DHA YURT BÜLTENİ 24

2 TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, 2 TIR ile 1 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gebze Kirazpınar Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 GYH 98 ve 01 Y 8003 plakalı 2 TIR ile T.Y. yönetimindeki 51 BB 313 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücü T.Y. aracın içerisinde sıkışırken, 2 TIR sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, otomobil sürücüsü yaptığı incelemede T.Y.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan T.Y.\'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Yaralanan TIR sürücüleri ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Otomobilden görüntü

Olay yerinden fotoğraflar

Haber-Kamera: Haluk TURGUT /GEBZE(Kocaeli),(DHA)

===========================================

ANTALYA EKONOMİSİNİN EN\'LERİNE ÖDÜL

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (ATSO) geleneksel ödül töreninde Antalya\'ya toplamda 1 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlayan 12 firma, Türkiye\'nin en büyük 1000 şirketi listesinde yer alan 7 firmanın da aralarında bulunduğu 25 firmaya ödül verildi. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, \"Devlet alacağına şahin, borcuna karga. Bizim devlete bir kuruş borcumuz olsa, bir saat geciktirsek hem ceza hem faiz ödüyoruz. Devlet 1985\'ten bu tarafa KDV alacağımızı ödemiyor. Rakam ne, 160 milyar TL\" dedi.

ATSO\'nun 2018 yılı Geleneksel Ödül Töreni Hotel Su\'da yapıldı. Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Başkanı Davut Çetin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ATSO üyesi iş insanları katıldı. Törende Antalya\'ya en çok döviz kazandıran 12 firma, Türkiye\'nin en büyük 500 ve ikinci 500 listesinde Antalya\'dan yer alan 7 firma, inovasyon alanında 5 firma ve bir firmaya özel ödül olmak üzere toplam 25 ödül verildi.

3 MİLYAR TL CİRO, 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Antalya\'nın en büyük firmalarından Adopen Plastik, AGT Ağaç Sanayi ve Eti Elektrometalurji ikişer ödülle en çok ödül alan firmalar oldu. Antalya\'ya en çok döviz girdisi sağladığı için ödüllendirilen 12 firmanın toplam döviz girdisi miktarı 1 milyar dolara yaklaştı. Türkiye\'nin en büyük 1000 firması arasında olduğu için ödüllendirilen 7 firmanın toplam cirosunun ise 3 milyar TL\'yi aştığı kaydedildi. Bu yıl vergi barışı nedeniyle listeler halen açıklanamadığı için vergi ve istihdam ödülleri verilemedi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, iş insanlarının ödüllendirilmesinin vefa örneği olduğunu söyledi. Türkiye\'yi hedeflerine taşıyacak önemli şehirlerden birinin Antalya olduğunu belirten Karaloğlu, “2016 yılında Antalya krizin en ağırını yaşadıktan sonra turizmde öyle muhteşem çıkış yaptı ki yılın bitimine 2 ay kala bütün zamanların rekorunu kırdı. Yeniden kurulan şirket sayıları, ihracat sayıları bunları gösteriyor. Türkiye\'de kamu olarak bizler reel sektörünün içinde yokuz. Bizler sizin önünüzdeki engelleri kaldırmakla görevliyiz. İhtiyacınız olan yolları, yeni havaalanlarını, işinizi kolaylaştıracak işleri yapmak bizim görevimiz. Siz de üretmeye değer verip alın teri akıtmaya devam edeceksiniz\" dedi.

ANTALYA NEW YORK\'LA YARIŞACAK

Antalya\'nın bütün turizmcilerinin, çalışanlarının ve tüm esnafının büyük bir teşekkürü hak ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise bu yıl dışarıda gördüğü kadar yabancı turisti önceki senelerde hiç görmediğini söyledi. Turizmde yeni rekorlar göreceklerini de ifade eden Türel, “Antalya halkının ve iş insanlarının başarısıdır bu durum. Turizmdeki başarı bir sanayi fabrikasının başarısına benzemez. Fabrikada üretim yaparsınız önemlidir ama turizmde iş, dış politikanızdan başlar şehirdeki yollara kadar, oda görevlisine kadar herkesle devam eder. Halkadan birisi koptuğunda olmaz. Turizmde 13 milyon rakamı kayıtlara girmedi ama yakında girecek. Antalya, New York\'la yarışacak duruma gelecektir. Yerli turistle birlikte 20 milyonu bulacağız bu yıl\" diye konuştu.

ANTALYA MORAL VERİYOR

17 yıldır düzenlenen ödül törenlerine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Antalya\'dan moral aldığı ve bu morali de Anadolu\'nun dört bir köşesine dağıttığını söyledi. Zor bir dönem olduğu ve insanlara moral gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Antalya\'nın resmi rakamlarına bakıldığında açılan şirket, sigortalı çalışan, kurumlar vergisi mükellef sayısı ve ihracatta Antalya\'daki artış oralarının Türkiye ortalamaların çok üzerinde olduğuna dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, “Bu rakamlara bakıp ta moral bulmamak mümkün değil. Turizmde dünya çapında bir başarı hikayesi yazdınız, 35 sene önce Antalya\'nın esamesi okunmuyordu. Ama bugün Antalya gelen turist sayısı açısından Avrupa\'nın 4\'üncüsü, dünyanın 11\'inci şehri. Antalya Türkiye ekonomisinde çok önemli\" dedi.

DEVLET ALACAĞINA ŞAHİN, BORCUNA KARGA

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Haziran ayından itibaren hükümet ve bakanlara sorunların anlatıldığını belirterek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 15 milyon istihdam eden 1.5 milyon TOBB üyesi nezdinde asgari ücret desteğinin devam etmesi, SGK primlerinin sıkıntılı olan devrede belli süre ertelenmesi ve işletme sermayesi olarak kullanılması taleplerinin hükümete iletildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, \"Sıkıntıda olan üyelerimizin işçi maaşlarının işsizlik sigortasından ödenerek, kısa çalışma ödeneğinin aktifleşmesi ki, bununla ilgili kanunumuz yürürlükte ve devreye girmesini istedik\" diye konuştu.

KREDİLERE YAPILANDIRMA

Sıkıntılı dönemde bir yıl işçisini çıkarmayıp, istihdamı devam ettirene teşvik verilmesini istediklerini belirten Hisacıklıoğlu, finansman sıkıntılarında, özellikle bankalara borçlu olan üyelerin kredilerinin yeniden yapılandırılmasının 100 milyon TL\'nin üzerindeki üyelere çıktığını anlattı. Bu yapılandırmayı KOBİ\'ler için talep ettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 25 milyon TL üzeri ciro yapanlara kredilerinin yeniden yapılandırma imkanı sağlandığını açıkladı.

Oda ve borsaların imkanlarıyla yeniden \'Nefes Kredisi\' başlatıldığını da kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların son dönemdeki komisyon ve işlem ücretlerinin afaki artması nedeniyle belirli oranda eskiye dönüşün talep edildiğini söyledi.

\'160 MİLYAR TL ALACAĞIMIZI ÖDEYİN\'

Bir önemli talep olarak da 1985 tarihinde KDV Kanunu\'nun çıktığını, o günden bu yana özel sektör olarak, devletten birikmiş KDV alacakları olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, \"Devlet alacağına şahin, borcuna karga. Bizim devlete bir kuruş borcumuz olsa bir saat geciktirsek hem ceza hem faiz ödüyoruz. Devlet 1985\'ten bu tarafa KDV alacağımızı bize ödemiyor. Rakam ne, 160 milyar TL. Diyoruz ki, bu KDV alacağımızı ödeyin bize. Bizim alacağımız, kamuya borcumuzu, onu hiç olmazsa oraya sayın. Şu devrede 160 milyar TL\'nin eğer piyasalara bir girdiğini düşünün, ekonominin ne kadar canlanacağını tahmin edin. En azından o da olmazsa bankalara teminat olarak verebilme şansını bize tanısın diye talep ediyoruz. İnşallah bununla ilgili kısmı da çalışıyoruz\" dedi.

HÜKÜMETTEN TALEPLER

Hisarcıklıoğlu, kamuya iş yapan, kamudan alacakları ve kamuya taahhüdü olan üyelerin mevcut artan fiyatlardan dolayı ya fiyat farkı kararnamesi veya tasfiye kararnamesi çıkartılarak zarar etmemesi için taleplerde bulunulduğunu da kaydetti. Hisarcıklıoğlu, sanayide enerjideki yüksek girdi fiyatlarından dolayı rekabet şansında sıkıntı yaşandığını ve KOBİ desteklerinin günün koşullarına göre özellikle KOSGEB üzerinden verilen desteklerin mevcut şartlara göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

KDV VE ÖTV İNDİRİMİNE TEŞEKKÜR

Tarım ve hayvancılık için düşük faizli kredi talebinde de bulunulduğunu vurgulayan Hisacıklıoğlu, \"Ticaret, istihdam ve ihracatta yüksek pay sahibi sektörlere destek verilmesini talep ettik. Bakanımız dün açıkladı ve vergiler indirildi. Özellikle konut, beyaz eşya, mobilya ve araç satışlarında KDV ve ÖTV indirimleri geldi ki bu talepler nedeniyle oda ve borsa başkanlarımıza ve bu işe çözümleyen başta sayın Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye bakanımız olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum\" dedi.

50 YILDIR DÜZENLENİYOR

ATSO\'nun 50 yıldan bu yana geleneksel ödül töreniyle Antalya ekonomisinin şampiyonlarını belirlediğini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin de ödül alan üyeleri kutladı, başarılarının devamını diledi. 45 bin üye içinde ilk 3\'e girmenin önemli başarı olduğunu belirten Çetin, “İlk sıralara giren şirketlerimizin Türkiye ve dünya ligine yükselmesini, markalaşmasını arzu ediyor, ödüllerimizin bu yönde teşvik edici olmasını istiyoruz\" diye konuştu.

\'ANTALYA TÜRKİYE\'DEN DAHA İYİ\'

Ekonomide bu yıla ilişkin değerlendirmede yapan Çetin, 2018\'in atılım yılı olmasını beklerken, olumlu ve olumsuz gelişmelerin birlikte yaşandığını söyledi. Turizmde son günlere kadar otellerde yer olmadığını, turist sayısında yüzde 28 artışla rekor kırıldığını kaydeden Çetin, “Paket tur gelirimiz yüzde 40 arttı. Bu yıl kayıtlı çalışan sayımızı yüzde 8, vergi tahsilatımızı yüzde 28 artırdık. Eylül ayında yabancılara 1038 konut satışı gerçekleştirdik. Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelişme kaydettiğimizi bu veriler göstermektedir\" dedi.

\'DÖVİZ ŞOKU OLUMSUZ ETKİLEDİ\'

Döviz şokunun Antalya ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirten Çetin, “Maliyet artışı, faiz artışı, piyasada durgunluk finansman dengelerini bozdu. Son dönemde konkordato ilanları Antalya\'da da başlamıştır. Durgunluk nedeniyle inşaat sektörümüzde yatırımlar çok azaldı. Tarımda maliyet yüksekliği ve finansman sorunları yanında domates güvesi gibi sorunlar yaşadık. Maliyetlerini fiyata yansıtamayan sektörlerimiz de sıkıntı yaşamaktadır. Bu sorunlar turizmde elde ettiğimiz rekorun etkisini zayıflatmıştır\" diye konuştu.

ANTALYA 4.0 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Davut Çetin, ATSO\'nun Antalya 4.0 projesi ve hedeflerini de açıkladı. Çetin, “Dijital dönüşümünün merkezinde Antalya Büyük Veri ve Yapay Zeka Merkezi olmalıdır. Bu merkezin kuruluşuna valiliğimiz öncülük etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu merkez dijital turizmde akıllı destinasyon projelerini yönlendirmelidir. Yapay zekayla tanıtım, havalimanına inen turiste akıllı kart sunulması, mobil Antalya uygulamaları bu merkez tarafından yapılmalıdır. Tarımda büyük veri analiziyle üreticilerin yönlendirilmesi, gıda güvenliği takibi bu merkez tarafından yönetilmelidir. Antalya 4.0 sadece ekonomiden ibaret değildir. Çünkü dijital ekonomiye geçiş, akıllı kent ve akıllı toplum olmadan başarılamaz\" dedi.

ÖDÜLLER

2017 yılı döviz kazandırıcı hizmetlerde seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, genel ihracat ve tarım ihracatı olarak dört kategoride 12 firma ödül aldı. Bu firmalar ve ihracat gelirleri şöyle;

SEYAHAT ACENTALARI: Antalya Pegas Otelcilik 312 milyon dolar. MP Turkey Turizm Antalya Şubesi 278 milyon dolar. Kilit Global Turizm 68 milyon dolar.

KONAKLAMA TESİSLERİ: Özaltın Otel İşletmeleri 26.6 milyon dolar. Cömertoğlu Otelcilik 15.8 milyon dolar. Sertaş Turizm Royal Wings Hotel 5 milyon dolar.

GENEL İHRACAT: Adopen Plastik 92.8 milyon dolar. Eti Elektrometalurji 78.4 milyon dolar. AGT Dış Ticaret 65 milyon dolar.

TARIM İHRACATI: Koç Zirai Ürünler 11.9 milyon dolar. Dilbaz Tarım Ürünleri 10.8 milyon dolar. Beyazkule Tarım Ürünleri 9.1 milyon dolar.

Türkiye\'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Antalya\'dan 5 firma da ödüllendirildi. Bu firmalar ve üretimden elde edilen satış rakamları şöyle;

AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 886 milyon 76 bin TL. Adopen Plastik ve İnşaat A.Ş. 600 milyon 800 bin TL. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 382 milyon 399 bin TL. Eti Elektrometalurji A.Ş. 332 milyon 541 bin TL. Yörükoğlu Süt ve Ürünleri A.Ş. 325 milyon 650 bin TL.

Türkiye\'nin ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan iki Antalya firması da ödüllendirildi. Bu firmalar ise Ankutsan Antalya Kutu Sanayi 308 milyon 90 bin TL ve Ekiciler Süt Gıda 237 milyon 727 bin TL.

Antalya İnovasyon ödüllerinde ise 5 firma ve kişiye ödül verildi. Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemler, Roadmark Motorlu Araçlar ve Elektronik, Artin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Hizmetleri, Antalya Orbit Sağlık hizmetleri ile Dr. Ömer Çayırlı ödül aldı. Ayrıca turizm alanında yeni bir hizmeti dış pazara açmasından dolayı da Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş. Rixos Park Hotel Şubesi\'ne ait The Land of Legends Theme Park\'a özel ödül verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Protokolün görüntüsü

Katılımcılardan görüntü

TOBB Başkanı Rıfat Hisarçıklıoğlu\'nun konuşması

Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun konuşması

Belediye başkanı Menderes Türel\'in konuşması

ATSO başkanı Davut Çetin\'in konuşması

Ödül töreninden görüntü

(851 MB -- 07.41 // HD)

Haber: Alparslan ÇINAR-Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA,(DHA)

========================================================

Mülkiye başmüfettişliğine atanan Zonguldak Valisi Çınar\'dan kararname tepkisi



İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nın son kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, veda yemeğinde Valiler Kararnamesini eleştirerek, \"Genel bir sistem eleştirisi yapıyorum. Bundan devlet millet zarar görür. Sadece Vali Kararnamesi değil. Bütün bu tür değişiklik, atamalardan bahsediyorum. Şehri görüp kapasitesini anlayıp hamle yapacağı, depara kalkacağı dönemde görevden alınması büyük bir zaman ve insan israfı\" dedi.

Valiler Kararnamesi ile 16 ay Valilik görevinde bulunduğu Zonguldak\'tan mülkiye başmüfettişliğine atanan Ahmet Çınar için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş tarafından bir otelde veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları katıldı. Vali Ahmet Çınar, yemek sonunda yaptığı konuşmada katılanlara teşekkür etti. Vedaları ve karşılanmaları hiçbir zaman sevmediğini söyleyen Çınar, \"Ben kaymakamlığımdan itibaren atandığım zaman gece karanlığında şehre gidiyordum, sabah da makama gidip insanlarla müşerref oluyordum. Bu bir yöntemdir. Bir merasim olmasın diye davullu zurnalı karşılama olmasın diye böyle yapardım. Gideceğim zamanda \'ne zaman gideceksiniz?\' diye sorarlardı. Ben size haber vereceğim deyip sabah erken çaktırmadan çekip gidiyordum. Burada da bu vardı işin aslı. Bu yemekler anlamlı ama herkesi çağıramıyorsunuz, unuttuklarınız oluyor. Gönül kırıklığı oluyor. Dolayısıyla çok haz almadığım bir iştir ve sabah çekip gitmek benim aklımdaydı. Sonra belediye başkanı, özel idare genel sekreterimizi kırmadık. Bu yemeği tertip etmek için çok ısrar ettiler\" diye konuştu.

\'KARARNAMELERDEN DEVLET VE MİLLET ZARAR GÖRÜR\'

Vali Çınar, konuşmasının son bölümünde ise valiler kararnamesini eleştirdi. Kararnamenin yapılacak hizmet ve projeleri sekteye uğrattığını ifade eden Çınar, şöyle konuştu:

\"Bu kararname Türkiye\'nin olağan işlerinden, rutin işlerinden. Çok yaşanan işlerinden. Her valinin yaşanan işlerinden. Bu böyle ama doğru işlerinden değil. Beni almalarından asla konuşmuyorum. Genel bir sistem eleştirisi yapıyorum. Bundan devlet millet zarar görür. Sadece vali kararnamesi değil. Bütün bu tür değişiklik atamalardan bahsediyorum. Bir vali şehre gelince zaten 2-3 ay hoş geldin gibi merasimlerle geçiyor. Nefes alamıyor. Sonra sanayi etrafı tanıyacak derken 8 ay gidiyor. Şehri görüp kapasitesini anlayıp hamle yapacağı daha depara kalkacağı dönemde görevden alınması büyük bir zaman ve insan israfı. Bunu lütfen kendimle ilgili algılamayın. Ben her meydanda rahat konuşan bir adamım. Şu an mevzu bu olduğu için bunu söylüyorum.\"

Kendisini yerel siyasetin görevden aldırdığına dair söylemler olduğunu hatırlatan Vali Çınar, \"Bu adam niye merkeze alındı? Herkesin aklına şu da gelir. Yerel siyaset. Tabi oklar iktidar partisine gider. Fitne ve fesatla görevden bunu mu aldırdılar diye insanın aklına gelir. Bunu net söylüyorum. İktidar partisinin il başkanı da burada. Ben il başkanımız ve milletvekillerimizden en ufak nezaketsizlik görmedim. CHP milletvekillerimizden öyle. Son derece nazikler. Benim burada kalmam için ilgili makamlara ilettiklerini de ben biliyorum. Bu yüzden hak geçmemesi için bunu burada söyleme ihtiyacı duydum\" diye konuştu. Vali Çınar, konuşması sonunda emekliye ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Vali Ahmet Çınar\'ın salona gelişi

-Konuşması

-Salondakilerle vedalaşması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)

===========================================