DHA YURT BÜLTENİ-3

1)AB BAKANI ÇELİK: TÜRKİYE\'NİN ALMANYA İLE BİR HUSUMETİ YOK

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye\'nin Almanya ile bir husumetinin bulunmadığını, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel\'in sarf ettiği cümlelerin her iki ülke arasındaki tarihsel derinliğe yakışmadığını söyledi. Ceyhan Ticaret Odası tarafından düzenlen toplantıda konuşan Bakan Çelik, Türkiye\'nin hiçbir müttefiki ile olumsuz bir ilişki içerisinde olma arzusunun bulunmadığını belirtti. Müttefiklerle her zaman güvenlik açısından, ekonomi açısından en verimli işbirliğini geliştirmek istediklerini belirten Çelik, \"Ama geçmiş dönemlerde gördük maalesef, bazı müttefiklerimiz terör konusunda çifte standartla yaklaşım gösteriyorlar. PKK terör örgütünün çeşitli Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerini, uzun yıllardır duyuyoruz. Özellikle Almanya gibi ülkelerde çok ciddi bir yapılanma içerisindeler ve Cumhurbaşkanımız tarafından kendilerine binlerce dosya teslim edilmiştir. Fakat bu dosyalardan birine bile doğru düzgün cevap verilememiştir. DEAŞ terör örgütü ile mücadele olduğu zaman Türkiye\'ye en yüksek sesle çağrı yapanların, PKK terör örgütü söz konusu olduğu zaman sessiz sedasız mazeret üretmeleri çifte standarttın tipik bir örneğidir\" dedi.

GABRİEL\'İN KONUŞMASI YAKIŞMIYOR

Türkiye\'nin kimse ile bir husumet ilişkisinin bulunmadığını vurgulayan Bakan Çelik, şöyle devam etti:

\"Biz ekonominin daha çok büyümesini, serbest piyasanın daha çok artmasını, halklar arasındaki sorunun daha çok diplomasi ile çözülmesini istiyor, bunu arzu ediyoruz. Ama biz DAEŞ terör örgütü ile mücadele ederken, kendileri PKK terör örgütü, FETÖ\'yü himaye edecek şekilde pozisyon alırlarsa, kuşkusuz bu çifte standarttın altını çizeriz. Türkiye\'de bu kadar Alman turisti kendimizden bir parça sayarak ağırlarken ve bundan büyük bir memnuniyet duyarken, Türkiye\'de birçok Alman vatandaşı Antalya\'ya değişik yerlere yerleşmiştir ve biz bundan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Dolayısı ile Türkler ve Almanların arasında herhangi bir problem yoktur. Sigmar Gabriel gibilerin sürekli olarak sanki Türklerin Almanlara karşı bir husumeti varmış gibi kendi siyasi propagandasının bir parçası haline getirmek için bu şekilde yanlış cümleler kurması, Türkiye ve Almanya arasındaki tarihsel derinliğe yakışmıyor. Nasıl ki kendi değerlerine saygı istiyorlarsa, biz de değerlerimize saygı istiyoruz. Hiç kimseye, hangi millete bağlı olduğuna bakılarak bir soruşturma yapılmıyor. Kendileri hukuk devleti ise Türkiye de hukuk devletidir. Türkiye\'deki hukuki teamüllere de saygı göstermek zorundadır. Bir diğer konu ise Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı, kırmız çizgimizdir. Cumhurbaşkanımız hakkında saygılı bir dil kullanacaklar. Cumhurbaşkanımız, devletin ve milletin bütünlüğünü ve birliğini temsil etmektedir. Ona karşı özenli bir dil kullanılması saygısızlık yapılması, Türk milletine ve devletine karşı saygısızlık anlamına gelir ve buna hiçbir vatandaşımız müsaade etmez. Dolayısı ile yaptıkları şeyin farkına varsınlar, sayın Markel\'in güzel bir ifadesi vardı, \'Birbirimiz hakkında konuşmayalım, birbirimizle konuşalım\' diye, biz Alman siyasetçileri ve Merkel\'i sayın Merkel\'in söylediği bu cümleye davet ediyoruz.\"

Adana Milletvekili olan Bakan Ömer Çelik Ceyhan\'a kurulması planlanan organize sanayi bölgesi hakkında verilen bilgileri dinleyerek, STK temsilcileri ile sorunlar hakkında bilgi alış-verişinde bulunurken,. Ceyhan\'ın son derece önemli ve gelişme potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu belirtti.. Önümüzdeki dönem ve yılların Ceyhan için çok daha iyi olacağını aktaran Bakan Çelik, \"İlçemize, Adana\'mıza daha çok ne kazandırabiliriz diye hep beraber çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.



2)KÜÇÜK MİRA 5 LİRAYA ALINAN UÇAN BALON KURBANI OLUYORDU



BURSA\'nın Gemlik ilçesinde ennesini 5 liraya aldığı uçan balon elinde patlayan 3 yaşındaki Mira Sevinç\'in elleri ve sol ayağında 2\'nci derece yanık meydana geldi. Kızının üzerine yapışan balon paçalarını temizledikten sonra kendisini hastaneye getiren Necla Sevin, yaşadıklarını sosyal medya hesabından, \"Biz yandık siz yanmayın\" başlıklı yazı ile paylaştı.Bursa\'da yaşayan ve Gemlik İlçesi Küçük Kumla Mahallesi\'nde tatil yapan Necla ve Atilla Sevinç çiftinin kızları Mira elinde patlayan ve ateş topuna dönüşen uçan balonun kurbanı oluyordu. Olay, geçtiğimiz cuma günü Küçük Kumla sahilinde yürüyen Sevin ailesinin kızlarının isteğini kıramayıp kendisine seyyar satıcıdan 5 liraya uçan balon satın alması sonucu maydana geldi. İddiaya göre ertesi gün Mira\'nın evlerinde oynadığı uçan balon \"alev topuna\" dönüşüp patladı. Gürültü ile gititği kızının eleri ve ayağını yandığını gören Nevcla Sevin, Mira\'nın vücuduna yapışan balonun parçalarını temizledikten sonra kendisini Gemlik Devlet Hastanesi\'ne getirdi. Burada müşade altına alınan kendisine 2\'nci derece yanık tanısı konulan Mira, bir süre yatarak tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Necla Sevin, benzer olayların başka çocukların başına gelmemesi için yaşadıklarını, \"Biz yandık siz yammayın\" başlığını verdiği yazı ile sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. Sevinç, kızının elinde iz kalıp kalmayacağı belli olmayan olayı şöyle anlattı: \"İlk uçan balonumuzla facianın eşiğinden döndük!!! Hani şu her yerde satılan ucan balonlar var çizgi film karakterli. Pepee, mickey mouse, niloya.... bin bir çeşit. Çocuklar görünüşlerine özeniyor... Yıllardır hiç almadım tehlikeli olduğunu bildiğimden değil gereksiz bi oyuncak olduğunu düşündüğümden. İlk kez aldık. Küçük Kumla (Gemlik) sahildeki bir satıcıdan. Normalde uçan balonların helyum gazı ile doldurulması gerekiyor ve helyum tehlikeli bir gaz değil. Ama üçkağıtçılar artik ona da el atmışlar. Başımıza bu kotu olay geldikten sonra araştırdırdım ki. Tanesi 5 TL\'ye satılan bu balonların içinde helyum gazi değil karbit ve lavabo açıcı kullanılıyormuş. Ki maliyetleri ucuz olsun. Ve bir bomba kadar etkisi varmış!!!... Maalesef ki bizimkide öyleymiş. Kızımın elinde bomba gibi bir sesle patladı ve ateş topuna dondu. Saniyeler içinde elleri tamamen yandı. Alevi sönmüyor balonun naylonu vücudunuza yapışıp ayrılmıyor. Ben yanındaydım ve şükürler olsun ki anında müdahale ettim. Ya olmasaydım ??? Ellerinde 2. Dereceden derin yanıklar var sağ bacağının üst kısmında da... ilk müdahalesini acil serviste genel cerrah yaptı. Ve söylediği ilk şey çok şanslıymışsınız kirpikleri, saçları da yanmış, Şükür ki gözleri ve yüzü yanmamış!!! Yani daha kötüsü olabilirdi!!! Veya üzerinde kıyafet olsaydı alev alıp tutuşabilirdi daha bir çok kotu senaryo... ellerinde derin yanıklar olduğu için sinirlerin zarar görme ihtimaline karşılık Plastik Cerrah\'ında tedavimiz devam ediyor. Bugün 4. gününüz ve en az 10 gün boyunca da pansumanlarımız devam ediyor olacak. Umuyoruz ki bu kotu tecrübenin izlerini omur boyu taşımak zorunda kalmaz minik prensesim.... bu gönderiyi tüm annelere tüm ebeveynlere farkındalık oluşturmak için yazdım. Çoğu kişi maalesef ki bu balonların tehlikesini bilmediği için almaya devam ediyor. Lütfen paylaşın herkes okusun çocuklarının incecik bileğine bir bomba bağlamasınlar...\"



3)BARTIN\'DA SEL SONRASI HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

BARTIN\'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışının ardından Kurucaşile ilçesi\'nden geçen derenin taşması sele neden olurken kapanan yollarda ekipler tarafından ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri ilçede çamurla kaplı alanları temizleyerek hasar tespit çalışması yaptı.Kentte yaklaşık 2 saat etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Kurucaşile ilçesi\'nde metrekareye 231 kilogram yağış düştü. Yoğun yağmur yağışı nedeniyle ilçenin içerisinden geçen derenin taşması sele neden oldu. Dere kenarında bulunan 20 işyerini su basarken ulaşımda aksamalar yaşandı. Gece boyu çalışan İl Özel İdare ve DSİ ekipleri iş makineleriyle sel nedeniyle kapanan Hisar, Çayaltı, Aydoğmuş, Kavaklı grup yolu ile Uğurlu, Hacıdemirci ve Alapınar köylerinin yollarını ulaşıma açtı. Bartın-Kurucaşile arasındaki yolda yaşanan heyelan nedeniyle kapanan yolda ekipler tarafından açıldı. Belediye ekipleri ilçede çamurla kaplı alanlarda temizlik ve hasar tespit çalışması başlattı.

İlçede yaşanan heyelan ve selin zarara yol açtığını belirten Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, \"İlçemizin ortasından geçen dere sel suları nedeniyle kabarınca işyerleri sular altında kaldı. Özellikle Tekkeönü Köyü ve Kurucaşile ilçemiz bu yağıştan çok fazla etkilendi. Bartın-Kurucaşile yol güzergahındaki derelerin taşması ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Gece ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yolumuz yeniden açıldı. Geçtiğimiz yıl 13 Ağustos\'da yaşanan sel afetinin ardından ilçenin merkezinden geçen derede ıslah çalışmaları başlamıştı. Ancak, dün akşam yaşadığımız sel ile birlikte o çalışmalarda sekteye uğradı. Derenin üzerinde bulunan köprünün altına sıkışan ağaçlar belediyemizin iş makinaları ile temizlendi. Ama yine dere taşarak, ilçemize zarar verdi. Şimdi temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başlayacağız\" dedi.

4)SİVAS\'TA 9 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SİVAS merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Askeri Mahrem\' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9\'u adliyeye sevk edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY örgütünün \'Askeri Mahrem\' yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16\'sı muvazzaf 1\'i meslekten ihraç edilen 17 şüpheliyi gözaltına alındı. Kente getirilerek Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9\'u, bu sabah sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusuna başlandı.

5)GAZETECİLER, ERHAN GÜLVEREN İLE VEDALAŞTI

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve kentte görev yapan bir grup gazeteci, İl Emniyet Müdürlüğü\'nden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı\'na atanan Erhan Gülveren\'i makamında ziyaret edip vedalaştı.

İçişleri Bakanlığı\'nın Resmi Gazete\'de yayımlanan kararnameyle, Ocak 2015\'ten bu yana Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Erhan Gülveren, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı\'na atandı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve bir grup gazeteci, Erhan Gülveren\'i makamında ziyaret etti. Gazetecilerle sohbet eden Gülveren, ailesiyle birlikte Gaziantep\'i çok sevdiğini ve fırsat buldukça ziyaret edeceğini söyledi. Vatandaşların huzur ve güveni için çalıştıklarını ve buna katkı sunduğu için mutlu olduğunu ifade eden Gülveren, helallik istedi. Gazeteciler ise, Gülveren\'e kentteki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

6)ÇORUM’DA İNEK ÜÇÜZ DOĞURDU

ÇORUM’da Tiryaki ailesine ait simental cinsi inek üçüz buzağı doğurdu.

Çorum merkeze bağlı Köprüalan köyü yakınlarında 15 yıldır tarım ve hayvancılık yapan Ali ve Murat Tiryaki kardeşlere ait simental cinsi inek, üçüz buzağı doğurdu. Doğumu gerçekleştiren veteriner hekim Cihan Yiğit, doğumu yarım saatte gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Buraya zor doğum sebebiyle geldim. Yarım saat uğraş vererek çok şükür doğumu gerçekleştirdik. Tabi üçüz doğum oldu. Simental cinsi ineğimiz üçüz doğurdu. Buzağılarımız da anne ırkına sahip simental ırkında olup, üçü de damızlık değeri taşıyor. Üçü de çok sağlıklı, çok iyi bir doğum gerçekleştirdiğim için de çok mutluyumö dedi.

“ÇOK ŞAŞIRDIK\"

İneğin sahibi Ali Tiryaki ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, “İlk defa başımıza geldi. Çok şaşkınız. Biz 15 senedir bu işi yapıyoruz. Damızlık üretimini en üst seviyelere getirmeye çalışıyoruz. Veteriner hekimimize çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde sağlıklı bir doğum olduö dedi.

7)ÖZEL HAREKATLI SAYAÇ DENETİMİ

ADANA\'da Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) ekipleri, özel harekat polisi desteğiyle bazı iş yerlerinde kaçak elektrik uygulaması yaptı.

TEDAŞ, terör eylemlerinin yaşandığı bazı mahallelerde bulunan 17 işyerinde kaçak elektrik uygulamasında güvenlik tedbiri alınması için Adana Emniyet Müdürlüğü\'nden destek istedi. Görevlendirilen 300 çevik kuvvet ve özel harekat şubesi polisinin eşliğinde iş yerlerine giden TEDAŞ görevlileri, elektrik sayaçlarını kontrol etti. Polisler operasyon anında \'drone\' kullanarak havadan da denetleme yaptı. Kontroller sırasında bazı iş yeri sahipleri ve polisler arasında tartışma çıktı. Gün boyu süren uygulamalarda, iş yerlerinin sayaçlarında dış müdahaleye rastlanmadı. Denetimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.

8)İKİNCİ KEZ SOYMAYA KALKINCA YAKALANDI

ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde, gece girdiği marketten sigara çalan kar maskeli soyguncu, aynı marketi ikinci kez arkadaşıyla soymaya çalışınca işyeri sahipleri tarafından suç üstü yakalanarak polise teslim edildi.

Gazipaşa Bulvarı\'nda hizmet veren Fatih Biracı\'ya ait tekel bayiine 10 Ağustos\'ta saat 02.00 sıralarında giren kar maskeli kişi, kapısını tekmeleyerek kırdığı işyerinden çok sayıda sigara alarak kaçtı. Daha önce de işyeri soyulan Biracı, 15 bin TL\'lik sigara çalındığını belirterek polise başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtlarını da polise teslim eden Fatih Biracı, işyerinin yeniden soyulma ihtimaline karşı ek önlem olarak alarm taktırdı.

20 Ağustos\'ta saat 04.00 sıralarında işyeri alarmının çalması üzerine Fatih Biracı, evi işyerine yakın olan amcası Abdullah Biracı\'yı arayarak kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine işyerine gelen Biracı, kar maskeli soygunculardan birini yakalarken suç ortağı kaçmayı başardı. Kısa süre sonra gelen polise teslim edilen soyguncunun ifadesi üzerine diğer şüpheli de yakalandı. Yalvaç Devlet Hastanesi yemekhanesinde özel şirket elemanı olarak çalışan 22 yaşındaki O.K., ve suç ortağı 19 yaşındaki A. D., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutukladı. O.K.\'nın başka bir suçtan ertelenmiş 36 ay hapis cezasının bulunduğu, birçok hırsızlık olayının da faili olduğu tespit edildi.

AMCA YAKALADI

Tekel bayinin yeğenleri tarafından işletildiğini belirten Abdullah Biracı, daha önce 8 defa soyulduklarını söyledi. 10 Ağustos\'taki soygunda yaklaşık 15 bin TL\'lik sigara çalındığını iddia eden Biracı, \"Kamera kayıtlarına göre kar maskeli biri sigaraların bulunduğu tezgahı boşaltıp gitmişti. Biz o günden bu yana tedbirli davranıyorduk. Nitekim 20 Ağustos sabaha karşı yeğenim arayıp \'Amca soyuluyoruz\' dedi. Hemen dışarı fırladım. Yol üzerindeki bir inşaattan bulduğum sopayı alarak geldim. İçeride bir kişiyi gördüm. Kıpırdamayın deyince birden 2 kişi oldular. Kaçmaya çalışan birine müdahale ettim. Arbede çıktı ve belinden yakaladım. Yakaladığım kişi diğerine, \'Bıçağı sapla\' dedi. Ben de, \'Buraya ölmeye geldim oğlum\' dedim. Bunun üzerine diğer soyguncu kaçtı. Sonra yeğenlerim ve polis ekipleri geldi. Yakaladığım şahsı polise teslim ettik. Suç ortağı da kısa sürede yakalandı\" diye konuştu.

Şüphelilerden O.K.\'nin daha önceki hırsızlıklarını da kendisinin yaptığını itiraf ettiğini belirten Abdullah Biracı, her iki şüphelinin tutuklandığını söyledi.

9)BAYRAM TATİLİNDE OTELLER YÜZDE 100 DOLU

KURBAN Bayramı tatilinin 10 gün olmasıyla turizmde büyük hareketlilik başladı. Tatil süresince 1.5 milyon ile 2 milyon arasında yerli turist hareketliliği yaşanacak. Türkiye genelinde otellerin bayram süresince doluluk oranı yüzde 100.

Bakanlar Kurulu tarafından 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde kamu çalışanlarının \'idari izinli\' sayılmasının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleşen Kurban Bayramı tatil süresi 10 güne çıktı. Sürenin uzamasına en çok sevinen turizmciler oldu. Otellerin yüzde 85 dolayındaki doluluk oranı, 10 günlük tatil ilanının ardından yerli turist rezervasyonlarıyla yüzde 100\'e ulaştı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayramın ciddi hareketlilik getirdiğini söyledi. 10 günlük tatil süresinde tesislerin yüzde 30 ile 40 arasında iç pazarla dolacağını vurgulayan Ayık, \"Bayram nedeniyle yaklaşık 2 milyonun üzerinde hareket olmasını bekliyoruz. Bu trafiğe de yansıyacaktır. Türkiye\'nin her yönüne seyahat hareketliği yansıyacaktır\" dedi.

EYLÜL ORTASINA KADAR OTELLER DOLU

Ege ve Akdeniz bölgelerinde tüm tesislerin dolmaya başladığını kaydeden Ayık, 10 günlük tatil süresince de rezervasyonlarla doluluk oranının yüzde 100\'e ulaşacağını kaydetti. Osman Ayık, bu doluluk oranının rezervasyon sayılarına bakıldığında eylül ayının ortasına kadar devam edeceğini vurguladı.

\'TURİZMCİLERİN İHTİYACI VARDI\'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Duran ise tatil süresince 1 ile 1.5 milyon arasında iç hareket beklediğini söyledi. 10 günlük tatilin gerçekten uzun bir süre olduğuna dikkati çeken Duran, \"Kurban Bayramı\'nın birinci günü kurbanlar kesilir. İnsanlar genellikle bayramın ikinci günü hareket eder. Ama şimdi öncesinin de tatil edilmesi ile turizmcinin talebi cevap gördü. Turizmcilerin bu harekete ihtiyacı vardı. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren misafirler gelmeye başlayacak. İki periyotlu bir hareket olacak. Bütün oteller yüzde 85 ile 95 arasında doluluklara sahipti. İç pazar ile kıyı tatil beldelerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşacak\" diye konuştu.

REZERVASYON YAPARKEN DİKKAT

Tatile gideceklerin bir an önce rezervasyonlarını yapmaları gerektiğini kaydeden Duran, çoğu tatilcinin bayram dönemi için erken rezervasyon döneminde gerekli rezervasyonları yaptıklarını aktardı. Son dakika rezervasyonlarının her zaman pahalı olduğunu belirten Duran, şöyle konuştu:

\"Birçok bölge yüzde 100 doluluğa ulaşacağı için vatandaşlarımız rezervasyonlarını yaparken seyahat acenteleri üzerinden ya da bilinen online siteler üzerinden yapmaları gerekiyor. Fiyatı çok ucuz diye yanlış yerlerden tercih yapmamalarını öneriyorum, çünkü son dönemde sahte siteler vatandaşlarımızı dolandırabiliyor.\"

10)EĞLENCENİN NABZI BARLAR SOKAĞI\'NDA ATIYOR

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nin eğlencenin nabzı Barlar Sokağı\'nda atıyor. Yerli ve yabancı turistin uğramadan geçmediği dünyaca ünlü disko ile barlar, turizm elçileri gibi çalışıyor.

Yat Limanı arkasında yer alan Barlar Sokağı\'ndaki mekanlar, gece yarısı doluluk sınırlarını aştıklarında kapılarını kapatarak yerli ve yabancı turistlere eğlenceli gösteriler sunuyor. DJ\'lerin çaldıkları hareketli müzikler eşliğinde dans eden turistler, renkli görüntüler sergiliyor. Şovlarını sergileyen kadın dansçılar ilgiyle izleniyor. Türkiye\'de 300 metre uzunluğu, 112 sıralı disko ve gece kulüpleriyle tek olma özelliğine sahip sokak, sabaha kadar çılgın eğlencelere ev sahipliği yapıyor. DJ\'ler yanı sıra her hafta ünlü sanatçıların da sahne aldığı mekanlar, tatilcileri unutamayacakları anlar yaşatıyor. Turistler, güzel anlarını öz çekim yaparak sosyal medyada paylaşıyor. Marmaris\'in tanıtımında büyük rol oynadıklarını dile getiren disko ve bar işletmecileri, \"İlçemize gelen her turist mutlaka Barlar Sokağı\'na uğrar. Bizler turizm elçisiyiz gibiyiz. Turistlerin mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizler, turizm elçisi gibi görevimizi en iyi yapmaya çalışırken bazen olumsuz olaylarda yaşanmakta. Yaşanan olumsuzlukları duyarlılığımızla kısa sürede çözüme kavuşuyor\" dedi.

