DHA YURT BÜLTENİ-2

1)EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN ÇİFT, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

ANTALYA’nın Serik ilçesinde evlilik hazırlığı yaptıkları belirtilen Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile 5 aylık hamile Hatice Bahçecioğlu (33), hafif ticari araçta, uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yazır yolu yakınlarından dün gece silah sesleri geldiğini duyan çevre sakihleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 07 BJH 69 plakalı hafif ticari araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz ile 5 aylık hamile Hatice Bahçecioğlu’nun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, araca pompalı tüfekle 3 el ateş açıldığı belirlendi. Gürbüz Hakkı Yılmaz ile Hatice Bahçecioğlu’nun cansız bedenleri, Serik Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Hatice Bahçecioğlu’nun 8 ay önce eşinden boşandığı ve Gürbüz Hakkı Yılmaz ile evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi. Gürbüz Hakkı Yılmaz’ın da eşinden ayrıldığı ve golf sahalarında çalıştığı ifade edildi. Hatice Bahçecioğlu\'nun eski eşi, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

2)ULUDAĞ\'DA ORMAN KÖŞKLERİNE İLGİ BÜYÜK

TÜRKİYE\'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ\'da Karinna Hotel\'e bağlı orman köşkleri ziyaretçileri kendine hayran bıraktı. Tamamen ahşaptan inşa edilen evler yoğun ilgi görürken, karın yağmasıyla birlikte büyüleyici manzaralar oluştu.

Uludağ’da oteller bölgesinin hemen yanında bulunan orman köşkleri, yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi görüyor. Yüksek ve karlı ağaçların arasında kalan, tamamen ahşaptan imal edilen, 4, 6 ve 8 kişilik kapasitelerdeki 2 katlı evler yatak odası, salon, mutfak ve teras olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor. Köşkler, çamaşır makinesi, mutfak gereçleri, barbekü gibi çeşitli ihtiyaç ve konfor ürünlerini barındırıyor. Yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçilerin orman köşklerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten otel yetkilisi Harbi Türk, “Orman köşkleri Uludağ’da 5 ile 8 yıldır faal olan işletmeler. Tamamı ahşaptan yapılan 2 katlı dubleks evler. Evlerimizin en büyük özelliği, içerisindeki mutfağının yanı sıra içindeki diğer ev ekipmanlarıyla beraber müşterilerimize farklı hizmet sunması. Evlerimiz yılbaşında dolu. ‘Uludağ’da Saklı Cennet’ olarak tabir ettiğimiz evler, ailelerin rahatlıkla gelebildiği ve konuk ettiğimiz yerlerö dedi.

İŞ STRESİNİ HAFTA SONU ORMAN KÖŞKLERİNDE ATIYORLAR

Her sene orman köşklerine geldiğini belirten Meltem Say(28), “Buraya bu yıl 2 kız arkadaş olarak geldik. Burası çok güzel. Ahşap dekorlar, orman köşkleri ve ayak basılmamış karlarla bu hafta Uludağ planımızı açtık. Hemen hemen her hafta sonu gelmeye devam ediyoruz. Benim bir köpeğim var. Orman köşklerinin içerisinde köpeğim de rahat ediyor. Oldukça keyifli bir yer. Burada bol bol fotoğraf çekiliyoruz, barbekü alanında mangal yapıyoruz ve tabi ki kayak yapıyoruz. Genelde günlerimiz bu şekilde geçiyor. Yoğun bir iş hayatından çıkıp buraya geliyoruz. Bu nedenle bol bol dinleniyoruz. Bu da bizim için iyi bir hafta sonu oluyor. Burada karın büyüsü bizi çok etkiliyor. Elime kahve alıp karın yağışını izlemek oldukça keyifli. Buraya kıyafetlerimiz hariç yanımıza hiçbir şey almadan geliyoruz. Çünkü burada her şey mevcut. Çok güzel bir tesis hazırlamışlarö dedi.

3)\'İZNİK, TARİHİ ESERLER ONARILIRSA UNESCO LİSTESİ\'NE GİREBİLİR\'

Bursa\'nın İznik ilçesinde Doğu Roma İmparatoru I. Justinyanus döneminde inşa edilen 2 bin 500 yıllık tarihi Roma Köprüsünü inceleyen Alman Arkeolog Karen Sperlign, \"İznik’te bu köprü ve diğer tarihi eserler onarılsa ve tanıtımı yapılsa, İznik UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine girebilir\" dedi. İznik\'e 10 kilometre uzaklıkta yer alan tarihi İpek Yolu üzerinde zeytin bahçelerinin içerisinde bulunan 30 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğindeki Roma dönemine ait köprünün etrafı moloz yığınlarıla doldu. 3 gözden oluşan kemerli taş köprünün çevresi bu olumsuz görüntüsüyle tepki çekerken, köprünün üstü ve ayakları ise defineciler tarafından delikler açılarak tahrip edildi.

\"YIPRANMIŞ, ACİL TADİLATA İHTİYAÇ VAR\"

Tarihi Roma Köprüsü\'nü inceleyen Almanya Kültür Bakanlığı\'nda görevli Arkeolog Karen Sperling, “Tarih açısından çok önemli bir köprü. Güzel bir eser, ancak bakımsız ve saldırıya uğramış. Definecilerin hedefi haline gelmiş. İznik’te gerçek anlamda tarihe sahip çıkılırsa UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine girebilirö diye konuştu.

4)YAŞLI ADAM EVİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kadir Ünal (86), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi 117 Sokak’ta yaşayan Kadir Ünal\'ın evinden yükselen dumanları fark eden akrabaları ve komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Kadir Ünal\'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kadir Ünal\'ın cesedi, olay yerinde incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ünal’ın gelini Lütfiye Ünal kayınpederinin Alzheimer hastası olduğunu ve bakımının çocukları tarafından yapılarak, sürekli kontrol edildiğini söyledi.

Sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturduğu ihtimali üzerinde duran ekipler, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

