DHA YURT  BÜLTENİ -3 

Kars\'ta tipide mahsur kalanlar kurtarıldı

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak kara saplanan araçlar, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eğitim ve öğretime bugün ara verilen, 95 köy yolunun kapalı oldu Kars’ta kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Hasçiftlik, Karaçoban, Yücelen, Borluk köy yollarında kara saplanan 5 araç kurtarıldı. Araçlarıyla kara saplanan sürücüler ve yolcular zor anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saat dondurucu soğukta kalan ve kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışanlar zor anlar yaşadı. Tüm gayretlerine rağmen saplandıkları karlı zeminden çıkamayan sürücüler İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasını bekledi. Ekipler yolları açarak araçlara ulaştı. Halat yardımıyla araçlar çekilerek çıkarıldı.

Araçlarıyla mahsur kalanlardan Ersin Ünlükaya, Savaş Serkan Narmanlı ve Ersoy Güçin, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Varto\'da köylülerin yakaladığı kurdu Kaymakam serbest bıraktırdı



Muş’un Varto ilçesinde köylüler tarafından yakalanan kurt, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz\'ın talimatıyla, tedavi edildikten sonra tekrar doğal yaşama bırakıldı.

Varto\'nun Yukarı Alagöz köyünde, vatandaşlar yiyecek bulmak için köye kadar inen kurdu yakaladı. Durumu öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, bitkin haldeki kurdun köylülerin elinden alınarak doğaya yeniden bırakılması için Zabıta Amirliği ve veteriner hekimden gereğini yapmalarını istedi. Köye giden ekip köylülerin yakaladığı bir pikaba koyarak ilçe merkezine getirdi. İplerle sıkıca bağlanan kurt, yapılan tedavisinin ardından ilçe dışına götürülerek doğal yaşama bırakıldı.

Zabıta memuru Orhan Çelik, Kaymakam Kaçmaz\'ın talimatıyla harekete geçtiklerini söyledi. Köye gittiklerinde bağlanan kurdu alarak ilçe merkezine getirip tedavisini yaptırdıklarını belirten Çelik, \"Kurdu ilçe dışına çıkardık. Tedbir amaçlı bayılttık. Daha sonra bağlı olan ayak ve ağzını açarak serbest bıraktık\" dedi.

Adana\'da FETÖ operasyonu



Adana\'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polisin yaptığı operasyonda, örgütün haberleşme programı olan \'ByLock\' kullandığı ileri sürülen, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı İsmail B.\'nin eşinin de bulunduğu 4\'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik 8 Ocak\'ta operasyon düzenlendi. Adana ve Manisa\'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında yine FETÖ/PDY\'den tutuklu bulunan eski Adana Emniyet Müdür Yardımcılarından İsmail B.\'nin eşi Canan B.\'nin de bulunduğu 4\'ü kadın 5 kişi yakalandı. Şüpheli Canan B.\'nin ise eşinin adına kayıtlı telefondan \'ByLock\' kullandığı saptandı. Emniyete götürülen şüpheliler ise sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 kadın tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler ayrıca kent genelinde FETÖ\'nün 3 gaybubet evine yaptığı baskında da 7 kişiyi yakaladı.



Ölmek üzereyken bulunan sıpa, \'AHBAP\' sayesinde yaşama tutundu



Afyonkarahisar\'da doğar doğmaz dere yatağında ölüme terk edilen sıpa, ünlü şarkıcı Haluk Levent\'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) tarafından sahiplenilerek, İzmir Kemalpaşa\'daki Huzur Çiftliği\'ne teslim edildi. Tedavisine başlanan ve gözbebeği anlamına gelen \'Dide\' ismi verilen bir haftalık sıpa, kendisiyle aynı kaderi paylaşan birçok hayvanın yer aldığı çiftlikte yaşam buldu.

Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesindeki bir köyde, arka ayakları içe doğru kıvrık olarak dünyaya gelen ve doğumun ardından sahibi tarafından bir dere yatağına bırakılan dişi sıpa, civarda oturan bir kişi tarafından bulundu. Sıpayı evine götüren bu kişi, internet üzerinden Haluk Levent\'in kurucusu olduğu AHBAP\'a ulaştı. AHBAP gönüllüleri, Şuhut\'a gidip sıpayı alarak, İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde, zor durumdayken veya ölmek üzereyken bir şekilde kurtarılan ve tedavisi yapılıp hayata döndürülen hayvanların yaşadığı Huzur Çiftliği\'ne teslim etti.

Çiftlik sahibi Sibel Çağlar, Haluk Levent\'in \'Dide\' ismini verdiği minik sıpayı, Çiğli\'deki bir veterinere götürdü. Açlıktan ötürü aşırı kilo veren Dide\'ye ilk olarak serum tedavisi uygulandı. Ardından, ayaklarında oluşan yaralar için antibiyotik verildi ve bandajla sarıldı. Kan tahlilleri yapılan ve röntgen çekilen Dide\'ye, anestezi almaya hazır hale geldiğinde cerrahi müdahalede bulunulacak. O zamana kadar genel durumunun iyileştirilmesi amaçlanan Dide, kendisiyle benzer kaderi paylaşan çok sayıdaki kedi, köpek, tavşan, at, eşek, domuz, koyun gibi hayvanlarla bir arada yaşayarak, yaşam sevincini ve enerjisini kazanmaya çalışıyor.

\'AYAKLARI DÜZELMEYECEK AMA ŞU ANDA ÇOK DAHA İYİ\'

Huzur Çiftliği\'nin sahibi Sibel Çağlar, Dide\'yi geçen pazar günü aldıklarını ve açlıktan dolayı karnının neredeyse sırtına yapışmak üzere olduğunu belirterek, \"Hiç enerjisi yoktu. Oldukça ürkekti ve hiçbir şekilde kimsenin yanına gitmiyordu. Şimdi çok daha iyi. Ona biberonla süt veriyorum. Özel mamalar da aldık, özenle besliyoruz. Bu süreçte beslenmesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Artık yavaş yavaş kendine geldi ve ilk geldiği güne oranla şu anda çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Beni annesi gibi görmeye başladı, gelip beni kokluyor ve kendisini sevdiriyor. O artık ölene dek bizimle. Bundan sonra emin ellerde yaşayacak\" dedi.

Sıpa Dide\'nin arka ayaklarındaki şekil bozukluğuna cerrahi müdahalede bulunulacağını, bunun için ameliyat geçirmeye hazır hale gelmesini beklediklerini belirten Çağlar, \"Ayaklarındaki problemin yüzde yüz çözülmesi imkansız. Ama onu mümkün olduğu kadar iyi yapacağız ve hayatını huzur içinde geçirmesi için çalışacağız\" diye konuştu.

PYD/YPG\'li terörist örgüte eleman kazandırmak isterken yakalandı

Adana\'da polis, terör örgütü PKK\'nın Suriye kolu olan PYD/YPG\'li terörist Ahmet Kenna\'yı örgüte eleman kazandırmaya çalışırken yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK\'nın Suriye kolu olan PYD/YPG\'li terörist Ahmet Kenna\'nın yasa dışı yollardan Adana\'nın Ceyhan ilçesine geldiğini saptadı. Türkiye\'nin Suriye\'de yapacağı operasyonlar için burada örgüte eleman kazandırmak isteyen Ahmet Kenna\'yı yakalamak için operasyon düzenlendi. Ahmet Kenna\'nın bulunduğu adrese şafak baskınıyla giren ekipler, teröristi yakaladı. Ayrıca Ahmet Kenna\'nın üzerinden sözde PYD/YPG üniformasıyla çetirdiği fotoğraflar da çıktı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Ahmet Kenna, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dalyan, kışın da bir başka güzel

Muğla\'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Dalyan, yazın caretta caretta\'larıyla, İztuzu Plajı ve kaya mezarlarıyla tatilcileri cezbederken, kışın da sakinliğiyle tercih ediliyor.

Yaz aylarında tatilci ve turistlerin vazgeçemediği yerler arasında bulunan, bu yıl 1 milyon ziyaretçinin gelmesinin beklendiği Dalyan, kış aylarındaki sessiz ve huzurlu ortamıyla beğeni topluyor. Endemik bitkiler nedeniyle koruma altındaki Dalyan, sulak alanlarıyla da ön plana çıkıyor. Biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu, başta su kuşları olmak üzere çok zengin karakteristik bitki ve hayvan topluluklarının yer aldığı Dalyan\'ın Gelgirme Mevkisi\'nde ise uzun gagalı rengarenk yalıçapkınının sazlıklar arasında balık yakalaması seyir zevki yaratıyor. Tepeli karabatak, küçük balaban, erguvani balıkçıl, küçük kartal, küçük kerkenez, gülen sumru, mahmuzlu kızkuşu, alacabalıkçıl, sakarmeke, leylek, kırlangıç, saz bülbülü, yılan kartalı, arı kuşu, martı, çeltikçi ve küçük beyaz balıkçıl gibi birçok kuş türü de bölgeyi kışlama ve kuluçka alanı olarak kullanıyor.

Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, Dalyan\'ın turist akının olmadığı kış aylarında, çeşitli kuş türlerinin gözlemlendiği, sıcak su ve çamur banyolarının yapıldığı muazzam bir yer olduğunu belirtti.

Huzurevi sakinleri, minik öğrenciler için eğitim materyali yaptı

İzmir\'de Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde yürütülen \'Minik Eller Huzurlu Kalpler\' projesi kapsamında, Narlıdere Huzurevi sakinleri tarafından, Vali Kutlu Aktaş İlkokulu\'ndaki okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin okuma-yazma öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla, toplam 4 bin 500 atık kutu ile 150 tane \'Alfabe Çekmecesi\' adı verilen eğitim materyali tasarlandı.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için örnek olabilecek çalışmalar yapmak isteyen 12 huzurevi sakini, Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde yürütülen proje kapsamında, 150 adet \'Alfabe Çekmecesi\'ni, hiçbir destek almadan, tamamı geri dönüştürülebilir 4 bin 500 adet atık meyve suyu ve süt kutusu kullanarak yaptı. Birinci sınıflar için, her kutunun üzerinde alfabenin bir harfinin yazdığı eğitim materyalinde, kutular çekmece gibi kullanılabilecek ve çocuklar üzerinde yazan harfle başlayan küçük eşya ve oyuncakları içine yerleştirip, alfabeyi oyun oynayarak daha kolay öğrenebilecek. Okul öncesi öğrencileri için ise daha kolay algılayabilmeleri için harflerin yanına, o harfle başlayan objelerin resimlerinin yapıştırıldığı alfabe çekmeceleri hazırlandı. Huzurevi sakinlerinin okuma-yazmaya hazırlık evresindeki tüm öğrenciler için öğrenmeyi somutlaştırma araç olarak tasarladığı materyaller, Balçova\'daki okullara dağıtılacak.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIKTA REHBER OLACAK

Huzurevinde yaşayan 12 gönüllüyü projeye inandırarak atıkları geri dönüşüme kazandırma çabasına ortak eden \'Alfabe Çekmecesi\'nin de fikrini ortaya atan emekli makina mühendisi İsmail Boyacıoğlu (70), \"Ben maket yapımı ile uğraşıyorum. Soyut kavramları somut halde anlatmaya çalışıyorum. Önce huzurevinde sabahları bize verilen süt ve meyve suyu kutularını topladık. Projeye \'Aradığını bulduğun, bulduğun zaman koyduğun bir yer olursa, akıl karışıklığı yaşanmaz\' diyerek yola çıktık. 2 yıl içinde 4 bin 500 kutu topladık. Toplam 150 adet materyal yaptık. Her harfe o harfle başlayan bir obje yerleştirilerek, alfabenin öğrenimi sistematik hale gelecek. Aslında her şey bir sistemdir. Biz harfleri iletişim kurmak için öğreniyoruz. Kelimeler harflerden oluşuyor. Yaşamı anlayabilmek için iletişim kuruyoruz, iletişim kurmak için de harfleri öğreniyoruz. Çocuklar eğitime başlarken harfleri sistem ile beraber öğrenirse kafada karışıklık kalmaz. Aynı zamanda materyalimizi atık kutulardan yaptık. Başka bir dünya yok, doğamıza saygılı olmamız lazım\" dedi.

Vali Kutlu Aktaş İlkokulu\'nda görev yapan okul öncesi öğretmeni Özer Erenler ise, \"Okul öncesinde çocuğun öğrenmesi; yaparak, yaşayarak, görerek öğrenme üzerine kuruludur. Bu materyalle çocuk hem görüyor, hem oynuyor, hem yaşıyor. Yaşayıp gördüğü için öğrenmesi hızlı ve çabuk oluyor. Harflerin öğretilmesi de farklılaştığı, harflerin seslerinin öğretilmesine döndüğü için çocuk bunu oyun haline getiriyor. Çocuklar harflerin yanında bulunan nesne resimlerinden daha farklı olarak o harfle başlayan başka nesneler bulup koymaya başladılar. Heyecanla karşılıyorlar, sırayla oynattığımda sıranın hemen kendilerine gelmesini istiyorlar. Çocukların çok hoşuna giden bir materyal oldu\" diye konuştu.

Okul öncesi öğrencilerinden Kıvanç Karaşahin (6) de \"Bu oyunda değişik değişik harfler öğrendim. C ceviz, Ş şapka, P pil. Bir sürü şey öğrendim. Çok eğlenceli\" dedi.

Erzincan\'da Özel İdare yolu açtı, cenaze toprağa verildi



Erzincan\'ın Refahiye ilçesi Aşağı Sütlü köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına Özel İdare ekipleri yetişti. Gece sabaha kadar kapalı olan köy yolunu ulaşıma açan ekipler, cenaze namazı için köy meydanını da temizledi.

Refahiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Aşağı Sütlü köyünde, Balıkesir\'in Gönen ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Sabri Karaca\'nın cenazesi karayolu ile Erzincan\'a getirildi. Refahiye ilçesinden köye yolun kardan kapalı olması nedeniyle götüremeyen Karaca\'nın yakınları İl Özel İdaresi\'nden yardım istedi. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri ile köyün ve camiye giden yolu açtı. Sabri Karaca\'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.

Çanakkale\'de adalara feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi\'nde devam eden lodos fırtınası, Çanakkale\'de adalara deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.\'den yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli arasında yapılması gereken tarifeli tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri ise normal olarak devam ediyor.

Yüksekova\'da ekipler, şeker hastası için seferber oldu

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine bağlı yolu kar ve tipiden kapanan Keçili köyünde rahatsızlanan Kinyas Arslan (50), ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Keçili köyünde şeker hastası olan Kinyas Arslan, aniden rahatsızlandı. Yolun kar ve tipiden kapanması nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan Arslan için yakınları sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine 112 acil sağlık ve karla mücadele ekipleri bölgeye doğru yola çıktı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığnını yer yer 2 metreyi aştığı yolu açmak için yoğun bir mücadele yürüttü. Ekiplerin, mücadelesi sonucu sağlık ekipleri köye ulaştı. Şeker hastası Arslan, 5 saat süren mücadele sonunda sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Arslan\'ın yakınları, sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

