Başkan Keleş\'in eşi Gönül Keleş\'in yeğeni Emre Kahraman\'ın Özel Kalem Müdürü, yeğenlerinden Ferit Girgin\'in Destek Hizmetleri Müdürü, Zeynan Karabacak\'ın Su ve Kanalizasyon Müdürü, Kenan Güreşçioğlu\'nun da Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptığı ileri sürüldü. Başkan Keleş\'in, 2 yıl Özel Kalem Müdürlüğü\'nü yapan yeğeni Akif Keleş\'in geçen yıl Yazı İşleri Müdürlüğü görevine atadığı, gelini İlkay Karabulut Keleş\'i de basın danışmanı olarak görevlendirdiği iddia edilmişti.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Mehmet Keleş in görüntüleri

-Detaylar

DÜZCE/DHA

======================================================

2)SAFİTÜRK DAVASININ 4\'ÜNCÜ DURUŞMASI BAŞLADI

MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün katledilmesine ilişkin 11\'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın 4’üncü duruşması Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından Derik İlçe Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün 10 Kasım 2016 tarihinde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit edilmesiyle ilişkin açılan davanın 4\'üncü duruşması başladı. Duruşmaya Mardin\'den Vali Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Derik\'teki sivil toplum kuruluşu temsilcilileri ve muhtarlar, il dışından ise şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ve kız kardeşi ile birlikte AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da destek için duruşmayı takip etti. Duruşma öncesinde toplanan Derik\'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları, adliye önünde bir basın açıklaması yaptı. STK temsilcileri adına konuşan Derik Mahalle Muhtarları Başkanı Kale Mahalle Muhtarı Ramazan Dursun, \"Biz Derik halkının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları olarak 10 Kasım 2016 Tarihinde makamında alçakça bir terör saldırısı sonucu şehit edilen Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk\'ü minnetle şükranla anıyoruz, Ruhu şad , mekanı cennet olsun. Devlet millet kaynaşmasının en güzel örneğini sergileyen, Yetimlere baba yaşlıya evlat, düşküne devletin şefkatli kollarını açan çocuklarımıza aş -iş vermek için devletin bütün imkanlarını seferber eden aziz şehidimiz Muhammed Fatih Safitürk şahsında devlet-millet bağlarını koparmaya çalışan hainler ve uzantıları şunu iyi bilsinler ki hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Akıttıkları kanda er-geç boğulacaklardır. Dileğimiz odur ki : Biz Derik halkının temsilcileri olarak aziz şehidimize karşı bu han ve alçakça Yapılan terör Olayını gerçekleştiren canilere bir an Önce Değerli ailesi olmak üzere, Derik halkı ve kamuoyu vicdanını rahatlaması sağlanacaktır\" dedi. Duruşmaya katılmak üzere gelen şehidin babası Asım Safitürk ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, adliye önünde bekleyen kalabalığı tek tek selamladı. Daha sonra bir açıklama yapan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, \"Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk\'ün 4. duruşmasına katılmak üzere buraya geldik. Kahraman Kaymakamımızın şehit edilmesiyle ilgili devam eden yargılamada bu davaya katılanlara ve ailesine destek vermek üzere buradayız. Bu dava esasında şehidimizin bize bir emanetidir. Bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Hunharca katledildi, çok profesyonelce bir kurgu ve tezgah kurulmuştur. İnşallah yargılama sonucunda bu kirli tezgah tamamıyla orya çıkacaktır\" diye konuştu.

Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşma, tutuklu 11 sanığın SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile ifadeleri alınarak devam ediyor. Tutuksuz 4 sanık ise duruşma salonunda hazır bulundu.

İddianamede, Kaymakam Safitürk\'e düzenlenen saldırıyla ilgili 15 şüpheli hakkında 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede yer alan \"önemli tespitler\" kısmında da; \"Olay yerinde yapılan incelemelerde, Safitürk\'ün makamının karşısında bulunan tuvalet giderinde 10 santimetre altta ışığı yanar vaziyette dışarıdan çok düğmeli olduğu görülen kumanda (verici) olduğu değerlendirilen antenli cihaz bulunmuştur. Güvenlik kameraları görüntülerinde yapılan incelemede binanın arka kısmını çeken kameranın güncel saatten 4 dakika kadar geri olduğu tespit edilmiştir. Makam odasının bulunduğu katın tuvaletinden patlamadan yaklaşık 10 saniye sonra bir çift eldivenin atıldığı görülmüştür. Suikast eylemini gerçekleştiren kişi veya kişilerin saldırının hemen sonrasında tuvaletin camından attıkları eldivenler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderilmiştir\" ifadelerine yerveriliyor

Saldırıda asıl üst kontrol görevini zabıta görevlisi Vedat Erol\'un yaptığının ifade edildiği iddianamede, saldırıya ilişkin şüphelilerin birbirlerini psikolojik olarak motive ettiklerine değinildi.

Görüntülü Dökümü

--------------------------

Adliyeden görüntü,

Toplanan kalabalık,

Yapılan basın açıklaması,

Milletvekili Cora\'nın açıklaması,

Vali ve şehidin babasının kalabalığı selamlaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

===============================================

3)POLİS, BAHÇE DUVARINDAKİ BRİKET ARASINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİ

KONYA\'da Narkotim ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Ev ve evin bahçesinde yapılan aramada bahçe duvarındaki briket arasına saklanılmış, satışa hazır 8 paket eroin, 10 gram esrar ile 3 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Konya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotim ekipleri, dün akşam uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi\'nde daha önce belirlenen bir adrese baskın yaptı. Baskın anı kameralara yansırken, polis evin her tarafını adete didik didik aradı. Evin arkasında bulunan bahçede de arama yapan polis, bahçe duvarındaki briket arasına saklanılmış, 6 gram satışa hazır 8 paket eroin, 10 gram esrar ile 3 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Bunun üzerine Ömer B. (20) ile Gökhan T. (26) gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Polisin eve baskın yapması

- eve girmesi

- Şüphelileri gözaltına alması

- Evin bahçesinde arama yapılması

- Briket arasında bulunun uyuşturucu

Bahçede bulunu uyuşturuc

- Şüphelilerin polis aracına alınması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA)

=======================================

4)UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 KİŞİ HAKİM KARŞISINDA

KAYSERİ\'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, sodgularının ardından adliyeye gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında \'doktor\' lakaplı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde laborant olarak çalışan D.G. (48), \'Japon\' lakaplı N.K. (48), \'Dede\' lakaplı N.A. (54), S.K. (45), H.E. (34), İ.M. (26), M.T. (34), A.E. (29), A.C. (41) ve S.E. (45) gözaltına alındı. Bu kişilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerden satışa hazır halde 52 extacy tablet, 18 parça halinde 54,80 gram metamfetamin, 0,40 gram eroin, uyuşturucu satışında kullanılan rulo halinde alimünyum folyo, uyuşturucu satışında kullanılan 1 hassas terazi, 2 tabanca ve 9 tabanca fişeği, \'Doktor\' lakaplı kişinin evinde uyuşturucu satışında ve uyuşturucu kullanımında kullanılan 8 kan alma tüpü ele geçirildi. Polisteki sorgusu sonucu bir kişi berbest bırakılırken, diğer 9 kişi ise Adli Tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada, zanlılardan biri suçsuz olduklarını belirterek, \'Gaziyiz biz\' derken, bazı zanlıların yakınları da \'Merak etmeyin, yanınızdayız\' diye seslendi.



Görüntü Dökümü

-----------------------

-Uyuşturucu tacidlerinin Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)

2 dakika 25 saniye / 77 MB

======================================================

5)HİNT KENEVİRİ TOHUMUNU, ISIRGAN OTU DİYE PAZARDAN ALMIŞ

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde tarlasında 1062 kök Hint keneviri ele geçirilen tutuklu sanık 62 yaşındaki Ali Korkmaz, mahkemede, \"Bu tohumları pazardan ısırgan otu tohumu olarak aldım\" iddiasında bulundu. Mahkeme sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası vererek tahliye etti. Geçen 18 Haziran\'da Manavgat\'ın Düzağaç Mahallesi\'nde jandarmanın yaptığı operasyonda Ali Korkmaz\'a ait tarlada 1062 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hakkında \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan dava açılan tutuklu Ali Korkmaz, Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı.

\"ISIRGAN OTU TOHUMU OLARAK ALDIM\"

Sanık Ali Korkmaz duruşmada, uyuşturucuyla ilgisi olmadığını ve kimden alınıp kime satılacağını bilmediğini savundu. Korkmaz, \"Bu tohumları Serik\'te kurulan salı pazarından ısırgan otu tohumu olarak aldım. Tarlada fasulye ve mısırların arasına serptim. Tarlada mısır ve fasulye olduğu için suladım\" dedi.

\"ŞEYTANA UYDUM, BENİ KANDIRDI\"

Eşinin kanser hastası olduğunu ve Manavgat\'a 150 kilometre uzakta yaşadıklarını anlatan Korkmaz, \"Ben bu bitkiyi ekmenin yasak olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım, şeytana uydum, beni kandırdı. 5 vakit namazında niyazında olan biriyim. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı\" diye konuştu.

Duruşmada tanıklık yapan jandarma görevlisi M.D., Hint keneviriyle ilgili ihbar aldıklarını, bunun için önce tespit yaptıklarını ve iddianın doğru olduğunu belirledikten sonra Ali Korkmaz, F.K. ve Hint keneviri ekili tarlada önlem aldıklarını anlattı. Ali Korkmaz\'ın evinde arama yaptıklarını ve herhangi bir suç unsuruna rastlamadıklarını kaydeden M.D., sanıktan kendilerini tarlaya götürmesini istedikleri zaman başka bir yere götürmeye çalıştığını, kendisini uyarmaları üzerine doğru yere gittiklerini söyledi. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın bahçesine 1062 kök Hint keneviri ektiğini, bakımlarını yaptığını, diplerini çapaladığını belirterek, uyuşturucu madde ticaretinden ceza verilerek tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık avukatı Nedim Dağ ise mütalaaya katılmadıklarını ve uyuşturucu madde suçlamasını kabul etmediklerini söyledi.

Verilen aranın ardından mahkeme, Ali Korkmaz\'a itiraz yolu açık olmak üzere 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi ve tahliyesini kararlaştırdı.

Görüntü Dökümü

-----------------

Şüphelilerin polisler arasında sağlık merkezine getirilmeleri

Sağlık merkezinden çıkışları

Polis aracına binmeleri

Aracın şubeye gidişi

Sağlık merkezi dış plan görüntü

117 mb --01.03

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

===============================================

6)30 YIL SONRA KEP ATMA SEVİNCİNİ YAŞADILAR

EGE Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü\'nden 30 yıl önce mezun olan ve şuanda Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdürenler Muğla\'nın Milas ilçesinde bir araya gelerek 30\'uncu yıl anısına temsili bir kep atma töreni gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü\'nden 30 yıl önce mezun olan 16 kişi Muğla\'nın Milas ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. 1987 yılında mezun olan öğrenciler arasında yer alan PTT Milas Şube Müdürü Nafize Canlıoğlu\'nun ev sahipliğinde Baltalıkapı Restaurant Kafe\'de gerçekleşen buluşmaya emekli öğretim görevlisi Doç. Dr. Erkan Şen de katıldı. 1981 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü\'nde göreve başladığını belirterek eski öğrencileriyle Milas\'ta bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Doç. Dr. Şen, \"Bugün burada bulunan öğrenciler çok özel ve güzel bir sınıfın öğrencileriydi. Bugün çeşitli nedenlerden dolayı aramızda yer alamayan veya aramızdan ayrılanlar var. 30 yıl önce emek verdiğimiz öğrencilerimiz şimdi bir çok farklı alanlarda görev yapıyor. Aralarında eğitimci olan da var, yönetici olan da. Onların başarılı ve mutlu olduklarını görmek çok güzel\" dedi.

BULUŞMA GÜNÜNE ÖZEL POSTA PULU

Arkadaşlarını ve hocalarını uzun yıllar sonra bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden PTT Milas Şube Müdürü Nafize Canlıoğlu, \"1983-1987 yıllarını birlikte geçirdiğimiz, birçok şeyi paylaştığımız arkadaşlarımızla 30 yıl sonra bir araya geldik. Daha önce buluşan arkadaşlarımız olmuş ama bazılarımız mezuniyetten sonra ilk kez birbirimizi görme fırsatı bulduk. Bugünün anısına özel posta pulları da hazırlatacağız. Arkadaşlarımız yılbaşında veya özel günlerinde sevdiklerine bu özel pullarla ulaşabilecek\" dedi. 1987 yılında gerçekleşen mezuniyet törenine 8 kişinin çeşitli nedenlerden dolayı katılamadığını ifade eden Canlıoğlu, cübbe giyip, kep atamayanların ilk kez bu heyecanı yaşadığını söyledi.

ÖZEL NOTLU DİPLOMA

Türkiye\'nin çeşitli il ve ilçelerinden yola çıkarak Milas\'ta bir araya gelen 16 kişinin katılımıyla Milas\'ın tarihi alanlarından biri olan Baltalıkapı önünde mezuniyet töreni düzenlendi. Doç. Dr. Erkan Şen, içerisinde \"1983\'de başlayıp 1987 yılında tamamladığımız eğitim hayatımızın 30. yılı ve daha nicelerini kutlamak dileğiyle…\" notunun yer aldığı diplomaları öğrencilerine verdi.1987 yılında gerçekleşen mezuniyet ve kep atma törenine katılamayan Selman Güven, Cihat Akyol, Yasin Özdemir, Mehmet Hulusi Arabacı, Özlem Ünlü, Gülnur Öztaş, Münibe Gül Emkin ve Nafize Çetin 30 yıl aradan sonra bu mutluluğu yaşadılar. Mutlu anlarını \"30 yıl sonra gelen kep atma töreni\" notuyla özçekim yaparak sosyal medyada paylaştılar. Diploma töreni sırasında Doç. Dr. Şen\'e ise eski öğrencileri tarafından günün anısına bir plaket verildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Diploma ve kep atma töreninden görüntüler,

- Milas\'ta gerçekleşen buluşmadan görüntü.

Haber - Kamera: OKTAY ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)

=============================================