DHA YURT BÜLTENİ-3 

Okulun asansörü mühürlendi; baba engelli oğlunu kucağında sınıfa çıkarıyor

GAZİANTEP\'te, Dayı Ahmet Ağa İlkokulu\'nun asansörü belediye tarafından yapılan kontrolde güvensiz olduğu belirlenip mühürlendi. Doğuştan engelli 4\'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ahmet Safa Anlar, babası Mehmet Tayfur Anlar\'ın kucağında taşıdığı tekerlekli sandalyeyle 3\'üncü kattaki sınıfına girebiliyor.

Belediye ekipleri, geçen 16 Kasım günü Dayı Ahmet Ağa İlkokulu\'nda yaptığı denetimde okulun asansörünün güvensiz olduğunu belirleyip \'kırmızı etiket\' ile işaretledikten sonra mühürledi. Asansör mühürlenince okulun asansörünü kullanarak 3\'üncü kattaki sınıfına tekerlekli sandalyesiyle giden doğuştan engelli 4\'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Safa Anlar da mağdur oldu. Asansörün devre dışı kalmasıyla Ahmet Safa Anlar\'ı babası Mehmet Tayfur Anlar tekerlekli sandalyeyle kucağında taşıyarak sınıfına götürüyor. Sabah saatlerinde sınıfa giren ve teneffüslerde olduğu yerden ayrılamayan Mehmet Tayfur Anlar, asansörün onarılarak hizmete sunulmasını istedi.

Oğlunun eğitimi ve rahat etmesi için okulun karşısından ev tuttuğunu söyleyen baba Mehmet Tayfur Anlar, \"Biz daha önce kendi evimizde oturuyorduk. Oğlumun bu okulda rahat etmesi ve eğitimini görmesi için buradan ev kiraladık. 3 yıldır bir sıkıntı yaşamıyorduk, asansörle inip çıkıyordu fakat bu yıl bizim için problemli geçiyor. Asansörü belediye görevlileri mühürledi. Ben evde olduğum zaman kendim indirip çıkarıyorum ama annesi çok sıkıntı yaşıyor ve mağduriyet yaşıyoruz\" dedi.

Ahmet Safa Anlar ise asansörün bir an önce yapılmasını isteyerek, \"Sınıfımı, arkadaşlarımı, öğretmenimi çok seviyorum. Onlardan ayrılmak istemiyorum\" diye konuştu.

Okul yetkilileri ise asansörün onarılması için yaklaşık 20 bin liraya ihtiyaç olduğunu ancak tutarı karşılayamadıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çocuğun okul merdivenlerinden indirilmesi

- Babasının okula getirmesi

- Mühürlenen asansör

- Mehmet Tayfur Anlar\'ın konuşması

- Ahmet Safa Anlar\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Engelli kayınpederi için transfer lifti yaptı

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde Süleyman Gümüşsoy, 27 yıldır tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren kayınpederi Ertuğrul Topçam için internette gördüğü engelli transfer liftini 3\'te 1 fiyatına kendisi yaptı.

27 yıldır kas erimesi rahatsızlığı sebebiyle tekerlekli sandalyede yaşayan evli ve 1 çocuk babası 70 yaşındaki Ertuğrul Topçam’a ailesi normal tekerlekli sandalyeden akülü tekerlekli sandalyeye geçmesini sağlayan engelli transfer lifti almaya karar verdi. Ancak aile Türkiye’de üretimi yapılmayan ve fiyatı yaklaşık 3 bin ile 4 bin TL arasında değişen bu cihazı fiyatı çok yüksek olduğu alamadı. Mantar üretimi yaparak geçimini sağlayan damadı 34 yaşındaki Süleyman Gümüşsoy internetten bu cihazın özelliklerini araştırdı. Gümüşsoy yaklaşık 2,5 aylık araştırmanın ardından 1 aylık sürede otomobillerde kullanılan emniyet kemeri, dükkan tentesi motoru ve metal profillerle engelli transfer liftini yaptı.

BİN LİRAYA MAL OLDU

Yaklaşık 3 bin 500 TL’lik transfer liftini bin liraya mal ettiğini söyleyen Süleyman Gümüşsoy, \"Kayınpederim Ertuğrul Topçam 20 yıldır tekerlekli sandalyede yaşıyor. Kendisinde kas erimesi rahatsızlığı var. Eşim evin tek çocuğu. Eşimle evlendikten sonra kayınvalidemin hayatı biraz daha zorlaştı. Bunu daha kolaylaştırmak için bir şeyler yapmak gerekiyordu. Kayınpederimi bir yerden başka bir yere nakletmek için ya da tekerlekli sandalyesinden akülü arabasına transfer etmek için komşulardan yardım istiyorduk. Böyle bir cihazı biz aradık. Bir araştırma içerisine girdik. Böyle bir ürün karşımıza çıktı. Bunun da yurt dışında yapıldığını gördük. Türkiye’de bu ürünü getirip satan distribütörlerin olduğunu gördük. Fakat çok yüksek bir fiyattaydı. Yaklaşık 3 bin 500 TL civarındaydı fiyatı. Acaba yapabilir miyim diye üzerinde çalıştım. Sanayi de bir çok kişiyle görüştüm. Yapabileceğime kanaat getirdim. Çalıştım uğraştım. Bir kaç hatalarımız oldu en başta. Sonucunda bu amaçla kullanılabilecek cihaz ortaya çıkmış oldu.\" dedi.

\"ÇOK ZORLUK ÇEKİYORDUK\"

Bu cihazın hayatlarını kolaylaştırdığını belirten Melek Topçam \"27 yıl oldu eşim ayağa kalkmayalı. Çok zorluklar çektik. Ben bel fıtığı oldum, iki defa ameliyat oldum. Bir hasta yakını olarak hastayı kaldırıp bindirme konusunda çok zorluk çekiyorduk. Ama bu cihazdan sonra o zorluğu çekmemeye başladım. Kollarım da ağrılar oluyordu. Bu araçla hem kendi arabasına bindirmem hem başka bir yere oturtmam çok kolaylaştı.\" diye konuştu.

Ertuğrul Topçam ise daha önceden hareket imkanının olmadığını, bu sebeple çoğunlukla evden çıkmadığını ifade ederek bu aracın kendisine canlılık getirdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Damat ve kayınpederin görüntüsü

-Damadın yaptığı transfer lifti

-Çalışması

-Damadın konuşması

-Kayınvalidesinin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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İnternetteki popüler diyetler tehlike saçıyor

MERSİN\'de diyetisyen Evin Yananer, internet ve sanal ortamda yayınlanan diyet programlarının herkes için uygun olamayacağını söyleyerek uygulanması halinde ciddi sağlık sorunlarının yaşanabileceğini söyledi.

Son dönemde popüler hale gelen internet diyetlerinin tehlike saçtığını belirten Yananer, sağlıklı diyetin tıpkı parmak izi gibi kişiye özel olduğunu kaydetti. İnternetteki diyetler yada popüler diyetleri herkesin uygulamasının mümkün olmadığını ifade eden Yananer, \"Diyette yeterli ve dengeli bir şekilde karbonhidrat, yağ ve protein alımının ayarlanması gerekir. Diyet parmak izi gibi kişiye özeldir. Kişinin yağ, kas, su oranının ve herhangi bir hastalık durumunun olup olmaması diyetin içeriğini tamamen değiştirecektir. Yanlış uygulamada bağırsak florasının ciddi anlamda etkilendiğini belirtmemiz gerekir. Özellikle glütensiz diyette alınan yetersiz polisakkaritlerle beraber, bifidobakteri türlerinin sayısının ciddi derecede azaldığı görülmüştür. Kişinin yaşı, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve hastalık durumu diyetin içeriğini belirleyen unsurlardır\" dedi.

Popüler diyetlerin zararlarını Dukan diyeti üzerinden anlatan Yanener, \"Dukan diyeti, böbrek hastası için ciddi anlamda risk taşıyan bir diyet uygulamasıdır. Proteinden zengin bir diyet olduğu için. Aynı zamanda böbrek kanallarının kanamasına kadar da yol açabilir. Kişinin kullanmış olduğu ilaçlar ve rahatsızlıklar da diyetin içeriğini oluşturur. Mesela kan sulandırıcı kullanan kişi sebze ağırlıklı bir diyet uyguladı diyelim. Bu kesinlikle kişi için uygun değil. Kalp damar hastası olan kişilerde kolesterol ve yağdan kısıtlı bir diyet uygulanmalıdır. Kalkıp da internette popüler olan Dukan diyeti uygulanması asla söz konusu olamaz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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ÖZEL

-Evin Yananer çalışırken

-Yananer bilgisayara veri işlerken

-Yananer\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Bıçaklı, sopalı kavga: 1 yaralı

KARAMAN\'da iddiaya göre, yolda yürürken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayıp yaralanan 20 yaşındaki Samet Gülen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi\'nde meydana geldi. Vatani görevini yapan ve dağıtım izni nedeniyle memleketi Karaman\'da olan Samet Gülen, yolda yürüdüğü sırada, iddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı. Başından ve omuzundan aldığı darbeler sonucu yaralanan Gülen, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Oğlunun yaralandığı haberini alıp hastaneye gelen anne Ayten Gülen, oğlu ambulanstan indirildiği sırada fenalaştı. Anne Gülen\'e, sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının hastanene getirilişi

-Anne Ayten Gülen’in panik anları

-Ambulanstan ve hastaneden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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Merdivenlerden düşen yaşlı adam öldü

KONYA\'da 79 yaşındaki Mehmet Özkürkçüler, 4 katlı apartmanın son katındaki evine merdivenlerden yürüyerek çıktığı sırada dengesini kaybedip düştü. Başını beton zemine çarpan ve merdivenlerden yuvarlanan Özkürkçüler, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Silleli Hakkı Sokaktaki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Kızında akşam yemeği yedikten sonra evine giden, yalnız yaşayan Mehmet Özkürçüler, son kattaki evine merdivenlerden çıktığı sırada dengesini kaybedip düştü. Özkürkçüler, başını beton zemine çarpıp, merdivenlerden yuvarlandı. Gürültüyü duyup çıkan komşuları Özkürkçüler\'i i kanlan içinde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis\'e bağlı sağlık görevlileri, Özkürkçüler\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özkürkçler\'in cenazesi otopsi için Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA (DHA)

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