DHA YURT BÜLTENİ-21

DEPREM GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yalova\'da 4.5 büyüklüğünde deprem (6)

Bu sabah Yalova’da meydana gelen ve merkez üssü Çınarcık İlçesi olarak açıklanan 4.5 büyüklüğündeki deprem Çınarcık’taki bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada müşterileriyle ilgilenen işletme sahibi Turan Şahin, deprem anında müşterilerine ‘deprem oluyor’ diyerek dışarıya kaçtı. 1999 Marmara Depremi’ni yaşadıklarını ve bu nedenle de depremden korktuklarını söyleyen Şahin, “Depremi şiddetli olarak hissettik. Bursa yönünden gürültü ile geldi. Raflarımız da oynadı o esnada. Bu yüzden büyük bir panikle ‘deprem oluyor’ diyerek dışarıya kaçtım. Bir anda kendimizi dışarıya attıkö dedi.

Görüntü dökümü:

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-iş yerinin üç açıdan güvenlik kamerası

-işletmeden kaçış

-uydu anteninin oynaması

Haber/Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)

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MARDİN Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, kaçtı (EK FOTOLARLA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-1. EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN 26 YAŞINDAKİ ROJDA B. KUCAGINDA 4 AYLIK BEBEĞİYLE

-2. FOTO DAMADI TARAFINDAN OLDURULEN 58 YASINDAKI SADİYE ANDIC

MARDİN (DHA)

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Gaziantep\'te 3 otomobil hırsızlığına 5 gözaltı

Gaziantep\'te, 3 otomobil çalan 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği farklı tarihlerde çalınan 3 otomobil ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hırsızlık olayına karışan 5 şüpheliyi tespit etti. Önceki gün belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, çalınan 3 otomobil ile çalıntı olduğu düşünülen 1 akü, 1 aspiratör, 100 metre kablo ve 1 matkap ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin hastaneden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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