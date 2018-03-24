DHA YURT BÜLTENİ-22

Gölcük\'te kaza: 4 yaralı

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes Çelik idaresindeki 41 RU 989 plakalı otomobil ile Berat Berkay Yılmaz idaresindeki 34 KP 6366 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Berat Berkay Yılmaz, eşi Gökçe Karabayır Yılmaz, baldızı Simge Karabayır ile otomobil sürücüsü Enes Çelik yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük ve İzmit\'te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Yaralıların araçtan çıkarılması

112 Acil ekibinin müdahalesi

Ağlayanlar

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Cumhurbaşkanı\'mızın \'güncelleme\' dediği, \'dinde reform\' değildir (2)

\'TÜRKİYE\'NİN İKTİDARINA TALİP NEDEN OLMUYORSUNUZ\'?

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP\'nin Cumhurbaşkanlığı için bir aday çıkaramadığını ifade ederek, \"CHP Türkiye\'de iktidar olmak istiyor mu istemiyor mu? O zaman madem istiyorsunuz niye genel başkanınızı Cumhurbaşkanı adayı yaparak Türkiye\'nin iktidarına talip olmuyorsunuz?\" sorusunu yöneltti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2019\'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Bozdağ, yeni seçime gittiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

\"Yine aday çıkaramadılar. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin genel başkanı adaylığını açıklayamadı. Ama başka partilerin genel başkanları da ben adayım diye çıkıp ortaya deklarasyon yapamıyorlar. Siyaseti niye yapıyoruz iktidar olmak için. İktidar olduktan sonra da planlarımızı, programlarımızı, hayallerimizi milletimiz ve devletimiz için arzu ettiğimiz hedefleri gerçekleştirmek için yapıyoruz. İktidara sahip olmanın bundan sonra tek yolu vardır, Cumhurbaşkanı adayı olmaktır. Cumhurbaşkanlığına aday olmayan veya içinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan bir parti ben Türkiye\'yi yönetmeye talip değilim demek istiyor, ben iktidar olmak istemiyorum demek istiyor. Sen iktidar olmak istemiyorsan Türkiye’yi yönetmeye talip değilsen bu millet sana niye oy versin.\"

\'CHP TÜRKİYE\'DE İKTİDAR OLMAK İSTİYOR MU İSTEMİYOR MU?\'

\'CHP Türkiye\'de iktidar olmak istiyor mu istemiyor mu?\' sorusunu soran Bozdağ, \"Türkiye\'yi yönetmek istiyor mu, istemiyor mu? O zaman madem istiyorsunuz niye genel başkanınızı Cumhurbaşkanı adayı yaparak Türkiye\'nin iktidarına talip olmuyorsunuz. Bakınız söyleyemiyorlar açık açık. Neden söyleyemiyorlar biliyor musunuz? Kendi genel başkanlarını Türkiye\'nin Cumhurbaşkanlığına layık görmedikleri için bunu yapıyorlar. İkide bir konuşuyor, \'Gel diyor televizyona çıkalım. İstediğin kanala çıkalım, istediğin kişiyi moderatör olsun, danışmanlarını da getir seninle bir hesap görelim tartışalım\' diyor. Değerli Malatyalıların siyasetin hesap görme yeri sandıktır, siyasette rekabet yeri meydandır. Şimdi adam meydandan kaçıyor, sandıktan kaçıyor, televizyon kutusunun içine girmek istiyor. Tayyip Bey o kutulara sığmaz\" şeklinde konuştu.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı iktidardan Kılıçdaroğlu ve onun çevresindekilerin indirmek istediğini kaydederek, \"Cumhurbaşkanımızı Türkiye\'nin liderliğinden indirmek isteyen bir dünya var, bir dünyanın istihbarat örgütleri, liderler, ülkeler, hep beraber çalışıyorlar. Tayyip Beyi iktidardan indirelim uzaklaştıralım diyorlar. Ortadoğu\'daki, Türkiye\'deki, Balkanlardaki, dünyadaki bütün planlarımızı programlarımızı bozuyor istediğiniz her şey istemediğimiz şekilde sonuçlanıyor. Onun için biz ne yapalım dediler. Tayyip Erdoğan\'ı gönderelim diyorlar ve darbe yaptılar bütün eli kanlı katillerini taşeron FETÖ terör örgütünü de kullanarak Türkiye\'de darbe yaptılar. FETÖ bu darbenin taşeron alçakları, taşeron hainleridir. Başka milletlere, devletlere hizmet edip kendi milletine ihanet eden alçaklar gurubudur. Hep beraber yüklendiler, ne oldu nafile netice alamadılar\" diye konuştu.

Kendilerinin yerli ve milli bir ittifak, mutabakat yaptıklarını belirten Bozdağ, \"Aziz milletimize, Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli ayrı ayrı deklare ettiler. Bizler de bu deklarasyonun arkasında duruyoruz. Ayrıca Büyük Birlik Partisi bu ittifakın içerisinde yer alacağını ifade etti. Bu ittifakın şekli seçime yakın konuşulacak. Ama şimdi herkes safını belli etmiş durumda. Biz istiyoruz ki yerli ve milli olanlar el ele olsun, kol kola olsun, omuz omuza olsunlar, birlikte aynı istikamete doğru yürüyelim\" dedi.

CHP\'nin ile HDP\'nin gizli ittifak yaptığını kaydeden Bozdağ, \"Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti karşılığında olan çevreler daha doğrusu Cumhurbaşkanımıza düşmanlık da yarışmayı ibadetin en büyüğü zanneden zavallı gruplar var. Onları tek tatmin eden şey Tayyip beye zarar verdik mi kendilerini dünyanın en mutlu insanları zannediyorlar. Yaptıkları şey hiç Türkiye\'ye zarar veriyor Devlete zarar veriyor Hiç umurlarında değil yeter ki Tayyip Bey bu işten azıcık zarar görsün keyiflerinden dört köşe oluyorlar. Ben bunlara Zavallı diyorum Kendini çok akıllı zanneden ancak akılları hiçbir şeye yetmeyen zavallılar bunlar. Çünkü dürüst değiller perde arkasından konuşuyorlar HDP de ile perdenin önünde ittifaktan çekiniyorlar Çünkü HDP ile ittifak PKK ile ittifak anlamına gelir. Çünkü PKK\'nın sözcüsü bunlar. Şimdi bunu yapsın yiğitse. Yapmıyor neden milleti aldatacak bak biz milli HDP ile ittifak yapmıyoruz diye ama cümle alem biliyorlar ki HDP ile aynı yolda kol kola yan yana yürüyorsunuz. Burada Saadet Partisi ile ilgili de bir şeyin altını çizmekte fayda görüyorum. Saadet Partisi\'nin tabanı bizim kardeşlerimizden oluşuyor, tepesindekilerde e bizim kardeşlerimiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız görüştü, Cumhurbaşkanımızın adına bir arkadaşımız görüştüğü. Arzu ediyoruz ki yerli ve milli olan ittifaktan bu kardeşlerimizde yer alsın. Çünkü onların yeri burası, doğru yer burası. Ama maalesef Saadet Partisi\'nin tepesi şu anda bu ittifakta yer alacak bir eylem ve söylem içinde değil, farklı bir noktada duruyorlar\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Taha AYHAN / Malatya (DHA)

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ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ\'NDE GALA YEMEĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nde gala yemeği gerçekleştirilirken, konuklar keyifli bir akşam geçirdi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde gala yemeği, sponsor firmalar ve işadamlarının katılımlarıyla birlikte gerçekleştirildi. SOCAR CEO’su Zaur Gahramanov yaptığı konuşmada, \"Biz Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısıyız, ama yabancı demek istemiyorum aslında biz yabancı değiliz. Biz kardeş yatırımcıyız. Kardeş yatırımcı gibi Türkiye yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biz buradayız, SOCAR Türkiye’dedir. Büyük yatırımlar yapıyoruz, sizlerle ortak işlere gireceğiz, Azerbaycan-Türkiye birliği ile iki devletin bir enerji şirketiyiz\" dedi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız ise dünyanın çok hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, \"Ticaretimize devam etmek istiyoruz, önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Değişim sürecinden geçiyoruz, hepimiz bugün, gelecek nasıl olacak diye düşünüyoruz. Şans hazır olana gelir, eğer hazırsanız bütün bu alanları yönetebilirsiniz. Bütün bu alanlarda avantajlı duruma geçen, avlanan değil avcı olursunuz. O yüzden hazırlanmak için buradayız\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ses sanatçısı Ezgi Ayşe, konuklara müzik dinletisi verdi. Gala yemeği bu etkinliğin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konuşmalar

-Salondan detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)



