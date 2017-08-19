DHA YURT BÜLTENİ-20

Adil Öksüz\'ün kardeşine 6 yıl, 3 ay hapis

Karabük´te, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan FETÖ firarisi Adil Öksüz´ün kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz ile Hakan Suvak, Hasan Hüseyin Çevik, Hüseyin Cinoğlu ve Salih Yıldırım, \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6\'şar yıl, 3’er ay, Süleyman Semiz ise 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanıklar Erdal Biber, Ruveyda Kılıçbay ve Seymen Kahraman da yine \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6’şar yıl, 3’er ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Mahkeme, sanıklardan Alaattin Yılmaz, Cahid Özdeveci, Mahmut Çelik, Mustafa Kurt, Serkan Esen ve Turgay Türker hakkında karar vermeye yetecek düzeyde delillerin henüz toplanmadığından, dosyalarının tefriki ile yeni bir esasa kaydına karar verdi.

Haber: KARABÜK,(DHA)

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Arkadaşın istiyor diyerek bağış kutularını alıp kayıplara karıştı

KONYA\'da bir internet kafeye giren kimliği belirlenemeyen şüpheli, işyeri çalışanına \'arkadaşın bağış kutularını\' istiyor diyerek iki adet bağış kutusunu alıp kayıplara karıştı.

Olay, 15 Ağustos günü merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi\'nde bulunan bir internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafeye gelen sağ kolu alçılı bir kişi, kasada bulunan işyeri çalışanına \'arkadaşın bağış kutularını\' istiyor dedi. Kutuları bir poşete koymasını da isteyen şüpheli, daha sonra masada duran iki bağış kutusunu ve kasadan da bir miktar parayı alarak kafeden uzaklaştı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniya saniye kaydedildi. Şüphelinin işyerinden ayrılmasının ardından dolandırıldıklarını anlayan işyeri çalışanları durumu polise bildirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin bağış kutularını alıp gitmesini gösteren kamera kayıtları

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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İzmir Fuarı 86. kez kapılarını açtı (2)

İZMİR FUARI\'NDA TÜRKİYE-RUSYA YAKINLAŞMASI ARTTI

İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın açılışına Türk ve Rus yetkililerin arasındaki samimi diyaloglar damgasını vurdu. Rusya Standı açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu \"Dostluğumuzun ve ilişkilerin daha da gelişmesini diliyorum\", Rusya Enerji Bakanı Aleksandri Novak ise \"İzmir Fuarı\'na olan bu katılım aramızdaki güvenin artmasına verdiğimiz önemin göstergesidir\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandri Novak, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün açılış töreninin yapıldığı İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nden ülke stantlarının yer aldığı fuar hollerine yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen korteji İEF ziyaretçileri alkışladı. İlk önce İEF\'nin onur konuğu kenti olan Muğla\'nın standı açıldı. Türk ve Rus Bakanlar folklor gösterisi izlediği. Bakanlar, Muğla Statındı\'ndaki Muğla\'ya özgün ev maketlerini inceledi. Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Standı\'nın açılışına katıldı. Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada Rusya\'nın İEF\'de partner ülke olması kararının Rusya Federasyonu Başkanı Vlademir Putin ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın karar verdiğini söyledi. Bu katılımın iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeyi gösterdiğini belirten Çavuşoğlu \"Dostluğumuzun ve ilişkilerimizin her alanda gelişmesi ve devam etmesi arzusu her iki tarafta da var. Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ve Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov\'u görmekten çok mutlu oldum. Rusya ile olan ilişkilerin daha da gelişmesini diliyorum\" dedi. Rusya Enerji Bakanı Novak ise dünya çapında bir fuar olan İzmir Fuarı\'nın partner ülke olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Putin ve Erdoğan\'ın Rusya\'nın fuara katılımı kararını verdiklerini yineleyen Novak \"Türkiye tarafına bize bu onuru yaşattığı için teşekkür ederim. İzmir\'e 500\'e yakın kurum, kuruluş ve şirket temsilcileriyle geldik. Büyük bir heyetimiz var. Türk ve Rus İş konseyleri görüşmeler yapacak. İzmir Fuarı\'na katılım iki ülke arası ilişkilerin gelişmesi, aramızdaki güvenin artmasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Rusya bu fuara 63\'üncü kez katılıyor. İleri teknolojik ürünler ve başarılarımızı sergiliyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasını hedefliyoruz\" dedi. Rus şarkıcıların gösteri yaptığı standın resmi açılışı konuşmalardan sonra gerçekleşti. Çavuşoğlu, Rusya ve Kazakistan stantlarını gezdi. Bilgi aldı. Novek ve Çavuşoğlu sık sık sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakanlardan görüntü

- Açılıştan görüntü

- Stand ziyaretlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Utku BOLULU - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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