DHA YURT BÜLTENİ-20

Sahte rakıdan öldüğü iddia edilen işletmeci toprağa verildi



Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli i ilçesinde, içtiği sahte rakıdan zehirlenerek öldüğü iddia edilen Yüksel Turhan (54), toprağa verildi.

Ereğli\'de, dernek lokali işletmeciliği yapan Yüksel Turhan, önceki gün evde rahatsızlanması üzerine özel hastaneye kaldırıldı. Yüksel Turhan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne sevk edildi. Rahatsızlandığı günün gecesi sahte rakı içtiği ileri sürülen Yüksel Turhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksel Turhan\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Bugün, Hatip Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yüksel Turhan\'ın bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan kardeşi Metin Turhan da izin alarak jandarma eşliğinde katıldı. Yüksel Turhan, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Evin önünde helallik alınması

-Aile yakınlarının taziyeleri kabul etmesi

-Metin Turan’ın fazla vakti olmamasından dolayı yaptığı konuşma

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Babasının evini yaktı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Orhan Ç. (27), eşinden ayrıldıktan sonra yaşamaya başladığı babasının evini ateşe verdi. Evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi\'nde meydana geldi. Orhan Ç. 2 gün önce, 2 çocuğuyla birlikte babasının evine gelerek, burada yaşamaya başladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Orhan Ç., kimsenin olmadığı sırada 4\'üncü kattaki evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen Orhan Ç., olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Evde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Oğlunun psikolojik sorunlarından dolayı evi yaktığını ifade eden Garip Ç., \"Oğlumun sorunları vardı. Ailesinden ayrıldı. İki çocuğuyla iki günden beri bizde kalıyordu. Oğlum yersiz hareketler yapıyordu. Çocuklara \'biz bakarız\' diyorduk dinlemiyordu. Tekrar eşiyle barışmak istiyordu. Aramış eşiyle görüşmek istemiş. Ben çocuğumun tedavi görmesini istiyorum. Torunlarımın bakım evine bırakılmasını istiyorum\" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan ev

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Garip Ç ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Adıyaman\'da 38 ilkokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü

Adıyaman Şehit Cem Özgül İlkokulu 1\'inci sınıfta eğitim gören 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yerli Malı Haftası nedeniyle etkinlik düzenlenen okulda öğrenciler; mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile öğretmenlerine bavşvurdu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık görevlileri, 38 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Öğrenciler tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit Cem Özgül İlkokulu

- Ambulansların okul bahçesine girmesi

- Öğrenciler ambulanslara taşınması

- Damar yolu açılması

- Ambulansların okuldan ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Tokat Emniyet Müdürü: Vatandaş bize değil, dolandırıcıya inanıyor



TOKAT\'ta, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile STK\'ların temsilcileriyle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Topaloğlu, \"Vatandaşa \'Sakın para yatırmayın\' diyoruz. Bize değil telefondaki dolandırıcıya inanıp, para yatırmaya gidiyorlar\" dedi.

Kent merkezindeki STK temsilcileri, kurum müdürleri ve merkez mahalle muhtarları ile \'Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı\', Polisevi Şube Müdürlüğü lokalinde yapıldı. Toplantıda İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu ve şube müdürleri, mahalle muhtarlarının istek, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Soru- cevap olarak yapılan toplantıda mahalle muhtarlarını uyaran Emniyet Müdürü Topaloğlu, son dönemdeki dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekti. Topaloğlu, hiçbir kolluk kuvvetinin vatandaştan para isteme hakkı olmadığını belirterek, şunları söyledi:

\"Biz vatandaşa \'Sizi arayanlar polis değil\' diyoruz, \'Sakın ha para yatırmayın\' diyoruz; ama bize inanmıyorlar. Telefon eden şahsa güveniyor, para yatırıyorlar. Böyle bir şey yok. FETÖ, vesaire gibi bir sürü şey uyduruyorlar. Bir de sert konuşuyorlar, arkadan da telsiz fonu geliyor. Yani bizim insanımız da böyle hemen inanıyor. Polis kimseden para istemez. Polisin para isteme yetkisi yok. \'Para yatır\' deme yetkisi yok. Bunu kendi mahallenizdeki insanlarla görüşün. Yazık, adam emekli ikramiyesini almış götürüp yatırıyor. Kaç tanesini engelledik. Sizin bilmediğiniz, bizim müdahale ettiğimiz kaç tane oldu. Bankalardan uyarı geliyor, \'Para akışı başlıyor\' diye. Hemen harekete geçiyoruz. Gidiyoruz, buluyoruz şahsı, \'Sakın yatırma\' diyoruz. Böyle kaç tanesinin yatırmasını engelledik. Biz devamlı yaptığımız halde bitiremiyoruz. Cuma namazlarında, hutbelerde söyledik, sizin vasıtanızla söyledik, broşürler dağıttık. Bunu isteyen polis değildir. Bunu herkese söyleyin.\"

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntüler

-Emniyet Müdürünün konuşması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Üniversite sınavına hazırlanan Yusuf, intihar etti

MARDİN\'in Derik ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'na (YKS) hazırlık yaptığı belirtilen Yusuf B. (19), güvenlik korucusu ağabeyine ait tabancayla yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Derik ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Köseveli Mahallesi\'nde meydana geldi. YKS\'ye hazırlandığı belirtilen Yusuf B., evde kimsenin olmadığı sırada, güvenlik korucusu ağabeyi C.B.\'nin tabancasıyla henüz bilinmeyen nedenle intihar etti. Silah sesini duyup, eve koşan C.B., kardeşi Yusuf B.\'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede, Yusuf B.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf B.\'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Yusuf B.\'nin intihar nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Yusuf B.\'nin fotoğrafları

- Hastane bahçesinde cenaze için bekleyen yakınları

- Cenazenin gönderilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ-MARDİN-DHA

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Evinin kapısını her gece gelen tilkiye açıp, yiyecek veriyor



TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesinde turizm işletmeciliği yapan Mahmut Utan, her gece evinin kapısını açtığı tilkiye yiyecek verip, besliyor.

Ovacık ilçesindeki Güneykonak köyünde turizm işletmeciliği yapan Mahmut Utan, Munzur Çayı kenarında bulunan turizm tesisleri içinde yer alan evine her gece bir tilki misafir oluyor. Evin kapısının önüne gece gelerek cam bölmede kendisini gösteren ve \'Özgür\' ismi verilen tilkiye kapıyı açan ev sakinleri, içeri girmesini sağladıkları hayvana elleriyle yiyecek veriyor.

Her gece evine gelen tilkiyi elleriyle besleyen Mahmut Utan, tilkinin eve nasıl geldiğini şu sözlerle anlattı:

\"Tilki, ilki ilk zamanlar kapının önüne gelerek çöplerden yiyecek alıyordu. Daha sonra biz ellerimizle besleyince bize yaklaştı. Uzun bir zamandır her gece saat 22.00 sılarında evin önüne gelerek kapının camlı bölümünde kendini gösterip kapıyı açmamızı bekliyor. Tilkiyi camlı bölümde görünce evin içine alıyoruz ve önüne yiyebileceği yiyecekleri atıyoruz. Yiyeceklerin bazılarını kapının önünde yiyor diğerlerini de ağzına alarak yuvasına götürerek yavrularına veriyor.\"

Görüntü Dökümü

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- Tilki\'nin kapının camlı bölümünde kendisini göstermesi

- Mahmut Utan\'ın kızına kapıyı aç içeri gelsin demesi

- Kız çocuğunun kapıyı açması

- Tilkinin içeri gelmesi

- Kız çocuğun tilkinin önüne yemek koyması

- Tilkinin yemekleri yemesi ve alıp dışarı çıkması

- Mahmut Utan\'ın tilkiyi severek konuşması

- Evin içinde tilki ile ev halkının detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ OVACIK, (Tunceli), (DHA)-

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Yozgat\'ta 800 ton şeker pancarı tarlada kaldı

YOZGAT\'ın Yerköy ilçesine bağlı Karacaahmetli Köyü\'nde pancar üreticisi Ali İhsan Yılmaz\'ın, 350 dekar alanda ektiği 800 ton ürünü, hasat döneminde yağan yoğun yağmur nedeniyle tarlada kaldı.

Yılmaz, nisan ayında tarlaya ektiği şeker pancarının hasadını kasım ayında papmayı planladı. Ancak yoğun yağmur nedeniyle hasat yapamadı. Yılmaz, durumu Çorum Şeker Fabrikası yetkililerine bildirdiğini; ancak sonuç alamadığını ve ürünün tarlada kaldığını söyledi. Fabrika mühendislerinin tarlaya gelerek inceleme yaptığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Mühendisler, \'söküme elverişli değil\' diye rapor tutmuşlar. \'Tarla çamur\' diye değil de, \'pancar kökleri havuç kadar\' diye bildirmişler. Bizim bundan da haberimiz yok. Halbuki benim tarlamdaki verim çok iyi ve kaliteli. 7 Aralık tarihinde şeker fabrikasının alımları bir hafta sonra kapatacağını duyurup pancar sökümünü yapmamızı istediler. Bu sırada da tekrar yağmurlar başladı ve sökümü yapamadık. Bu güne kadar 240 bin lira masraf yaptım. Benim bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Pancarımı söküp fabrikaya teslim etmek istiyorum. Şeker fabrikasının özelleştirilmesi bizleri mağdur etti. Fabrikanın sahibi devletken hiçbir sorun yaşamıyorduk.\"

Tarlasında yaklaşık 800 ton şeker pancarı bulunduğunu söyleyen Ali İhsan Yılmaz, \"40-50 bin lira para kazanmayı planlarken 240 bin lira zarar ettim. Şeker fabrikasında karşımızda muhatap bulamıyoruz. Özelleştirme yapılırken 5 yıl devlet denetimi olacağı bildirilmişti. Bu güne kadar hiç böyle bir sorun yaşamamıştım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-çiftçinin çamurda tarlasına doğru yürüyüşü

-tarladan görüntü

-Çiftçinin konuşması ve pancar görüntüsü

-Detay

-Çiftçiden görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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Gölcük\'te heyelan yolu kapattı, elektrik tellerini kopardı

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesi Sofular Mahallesi\'nde dün geceden bu yana devam eden yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Elektrik telleri koparken, mahalleye ulaşım bir süre sağlanamadı.

Gölcük ile Sofular Mahallesi\'ni birbirine bağlayan köy yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Dün geceden beri devam eden yağışlar nedeniyle yolun üzerine toprak kaydı. Heyelan nedeniyle yol tamamen kapanırken, bölgedeki elektrik tellerinin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı. Olaya hemen müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler, iş makineleri ile yolu açtı. Bölgede yol kenarlarında istinat duvarı olmaması sebebiyle toprak kaymaları yer yer devam ediyor. Kopan elektrik tellerinin onarımı için ise çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toprak kaymasının yaşandığı bölgede cep telefonu ile çekilen görüntüler

-Heyelandan fotoğraflar

HABER:Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)