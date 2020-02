DHA YURT BÜLTENİ-2

1)GÜZ DOMATESİ YÜZ GÜLDÜRMEDİ

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde yazın ekimi yapılan, kasım ayından ocak ayına kadar tarladan toplanan güz domatesi, bu yıl üreticinin yüzünü güldürmedi. Döviz kurlarındaki artışla birlikte gübre, ilaç ve mazota gelen zamlar, üreticiyi zorladı.

Türkiye\'nin pek çok bölgesinde kara kışın hüküm sürmeye başladığı şu günlerde, Datça\'nın ılıman ikliminde Kızlan, Karaköy ve Emecik kırsal kesimlerinde yetiştirilen güz domatesi, geçen yıl tarlada kilosu 1.5 TL\'den satıldı, bu yıl ise 2 TL\'ye alıcı bulmasına rağmen masrafları karşılamadı. Geçen yıl aynı dönemde 22 kilo olan kasası 35 TL\'den satılan güz domatesi, bu yıl 45 TL\'ye alıcı buldu. Ancak mazot, gübre ve ilaç fiyatlarındaki artış, üreticinin karını alıp götürdü. Bir yıl önce 100 - 150 TL arasında satılan 25 kilogramlık bir torba gübrenin 300 TL\'ye kadar çıkması, yine geçen yıl 4 TL\'den satılan bir litre mazotun bu yıl 6.5 TL\'ye yükselmesiyle üretici masraflarını karşılayamaz haldi. Başlıca geçim kaynağı çiftçilik olan Kızlan, Karaköy ve Emecik bölgelerinde bu yıl toplam bin 500 dönüm alana güz domatesi ekildi, bunu karşılık yaklaşık 6 bin ton üretim hedefleniyor. Geçen yıl ise bu rakam 2 bin dönüm alanda 10 bin ton olarak gerçekleşmişti. Datça güz domatesi, başta İzmir olmak üzere Ankara, Muğla ve Aydın gibi illere gönderiliyor.

LEZZETİ ÇOK GÜZEL

Datça\'da 25 yıldır güz domatesi yetiştiren 68 yaşındaki Kadir İlhan, Türkiye\'de, bu mevsimde tarlada yetişen başka örneği olmayan güz domatesinin hak ettiği değeri bulmadığını söyledi. Kazançların her geçen yıl azaldığına değinen İlhan, \"Mazot, gübre, ilaç ve işçilik masrafları artarken, ürün fiyatları bunu karşılamıyor. Bu mevsimde Datça\'dan başka bir yerde tarlada domates yetiştirildiğini hiç duymadım, bilmiyorum. Lezzeti çok güzel, içi de doludur. Sera domatesinden güzeldir\" diye konuştu.

Datça\'dan 20 yıldır güz domatesi satın aldığını ve İzmir\'de satışa sunduğunu belirten 41 yaşındaki Mehmet Veysi Kaymaz, \"Datça\'da, güz domatesi ekiminin daha geniş alanlarda yapılması gerekiyor. Halkın, organik ve lezzetli olan bu domatesi daha ucuz yiyebilmesi için üretimin artırılması yararlı olacak. Güz domatesi üretimi teşvik edilmeli, gübre ve ilaç fiyatları denetim altına alınmalı. Gübre ve ilaç fiyatlarında bu yıl geçen yıla göre ortalama yüzde 50 artış oldu. Bu yüzden müstahsil ve üretici zor durumda kalıyor. O yüzden pahalı domates yiyoruz\" dedi.

EKİM ALANLARI AZALIYOR

Güz domatesi üreticilerinden 52 yaşındaki Ahmet Ali Uçar ise bu yıl fiyatların iyi olmasına rağmen para kazanamadıklarını vurgulayarak, \"Giderlerimiz çok fazla olduğu için kazancımızdan elimize bir şey kalmıyor. Mazot, gübre, ilaç giderlerimiz çok fazla. Şuanda Kızlan\'da domates ekim alanlarında büyük azalma var. Gelecek yıl daha da azalacağa benziyor. Herkes \'Seneye ekelim mi ekmeyelim mi\' diye düşünüyor. Mazot, gübre fiyatları makul olsa, halk da bu domatesi daha ucuz yer\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Güz domatesleri tarladan toplanırken

- Datçalı üretici Kadir İlhan tarla başında güz domatesini tanıtırken

- Tarladan toplanan domatesler, kasalarda kamyonlara yüklenirken

- Tüccar Mehmet Veysi Kaymaz (41) ile röp.

- Datçalı üretici Kadir İlhan mazot ve gübre fiyatlarından yakındığı röp.

- Üretici Ahmet Ali Uçar, ekim alanlarının her yıl azaldığını söyleyen röp.

(Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)



=====================================================

2)İZMİR\'DEN BİTLİS\'E SICAK HEDİYE

SOĞUK kış günlerinde İzmir\'de bir okluda toplanan anneler atkı, bere, eldiven örerek Bitlis\'in Ahlat ilçesindeki Ovakışla İlköğretim Okulu\'na göndererecek.

Amaçları, birlik, beraberlik, yardımseverlik duygularını geliştimek.

Bornova Okutan İlköğretim Okulu\'nun başlattığı yardım kampanyasında, okul aile birliğinde bulunan anneler belirli aralıklarla toplanıp atkı ve bere ördü. Anneler el emeği göz nuru ürünü olan atkı ile bereleri, yaklaşan kış mevsiminde korunabilmeleri için Bitlis\'in Ahlat ilçesindeki Ovakışla İlköğretim Okulu\'nda okuyan öğrencilere gönderme kararı aldı. El emeğiyle ürettikleri örgü giysilerin yanı sıra çalışan anneler de kırtasiye malzemeleri ile aynı kampanyaya destek verdi. Okutan İlköğretim Okulu\'ndaki 520 öğrencinin annelerinin bir çoğunun faaliyet gösterdiği yardım kampanyasında toplanan giysi ve malzemeler, 21 Kasım günü Bitlis\'e doğru yola çıkacak. Yardım kampanyası fikrinin sahibi olan Okul Aile Birliği Başkanı Esengül Tarsak, \"Proje ilk olarak internet üzerinden Ahlat\'taki okulumuza kırtasiye malzemesi toplanmasıyla başladı. Daha sonra ben bunu görüp müdürümüze kardeş okul projesi olarak Ahlat\'taki okula yardım yapmayı önerdim. Doğuya ulaşıp oradaki çocukları mutlu etmek istiyoruz. Velilerimizle okulumuzda üç kere toplanıp burada atkı, bere, eldiven ördük. Çalışan velilerimiz çok fazla, onlar da örgü öremedikleri için bizlere defter, kalem, boya gibi kırtasiye malzemeleri, eşofman takımları ve ayakkabılar alarak destek çıktılar. Bu yardımımızdan sonra projemiz başka okullarla da devam edecek\" dedi.

BÜYÜK GÖNÜLLÜ ANNELERİN ELİNDEN YARDIM

Yardım kampanyalarına geçen sene Kars\'ın Susuz ilçesindeki 8 köyle başladıklarını belirten Okutan İlköğretim Okulu Müdürü Meltem Şirin Aydın ise \"Oradan çok güzel geri dönüşler aldık, bize çocukların çok mutlu olduğu fotoğraflar gönderilince bu sene de farklı bir bölgede farklı bir adım atmak istedik.

Proje grubumuzla toplanıp özellikle Ahlat\'ı seçtik. Ahlat\'ın çok güzel bir belde olduğunu, tarihinin çok eskiye dayandığını bildiğimiz için biraz da oranın ismini duyurmak istedik. Orada Ovakışla İlköğretim Okulu ile iletişime geçtik, müdürümüz de olumlu karşıladı. Fikrimizi okulumuzun velilerine açıklayınca hepsi el ele verdi. Oradaki çocukları mutlu edip doğu ile batıyı kavuşturmak istiyoruz. Diliyoruz ki tüm ülkemiz birarada olsun, gönüller arası bir köprü olsun. Belki hediyelerimiz çok küçük ama çok büyük gönüllerden gidiyor\" dedi.

Projeye destek olan velilerden Meliha Ödül Tülmen de \"İnşallah bu gönderdiğimiz ufak tefek hediyelerle mutlu edeceğiz. Daha fazla çocuğa ulaşırsak, veliler olarak daha mutlu olacağız. Kendi çocuklarımızın nasıl bir ortamda yetişmesini istiyorsak, oradaki çocukların da öyle bir ortamda eğitim görüp gönderdiğimiz en ufak bir kalem ya da silgi ile mutlu olmalarını istiyoruz. Umarız gönderdiğimiz hediyelerle mutlu olurlar\" dedi.

Görüntü Dökümü-

-------------------------

-Okutan İlkokulu\'ndan genel görüntüler

-Örgü ören annelerden genel ve detay görüntüler

-Toplanan yardım malzemelerinden görüntüler

-Okul müdürü Meltem Şirin Aydın\'la röp

-Okul aile birliği başkanı Esengül Tarsak ile röp

-Annelerden Meliha Ödül Türmen ile röp

Haber- Kamera: Melis KARAKUZULU



=====================================================

3)İNEGÖL\'DE KAZA: 1 YARALI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobile, yoldan geçen başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. İnegöl’den Bursa\'ya seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 PJ 860 plakalı otomobil, Hikmet Şahin Köprülü kavşağı üzerine geldiğinde kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil karşı şeritte durdu. O sırada Bursa\'dan İnegöl\'e seyir halinde olan 16 FL 602 plakalı otomobilin sürücüsü Aydın Yılmaz(45) kaza yapan araca yardım etmek için aracını hemen yanına park etti. İki araç yol üzerinde dururken Bursa\'dan İnegöl\'e seyir halinde olan Alihan Lale yönetimindeki 16 AJ 977 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki 16 FL 602 plakalı otomobile ardından karşı şeride geçen 16 PJ 860 plakalı araca çarptı. Kaza sonucunda yaralan sürücü Alihan Lale, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağllık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan 3 araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü-

-------------------------

-Olay yerinden görüntü

Süre: 0.58 Boyut: 9 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA

=====================================================

4)BAFA GÖLÜ KUŞ SÜRÜLERİYLE NEFES KESİYOR

AYDIN\'ın Söke ilçesi ile Muğla sınırı arasında bulunan doğal güzelliği ile tercih edilen Bafa Gölü, uzun yıllardan beri gözükmeyen kuğu, pelikan ve karabatak gibi yüzlerce kuş çeşidinin yeniden uğrak yeri haline geldi. Birbirinden güzel ve renkli ziyaretçileriyle bölge adeta kuş cennetine dönüştü.

Bir kısmı Söke\'nin Serçin Mahallesi içlerinde kalan doğal güzelliği ile nefes kesen Bafa Gölü, bu yıl adeta kuş cennetine dönüştü. Yıllar sonra birbirinden güzel kuğulara, pelikanlara, karabatak ve farklı kuş çeşitlerine ev sahipliği yapan gölde renkli görüntüler oluştu. Özellikle kuş gözlemcileri göle gelip kuşları fotoğrafladı, görüntülerini çekti. Göl üzerinde sürü halinde uçan kuşlar, görenlere unutamayacakları anlar yaşattı.

\'BAFA GÖLÜ BİZİM İÇİN BİR CENNET\'

Bafa Gölü\'nün bölge için cennet olduğunu dile getiren Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Çay, şöyle dedi:

\"Serçin\'in tanınması için çok uğraşıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekoturizm projesiyle beraber Serçin Mahallesi\'ni canlandırdı. Serçin milli bir tanınmışlığa sahip oldu. Her geçen gün daha da tanınıyor ve gelen yerli ve yabancı turist sayısı artıyor. Yaz ve kış hiç fark etmiyor bahar aylarında özellikle yerli turistlerin piknik yapmak için en çok seçtikleri yer burası. Avrupa\'dan gelen ziyaretçiler daha da farklı oluyor. Çok yoğun bir hareketlilik yaşanmaya başlandı. Şu anda Bafa Gölü\'nde uzun zamandan beri gözükmeyen kuğu kuşları var. Bafa Gölü\'nde 250 çeşit kuş türü var. Bu kuş çeşitlerinin bol olması, kuşlara meraklı olanların arayıp bulamadığı bir şey. Bafa Gölü kuşlar için bulunmaz bir yer. 250 çeşit kuş türüyle bizim için de bulunmaz bir cennet.

Bafa Gölü\'nün önemi bizim için çok büyük\" dedi

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Bafa Gölü\'ndeki kuşlardan drone görüntüsü

- Serçin Muhtarı Mustafa Çay ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

====================================================

5)DOWN SENDROMLU MUSTAFA, ZEYBEK OYUNUYLA BİRİNCİ OLDU

ÖĞRETMENLER Günü yaklaşırken onların emeklerinin değeri bir kez daha görülüyor. Manisa\'nın Salihli ilçesindeki özel eğitim ve uygulama okulunun 12\'nci sınıf öğrencisi down sendromlu Mustafa Fatih Gür\'ü eğiten Öğretmen Ali Erbay, \'Down Efe\' projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı\'nca düzenlenen yarışmada Türkiye 1\'incisi oldu. Öğretmen ve öğrenci, emeğin çalışmanın başarıya engel olmadığını gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'nce düzenlenen \'Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın 3\'üncü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışması\'na toplam 1416 başvuru yapıldı. Salihli Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Sınıf öğretmeni Ali Erbay, yarışmanın özel eğitim etkinlik alanı kategorisinde, 246 proje arasında \'Down Efe\' adlı tasarısıyla Türkiye 1\'ncisi oldu. Ankara\'daki törene öğrencisiyle giden Ali Erbay ödülü aldı. Down sendromlu Mustafa Fatih Gür ise törende öğretmeni Erbay ile Harmandalı oynadı. Öğretmen Ali Erbay, Gür\'ün 4 yıldır öğrencisi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Zeybek oyununa karşı 8 yıldır ilgim var. Üyesi olduğum dernek var. Bu derneğin de ekibinde yer alıyorum. Ben zaman zaman sınıfta zeybek oynarken, bu oyuna öğrencilerimin ilgisi olduğunu fark ettim. Özellikle Mustafa Fatih Gür, diğer öğrencilerime göre zeybek oyununa daha çok ilgi gösteriyordu. Fatih eve gittiğinde, internetten oyunlara bakarak öğrenmeye çalışmış. Zeybek oynarken kendisini kameraya çektirmiş. Bu yolla kendine olan güveni hızla arttı. Kendime has teknik ve yöntemler geliştirerek, Fatih\'e zeybek oyunu öğrettim. Bu süreç yaklaşık 8 ay sürdü. Harmandalı oyununu öğrendikten sonra, diğer oyunlarda bu kadar zorlanmadı. Fatih\'te oyunun temeli oluştuğu için diğer oyunları ortalama 1 ay içinde öğrendi.\"

ÇOK MUTLU OLDU

Projenin başrolünde yer alan Mustafa Fatih Gür ise çok mutlu olduğunu, okulunu çok sevdiğini vurgulayarak, \"Sahnede öğretmenimin öğrettiği oyunu oynadım. Yarışma sonunda bol bol fotoğrafımızı çektiler. Yarışmada birinci olduğum için çok mutluyum\" dedi.

Salihli Özel Eğitim Uygulama Müdürü Mehmet Sait Batıhan ise \"Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak amacımız küçük yaşlarından itibaren bu çocuklarımıza eğitim vermeye başlayıp sosyal yaşama, sosyal hayata kazandırmak. Öğretmenimiz, bu örnekte de olduğu için istenildiğinde neler başarılabileceğini Fatih ile birlikte göstermiş oldu. Eğitimde kaybedilecek tek bir fert yoktur felsefesi ile çalışmaya devam edeceğiz. Elde edilen bu başarıdan dolayı çok sevinçliyiz, mutluyuz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

(268 mb - 4 dakika 52 saniye)

- Ankara\'daki törende Sınıf öğretmeni Ali Erbay, öğrencisi Fatih Gür ile oynarken

- Sınıf öğretmeni Ali Erbay, öğrencisine harmandalı öğretirken

- Sınıfta öğretmen ve öğrencisi karşılıklı oynarken

- Ali Erbay\'ın konuşması

- Fatih Gür\'ün konuşması

- Okul Müdürü Mehmet Sait Batıhan\'ın konuşması

(Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)