DHA YURT BÜLTENİ-3

Ramazan ekmeğini imece usulü hazırlıyorlar

Muş\'un Soğucak köyünde yaşayan kadınlar, ramazan ayı için imece usulü tandır ekmeği pişiriyor.

Merkeze bağlı Soğucak köyünde kadınlar, ramazanda sıcak tandır başında ekmek pişirmenin zor olması nedeniyle el birliğiyle tandır ekmeklerini hazırladı. İmece usulü ekmek pişirmenin kolay olduğunu söyleyen kadınlar, damak alışkanlığı nedeniyle herkesin tandır ekmeğini tercih ettiğini belirtti. Tandır ekmeğinin daha sağlıklı olduğunu ifade eden kadınlar, ramazan gelmeden her evin ekmeğini pişirdiklerini söyledi.

Pişirlen ekmekleri bayatlamaması için buzdolabında muhafaza ettiklerini anlatan Fikriye Polat, \"Ramazan ayında alev topuna dönen tandırda ekmek pişirmek çok zor. Bu nedenle köydeki kadınlar bir araya gelip her gün bir kişinin ramazan ayı boyunca tüketeceği ekmeği hazır hale getiriyoruz\" diye konuştu.

Rize yaylalarında ithal çoban işe başladı

Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 450 küçükbaş hayvan sürüsü sahibi, aylık 2 bin lira maaşla çoban aradığını duyurdu, ancak talipli bulamadı. Bunun üzerine bir tanıdığı aracılığı ile ulaşılan Azerbaycanlı Kadir Niftaliyev (19) geldiği Türkiye\'de teklifi kabul ederek çobanlığa başladı.

Çamlıhemşin ilçesinde, 450 küçükbaş hayvan sürüsü sahibi, aylık 2 bin lira maaşla çoban aradığını duyurdu ancak sürüyü yaz aylarında yaylalarda otlatacak çobanlık için talipli bulamadı. Bunun üzerine bir tanıdığı aracılığı ile ulaşılan Azerbaycanlı Kadir Niftaliyev geldiği Türkiye\'de teklifi kabul ederek çobanlığa başladı. Çat Vadisi\'nde, Kale köyü civarındaki yaylalara doğru sürüsü ile yola çıkan genç çoban gün boyu otlattığı hayvanları gece bir alanda topluyor, kendisi de bir barakada sabahlıyor. Çoban köpeklerinin eşlik ettiği Kadir Niftaliyev, sürüdeki oğlaklarla yakından ilgileniyor, yürümekte zorlanan yavruları sırtında taşıyor.

Ülkesinde de ailesi ile birlikte çobanlık yaptığını anlatan Kadir Niftaliyev, bu işi sevdiğini belirtti. Niftaliyev, \"Türkiye\'de çobanlık işi olduğu söylenince buraya geldim. Aylık 2 bin lira maaş alıyorum. 3 öğün yemeğimi de yiyorum. Rize yaylaları çok güzel, çok sevdim. Hayvanlar sabah yaylalarda otluyor, akşam ise toplanıyor. Ben onlara sahip çıkıyorum. Barakada kalıyorum. Gece hava soğudu mu ateş yakıyorum. Çayımı demleyip, içiyorum\" dedi.

Başkan Çiftçi yaralı işçileri ziyaret etti

Şanlıurfa\'da Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 11 Nisan Külliyesindeki kazada yaralanan işçileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, akşam saatlerinde geldiği Şanlıurfa\'da ilk olarak 11 Nisan Külliyesindeki kazada yaralanan işçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaza hakkında bilgiler alarak olay yerine giden Başkan Çiftçi, buradaki incelemelerinin ardından Eyyübiye Araştırma Hastanesinde tedavisi süren işçiler hakkında doktorlardan bilgiler alan Başkan Çiftçi, yaralı hastalara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Çiftçi, \"Bugün saat 12.08 sıralarında 11 Nisan Külliyesinin üst kubbesinde beton dökümü sırasında kalıbın çökmesi neticesinde kaza meydana geldi. Yüklenici firmanın çalıştırmış olduğu 6 işçi kardeşimiz bu kazada yaralanmışlardır. Bizler de Tarihi Kentler Birliği toplantılarına katılmak üzere il dışındaydık. Gelir gelmez hastalarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunarak olay yerinde incelemelerde bulunduk. Allah\'a şükürler olsun işçi kardeşlerimizin durumu tedbiren müşahede altındalar. Bir işçi kardeşimizin Gaziantep Araştırma Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik. Tüm işçi kardeşlerimize ve ailelerine tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir işçi kardeşimizin durumu ciddi olarak görülüyor. O da Allah\'ın izni ile bu durumu atlatacaktır inşallah. Olayla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığımız soruşturma başlatmış durumdadır. İlerleyen günlerde olayın neden kaynaklandığını halkımıza aktaracağız\" dedi.

İnşaat mühendisi adayları milletvekili olabilmek için yola çıktı

Adana\'da her ikisi de inşaat mühendisliği bölümünde okuyan Can Çete (19) ve Mehmet Can Tör (21), İYİ Parti\'den milletvekili aday adayı oldu.

Milletvekili seçilme yaşının düşürülmesinin ardından Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Can Çete, İYİ Parti\'ye aday adaylığı başvurusu yaptı. En genç milletvekillerinden olmak istediğini söyleyen Can Çete, \"Milletvekili seçilirsem eğitim ve vergi konularında çalışacağım. 13 milyon genç var. Onları temsil edeceğim için çok heyecanlıyım. İYİ Parti\'den en genç milletvekili aday adayıyım. Meclis\'e gireceğime inanıyorum\" dedi.

\'HEYECANLIYIM\'

Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Can Tör de, İYİ Parti\'den milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapıp seçim çalışmalarına başladı. Heyecanlı olduğunu anlatan Mehmet Can Tör, \"Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sosyal projelerde yer aldım. Genç bir aday olarak heyecanlıyım ben de. Atatürk ilkelerine bağlı yeni bir gençlik hareketi başlatmak için aday adayı oldum. Bunu da başaracağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

Şase numarası değiştirilen araçlara el konuldu

Adana\'da motor ve şase numarası değiştirilen otomobil ve minibüs yakalandı.

Ekipler, Seyhan ilçesinde plakasız ilerleyen otomobili durdurdu. Yapılan araştırmada, plaka numarasının 13 EC 872 olduğu anlaşılan aracın şaşe ve motor numarasının değiştirilmiş olduğu saptandı. Polis, yol kontrolü sırasında durdurduğu 01 HM 631 plakalı minibüste yaptığı incelemede, aracın motor ve şase numarasının değiştirildiği fark etti. Her iki aracada el konulurken, Sürücüleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis araçların gerçek sahiplerini araştırıyor.

Silopi’de sağlık çalışanları, halay çekip göbek attı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Hemşireler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan sağlık çalışanları, canlı müzik eşliğinde halay çekip, göbek atarak iş yorgunluğunun stresini attı.

Silopi Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından organize edilen hemşireler günü etkinliği ilçe merkezinden 5 kilometre uzaktaki özel bir tesiste yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Savaş Konak ve İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, Hastane Başhekimi Op.Dr.Serdar Munis, Hastane Müdürleri Mehmet Gürlek ile Mehmet Yalgattekin, Sağlık-Sen Silopi ilçe Temsilcisi Hasan Ökten ve sağlık çalışanları katıldı. Sağlık çalışanları düzenlenen gecede, iş stresini canlı müzik eşliğinde söylenen Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekerek attı. Ankara yöresine ait oyun havaları ile alanda dans eden sağlık çalışanları, stres etti. Silopi Devlet Hastanesi Başhekimliği hastaneye katkı sunan Silopi Kaymakamı Savaş Konak ve İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan’a plaket ve çiçek takdim etti. Gecede ayrıca başarılı çalışanlara da taktir belgesi verildi. Gecede konuşan Kaymakam Dr. Sezer Işıktaş, Hemşireler Günü\'nü kutlayarak, \"Bu mesleğe başladığım için hiç sağlık memurluğu yapamadım ama bende kendimi hep meslekten sayıyorum. Özellikle Kaymakamlık mesleğine başladıktan sonra kendime en yakın hissettiğim kurum sağlık kurumlarımız oldu. Silopi’ye gelmeden öncede nerde vali yardımcısı olarak görev yaptıysam valilerimiz tarafından sağlık meslek lisesi mezunu olduğum için il sağlık müdürlükleri genelde bana bağlandı. Silopi’deki malum yoğunluktan dolayı hastane ve sağlık personeli ile çok bir araya gelemiyoruz. Çok vakit geçiremiyoruz ama yani sürekli yanınızda olduğumu, sizlerle birlikte olduğumu bilmenizi isterim. Hemşirelerimizin, ebelerimizin, eczacılarımızın gününü kutluyorum\" dedi. Silopi Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mehmet Gürlek de, bölgede huzurun arttığını ifade ederek, \"Bölgemizde artan huzur ve güven ortamından dolayı bu tarz etkinlikleri bu yıl ve bundan sonraki yıllarda daha rahat bir şekilde yapacağız. Silopi’nin dışarısındayız. Silopi yerleşim yerinin dışında bir eğlence tesisi burası. Yemekli bir mekanımız. Buraya kadar geldik, 200 kişi ile beraber. Hemşireler haftasını hep beraber kutladık. Bundan sonraki yıllarda da bu şekilde kutlamayı ümit ediyoruz\" diye konuştu.

Manavgat\'ta 3 bacaklı civciv şaşırttı

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde bir arkadaşıyla amatör olarak civciv yetiştiren Mustafa Çalışkan(32), önceki gün kuluçka makinesinden aldığı civcivlerden birinin 3 bacaklı olduğunu fark etti. Durum karşısında şaşıran Çalışkan, \"İlk defa gördük. Daha önce hiç şahit olmadım\" dedi.

Manavgat\'ta esnaflık yapan Mustafa Çalışkan, 5 yıl önce bir arkadaşıyla tavuk beslemeye, bir süre sonra da 3 katlı evinin giriş katına kurduğu kuluçka makinesinde civciv üretmeye başladı. Yetiştirdiği tavukları kendisi yiyen ve isteyen arkadaşlarına veren Çalışkan, önceki gün kuluçka makinesinden çıkardığı civcivlerden birinin kuyruk bölgesinde bir bacağı daha olduğunu fark etti.

CİVCİVLERDEN BİRİ 3 BACAKLI ÇIKTI

Durum karşısında şaşıran Mustafa Çalışkan, internetten yaptığı araştırmada genetik bozukluk sonucu böyle civcivlerin doğabileceğini öğrendiğini kaydetti. Sosyal medyadaki arkadaşlarına konuyu açtığında ise 3 bacaklı civcivlerin bazılarının yaşadığını ve yumurta veren tavuk olduklarını öğrendiğini aktaran Çalışkan, 3 bacaklı civcivi ilk defa gördüğünü kaydetti.

\'DAHA ÖNCE ŞAHİT OLMADIK\'

Çalışkan, \"Bir arkadaştan yumurta aldık, kuluçka makinemize koyduk, çıkarttık. Arkadaşımla beraber civcivleri kümese alırken farkına vardık. İlk defa gördük. Daha önce hiç şahit olmadığımız bir konuydu. İnternetten biraz araştırma yaptım. Sosyal medyadan fotoğraf atıp yorum alalım dedik. Anne ve baba, kardeş olabilir, kan bağından olabilir diye genel bir kanı ortaya çıktı. Biz de ondan oldu diye sanıyoruz\" dedi.

\'3 AYAKLI TAVUKLAR BİLE VARMIŞ\'

İnternetten yaptığı araştırmada ilginç bilgilere ulaştığını da belirten Çalışkan, \"Yaptığım araştırmada daha önceden böyle olayların olduğunu öğrendim. Hatta \'biz ne yapalım\' diye sorduk, bizden daha tecrübeli, bilgili arkadaşlar yardımcı olsun diye. Fazlalık olan ayağı dursun mu, bir zararı olur mu, kessek mi ayağı oradan veya o şekilde büyüsün mü diye? Daha önce büyüyen olmuş. Hala tavuk olarak büyüyen, yumurtlamaya başlayan 3 ayaklı tavuklar bile varmış. \'Herhangi bir zararı olmaz\' dediler. Biz de bekletiyoruz\" diye konuştu.

\'BİRDEN ÇOK SEBEBİ OLABİLİR\'

Veteriner hekim Ramazan Şit, 3 bacaklı civcivin doğma sebebinin birden çok olabileceğini söyledi. Ramazan Şit, şunları kaydetti:\"Yakın akrabalarla çiftleştirmeler -ki kontrolsüz ortamda yakın akrabalarla çiftleşiyordur- sebeplerden bir tanesi olabilir. Diğer taraftan hatalı ve yanlış beslenme veya kinolon grubu ilaçların anneye hatalı şekilde verilmesi en başta gelen sebeplerdendir. Bacak yapısı hayati bir organ olmadığı için hayvan 3 bacakla yaşayabilir. Alınabilecek pozisyondaysa alınması ilerleyen hayatını daha rahat geçirmesine yardımcı olur.\"

\'3 BACAKLI TAVUK ÇOK RAHAT YAŞAR\'

Türkiye\'de benzer şekilde doğum kayıtlarının olduğunu aktaran veteriner hekim Şit, \"Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi\'ndeki kraterlerin olduğu bölgelerde toksikasyon sebebiyle doğan çift başlı buzağılar bunun en basit örneğidir. Tabii çift başlı buzağının yaşama şansı yok ama 3 bacaklı tavuk çok rahat yaşar\" dedi.

Engelli çocuklar eğlenerek kek yaptı

Adana\'da zihinsel engelli çocuklar, usta aşçılarla birlikte eğlenerek kek yapmayı öğrendi.

Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen ve yönetim kurulu üyeleri, Engelliler Haftası dolayısıyla Sihirli Eller Özel Eğitim Merkezi\'nde eğitim gören zihinsel engelli çocuklarla buluştu. Gizerler Alışveriş Merkezi\'nin mutfağında gerçekleştirilen etkinliğe katılan engelli çocukların oldukça keyifli olduğu görüldü. Eğitmenlerin de katıldığı etkinlikte usta aşçılar, çocuklara kek yapmayı öğretip uygulamalı olarak eğitim verdi. Çocuklar, eğitimin ardından hünerlerini sergileyerek lezzetli kekler yapıp birbirlerine ikram etti. Çocuklar oldukça mutlu olduklarını söylerken ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, engellilere yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı. Çocukların mutluluklarının her şeye değer olduğunu anlatan Göçmen, \"Her zaman her koşulda onlarla beraberiz. Onlar gülsün yeter ki\" dedi.

İstanbul\'lu Mimar Vatansever\'in desteği ile depo Kütüphaneye çevrildi

Batman\'ın Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere Köyü Doğanacık mezrasında 1970\'li yıllarda derslik olarak kullanılan sonra depoya dönüştürülen metruk bir bina İstanbul\'da yaşayan mimar Semre Vatansever\'in 20 bin liralık katkısı ile modern bir Kütüphaneye çevrildi. Açılışı yapılan Kütüpheneye mimar Vatansever\'in adı verildi.

Kozluk ilçesi Taşlıdere Köyü Doğancık mezrasındaki 5 derslikli ilkokulun idareci ve öğretmenlerinin sosyal medyadan duyurduğu \'Kütüphane\' ihtiyacına İstanbul\'da yaşayan mimar Semra Vatansever ses verdi. Okul müdürü ve öğretmenleriyle iletişime geçen mimar Vatansever, yaklaşık 20 bin liralık destek ile okul içerisinde yer alan ve depo olarak kullanılan eski yapının kütüphaneye çevrilmesine katkı sundu. Eski yapının kapı-pencereleri yapıldı, dışı boyandı. Kozluk Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün destekleriyle de kütüphanenin içi kitaplarla donatıldı. Adının verildiği kütüphanenin açılışı için Batman\'a gelen mimar Semra Vatansever, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kentteki ve ilçedeki huzur ortamından etkilenen mimar Vatansever, \"Artık Batman\'la bir aidiyetim var\" dedi. Dün sabah saatlerinde mezradaki okulun açılışını İlçe Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birlikte yapan mimar Vatansever\'e, plaket verildi. Kaymakam Bilici, eğitime desteğinden ötürü mimara teşekkür etti.

