DHA YURT BÜLTENİ -20

Yangından mahsur kalan yatalak kadın, demir korkuluk sökülerek kurtarıldı

ADANA\'da yaşılık ve rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağlı bir yaşam süren Aliye Öztemiz\'in (91) evinde yangın çıktı. Demir korkuluklar yerinden sökülerek kurtarılan Öztemiz\'in kızı Selma Öztemiz ise, \"Anne sana ne olmuş, annem kurban olurum sana, beni yalnız bırakma annem\" diyerek feryat etti

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir Anadolu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aliye Öztemiz\'in evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüdü. Bu sırada evden dumanların yükseldiğini görenler Öztemiz\'i kurtanmak istedi. Ancak dumandan etkilenerek eve giremediler. Olay yerine çağırılan Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri, evin demir korkuluklarını yerinden sökerek içeri girdi. Odada bulunan Öztemiz, sedye ile dışarı çıkarıldı.

FERYAT ETTİ

Bu sırada, annesinin evinde yangn çıktığını öğrenen Öztemiz\'in kızı Selma Öztemiz ise koşarak geldi. Bu sırada annesini sedye ile götürüldüğünü gören Öztemiz, \"Anne sana ne olmuş, annem kurban olurum sana, beni yalnız bırakma annem\" diyerek ağladı. Annesiyle birlikte ambulansa binmek isteyen Öztemiz\'i ise sağlık ekipleri güçlükle ikna etti. Yangında ağır yaralanan Öztemiz ise, hastane götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Pencereden çıkan dumanlar

- Balkon demirini kırarak yangına müdahele eden görevliler

- Yaralı yatalak kadının sedye ile çıkarılması

- Ambulansa taşınması

- Kızının ağlayarak feryat etmesi

- Kızın ambulansa binmesi

- Yanan evden genel görüntü

- Çıkan dumanlardan görüntüler

- Yanan pencerelerden detaylar

- İtfaiye görevlilerinin çalışmaları

- Kalabalıktan genel görüntüler

SÜRE:03\'15\" BOYUT:360 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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FIRTINA MAĞAZA KAPISINI YERİNDEN SÖKTÜ

Trakya\'yı kar yağışı vurdu; Okullar tatil edildi, kazalar oldu (4)

Tekirdağ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, kar yağışından önce çıkan fırtına, bir müşterinin dışarıya çıktığı sırada beyaz eşya mağazasının cam kapısını yerinden söktü. Yaklaşık 30 kilo ağırlığında olduğu belirtilen cam kapı yaklaşık 2 metre sonra düşerek kırıldı. Bu anlar beyaz eşya mağazasının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cam kapının müşterinin çıkmak istediği sırada yerinden sökülerek kırıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Müşterinin içeri girmesi

-Çıkış ve kapıyı açması

-Cam kapının sökülerek kırılması

Haber-Kamera:Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)-

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Aşırı yağışlar menfez köprüyü ikinci kez yıktı

MERSİN\'in Erdemli ilçesinde aşırı yağışların getirdiği sel suları nedeniyle yıkıldıktan sonra belediye ekiplerinin onardığı menfez köprü, ikinci kez çöktü.

İlçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Üzümlü Mahallesi ile Mezitli ilçesinin Tol Mahallesi\'ni birbirine bağlayan menfez köprü, geçtiğimiz günlerde yağışların getirdiği sel suları nedeni ile yıkılmıştı. Belediye ekipleri tarafından kısa sürede onarılarak yeniden ulaşıma açılan köprü, 3 gündür ilçeyi etkisi altına alan sağanak nedeni ile bir kez daha çöktü. Köprünün yıkılması sırasında araç geçişinin olmaması faciayı önlerken, Üzümlü Mahallesi Muhtarı Mustafa Başbilen, \"Menfez köprümüzün bir an önce daha sağlam bir şekilde yapılmasını istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Üzümlü Mahalle Muhtarı Mustafa Başbilen\'in konuşması

- Göçük meydana gelen köprünün görüntüsü

- Mahalle sakinlerinin konuŞmaları

SÜRE: 02\'10\" BOYUT: 144 MB

Haber: Mehmet DOĞANER - Kamera: ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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Dicle Barajı\'nda kopan kapağın yerine yenisi takıldı

DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı\'nda, aşırı yağış nedeniyle artan suyun tahliyesi için açılmaya çalışılırken kopan kapağın yerine yenisi takıldı.

Dicle Barajı\'nın bir kapağı, 13 Aralık akşamı aşırı yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için açılmaya çalışılırken koptu. Yeni kapak yerleştirilmesi için baraj gölünde bulunan 270 milyon metreküp suyun tahliye edilmesi beklenildi. Önceki gün 7 TIR ile Ilısu Barajı\'ndan 210 ton ağırlığındaki yeni kapak getirildi. Suyun tamamen tahliye edilmesinin ardından yapılan çalışmayla kapak bugün yerine takıldı.

Görüntü Dökümü

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- Takılan yeni kapak

- Nehir yatağından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-DİYARBAKIR-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 276 MB

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Şizofreni hastası, polis memuruna saldırıp yaraladı



Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta şizofreni hastası F.K. polis memuru M.B.\'yi yüzüne yumruk atarak, yaraladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Çiçekli Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. 112 sağlık ekipleri, şizofreni hastası F.K\'yı (28) tedavisi için hastaneye götürmek istedi. Sağlık ekipleri, hastaya müdahalede zorlanınca polis ekiplerinden yardım istedi. Sağlık görevlilerinin ambulansa bindirmek istediği sırada F.K., polis memuru M.B.\'ye yumruk attı. Burnundan ve yüzünden yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis memuru tedaviye alındı. F.K ise tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntüler

-Yaralı polis memurunun getirilişi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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İlk ziyaret anne ve babasının mezarına (2)

MUHİTTİN BÖCEK\'TEN, CHP VE İYİ PARTİ\'YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

CHP\'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret ederek teşekkür etti. CHP İl Binası önünde İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer tarafından karşılanan Böcek, gençlik ve kadın kollarını ziyaret ederek Kumbul\'un makamına çıktı. Burada kısa bir konuşma yapan Muhittin Böcek, CHP örgütlerine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'e teşekkür etti. 17 yıldır CHP çatısı altında olduğunu belirten Böcek, “Cumhuriyete ve CHP\'ye birlikte sahip çıkacağız. Antalya\'da kimse ile kavga etmeden, Atatürk devrimlerine inanan herkesle Antalya için çalışacağız. Güzel Antalyamıza güzel hizmetler yapacağız\" diye konuştu.

\'31 MART\'TA KUTLAMA YAPACAĞIZ\'

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da Böcek\'in kamuoyu araştırmaları ve CHP Genel Merkezi\'nin araştırmaları sonucu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandığını söyledi. Böcek\'in Konyaaltı\'nın 20 yıldır belediye başkanlığını yaptığını hatırlatan Kumbul, 31 Mart\'ta da Böcek\'i Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreceklerini kaydetti. Kumbul, “Böcek\'i 31 Mart\'ta belediye başkanı olarak makamında ziyaret edeceğiz. Bütün örgütlerimizle ve demokrasi ile laiklikten yana olan herkesle bunu başaracağız. İlçe belediye başkan adaylarımıza da başarılar diliyorum. 31 Mart akşamı birlikte kutlama yapacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Chp il binası dış plan görüntü

-Baskanın partililerler tokalaşması

-CHP Antalya il başkanının konuşması

-Muhittin böçek in konuşması

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Haber:Hasan DEMİRBAŞ Kamera:Emrah GÜL /ANTALYA (DHA)

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Mezarlıkta, kanalizasyon tepkisi

Bursa\'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Çiçekli Mahallesi\'ndeki mezarlıkta toplanan mahalleli, patlayan kanalizasyon borularından mezarlığa pis su sızmasına tepki gösterdi. İmam Muhammet Altaç, \"Yıllardan beridir bu sorun yaşanıyor. Daha dün bir cenazemizi resmen pis suyla nemlenmiş mezara defnettik, artık yeter\" dedi.

İznik ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesinde bir grup vatandaş, mezarlıkta toplanarak, mezarlık yakınından geçen kanalizasyonun borularının patladığını iddia etti. Mahalleli, patlak borulardan sızan pis sularn mezarlığa aktığını iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden İmam Muhammet Altaç da \"Yıllardan beridir bu sorun ile karşı karşıyayız. Daha dün bir vatandaşımızı resmen pis suyla nemlenmiş mezara defnettik, artık yeter\" dedi. Muhtar Halil Gergin ise, \"Çözüm aramak amacıyla baş vurmadığımız merci kalmadı. Henüz bir gelişme olmadı. Şu anda mezarlar çökmeye başladı, acil yardım istiyoruz. 20 senedir aynı manzara\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü;

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-Röportajlar

-Mezarlıktan detaylar

-Genel görüntü

Süre: 1 dakika 54 saniye, Boyut: 213 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)