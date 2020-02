DHA YURT BÜLTENİ-3

1)FIRAT’IN DOĞUSUNDA TERÖRİSTLERİN OPERASYON KORKUSU

TÜRKİYE’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör tehdidini sonlandırmak için Fırat’ın doğusuna yönelik harekat sinyali vermesiyle teröristlerde başlayan panik devam ediyor. Türk askerinin harekatından korkan teröristler özellikle uçaklar ile İHA ve SİHA’lara hedef olmamak için her noktaya tüneller kazıyor. Suriye iç savaşının ardından PKK/PYD\'li teröristler, Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki sınır hattının Suriye tarafındaki topraklarda kontrolü ele geçirdi. Birçok noktayı diğer terör örgütlerinden aldıktan sora Arap ve farklı etnik kökenli Suriyelileri göçe zorlayarak bulundukları bölgelere Kürt kökenlileri yerleştirerek nüfusun demografik yapısını bozan teröristler, ilan ettikleri sözde üç kanton olan Cezire, Kobani ve Afrin’in birleştirmek için geçmiş dönemde çeşitli denemeler yaptı. Türkiye’nin 2016 yılında düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile Fırat Nehrinin batısına geçmeleri engellenen teröristlerin, sözde Afrin kantonu bölgesi de Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak özgürleştirildi. Fırat’ın doğu yakasında kalan ve Türkiye’nin sınır güvenliği için tehdit oluşturan terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlandırılması için yeni bir harekat gündeme geldi. Bu harekatın gündeme gelişinin ardından TSK birlikleri sınır hattında, Özgür Suriye Ordusu güçleri sınırın Suriye tarafında teyakkuz durumuna geçti. Sınır hattında yaşananların ardından paniğe kapılan teröristler ise Fırat’ın doğusunda savunma amaçlı hazırlıklara başladı

Daha önce özgürleştirilen Afrin’de olduğu gibi Fırat’ın doğusundaki neredeyse her tepe ve yüksek noktaya teröristler tarafından gözetleme kuleleri inşa edildi. Mevcut siper ve mevzilerini takviye edilen kum torbalarıyla güçlendiren teröristler, olası taarruza karşı kendilerini koruyabilmek adına yeni mevziler kazıp, hendekler oluşturdu.

TÜNELLERLE YER ALTI ŞEHRİ KURUYORLAR

Fırat’ın doğusunda kara harekatına karşı bulundukları yerleşim alanlarının etraflarına derin hendekler kazarak askerin ve araçların ilerlemesini engellemeyi hedefleyen teröristlerin en büyük korkusu ise hava bombardımanı. Havadan gelecek olan harekatlar karşısında çaresiz olan teröristler, rahat hareket edebilmek ve hedef olmamak adına Fırat’ın doğu yakasının her noktasına tüneller kazıyor. Teröristler özellikle gözetleme kulelerinin altına beton, mağaraların olduğu bölgelerde ise makine ve el yardımıyla tünel inşa ediyor. Teröristlerin bu yöntem ile hem havadan gelecek bombardımana karşı korunmayı hem de birkaç farklı noktadan çıkışı bulunan tünellerde ilerleyerek İHA ve SİHA’lara görüntü vermeden rahat hareket etmeyi hedefliyor.

Teröristlerin son günlerde ağırlık verdikleri tünel inşası ile Fırat’ın doğusuna adeta yer altı şehri kurdukları belirtildi. Fırat’ın doğusunda bulunan sivillerin yerleşim alanlarını terk etmesine uyguladığı baskı ile engel olan teröristler, olası harekatta sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak istediği de kaydedildi. Fırat’ın doğusundaki ilk nokta olan Ayn-el Arap kentinin kırsalındaki Zor Mağar bölgesinde bulunan teröristlerin mevzilerini son birkaç gün içerisinde güçlendirdikleri ve üzerlerini brandalar ile kapatarak hem yağmurdan korunmaya çalıştıkları, hemde İHA ve SİHA’ların görüşünü engellemeye çalıştıkları görüldü.

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), (DHA) -

2)ANTALYA\'DA BİR KADINI ÖLDÜREN SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ (1)

ANTALYA\'nın Muratpaşa ilçesinde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi Simge Yıldız adlı kadını sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti. İkilinin olay yerine otomobille geldikleri, kadının araçtan inip kaçmaya başladığı, adamın ise bagajdan aldığı tüfekle kadına arkadan ateş ederek öldürdüğü kaydedildi. Görgü tanıkları saldırganın kadının cesedinin yaklaşık 20 metre ilerisinde aynı tüfekle başına ateş ederek intihar ettiğini söyledi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) -

3)KUZEY EGE VE GÜNEY MARMARA\'DA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ilçesine feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bu hatta sadece sabah Gökçeada\'dan Kabatepe\'ye, öğle de Kabatepe\'den Gökçeada\'ya sefer yapılacak. Güney Marmara hattındaki adalara da seferler yapılamıyor. Meteorolojinin Kuzey Ege ve Marmara Denizi için yaptığı poyraz fırtınası uyarısı nedeniyle, Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Kuzey Ege Denizi\'nde öğleden sonra saatteki hızı 70 kilometreyi bulması beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler iptal edildi. Sadece saat 07.00\'de Gökçeada\'dan Kabatepe\'ye, saat 12.00\'de de Kabatepe\'den Gökçeada\'ya sefer yapılacak.

GÜNEY MARMARA HATTINDA TÜM SEFERLER İPTAL

Marmara Denizi\'nde saatte 60 kilometre hızla esmesi beklenen poyraz fırtınası nedeniyle de Güney Marmara\'daki ada seferleri iptal edildi. Gestaş firması yetkilileri, Güney Marmara hattındaki Erdek, Avşa, Marmara, Balıklı, Ekinlik adalarına bugünkü feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

4()AMCASININ BAŞINA ODUNLU VURUP ÖLDÜRDÜ, SONRA CESEDİ TAVANA ASIP İNTİHAR SÜSÜ VERDİ

KONYA\'da uyuduğu sırada odasına gelip üzerine yatıp tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü amcası Ali Kalburcu\'nun (38) başına odunla vurup öldüren ve ardından cesedi tavana asıp intihar süsü veren Fadimana Kayacı (21) tutuklandı. Cesedi birlikte astıkları iddiasıyla gözaltına alınan annesi Esengül Kayacı (43) ve kız kardeşi K.K.( 15) serbest bırakıldı. Amcasının tacizde bulunduğunu ileri süren Fadimana Kayacı, \"Amcam ben uyurken üzerime doğru yattı. İtmeye çalıştım fakat itemedim. Sonra koluma dokundu. Bende odunla kafasına vurdum. Öldüğünü anlayınca kablo ile tavana astık.\" dediği öğrenildi.

Olay, geçen pazar günü saat 04.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Şairbaki Sokakta bulunan tek katlı müstakil sobalı bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen işsiz Ali Kalburcu, bir süre diğer kardeşlerinin yanında kaldı. 3 ay öncede 1.5 yıldır cezaevinde bulunan ve yaklaşık 5 yıl önce soyadını mahkeme kararıyla değiştiren ağabeyi Mesut Kalaycı\'nın ailesinin yanında kalmaya başladı.

TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASI

Ali Kalburcu, olay günü saat 23.30 sıralarında alkollü bir şekilde eve geldikten sonra evde taşkınlık yaptı. Yengesi Esengül Kayacı ile yeğenleri Fadimana Kayacı ve K.K. tarafından sakinleştirilen Kalburcu, odasına götürülerek yatırıldı. Sabaha karşı yatağından kalkan Kalburcu, yengesi ve yeğenlerinin yattığı odaya girdi. Kalburcu, iddiaya göre yeğeni Fadimana Kayacı\'nın üzerine doğru yattı. Amcasını üzerinden itmeye çalışan fakat bunda başarılı olamayan Kayacı, odada bulunan odunu amcasının başına vurdu.

NEFESİNİ VE NABZINI KONTROL ETMİŞLER

Ali Kalburcu, başına aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Kalburcu\'nun bayıldığını zanneden anne ve kızları, Kalburcu\'yu götürüp yatağına yatırdı. Bir süre sonra Kalburcu\'nun odasına giden aile üyeleri, Kalburcu\'nun nefesini ve nabzını kontrol ettikten sonra öldüğünü anladı. Bunun üzerine Fadimana Kayacı, annesi ve kardeşi ile birlikte Ali Kalburcu\'nun boynuna kablo sarıp tavana asarak intihar süsü verdi. Daha sonra sokağa çıkan Fadimana Kayacı, \"Ali amcam kendini astı\" diye bağırarak komşularından yardım istedi.

GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Ali Kalburcu\'nun öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Kalburcu\'nun cenazesi Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, Ali Kalburcu\'nun başına sert bir cisimle vurulması nedeniyle kafa travmasına bağlı olarak geçirdiği beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.

ÖLDÜRÜP İNTİHAR SÜSÜ VERMİŞLER

Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fadimana, annesi Esengül ve kız kardeşi K.K.\'yı gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Fadimana Kayacı, \"Amcam, o gece eve sarhoş geldi. Evde taşkınlık çıkardı. Biz amcamı sakinleştirip odasına yatırdık. Bizde kendi odamıza geçip uyuduk. Bir süre sonra amcam bizim odaya girerek üzerime doğru yattı. Ben onu itmeye çalıştım ancak; amcamı üzerimden itemedim. Sonra amcam koluma dokunur gibi oldu. Bende odadaki odunla kafasına vurdum. Bayıldığını zannedip yatağına yatırdık. Sonra hiç kımıldamayınca nabzını ve nefesini kontrol ettik. Öldüğünü anlayınca intihar sürü verdik. Sonrada polisi aradık. Suç aleti odunu da yaktık. Pişmanım.\" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Fadimana Kayacı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kız kardeşi K.K. adli kontrolle, annesi Esengül Kayacı da savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5)İNŞAATA DÜŞEN YAVRU KÖPEK, ANNESİNİN HAVLAMASIYLA FARK EDİLDİ



MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, inşaatı süren bir apartmanın asansör boşluğuna düşen yavru köpek, annesinin havlamasıyla fark edilerek kurtarıldı.

Bozkurt Mahallesi Osman Öztaş Sokak 34 numarada inşaatı süren 4 katlı apartmanın önünde bir köpeğin sürekli havladığını gören Tuncel Tatlı (68), hayvanın yanına gidip sevmeye başladı. Bu sırada köpek, Tatlı\'nın yanından ayrılarak inşaatın içine girdi ve havlamayı sürdürdü. Şüphelenen Tatlı, köpeğin peşinden inşaata girince asansör boşluğuna düşmüş yavru köpeği fark etti. Kendi imkanlarıyla yavru köpeği kurtaramayan Tatlı, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Özel aparatlı bir sopayla yavru köpek yakalanıp yukarı çekildi. Sağlık durumu iyi olan köpek, hemen annesinin yanına koştu. Anne ve yavrusu, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Köpeği kurtarılmasın rol oynayan Tuncel Tatlı, \"Kabristandan geliyordum. Bir sokak köpeği aynı noktada sürekli havlıyordu. Onu takip edip düşen yavru köpeği asansör boşluğunda gördüm. Eksik olmasınlar, itfaiye gelip köpeği kurtardı\" dedi.

6)İZMİT KÖY MÜZESİ GEÇMİŞE IŞIK TUTUYOR

İZMİT Sepetçiler Mahallesi\'nde oluşturulan Köy Müzesinde tarımda, hayvancılıkta ve günlük hayatta kullanılan asırlık aletler sergileniyor.

Şehir merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve toplu taşıma ile çok kısa sürede ulaşılabilen Köy Müzesi, İzmit\'in köylerinde 100 yıl önce yaşanan hayatı insanların görmesini sağlıyor. İzmit Belediyesi\'nin köy hafızası oluşturmak için kurduğu müzede tarımda, hayvancılıkta ve günlük hayatta kullanılan asırlık araçlar yer alıyor. Müzede sergilenen ürünler arasında 1883 yılına ait beşik, 1950 yılına ait tekerlekli pulluk, 1955 yılına ait hamurluk, 1924 yılına ait terazi, 1935 yılına ait su değirmen taşı ve 1929 yılına ait bir değirmen yer alıyor. Yaba, orak, ellik, saban, düven, öküz arabası, çıkrık, tezgah, dibek taşı, ibrik, tas, kandil, gaz lambası ve giyim eşyalarının da sergilendiği müzede, Türkiye\'de ilk kez kullanılan traktörlerden biri de bulunuyor. Müzeye bağışta bulunanlara ise plaket verilip, isimlerinin yazıldığı levhalar bağışladıkları araçların yanında sergileniyor.

Müze Sorumlusu Mustafa Şener, \"İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan\'ın böyle bir hayali vardı. Bize, \'Köylerde eskilerden kalma eşyalar var. Bunları toplayıp bir köy müzesi yapalım\' derdi. Bu görev de bize verildi. Ekibimizle birlikte köy köy gezerek vatandaşlarımızdan eski eşyalarını topladık. Güzel bir eser çıktı ortaya. Günümüze gelene dek hangi şartlarda, nasıl yaşandığını anlatan bir müze oldu. Şu anda arabaya binip gidiyoruz ama önceden böyle değildi. Çamur içinde geziyorlardı. Yollarımız yoktu. Bir yerden bir yere gitmek 1 gün sürüyordu. Biz bunların hepsini derleyip, toplayıp, burada bir araya getirdik. Öküzlerle yapılan işler artık traktörle yapılmaya başlandı. Orak ile, elle ot biçerdik. Şimdi bunun için biçerdöverler aldık. Burada 135-140 yıllık eserler var. Mesela burada 135 yaşında bir beşiğimiz var. Belki 6-7 kuşağa hizmet etmiş. Günümüzde de halen özelliğini koruyor. Çeyiz sandıklarımız var. Çeyiz sandıkları bir zamanlar gelinlerin hayalini süslerdi. Elle çevirmeli dikiş makinelerimiz var. Arkada keten işleme aletleri var. Şimdilerde Kandıra bezi olarak bilinen keten kumaşı bunlarla işlenirdi. Üzerimize keten zıbınlar yapardık. Biz bunların hepsini bir araya topladık ve burada güzel bir eser ortaya çıkardık. Bunun binasının da köyde olmasına karar verildi. Binamızı Sepetçi Köyü\'ne yaptık\" dedi.

7)TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

KAMU Emekçileri Sendikası (KESK) tarafından Adana\'da düzenlenen mitingte, terör örgütü PKK\'nın kadın yapılanması KJA propagandası yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Sözde flamasını taşıdığı ileri sürülerek gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

15 Aralık\'ta Uğur Mumcu Meydanı\'nda KESK tarafından düzenlenen mitingde polis, terör örgütü PKK\'nın kadın yapılanması KJA\'nın propagandasını yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütünü simgeleyen sözde flama taşıyan N.T., E.Ö. ve Ü.K. sorgulanmak üzere emniyete götürültü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbek bırakıldı.

8)CAMİDEN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Adıyaman\'da sabah namazı sırasında, kimliği belirlenemeyen bir kişi, camide namaz kılan kişinin ayakkabısını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, kent merkezindeki Ulu Cami\'de sabah namazında meydana geldi. Cemaat namaz kılmak için camiye girdiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, gözüne kestirdiği bir çift ayakkabıyı montunun içine koyarak kaçtı. Namaz sonrası ayakkabısını koyduğu yerde bulamayan kişi, durumu cami imamına bildirerek güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Kayıtlarda hırsızlık olayını görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

9)DİKİLİ AÇIKLARINDA KAÇAK GÖÇMEN MESAİSİ

İZMİR\'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 87 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri dün saat 01.00 sıralarında, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeyi kontrol eden ekipler, Dikili\'nin Madra Çayı önlerinde bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta; 16\'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 9\'u Sudan, 6\'sı Somali, 5\'i Togo, 4\'ü Filistin, 4\'ü Senegal, 2\'si Eritre ve 1\'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçağı yakalandı. 33 erkek ve 14\'ü kadın olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, aynı gün ve bölgede, bu kez saat 01.30 sıralarında kaçak göçmenlerin yer aldığı bir lastik botu daha durdurdu. Lastik botta 36\'sı Afganistan ve 4\'ü İran uyruklu olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. 13\'ü erkek, 10\'u kadın ve 17\'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Tüm kaçak göçmenler, kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

