DHA YURT BÜLTENİ-3 

HAKKARİ\'DE EKİPLER YOLU AÇTI, 2 BİN 800 RAKIMDAKİ HASTAYA ULAŞILDI



Hakkari\'nin yolu kardan kapalı Çaltıkuru köyünde rahatsızlanan Leyla Çiftçi (19), 2 saat süren yol açma çalışmalarının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari\'de etkili olan kar yağışı birçok köy yolu gibi merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Çaltıkuru köyünün yolunu da ulaşıma kapattı. Köyde rahatsızlanan Leyla Çiftçi\'nin yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle köye sağlık ekipleri gidemeyince, İl Özel İdaresine bağlı Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri yolu açmak için seferber oldu. Kar yağışı ve tipiye rağmen güçlükle ilerleyen ekipler 2 saat sonra köyün yolunu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu köye giden ekipler, gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsız olan Çiftçi\'yi, Hakkari Devlet Hastanesi\'ne ulaştırarak tedaviye alındı. Abla Tuğba Çiftçi, kardeşini hastaneye götüren 112 ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

SERA ÜRETİCİLERİ GÖZLERİ TERMOMETREDE DON NÖBETİ TUTUYOR

Antalya\'nın Kumluca ilçesinde sera üreticileri hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü son günlerde ürünlerinin dondan etkilenmemesi için gözleri termometrede yaklaşık 16 saat nöbet tutuyor.

Türkiye\'nin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Kumluca\'da örtü altı sera üreticileri son dönemde etkili olan soğuk havanın ürünlerini olumsuz etkilememesi için \'don nöbeti\'ne başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü gecelerde üreticiler gözleri termometrede serada ürünlerinin başında bekliyor. Üreticiler, güneşin batışından yeniden doğuşu ve serayı ısıtmasına kadar geçen yaklaşık 16 saatlik süreyi tüm ailesiyle birlikte seranın içinde geçiriyor.

SICAKLIK DÜŞÜNCE SOBALAR ATEŞLENİYOR

\'Yağmurlama\' adı verilen ve seradaki naylonların üzerine yerleştirilen borulardaki deliklerden akıtılan suyu perde gibi kullanarak dışarıdaki soğuk havanın seranın içine girmesini önlemeye çalışan üreticiler, hava sıcaklığı 2-3 dereceye düştüğünde ise sobaları ateşliyor. Kumluca\'da son dönemlerde üreticilerin tamamı günlerini bu şekilde geçiriyor.

\'ÇOLUK ÇOCUK YATMIYORUZ\'

Üretici Cahit Karataş (46), serasında sivri biber ürettiğini belirtirken, \"Don olunca sabaha kadar çoluk çocuk yatmıyoruz\" dedi. Eşi Şerife Karataş (45), eşiyle birlikte sabaha kadar seralarındaki sobaları kontrol ettiklerini anlattı.

\'GÜNEŞ DOĞUNCAYA KADAR YAKIYORUZ\'

Üretici Sadettin Sarıkeçili, \"Domateslerde, hava sıcaklığı 0 dereceye düşünce soba yakıyoruz. Biberlerde 2 veya 3\'e düşünce yakıyoruz. Güneş doğuncaya kadar yakıyoruz. 26 sobamız var, sabaha kadar bu sobaları dolaşıp, kontrol ediyoruz\" dedi.

\'SEBZELER PAHALI DİYENLER GELSİN, DON BEKLESİN\'

Ekrem Sarıkeçili (43), \"Akşam 20.00\'de yağmurlama sistemine başladık. Şimdi de sobaları yakıyoruz. Saat 10.00\'a kadar devam ederiz. Sabaha kadar durmadan sobaları gezeceğiz. Sabaha kadar uyumayacağız. Sabah biber toplayacağız. \'Sebzeler pahalı\' diyenler gelsin, bir gece bizimle don beklesin\" diye konuştu.

\'BİZİM İŞİMİZ İNSANLARI DOYURMAK\'

Üreticileri don nöbetinde yalnız bırakmayan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de şunları söyledi:

\"Çiftçilerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. 50 bin dekara yakın örtü altı üretimi yapan tüm çiftçilerimiz şu saat itibariyle hem üstten suni yağmurlama hem de alttan soba yakarak üretimlerimize devam ediyoruz. Bizim işimiz insanları doyurmak. Bizim yaptığımız bu emeğin karşılığını alabilmek, takdir edilmek ve değerimizin bilinmesini istiyoruz.\"

LİSE ÖĞRENCİLERİ ŞALLARINI ÜŞÜYEN KÖPEĞİN ÜZERİNE ÖRTTÜ

Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri kar altında kalan ve soğuktan üşüyen köpeğe kendi şallarını örterek, köpeğin üşümesini engellemeye çalıştı. Düzce\'nin Şıralık Mahallesi\'nde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören ve okulun yurdunda kalan bir grup öğrenci kar nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilerek, okul bahçesinde gezinmeye başladı. Bu sırada kar altında soğuktan titreyen köpeği gören öğrenciler şallarını çıkararak köpeğin üzerine örttü. Köpeğin üşümesini engellemeye çalışan öğrenciler, bir süre köpekle ilgilendikten sonra okulun yemekhanesinin önüne getirdikleri köpeğe yiyecek verdi. O anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

VAN\'DA 3, HAKKARİ\'DE 2, BİTLİS\'TE 1 İLÇEDE OKULLARA KAR TATİLİ (2)

YÜKSEKOVA\'DA OKULLAR TATİL

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 40, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. İlçede ilk ve orta dereceli okullar, bugün tatil edildi. Okulların tatil olduğundan habersiz servis minibüsüyle yola çıkan öğretmenler ise zor anlar yaşadı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

BURSA\'DA \'KARDAN ADAM\' MANZARALARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı vatandaşların hayal gücünü de geliştirdi. Bazı esnaf, sektörlerine uygun kardan adamlar yaparak ilgi çekti.

İnegöl Oto Galericiler Sitesi üyelerinden Hakan Akar, \"Kar yağıyordu. Biz de bu fırsatı değerlendirelim dedik. Kardan böyle bir araba yaptık. Hayatta güzel şeyler olmuyor değil yani. Vatandaşların ilgisini çekiyor\" dedi.

ÜÇGEN VÜCUTLU KARDAN ADAM

İnşaat firmasının personeli ise üçgen vücut ve kaslı bir kardan adam yaptılar. 2 metre boyundaki kardan adamı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. İnşaat firmasının sahibi Sabri Şen, “Kar yağışı oldukça güzel oldu. Biz de personelimizle böyle bir kardan adam yaptık. Görenlerin dikkatini çekiyorö dedi.

KARDAN NARGİLECİ

Bir kafenin sahibi İsmail Çelik ise, kafesinin önüne yaptığı sakallı kardan adama bir de nargile koydu. Nargile içen kardan adamı görenler ise büyük ilgi gösterdiler.

ERZİNCAN\'DA DAĞDA KALAN ARACI OFF-ROAD EKİBİ KURTARDI

Erzincan’da etkili olan kar ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan yolda kalan aracı Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü kurtardı.

Erzincan ve çevresinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Erzincan-Gümüşhane Karayolu dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanırken, kent merkezinde de kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Dün akşam saatlerinde aracıyla merkeze bağlı Mecidiye Köyü\'nden dönen Nuri Yorulmaz isimli vatandaş aracı ile yolda kalınca yardımına özel yapım araçlarıyla Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri yetişti. Gece saatlerinde yola çıkan ekipler, yaklaşık 5 saat süren zorlu yolculuğun ardından 1,5 metre kar olan bölgedeki yolda mahsur kalan 2 kişiye ulaştı. Arazi araçlarındaki çeki halatlarının yardımıyla kara saplanan aracı yaklaşık 1 saat saat süren çalışma sonrası kurtararak şehir merkezine gelmesini sağladı. Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü ve Derneği (EROFF) Başkanı Sinan Deniz, dağ yolunda yolda kalan arkadaşlarına yardım için tüm ekiple yağışının olduğu bölgelerde yardıma hazır olduklarını söyledi.

Erzincan Off-Road ekibi tarafından kurtarılan otomobil sürücüsü Nuri Yorulmaz ise yayladan Erzincan’a dönüş yaptığı sırada yolda 2 saattir mahsur kaldığını ve çok üşüdüğünü belirterek, Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü ve Derneği (EROFF) ekibine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

463 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan genelinde bu sabah itibari ile 463 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, hava şartlarına ve acil durumlara bağlı olarak köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Özel idare karla mücadele ekipleri 8 greyder, 1 dozer, 8 kepçe, 4 bıçaklı kamyon ile birlikte merkezde 45, Çayırlı ilçesinde 45, İliç ilçesinde 40, Kemah\'ta 70, Kemaliye\'de 60, Otlukbeli\'nde 8, Refahiye\'de 110, Tercan\'da 65 ve Üzümlü ilçesinde 20 olmak üzere toplam da 463 kapalı köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

FİNAL SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ÇAY ÇORBALI DESTEK

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin tüm fakültelerinde final sınavlarına girecek öğrenciler için hem sıcak ders çalışma ortamı oluşturdu, hem de öğrencilere çay, kahve, çorba ve yiyecek ikramları sunulmaya başlandı.

Düzce Üniversitesi\'ne bağlı fakültelerde öğrenim gören öğrenciler ilk dönem sonu için final sınavlarına hazırlanmaya başladı. Evlerde yada yurtlarda kalan öğrenciler yeteri kadar sağlıklı çalışma ortamı bulamadıkları için Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar\'dan kendileri için çalışma ortamı oluşturulması talebinde bulundu. Rektör Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilere yemekhanenin çalışma alanı olarak açılmasını, ayrıca öğrencilere çay, kahve, çorba ve yiyecek ikramında bulunulması yönünde talimat verdi. Yaklaşık 2 haftadır final sınavlarına çalışan öğrencilere ikramda bulunuluyor. Rektör Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar da zaman zaman öğrencileri ziyaret ederek, hem öğrencilere çorba ikramı yapıyor, hem de sorunlarını dinliyor.

\'MOTİVASYON SAĞLAYABİLİYORSAK NE MUTLU BİZE\'

Rektör Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerden gelen talepleri dinlediklerini ifade ederek, \"Bu bizim projedeki 3\'ncü yılımız. Özellikle sınav dönemlerinde bu tür ders çalışma alanlarını öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine 24 saat açık tutmaya başladık. Sıcak çay, çorba, kahve ve bu yıl meyve ekledik. Bazı akşamlarda da ufak ikramlarla onları heyecanlandırmaya çalışıyoruz. Bu hafta final sınavlarındaki 2\'nci hafta. Malum çok yoğun bir kar yağışı ile karşılaştık. Bu kısa zaman içerisinde öğrencilerimizin başarısına, motivasyonuna bir nebze de olsa katkı sağlayabiliyorsak hem bu alanları açarak hemde sıcak çalışma atmosferi oluşturabiliyorsak, biraz olsun motivasyon sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Onlar bizim başımızın tacı, onlar olmazsa üniversite de olmaz.\" dedi.

Rektör Nigar Demircan Çakar, zaman buldukça öğrencilerle bir araya geldiklerini dile getirerek, \"Mümkün olduğu kadar öğrencilerimizin arasında olmaya çalışıyorum. Onların arasında olmadıkça nelerle dertlenip, nelerle mutlu olduklarını bilmemiz mümkün değil. Oturduğumuz yerden kalkmadıkça ne tür sorunlar iletileceğini bilmemiz mümkün değil. Beni burada gören öğrencimiz gelip bir meramını dile getirdi. Bu dokunuşlar çok önemli, ben yer yer öğlen yemeklerini paylaşarak, bazı etkinliklerde birlikte olarak dertlerini çözmeye, mutluluklarını paylaşmaya, keyif aldıkları hususlarla da kendimi motive etmeye çalışıyorum.\" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Düzce Üniversitesi öğrencileri ikramlar ve oluşturulan ders ortamından oldukça memnun olduklarını ifade ederek, \"Gerçekten çok güzel bir uygulama, hepimiz çok memnunuz. Burada sabaha kadar ders çalışan arkadaşlar var. Gerçekten faydasını görüyoruz. Evde olduğumuz zaman ders çalışma ortamını yakalayamıyoruz. Burada daha iyi oluyor. Evde çay demlemeye dahi zamanımız olmuyor, ancak burada hem ders çalışıyoruz, hem hazır içeceğimiz var. Rektörümüze sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz.\" dedi.

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

MİLLİ SPORCU, CADDE VE SOKAKLARDA KAYAK YAPTI

Gümüşhane’de milli kayakçı ve antrenör Ertürk Yakut, yağan karla birlikte cadde ve sokaklarda kayak yaptı. Yakut, kentte 16 yıldır bitmediğini belirttiği kayak tesisinin bir an önce açılması gerektiğini söyledi.

Gümüşhane\'de kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen milli kayakçı ve antrenör Ertürk Yakut, sosyal medya hesabından vatandaşlara kayak yapma çağrısında bulundu, kendisi de cadde ve sokaklarda kayak yaptı.

Antrenör Ertürk Yakut, kentteki kayak tesisinin 16 yıldır bitirilemediğini belirterek, \"Gümüşhane şehrinde kayak yapan insanlar orayı doldururlar. Kış turizmi Gümüşhane gibi küçük ölçekli Avrupa şehirlerinde bir kalkınma modelidir. Gümüşhanemizin de gerek aldığı kar miktarı gerekse doğa yapısı ve iklimsel koşullarıyla kayak turizme elverişli bir bölge. Buna dikkat çekmek için gecenin bu saatlerinde sokaklarda kayak yapıyoruz. Bu şehirlerin tüm gelirleri turizmdendir ve çok ciddi bir ivme kazandırır. Bizim mücadelemiz de hemen yanı başımızda olan Süleymaniye Kış Sporları Merkezi\'nin bir an önce açılması. Bir an önce şehir ekonomisine katkı sağlamasıdır\" dedi.

Gümüşhane’de yaşayan ve kayak tesisinin şart olduğunu belirten Remzi Miraç Koç da \"Zigana’daki kayak tesisi yeterli değil. Süleymaniye Kış Turizmi Merkezi hem tarihi hem de turizm olarak büyük bir öneme sahiptir ve bir an önce açılmalıdır\" diye konuştu.

Haber Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE-DHA

CEZAEVİNDE, \'SAYILI GÜN\' ÇAYI ÜRETİLİYOR, YOK SATIYOR

Rize’nin Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda çay paketleme tesisi kuruldu. Hükümlü ve tutukluların maaşla çalıştığı tesiste, özel karışımlı \'Sayılı gün\' adlı verilen çay imal ediliyor. Türkiye\'deki cezaevlerinin çay ihtiyacı karşılanan üretim sayesinde yıllık 1.5 milyon lira gelir elde ediliyor.

Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda, 290 hükümlü için meslek ve sanat atölyeleri oluşturuldu. Bu kapsamda, 500 bin liraya mal edilen çay paketleme tesisi de kuruldu. Özel sektör çay fabrikalarından satın alınan kuru çaylar, hijyen, iş güvenliği ve atölye oryantasyon eğitimlerini tamamlayan 80 hükümlü tarafından paketleniyor. Hükümlülerin paketlediği çaya ise \'Sayılı gün\' adı verildi. Yıllık 700 ton dolayında çay paketlenen tesiste yaklaşık 1.5 milyon lira gelir elde ediliyor. Paketlenen çaylarla, Türkiye\'deki cezaevlerinin çay ihtiyacı karşılanıyor. Çalıştıkları gün boyunca sosyal güvence altına alınan hükümlü ve tutuklular ayda yaklaşık 300 lira dolayında kazanç elde ediyor. ‘Sayılı gün’ çayı adliye binalarındaki \'İş Yurtları\' satış mağazalarında da satışa çıkarıldı.

\'YENİ ATÖLYELER AÇIYORUZ\'

Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Çayır, çay üretiminin ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular için büyük bir önemi olduğunu belirterek \"Hükümlüler için hasret, özlem, sevgi anlamı taşıyan ‘Sayılı gün’ çayımızı tesisimizde paketleyerek Türkiye’ye gönderiyoruz. 500 bin TL maliyetle kurduğumuz tesiste 2018 yılında 1.5 milyon TL kar elde ettik. Tesiste elde edilen gelirle tutuklu ve hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmeleri için yeni atölyeler açıyor, yeni üretim alanları oluşturuyoruz\" dedi.

\'ÇAYI İLK HÜKÜMLÜLER TADIYOR\'

5 çeşit ürünle üretime devam ettiklerini ifade eden Çayır, \"Çay tesisine yeni süzen çay çeşitleri ile 5 ürün daha katmayı planladık. Çay satışlarımızdan kaynaklı karımız her geçen yıl artıyor. Ürün çeşitliliğini artırarak herkesin isteklerini karşılamaya çalışacağız. 5 olan ürün yelpazemizi ona çıkartmayı planlıyoruz. \'Sayılı gün\' çayımızda özel bir lezzet yakaladık. Üretimde çalışan hükümlülerin çoğu çayın içinden gelmiş kişiler, onlarla beraber bu çayı üretiyoruz. Bizim tadım ünitemiz hükümlülerimiz. Ürettiğimiz çayların tadına hükümlüler bakıyor, önce onlar test ediyor. Beğendikten sonra sevkiyatı yapıyoruz. Beğenmedikleri çayları göndermiyoruzö diye konuştu.

\'ASIL AMAÇ HÜKÜMLÜLERİN MESLEK ÖĞRENMESİ\'

Bu tür tesislerin açılmasındaki en önemli unsurun gelir elde etmek olmadığını, tutuklu ve hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmeleri ve bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri olduğunu ifade eden Çayır, şunları dedi:

\"Hükümlülerimizi yaş, eğitim öğretim durumu, mesleki, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile çalışma istekleri yönünde değerlendirerek mesleği olanların mesleklerini geliştirmeleri mesleği olmayan istekli hükümlüleri de meslek sahibi olmaları yönünde gruplandırarak durumlarına uygun iş imkanı sağlıyoruz. Atölyeye almadan önce eğitim servisimizde hijyen eğitimi, iş güvenliği ve atölyede oryantasyon eğitimine tabi tutuluyorlar. Ardından üretime başlıyorlar. Hükümlüler çalıştıkları her gün için ücret alarak, ayda 250- 300 TL gibi bir gelirleri oluyor. Bu gelirle ceza infaz kurumu içerisindeki ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ayrıca meslek hastalığı ve iş kazalarına yönelik sigortaları da yapılıyorö

\'ÖZEL ÇAY FORMÜLÜMÜZ VAR\'

Rize’nin çeşitli bölgelerinden toplanan kuru çaylarından oluşan özel bir harmanla ‘Sayılı gün’ çaylarını ürettiklerini anlatan Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu Sorumlu Baş Memuru Ziraat Mühendisi Ömer Lütfi Ayan, “Harmanlama bölümünde farklı sınıf çayların belli oranlarda karıştırılarak özel bir tat elde etmeye özen gösteriyoruz. Rize yöresinden elde edilen kuru çayları kendi formülümüzle harmanlayarak çayımızı üretiyoruzö ifadelerini kullandı.

Rizeli İnfaz Koruma Memuru Ahmet Uzun da \"Bu bölgenin çocuğu olduğum için her bölgenin farklı aromada çaya sahip olduğunu biliyorum. Aldığımız farklı bölgelerin çaylarını burada harmanlayarak özel çayımızı ortaya çıkartıyoruz. Çok kaliteli ve beğenilen bir çayımız var ve bunu karşılığını da görüyoruz. Kalitemizi bozmadan özel harmanımızla üretimimize devam edeceğiz\" diye konuştu.

\'ÖZGÜR OLUNCA MESLEĞİM OLACAK\'

\'Sayılı gün\' çayı üretiminde çalışan hükümlü Hüseyin Arı ise 1 yıldır açık ceza evinde olduğunu belirterek \"Açık cezaevine geldiğimde eğitimleri tamamlayarak çay paketleme tesisinde çalışmaya başladım. Rizeliyim ancak daha önce çay tesisinde çalışmadım. Çay paketleme sürecini burada öğrendim. Bu sayede burada hem vakit geçiriyorum hem de meslek öğreniyorum. Özgür olunca da çalışacağım bir mesleğim olacak. Çalışmamız karşılığında da ücret alarak ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorumö dedi.

2 aydır Kalkandere Açık Cezaevinde kaldığını belirten Barış Çepni de \"Çay paketleme tesisinde çalışıyorum. Çay bahçesinde çalıştım ama paketleme işi yapmamıştım. Bizim buradaki zamanımızı verimli geçirmemiz için çok önemli bir proje hayata geçirilmiş. Aldığımız ücrette bize katkı sağlıyorö diye konuştu.

CEZAEVİNDE 9 İŞ KOLU

Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler çay paketleme tesisi dışında 8 değişik iş kolunda faaliyetler sürdürüyor. İnşaat, kantin, misafirhane, terzi, berber, çay satış mağazası, çay ocakları, temizlik gibi iş kollarında meslek öğrenme faaliyetlerine devam eden hükümlü ve tutuklular, oluşturulan hobi atölyelerinde de boş kalan zamanlarını değerlendiriyor. Hobi atölyelerinde yapılan maket gemi, saat gibi el emeği ürünler üreten ve satışını yaparak gelir sağlayan hükümlü ve tutuklular, üretilen ürünleri yakınlarını ziyarete gelenlere de satışa sunuyor.

SOĞUKTA SOKAK HAYVANLARINA YÜKSEK ENERJİLİ MAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yüksek enerji veren mama dağıtımına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava nedeniyle aç kalan, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehirdeki belli noktalara mama koydu. Enerji oranları hesaplanmış 2 ton kuru mama, kent merkezlerinde hayvanların yoğunlukta olduğu yerlere bırakıldı. Hatay, Eşrefpaşa, Buca, Narlıdere, Karşıyaka, Ulukent, Menemen, Bornova, Mersinler, Alsancak, Gaziemir, Konak, Kadifekale ve Meles Deltası\'nda yapılan mama dağıtımının, olumsuz hava koşulları sürdükçe tekrarlanacağı bildirildi. Kış aylarında nüfusları azalan turistik Foça, Çeşme, Karaburun, Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de düzenli olarak mama dağıtımı yaptıklarını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hande Özyoğurtçu, \"Can dostlarımızın soğuk havalarda korunmadan daha çok beslenmeye ihtiyaçları var. Karınlarının tok olması, ısı regülasyonunun sağlanmasına yardım ediyor ve onları soğuktan koruyor. O nedenle soğuk havalarda, enerji veren mama dağıtımlarımıza rutin bir şekilde devam edeceğiz\" dedi. Özyoğurtçu, soğuktan korunmak ve ısınmak amacıyla araçların kaputuna giren hayvanlar için dikkatli olunması çağrısı da yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Seyrek ve Işıkkent\'teki barınaklarda misafir edilen 1300 köpeğin bakım ve beslenmelerini de üstleniyor.

İZMİR (DHA)