DHA YURT BÜLTENİ-21

Kocaeli\'nde motosiklet kazaları: 3 yaralı

KOCAELİ\'nin İzmit ve Derince ilçelerinde meydana gelen kazalarda 3 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Akşam saatlerinde, Derince İshakçılar Tahtalı Mahallesi\'nde meydana gelen kazada, Nazif Karagöz motosikleti ile ilerlerken kontrolünü kaybetti. Motosikleti ile yola savrulan Nazif Karagöz yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Nazif Karagöz tedavi altına alındı. İzmit Tepeköy Mahallesi\'nde meydana gelen kazada, Yaşar Şamlı idaresindeki 45 TB 859 plakalı motosikleti ilerlerken devrilen motosikletin altında kalarak yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Yaşar Şamlı tedavi altına alındı. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi\'nde meydana gelen kazada, Erkan Kaya idaresindeki 41 GD 582 plakalı otomobil Özer Uzuner idaresindeki 34 ZA 5313 plakalı motosikletle çarpıştı. Özer Uzuner hafif yaralanırken, tramvay yolunda meydana gelen kaza nedeniyle seferler bir süre aksadı. Yaralanan Özer Uzuner kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılardan görüntü

Haber-Kamera: Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Gemlikte kaza: 1 ölü

BURSA\'nın Gemlik İlçesi\'nde otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü Ertan Turan hayatını kaybetti.

Kaza, Gemlik İlçesi Armutlu mevkii Çevreyolu Mezarlık kavşağında meydana geldi. 47 yaşındaki Ertan Turan yönetimindeki 11 DT 356 plakalı kapalı kasalı kamyonet ile Gökhan K. yönetimindeki 34 TP 6269 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçtan fırlayan kamyonet sürücüsü Ertan Turan ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ertan Turan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Gökhan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Hastaneden görüntü

SÜRE: 30 saniye BOYUT: 13.6 MB

Haber-Kamera: Hurşit TOPAL / BURSA(DHA)

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Motosiklet, hafif ticari araçla çarıştı; 2 ölü

KARAMAN\'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi\'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Ömer Duman yönetimindeki 06 R 1301 plakalı motosiklet, üst geçit çıkışında Naim Şahin yönetimindeki 70 EU 629 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Duman ile yanındaki 32 yaşındaki Abdülkadir Emre Abö yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ömer Duman ve Abdülkadir Emre Abö, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Naim Şahin gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

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Tunceli’de çatışma: 2 terörist öldürüldü



TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesi kırsalında gvenlik güçleri ile yasadışı sol bir örgüt menspları arasında akşam saatlerinde çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Bölgede çatışmanın devam ettği belirtildi.

Tunceli Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık İlçesi kırsalında yapılan operasyonda çıkan çatışmada, 2 erkek teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet kalaşnikof tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, çok miktarda el bombası, sırt çantası ve malzeme ele geçirildiği belirtilirken, operasyonun devam ettiği ifade edildi.

Güvenlik birimleri, operasyonda öldürülen 2 teröristin Tunceli bölgesinde PKK ile birlikte hareket eden yasa dışı sol bir örgüt mensubu olduklarını belirtiler.

Haber: TUNCELİ,(DHA)

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Diyarbakır\'da 33 öğrenci yemekten zehirlendi



DİYARBAKIR\'ın Kocaköy İlçesi\'nde taşımalı eğitim veren bir okulda öğrenim gören 33 öğrenci, yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocaköy Orta Okulu\'nda öğle yemeğinden öğrencilere tavuklu pilav, mercimek çorbası, üzüm ve mandalina verildi. Akşam saatlerinde bazı öğrencilerde ateş, ishal ve kusma şikayate görüldü. Rahatsızlanan 33 öğrenci, aileleri tarafından Kocaköy Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Bu öğrencilerden 6\'sı, ailelerinin talebi üzerine Diyarbakır Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Kocaköy Devlet Hatsanesi\'ndeki 27 öğrenci, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

KAYMAMAK TURHAN: 33 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

Kocaköy Kaymakamı Yusuf Turhan, yaptığı açıklamada adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

\"26.09.2017 tarihinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim öğretim görmekte olan öğrencilerimize menüde tavuklu pilav, mercimek çorbası ve üzüm veya mandalina verilmiştir. Dağıtımı yapılan yemekten 1916 öğrencimiz yemek yemiştir. Yemek yiyen öğrencilerimizden, saat 17.20 civarında kusma şikayeti ile Kocaköy Ortaokulumuzdan bir öğrencinin Kocaköy Devlet Hastanesi\'ne başvurması sonucu öğrenilmiştir. 33 öğrencimiz Kocaköy Devlet Hatsanesi\'ne başvurmuş ve 6 öğrencimiz ailelerinin de talebi üzerine Diyarbvakır Çocuk Hastanesi\'ne sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin durumu takip edilmeke olup, saat 22.30 itibari ile Kocaköy Devlet Hastanesi\'nde tedavi altında öğrencimiz kalmamıştır. Gerkeli adli ve idari soruşturma açılmıştır.\"

Haber: DİYARBAKIR,(DHA)

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