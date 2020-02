DHA YURT BÜLTENİ -2

Yangında kızını evden çıkardı, kurtarmak istediği oğluyla birlikte öldü

Kütahya\'nın Simav ilçesinde, kömür sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında Havva İşlek (67) ile zihinsel engelli çocuklarından Halil İşlek (30) öldü, Dilek İşlek (35) ise yaralandı. Havva İşlek\'in kızını dışarı çıkardıktan sonra tekrar eve girdiği, ancak alevlerinde arasından çıkamadığı belirtildi.

Simav ilçesine bağlı Kalkan köyü Özdere Mahallesi\'ndeki tek katlı müstakil evde, dün saat 18.30 sıralarında, kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Havva İşlek, zihinsel engelli iki çocuğundan kızı Dilek\'i (35) dışarı çıkardı. Havva İşlek, oğlu Halil\'i de kurtarmak için tekrar eve girdi. Ancak anne ve oğlu dışarı çakmayı başaramadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Havva İşlek ve oğlu Halil\'in yanmış cesetleri bulundu.

Yangında yaralı kurtulan Dilek İşlek, ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dilek İşlek\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anne ve oğlunun cansız bedenleri, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna gönderildi.

Olayı haber alıp eve gelen Mehmet İşlek (68), yangında eşi ile oğlunun öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Araçlarına aldıklarını üniversitelilerin paralarını gasbettiler

Adana\'da yolda kalan 2 üniversite öğrencisini otomobillerine alıp, para ve saatlerini gasbeden 3 şüpheli, yakalandı.

Olay, 17 Ocak günü Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Eğlenmek amacıyla dışarı çıkan Çukurova Üniversitesi öğrencileri A.O.B. (20) ve K.N. (20), gece geç saatte yurda dönmek için toplu taşıma aracı ve taksi bulamayınca yürümeye başladı. Bu sırada Emir Kürşat O. (22), Bekir A. (23) ve İbrahim K. (23) otomobille öğrencilerin yanında durup gidecekleri yere götürmeye teklif etti. Bunun üzerine A.O.B. ve K.N., araca bindi. Bir süre sonra, şüphelilerden İbrahim K. bıçak çekerek, \"Üzerinizdeki tüm paraları verin\" dedi. Emir Kürşat O.\'nun \"Parayı vermiyorlarsa, bıçakla\" sözleri üzerine korkan A.O.B. ve K.N. ceplerindeki 120 lira ve kol saatlerini şüphelilere verdi. Daha sonra öğrenciler araçtan indirildi. Şüpheliler uzaklaşırken, iki arkadaş polisi aradı. Gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, otomobilin marka ve modelinin öğrenip, güzergahtaki güvenlik kameralarından aracın plakasını saptadı. 3 şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TIR köprüye sıkıştı

Erzurum\'da, hareket halindeyken üzerinden demiryolu geçen köprüye sıkışan TIR arıza yaptı. Gelen ustaların tamiri ettiği TIR geri geri çıkarak köprüden kurtuldu.

İstanbul\'dan yüklediği kalorifer peteklerini Kars\'a götüren Oğuz Rüzgar yönetimindeki 34 DY 5500 plakalı TIR, Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki İstanbulkapı semtindeki \'3 metre\' uyarısı bulunan köprünün altından geçerken sıkıştı. Köprü altına sıkışan TIR\'ın debriyajında arıza oluştu. Oğuz Rüzgar polis arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine giden usta arızayı kısa sürede giderdi. Oğuz Rüzgar, TIR\'ı geri geri giderek köprüden kurtardı. Yoluna devam eden TIR şoförü Rüzgar, \"Erzurum\'da bir yere uğradık. Kars yoluna çıkmak isterken yolu kaybettik. Tarif üzerine köprünün altından geçerken 3 metre yazısı hiç dikkatimizi çekmedi. Zaten pek de görünmüyor. Köprüğe girdiğimizde neye uğradığımızı şaşırdık. Bir anda takılı kaldık. Aracı geri geri çıkarmak istedim ancak tebriyaj arıza yapmı. Gelen usta tamir etti ve yolumuza devam ettik. Köprüye sıkışma sonucu TIR\'ın kupa ve dorse kısmında hasar oluştu. Bu gibi yerlere asılan uyarıcı tabelalar dikkat çekici olursa seviniriz\" diye konuştu.

TIR\'ı kurtarma çalışması nedeni ile bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Fuhuş çetesi yakalanmamak için gözcü tutmuş

Adana\'da polis ekiplerinin masaj salonlarına yaptığı operasyonda, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına aldığı 28\'i kadın 44 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, polis baskınını önceden öğrenmek için masaj solanlarını çevresinde günlük yevmiye ile gözcü tuttukları ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde \'fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini eden\' kişilere yönelik 16 Ocak günü şafak operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şafak vakti adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, çok sayıda kişiyi 28\'i kadın 44 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kent genelinde faaliyet gösteren 9 masaj salonunda fuhuş yaptığını saptayan ekipler, 100\'e şakın kişinin ifadesine başvurdu.

YAKALANMAMAK İÇİN GÖZCÜ TUTUMUŞLAR

Ekipler ayrıca, fuhuş yaptıran şüphelilerin masaj salonun çevresine polis baskınlarını önceden görmek için, günlük 100-150 liraya gözcü tuttukları ortaya çıktı. 24 saat boyunca belirli noktalarda bekleyen gözcülerin ise, polis baskınlarını haber verecekleri öğrenildi. Emnietteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 6\'sı emniyetten serbest bırakıldı.

19\'u kadın 38 şüpheli ise, mahkemeye sevk edildi.

Flamingoyu vurdular, artık uçamayacak

Bursa\'nın Karacabey ilçesinde saçmayla vurulan ve kanlar içerisinde doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından bulunan flamingo, artık uçamayacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2\'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen flamingo, tamamlandıktan sonra Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde yaşayacak.

Karacabey Boğazı\'nda 3 gün önce bitkin halde ölmek üzereyken Alper Tüydeş tarafından bulunan flamingo, veterinere götürülerek tedavi edildi. Tedavisi olan ve ölümden dönen flamingonun artık uçamayacağını öğrenen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 3 gündür yaralı flamingoya evinin terasında bakıyordu. Hayatını sürdürebileceği yeni bir yaşam alanı temin etmek için yaralı flamingoyu Doğa Koruma ve Milli Parklar 2\'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Tüydeş, \"Bu flamingonun bu görüntülerini inşallah onu bu hale getirenler de izler. Bu filamingonun artık uçamayacağını ve doğal olmayan kapalı ortamlarda hayatını sürdüreceğini görür. Bundan sonra da elini vicdanına koyarak hareket eder diye temenni ediyorum. Bu güzel kuşun bundan sonraki tedavisinin yapılması için Bursa Milli Park Müdürlüğü ekiplerindeki veteriner hekimlere teslim edeceğiz. Onlar da yarasının daha kısa sürede iyileşmesini sağlayıp bir aksilik olmazsa yaşamının kalan süresini Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki flamingo arkadaşlarıyla beraber geçirmesini hedefliyorlar. Tüm temennimiz bu yönde. Karacabey’de bu tarz farkındalık oluşmasında Karacabey Belediyesi’nin ‘Hayvan Dostu Şehir’ sloganıyla hareket etmesi de çok etkili oluyor. İnsanlar artık bu tarz durumlarda duyarsız kalmayarak Karacabey Belediyesi ekiplerini arıyorlar. Bu tarz yabani hayvanlara ulaşılmasını sağlıyorlar\" ifadelerini kullandı.

Yaralı flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek için getirildiği Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde bulunan veterinerler tarafından tedavi edilmeye başlandı.

Anadolu\'daki tüm kuru fasulye tariflerini tek bir dükkanda topladı

Bursa\'da henüz 21 yaşındayken aldığı borçla butik restoran açan, daha sonra kuru fasulye projesi sayesinde işyerini büyüten Emir Topuk (27), Anadolu\'daki ulaşabildiği tüm kuru fasulye tariflerini tek bir dükkanda topladı.

Genç yaşta hizmet sektörüne atılan Emir Topuk, açacağı butik restoranın bir özelliğinin olmasını istedi. Abisi İdris Topuk ile birlikte kuru fasulye üzerine yoğunlaşmaya karar veren Emir Topuk, Nilüfer ilçesinde butik restoranı açtı. Burada 20 çeşit kuru fasulyeyi müşterileriyle buluşturan Topuk\'un bu projesi birçok insanın dikkatini çekti. 2014 yılında 22 yaşındayken 9 masalı butik restorandan 90 masalı bir restorana geçiş yapan Topuk; kestaneliden simitliye, tahinliden ayvalıya birçok çeşitte kuru fasulyeyi müşterilerine sunuyor. Anadolu\'da yapılan başka kuru fasulye tarifi bulduğu takdirde menüye ekleyeceğini belirten Topuk, \"İstanbul\'da aşçılık eğitimi aldım. 2 buçuk yıl 6 farklı restoranın mutfağında çalıştım. Bursa\'ya dönüp kendi restoranımı açtım. 20 çeşit kuru fasulye pişiriyoruz. Anadolu\'da kuru fasulye çok farklı çeşitlerde pişiriliyor. Anadolu göçlerden çok etkilenmiş ve kendi içinden de dışarıya göç vermiş. Kültür sürekli birbirine geçmiş durumda. Hal böyle olunca Anadolu\'nun tüm zenginliği Bursa\'da minyatür halinde duruyor. Bursa, Anadolu\'nun tüm zenginliklerini içinde barındırıyor. Bizde Anadolu\'nun tüm lezzetlerini tezgahımızda sergilemek için gece gündüz çalışıyoruz. Tokat yöresinde yaprak sarmasıyla pişiriyorlar. Bursa\'da kestaneyle beraber pişiriyorlar. Balkan göçmenleri tavanlarda kuruttukları etlerle pişiriyorlar. Bizde, Bursa nasıl ki Anadolu\'nun minyatürü halinde, Anadolu mutfağının minyatürü de Bursa\'daki bir lokantada olsun istedikö dedi.

TAHİNİ, AYVALI, KURU ERİKLİ, HURMALI, KESTANELİ KURU FASULYE

Tahinli, ayvalı, kestaneli, kuru erikli, hurmalı, simitli, kuru etli, kavurmalı, pastırmalı, sucuklu, arpacık soğanlı, boşnak köfteli, acılı gibi çeşitli fasulyeler pişirdiklerini belirten Topuk, \"Biz bu menüyü sürekli değiştiriyoruz. Kışın kestaneli fasulye pişiriyoruz. Yazın kestane olmadığı için onun yerine hurmalı yapıyoruz. Menüyü saydığımızda \'Bu kadar da olmaz\' diyen müşterilerimiz oluyor fakat ikram ettiğimizde çok güzel olduğunu söylüyorlar. Biz bir kültürü devam ettiriyoruz. Biz kestaneli fasulye pişirdiğimiz için bu bilinecek ve 100 yıl sonra da bu fasulye pişmeye devam edecek. Biz Anadolu mutfağına hizmet etmek istiyoruz. Bursa\'ya Anadolu\'ya vefa borcumuz var. Bu verimli topraklarda ve bu zengin kültürün içinde biz var olanları gün yüzüne çıkarabilirsek ne mutlu bize. Mutfak araştırmalarımız devam ediyorö dedi.

\'FASULYEYE AİT HER ŞEYİ DENİYORLAR\'

Kuru fasulyenin kendisi için çok özel bir yemek olması itibariyle sık sık buraya uğradığını belirten Ercüment Tek, \"Geleneksel yemeklerimize karşı düşkünlüğümüzü burada tatmin edebiliyoruz. Her aradığımızı bulabiliyoruz. Benim favorim etli ve acılı fasulye. Özellikle kış günleri için mutfağımızın çok özel yemeği. Bu arkadaşlarımızın bu geleneği sürdürmesi bizleri çok mutlu ediyor. Her aradığımızı bulmanın rahatlığıyla sürekli buradayız. Bir laboratuvar gibi fasulyeye ait her şeyi deniyorlar. Bizlere çok değişik lezzetleri sunuyorlar. Yaşadığımız tek sıkıntı çeşitliliğin gözümüzü alması. Bizleri kararsız bırakması. Karşımızda 20 çeşit fasulye var ve karar vermekte zorlanıyoruzö dedi.

