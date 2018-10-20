DHA YURT BÜLTENİ 3

Otobüs şoförüne levyeli saldırı

ANTALYA\'da, yol verme yüzünden çıkan tartışmada, özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Çon, diğer araç sürücüsü Burhan T.\'nin levyeli saldırısına uğradı. Başına defalarca darbe alan Hüseyin Çon, otobüsteki müşterilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi\'nde meydana geldi. Varsak- Üniversite hattında çalışan 07 AU 310 plakalı özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Çon, Kepez Belediyesi önüne geldiği sırada yol verme yüzünden 07 FZA 58 plakalı otomobil sürücüsü Burhan T. ile tartıştı. İddiaya göre iki sürücü seyir halinde bir süre tartışmayı sürdürdü. Kısa süre sonra Burhan T., aracıyla Çon\'un kullandığı halk otobüsünün önünü keserek, durdurdu.

YOLCULAR YARDIM ETTİ

Otobüsün durması üzerine aracından elinde levyeyle inen Burhan T. otobüs şoförünün bulunduğu tarafa yönelerek açık camdan saldırdı ve başına defalarca vurdu. Şoför koltuğunda kan içerisinde kalan Çon\'un yardımına otobüsteki yolcular koştu. Yolcuların tepki göstermesi üzerine Burhan T., aracına binerek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hüseyin Çon, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Vatandaşlar olayı cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, saldırgana tepki gösterdi.

Olay yerinde incelme yapan polis ekipleri, Burhan T.\'yi Güneş Mahallesi\'nde yakaladı. Burhan T., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

6 DİKİŞ ATILDI

Hastanede tedavisi yapılan ve başına 6 dikiş atılan Hüseyin Çon, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Hüseyin Çon, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu söyledi. Saldırganın araçtaki yolcuların hayatını tehlikeye attığını belirten Çon, \"Saldırgan aracını geçmeye çalıştığım sırada beni sıkıştırdı. Daha sonra camı açıp küfür etmeye başladı. Bizi sıkıştırmaya devam etti ve ardından aracını önümüze kırarak durdurdu. Açık camdan içeriye doğru bir cisimle kafama vurmaya başladı. Artık bizlere karşı uygulanan bu olayların son bulmasını istiyorum\" dedi.

ŞOFÖRLER TEPKİLİ

Olayı duyan diğer otobüs şoförleri de mesailerinin bitmesinin ardından kullandıkları otobüslerle Çon\'un bulunduğu polis merkezinin önüne geldi. Burada arkadaşlarını bekleyen şoförler, saldırıya tepki gösterdi. Seslerini duyurmak istediklerini belirten otobüs şoförü Ahmet Çetin Türköz, \"Bizim burada bulunma sebebimiz sadece arkadaşımızın yaşadığı olay değildir. Bu olayları sürekli yaşıyoruz. Artık sesimizi duyurmak istiyoruz\" dedi.

Otobüs şoförlerinden Fahrettin Pas da \"Biz insanlara hizmet veriyoruz. Ama bunun karşılığı olarak levyeyle, sopayla dayak yiyoruz. Artık bunları yaşamak istemiyoruz. Yetkililerin biraz bizim yanımızda yer almalarını istiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastaneden detay

- Saldırıya uğrayan şoför Hüseyin Çon\'dan detay

- Saldırıya uğrayan şoför Hüseyin Çon röportaj

- Otobüslerden detay

- Otobüs şoförü Ahmet Çetin Türköz röportaj

- Otobüs şoförü Fahrettin Pas röportaj

- Otobüs içerisindeki kanlardan detay

01:48\"// 204 MB

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-DHA)

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Cezaevinde azmetti üniversiteyi kazandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da, tartıştığı kişiyi tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra 7 ay cezaevinde kalan Ramazan Üzmez(28) burada ders çalışarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih bölümünü kazandı.

Bolu’da yaşayan Ramazan Üzmez, geçtiğimiz Şubat ayında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde tartıştığı M.Z.C.’yi tabanca ile ateş ederek yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Ramazan Üzmez Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Hep üniversite okuma hayali olduğunu anlatan Ramazan Üzmez kaldığı cezaevinde bulunan kütüphanedeki kitaplarla üniversite sınavına çalıştı. Üzmez daha sonra cezaevinden izinli olarak üniversite sınavına girdi. Sınavda başarılı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü kazanan Ramazan Üzmez, Eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Üzmez üniversiteye kaydını yaptırarak eğitim görmeye başladı.

\'TARİH BÖLÜMÜNÜ KAZANDIM\'

Cezaevi ortamından çıkıp, üniversite ortamına ayak uydurmaya çalışan Ramazan Üzmez, “Bana bir saldırı sonucu yaşanan olay nedeniyle cezaevine girdim. Bu olayın ardından bana çevrem haksız ithamlarda bulundu. Ben işinde, okulunda olan biriyim artık. Cezaevinde girdiğim sınavdan yüksek puan aldım. 320 puan alarak şu anda Tarih bölümünü kazandım. Okulumu okumaya çalışıyorum. Cezaevinde sürekli kitap okudum. Bunun yanı sıra ders çalıştım. Neredeyse haftada 4 kitap okuyordum. Derslere de iyi çalışınca güzel bir puan aldım. Bunun yanı sıra cezaevinde spor da yapıyordum.\" dedi.

\'CEZAEVİ ŞARTLARI ZOR\'

Kendisi gibi cezaevinde ders çalışıp üniversiteyi kazanan başka arkadaşları da olduğunu söyleyenÜzmez konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Cezaevi şartları aslında zor. 20 kişinin üzerinde insanla aynı yerde kaldım. Çok müsait bir ortam değil ama bu başarıyı sağlayabildim. Cezaevinde benimle birlikte ders çalışıp üniversite kazanan başkaları da var. Aynı koğuşta zaten 3-4 kişi ders çalışıyorduk. Benim her zaman tarihe ilgim vardı. Bu yüzden Tarih bölümünü kazandığım için mutluyum.ö dedi.

Ramazan Üzmez, mahkeme sürecinin devam ettiğini ifade ederek, “Tabi ki bir tutuklama kararı çıkarsa eğitimimi etkileyecek ama yine de okumayı bırakmayacağım. ‘İlmi mezara kadar öğrenin’ diyor. Biz de ilmi mezara kadar öğreneceğiz. Hiçbir şekilde okumayı bırakmayacağım.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Okuldan görüntüler

-Okul bahçesinde ders çalışması

-Okula girmesi

-Röportaj

-Detaylar

-Silahla yaralama olayının olay yeri görüntüleri(Arşiv)

-Polis eşliğinde adliyeye getirilmesi(Arşiv)

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Bonzai satıcıları yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerin il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 4 kişi yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyon kapsamında G.B(20), M.A(44), N.A(40) ve M.U(24) polis tarafından gözaltına alındı. Zehir tacirlerine yönelik yapılan ev, araç ve üst aramasında 1 kilo 476 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcıları sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Polis kamerasından uyuşturucu operasyonu

Haber - Kamera: KAYSERİ DHA)

1 Dakika 30 Saniye /15 MB



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Polisin dikkati dolandırıcıyı yakalattı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri telefon yoluyla bir vatandaşı dolandırarak hesabına yatırılmasını sağladığı parayı çekmeye çalışan dolandırıcıyı suçüstü yakalattı.

Olay dün akşam saatlerinde Düzce\'nin Bolu Caddesi üzerinde ki bir bankanın şubesinde meydana geldi. Düzce\'de F.K isimli bir şahsı arayan O.A isimli şahıs kendisini polis olarak tanıtarak hesabına 102 bin lira yatırılması sağladı. Bu sırada F.K dolandırıldığını anlayarak durumu hemen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bildirdi. İhbarı alan polis memurları, F.K\'ya ait hesapların bulunduğu bankaları öğrenerek, banka şubelerine girdiler. Bolu Caddesi üzerinde ki bir bankanın şubesine giren polis ekipleri sık aralıklarla para çeken ve hareketleri şüpheli olan O.A\'yı takibe aldılar. Şahıs para çakerken polis tarafından göz altına alınınca suçunu itiraf etti. Bankada bir süre bekletilen ve paraları tutanakla geri alan polis ekipleri, şahsı banka şubesinden çıkararak sorgulamak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdüler. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şahıs banka şubesinden çıkarılıp polis aracına götürülürken görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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ATM dolandırıcılarının kullandığı yöntemleri anlattı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, ATM dolandırıcılarının kullandığı yöntemler ve kullandıkları aparatlar hakkında uygulamalı bilgiler verdi. Polis memuru ayrıca vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları anlattı.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte vatandaşların adeta korkulu rüyası haline gelen ATM dolandırıcılarının kullandıkları yöntem, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Dolandırıcıların kullandığı aparatların benzerini kullanarak, dolandırıcılık yöntemlerini anlatan polis memuru, “Vatandaşlarımız en çok mağdur olduğu konulardan birisi banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, şüpheliler genelde kart kopyalama ve kamera aparatlarını ATM cihazlarına koyarak gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve kendilerine alması gereken bazı önlemler var. Elimde gördüğünüz bir kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneğidir. Şüpheli şahıslar kart kopyalama düzeneği ve kamere düzeneğini genel olarak bunlara benzer şekilde imal edip ATM’lere yerleştiriyorlar. Burada ki amaç kart kopyalama düzeneğinde kartın geçişi esnasında kartın bilgilerini manyetik alandan okuyarak elde etmek, kamera düzeneği ile vatandaşların şifresini tespit etmek. Böylelikle kart bilgileri ve şifrelerini elde etmiş oluyorlar. Böylelikle banka hesaplarından bilgileri dışında harcama yapabiliyorlarö dedi.

\'KENDİMİZE BİR ATM BELİRLEMELİYİZ\'

ATM kullanıcılarının kendilerine bir ATM belirlemesi ve bütün işlemlerini bu ATM’den yapması gerektiğini vurgulayan polis memuru, “Bunla ilgili vatandaşlarımızın alması gereken bazı tedbirler var. En önemli hususlardan birisi günlük hayatta olağanüstü bir durum yoksa nasıl ki kendimize bir mahalle bakkalı belirleyip sürekli alışverişimizi oradan yapıyorsak, nasıl ki bir fırını belirleyip ekmeğinizi oradan alıyorsak, aynı ATM’den çekim işlemi yaparsak o ATM’nin fiziki yapısı gözümüzde canlanır ve o ATM’de fiziki bir farklılık hissettiğimizde buna hemen bir tepki verebiliriz. O yüzden olağan durumlarda kendinize bir ATM belirleyin sürekli aynı ATM’den işlem yaparsanız daha dikkatli olacağınızı göreceksinizö ifadelerini kullandı.

\'ŞİFRENİZİN GÖRÜLMEYECEĞİ ŞEKİLDE ELİNİZİ KAPATIN\'

Polis memuru, ATM’ye kamera sistemi yerleştirilmesi durumunda şifrenin okunduğunu belirterek “Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de ATM’de işlem yapıldığı esnada şifrenizi kimsenin görmeyeceği şekilde bir elinizle şifrenizi girerken, diğer elinizle de şifreyi girdiğiniz tuşların görünmemesini sağlamak için kapatırsanız kart bilgileriniz elde edilse dahi şifreniz bilinmediği için yine kartınızdan harcama yapılmayacaktır. Kart kopyalama cihazını ve kamera düzeneğini genellikle yapıştırıcı maddeler ve çift taraflı bantlarla ATM üzerine yerleştirmekteler. Bunun kolaylığı bizim için şudur. Çift taraflı bant yada yapıştırıcı ile yapıştırdıklarında elimizle yokladığımızda mutlaka bir oynama payı oluyor. Bununla apart koyulup, koyulmadığına dair bir fikir elde etmiş olursunuzö dedi.

\'KARTIN TAKILDIĞI BÖLÜMÜ ELİNİZLE YOKLAYINö

Polis memuru son olarak kartın takıldığı bölümün el yordamı ile kontrol edilmesi gerektiğini söyleyerek “Ayrıca ATM’ye kartınızı takmadan önce mutlaka ATM’ye kartın takılmasını sağlayan bölümü elinizle yoklarsanız herhangi bir sonradan ekleme yapı olup, olmadığını anlayabilirsiniz ve tedbirinizi almış olursunuz. Onun haricinde ATM’lerde para yatırıp, çekerken paranın takılıp takılmamasıdır. Bu tamamen sizinle alakalı bir durum ve kullandığınız paranın kırışık olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Parayı çekerken de takılıp, takılmadığına bakarak çekebilirsinizö şeklinde konuştu.

Dolandırıcılık yöntemlerini dinleyen Muhsin Deveci isimli vatandaş ise bilgilerin çok yararlı olduğunu ifade ederek “İnternet ile ilgili olarak bizimde bilgilerimiz var ancak gençler bu konuda daha uzmanlar. Ben orta yaş grubuna girdiğimden dikkat etmeye çalışıyorum fakat, yaşı daha ilerlemiş vatandaşlarımız bu konudan bilgili değiller. Ben de memur beyin uygulamalı gösterdiği konuları izledim. Hırsızlık nereden olabilir, nasıl olabilir, bunlara baktım. Sonuç olarak bunlar faydalı bilgiler, herkesin dikkatli olmasını diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis memurunun aparatları gösterirken görüntüsü

Polis memurunun ATM cihazına aparatları yerleştirirken görüntü

Polis memurunun anlatımı

Vatandaşların para çekerken görüntüsü

Anlatılanları dinleyen Muhsin Deveci ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Tezgâhını WhatsApp’ta açıyor, balık satışı yapıyor

KARADENİZ\'de, av yasağının sona ermesiyle denizlere açılan balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz\'de palamut bolluğu yaşanırken, tezgâhında beklediği satışı yakalayamayan Trabzonlu balıkçı Ercan Saraç ise, sıra dışı bir uygulama başlattı, telefonunda yer alan sanal mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp üzerinden balık satışına başladı. Balıkçı tezgâhını WhatsApp’a taşıyan Saraç, bu yöntemle 200 kişinin yer aldığı grubundan balık fotoğrafı ve videosu paylaşıp müşterilerine satış yapıyor. Uygulamanın çok beğenildiğini belirten Saraç, “Balık satışında yaşanan durgunluk ve insanlar oturdukları yerden evlerine yemek sipariş etmeleri üzerine bende tezgâhımı WhatsApp’a taşımaya karar verdimö dedi.

Karadeniz\'de, geçen sezon umduğunu bulamayan ve rotasını Atlas Okyanusu\'na çeviren balıkçılar, 1 Eylül\'de \'Vira Bismillah\' diyerek başladıkları yeni sezondaki palamut avından hayli memnun. Denizde geçen yıla oranla daha verimli av sezonu yaşanıp bol mikarda palamut avlanırken, bazı balıkçılar ise bu verimin satışlara yansımadığından yakınıyor. Trabzon’daki balıkçı halindeki tezgâhında beklediği satışı yakalayamayan balıkçı Ercan Saraç, iyi gitmediğini öne sürdüğü satışlarının düzelmesi için sıra dışı bir uygulama başlattı. Cep telefonunda yer alan sanal mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp’tan ‘Balıkçı’ adıyla grup kuran Saraç, buradan 200 kişinin yer aldığı özel müşterilerine balık satışına başladı. Balıkçı tezgâhını teknolojinin nimetlerinden faydalanıp WhatsApp’a taşıyan Saraç, bu yönteminin yanı sıra sosyal medyayı da aktif kullanarak, balık fotoğrafı ve videosu paylaşıp satış yapıyor. İlginç, uygulamayı birçok sosyal medya kullanıcısı da yakından takip ederek, balık haline gitmeden balık siparişi verebiliyor.

‘TEZGÂHI WHATSAPP\'TA AÇIYORUZ’

Balıkçı Ercan Saraç, balıkları, tezgâha koymadan fotoğraf ve fiyatlarını paylaştığı gruptan sattığını söyledi. Uygulamanın çok beğenildiğini ve tezgahı WhatsApp’a açtığını anlatan Saraç, “Günlük balık çeşitlerimizi müşterilerimizin hizmetine sunabilmek için WhatsApp grubumuzda balıklarımızı paylaşıyoruz. Balık ihtiyacı olan müşterilerimiz bize WhatsApp üzerinden yazarak ya da arayarak siparişlerini veriyorlar. Biz de balıkları hazırlıyoruz, akşamüzeri müşterilerimiz eve giderken uğrayıp balıklarını alıyor. Grupta olmayıp telefon üzerinden sipariş veren müşterimiz de var. Bu benim yeni yaptığım bir uygulama. Bu uygulamayı daha da geliştirmek istiyorum. İnsanlar iş yerlerinden ya da evlerinden balık tezgâhına ne balığı var diye bakmaya üşeniyordu. Baktık ki herkes oturduğu yerden yemek siparişi veriyor, biz de oturduğu yerden balık hizmeti vermeye başladık. Şimdi kurduğum 200 kişilik guruptan balıkları tezgâha koymadan satıyorum. Artık tezgâhı WhatsApp’ta açıyoruz. Bazen tezgâha balıkları koymadan WhatsApp üzerinden hepsini satabiliyoruz. Müşterilerimiz de bu uygulamadan çok memnun. Hatta müşterilerim de sürekli şu numarayı da gruba ekle diye bana mesaj atıyorlar\" dedi.

MÜŞTERİLER MEMNUN

WhatsApp gurubundan seçtiği balıkları hazırlatıp almaya gelen müşteri Bayram Güngör de, \"Sabahları gruptan bakıyoruz bugün ne balığı var diye. Beğendiğimiz balığı seçiyoruz. Ercan ağabeyimiz balığı yıkayıp temizleyip hazır hale getiriyor. Biz de akşam eve giderken uğrayıp balıklarımızı alıyoruz. Çok güzel bir uygulama. Balık var mı diye balıkçıya gitmeye gerek kalmıyor. Hangi balıkların tezgâhta olduğunu oturduğumuz yerden görüyoruz\" diye konuştu.

‘NE ARZU EDERSEK ALIYORUZ’

Uygulamadan memnun olduklarını kaydeden müşteri Sezgin Demirci ise \"Arkadaşımız balığın durumunu, ne balığı olduğunu bize sabahları bu grup üzerinden bildiriyor. Biz de tercih hakkımızı kullanıyoruz. Ne arzu edersek hazırlandıktan sonra gelip alıyoruz\" ifadesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Balılçı tezgahı görüntüleri

Whatsap görüntüleri ve satış

Ercan Saraç konuşma

Detaylar

HABER: Aleyna KESKİN KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON-DHA

Boyut: 439 mb

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Van\'da çocuklara beyin MR tetkiki yapılıyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, birçok ilde yapılmayan 6 ay ve üzeri çocuklara beyin MR tetkiki hizmeti veriyor. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hacı Yusuf Güneş, hastanede 6 ay ve üzeri çocuklara anestezi işleminin ardından beyin MR tetkiki yapıldığını söyledi.

Van merkez, Muş, Bitlis, Ağrı ve Hakkari\'de yaşayan yaklaşık 2,5 milyon insana sağlık hizmeti veren Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, 6 ay ve üzeri çocuklara beyin MR tetkiki hizmeti de veriliyor. Hastanede uzman doktor kontrolünde çocukların anestezi altında beyin MR\'ı çekiliyor. Çocuklarını MR için getiren aileler, verilen sağlık hizmetinden son derece memnun kaldıklarını belirterek, doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

\'AİLELER HİZMETTEN MEMNUN\'

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hacı Yusuf Güneş, çevre birçok ilden gelen çocuklara beyin MR tetkikini başarılı bir şekilde yaptıklarını, ailelerin bu durumdan çok memnun kaldıklarını söyledi. Dr. Güneş, \"Bütün çevre iller burayı tercih etmekte. Hastanemizde beyin MR\'ı, spinal MR\'ler ve bütün vücut MR\'ı çekilmektedir. Hastanemizde yaklaşık 2 yıldır anestezi altında 6 ay üstü çocuklara MR çekimi yapılmaktadır. Haftanın 2 günü MR çekimlerimiz var. Günde ortalama 20 hasta alabilmekteyiz. Eğer MR uyumlu anestezi cihazımız olursa 6 aydan daha küçük çocuklara da MR çekimleri yapabiliriz. Burada bu hizmet verilmeden önce hastalar Diyarbakır, Erzurum veya daha batıdaki illere gitmek zorunda kalıyorlardı. Ancak, şu anda bu imkanı sağladığımız için uzak illere gitme gereği duyulmamakta\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Hastane\'nin MR ünitesi

-Çockuları MR için getiren aileler

-Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hacı Yusuf Güneş ve sağlık personellerinin çocukları MR\' hazırlamaları

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-MR cihızına sokulan çoçuklar

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-Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hacı Yusuf Güneş ile röportaj

-MR cihazına giren çocuklar

-Bir kadın ile röportaj

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