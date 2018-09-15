DHA YURT BÜLTENİ 3

Balık fiyatları düştü, satışlar arttı

DENİZLERDE av sezonunun 1 Eylül\'de başlamısyla birlikte Ege\'ye açılan balıkçılar, bol miktarda balık avlamaya başladı. Bollukla birlikte pazarlardaki tezgahlarda fiyatlar da düşünce, vatandaşlar kırmızı et yerine balığı tercih etmeye başladı. Çanakkale\'de balıkhane esnafı, vatandaşı tamamen doğal ve daha sağlıklı olan balığı tüketmeye çağırdı. Sofralarda kırmızı et ile yapılan yemeklerin yerini mevsim balıkları olan sardalye, palamut ve istavrit gibi balıklar aldı.

Çanakkale\'de 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonuyla birlikte balıkhanedeki tezgahlarda balık çeşitliliği arttı. Balıktaki bolluk, hem balıkçı esnafının, hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Fiyatların düşmesiyle birlikte doğal besin kaynağı olan balık satışlarında patlama yaşandı. Sofralarda kırmızı et ile yapılan yemeklerin yerini mevsim balıkları olan sardalye, palamut ve istavrit gibi balıklar aldı. Balıkçı esnafı vatandaşları, doğal besin kaynağı olan balık tüketmeye davet etti.

Çanakkale balıkhanesinde balık alışverişi yapan Yaşar Şen (65), \"Herkes balık yesin. Balık denizden çıkan sade ve doğal olan bir besin kaynağı. Karada fenni gübre var. Onunla beslenen hayvanı yiyeceğimize, denizden çıkan tertemiz balığı yeriz\" dedi.

\'ELİMİZDE DE BİR TEK DOĞAL OLARAK BALIK KALDI’

Türkiye\'de şu anda kırmızı ette şarbon iddialarının olduğunu söyleyen balıkçı Volkan Kaşıkçı, \"Bu yüzden vatandaş kırmızı etten biraz elini ayağını çekti. Bunun yanı sıra kırmızı etin fiyatları da yüksek balığa göre. Bu yüzden vatandaş biraz daha balığa yöneldi. Elimizde de bir tek doğal olarak balık kaldı. Dolardan etkilenmeyen tek şey de balık. Zam da yok. Onun için vatandaşın balık tüketimine biraz daha ilgisi artıyor. Biz bu talebin daha da artmasını istiyoruz. Çünkü sağlıklı olarak ve gönül rahatlığıyla yiyebileceğimiz bir tek balık var\" diye konuştu.

En doğal ürünün balık olduğunu ifade eden esnaf Hasan Doğuş Tunç ise, \"Başka şeylere baktığınız zaman içinde ya bir katkı maddesi var. Ya da doğallığı bozulmuş. Doğadan doğal olarak çıkan tek şey balık. Balığın çeşitli faydaları var. Vatandaşlarımızı doğal besin kaynağı olan balık yemeye davet ediyoruz. En az haftada üç gün vatandaşlarımız balık yemelidirler\" şeklinde konuştu.

Çanakkale balıkhanesindeki balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi 15-20 lira, sardalyenin kilosu 15, istavritin kilosu 20, çupranın kilosu 35, uskumrunun kilosu 60, kolyozun kilosu 15, mezgidin kilosu 40, tekirin kilosu ise 35 liradan satılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Balıkhaneden görüntü.

-Balıkçı tezgahlarından genel ve detay görüntü.

-Balık çeşitlerinden genel ve detay görüntü.

-Vatandaş Yaşar Şen ile röp.

-Balıkçı Volkan Kaşıkçı ile röp.

-Balıkçı Hasan Doğuş Tunç ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)

3 dakika 8 saniye. 348 MB.

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Tartıştığı kadın arkadaşını dövdü, yerde sürükledi

ANTALYA\'da, alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin T., tartıştığı kadın arkadaşı T.A.\'yı onlarca kişinin gözleri önünde dövdü, yerde sürükledi. Vatandaşlarca yakalanan Hüseyin T., polise teslim edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı\'nda meydana geldi. Kent merkezinde gezen Hüseyin T. ve kız arkadaşı T.A., Cumhuriyet Meydanı\'na geldiklerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Alkollü olduğu iddia edilen ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin T., meydandaki onlarca kişinin gözleri önünde T.A.\'yı dövmeye başladı. Kadını yerde sürükleyen ve dövmeye devam eden Hüseyin T.\'ye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti. Toplanan kalabalık Hüseyin T.\'ye tepki gösterdi ve kaçmasını engelledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan T.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Hüseyin T. ise polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hüseyin T.\'den görüntü

- T.A. yerde yatarken

- Kalabalık görüntü

- Hüseyin T\'nin gözaltına alınması

- Sağlık ekipleri müdahale ederken

- Kadının sedyeye alınması

- Ambulansla götürülmesi

- Hüseyin T\'nin polis aracına bindirilmesi



Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)



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Küre Dağları Milli Parkı doğa tutkunlarını ağırlıyor

BARTIN, (DHA) - BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan 37 bin hektarlık alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı doğa tutkunlarını ağırlıyor. Küre Dağları Milli Parkı, Sonbaharın güzelliklerini yansıtmaya başlarken, doğa tutkunları ormanda yürüyüşe çıkarak doğa ile baş başa zaman geçiriyor.

Küre Dağları Milli Parkı her mevsim doğal güzellikleriyle ilgi görüyor. 2000 yılında milli park ilan edilen 37 bin 753 hektar alana sahip Küre Dağları Milli Parkı, 2012\'de \'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)\' sertifikasına sahip milli park olarak ilan edilerek, Avrupa\'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen milli park, doğaseverleri büyülüyor. Sarı ve yeşilin her tonunu içinde barındıran milli park, sonbaharda özellikle fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Doğa tutkunları, Küre Dağları\'nda yürüyüşe doğanın keyfini çıkarıyor.

Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, Küre Dağları Milli Parkı\'nı ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistler için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, \"Kastamonu\'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu\'nun izlenmesi için seyir terası geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı. Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonunun yürüyüş yolunun büyük bir kısmı tamamlandı. Yine Pınarbaşı\'nda bulunan Ilıca Şelalesi\'ni günübirlik ziyaret edenler için dinlenme yerleri ve seyir terasları hizmete açıldı. Aynı bölgede bulunan dünyanın en derin ikinci kanyonu unvanı olan Valla Kanyonu seyir terası tamamlanarak, geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı. Bartın sınırları içerisinde bulunan Zoni Yaylasının üst tarafındaki Karapınar mevkiine günübirlik ziyaretçilerin gelebilmesi yürüyüş yolları, yağmur barınakları, yaban hayvanı gözetleme kuleleri yapımı çalışmalarımız devam ediyor. Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Kastamonu\'nun Şenpazar ilçesindeki Kızılcasu Özel Proje Alanı\'nın 1\'inci ve 2\'nci etabı bu yıl tamamlanacak. Sorkun Yaylasında günübirlik ziyaretçiler için tesisler yapıldı. Yapılan bu çalışmalar sayesinde yerli ve yabancı turist sayılarında önümüzdeki yıllarda ciddi artışlar bekliyoruz.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Milli parkın girişinden detay

-Milli parkın içindeki köylerden detay

-Kanyonlardan detay

-Endemik bitki türleri

-Detay görüntüler

-Drone görüntüleri

Süre: 2.57 Boyut: 330 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Alaşehir\'de SİT alanı kararı kalkan bölgede temel atma töreni

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki bir bölgenin SİT alanından çıkarılması üzerine, 4 katlı bir binanın temel atma töreni gerçekleştirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, SİT uygulaması nedeniyle vatandaşların sorun yaşadığını, eskiyen yapıların tadilatının artık daha rahat yapılacağını belirtti.

Alaşehir ilçe merkezindeki sur içi bölgesinin 2009\'da 3\'ncü derece SİT alanı ilan edilmesinden dolayı evlerine çivi bile çakamadıklarından dert yanan vatandaşların artık böyle bir sıkıntısı kalmadı. İlçe merkezinin yüzde 72\'lik bölgesini kapsayan SİT alanı uygulaması kaldırıldı, bina yapılma izni verildi. 9 yıl sonra ilçede, bu bölgedeki bir binanın temeli atıldı. Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi 127 numaradaki 4 katlı bina inşaatı için gerçekleştirilen temel atma törenine; Alaşehir Belediye Başkanı MHP\'li Ali Uçak, bina sahibi Süleyman Kalbur ve vatandaşlar katıldı. Başkan Uçak, ilk harç butonuna bastı. Bölgede bulunan yaklaşık 17 bin binanın tadilatının artık daha rahat yapılabileceği, isteyen vatandaşların evlerini yıkıp, yenisini inşa edebileceği belirtildi.

Temel atma töreninde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, \"En büyük sorunlarından birisi SİT konusuydu. Onu da çözmüş bulunmaktayız. Çok mutluyum, gururluyum. Alaşehir\'imize hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

İnşaat sahibi Süleyman Kalbur, \"Alaşehir\'in önü açıldı. Başkanımız kurulla görüşüp, şehir içinde bulunan çok tehlikeli eski binaları da yıkarsa, çok iyi olur. Çünkü çok tehlikeli. Bundan sonra ev yapacak arkadaşlarımız işe başlasınlar\" dedi.

Yaklaşık 3 yıldır inşaat izni beklediğini belirten Kadriye Günay, \"Komşumun inşaatı başladı. SİT kalkmış çok mutlu oldum. 3 senedir bekliyorum. İnşallah bizimkisi de başlar\" dedi. Ayrıca Kadriye Günay, SİT uygulamasının kaldırılması nedeniyle lokum dağıttı.

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 3 Nisan 2009 tarihinde aldığı bir kararla, Alaşehir ilçesinin yüzde 72\'lik bölümünü 3. derece SİT alanı olarak ilan etmişti. 17 bin konutun yer aldığı büyük bir alanda, bu kararla yapılaşma durdu. Şehir merkezinde yapılaşmanın durması sonucu, inşaatlar verimli tarım alanlarına kaydı. Dünyaca ünlü sultaniye bağları sökülerek, bina yapıldı. Alaşehir\'in merkez mahallelerinde, eski ve onarımı yapılamayan binalar yıkılmaya yüz tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Temel atma töreni

- Açıklamalar

- Kadriye Günay lokma dağıtımı

- Genel ve Detay görüntü

(KJ Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)



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Manavgat\'ta uyuşturucu operasyonu

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 6 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Side ve Manavgat\'ın diğer turistik bölgelerinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda Side\'de bulunan bir şans oyunları bayiinde çalışan Kubilay B. ile Yılmaz G.\'nin yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı belirlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan arama kararıyla Yılmaz G.\'nin Bahçelievler Mahallesi\'ndeki evinde jandarma timleri tarafından arama yapıldı. Arama sırasında evde, zula tabir edilen çeşitli noktalara saklanmış 21 paket içerisinde toplam 6 kilo 100 gram kubar esrar ve hassas terazi bulundu. Yılmaz G., uyuşturucunun Side\'de şans oyunları bayisinde çalışan Kubilay B.\'ye ait olduğunu söyledi.

Jandarma ekipleri, Kubilay B.\'yi de gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kubilay B. ile Yılmaz G. \'uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Adliyeden genel görüntü

Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

01:19 - 146 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)



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