DHA YURT BÜLTENİ-2

1)TORTUM ŞELALESİ\'NDEKİ YÜRÜYÜŞ ALANINDA HEYELAN RİSKİ

UNESCO\'nun Dünya Mirası listesine aday gösterilen, Türkiye\'nin en büyük şelalesi olan Erzurum\'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi\'nin yanındaki yürüyüş merdivenlerinde 2,5 ay önce heyelan meydana geldi. Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, uzman ekiplerce zeminde incelemeler yapıldığını ve önümüzdeki süreçte gerekli çalışmaların yapılmasını beklediklerini söyledi. Erzurum-Artvin karayolunun 110’uncu kilometresinde, 2016 yılında Türkiye’nin 11’inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan Tortum Şelalesi, 21 metre genişliğinde, 48 metre yükseklikten suyunu akıtıyor. Yaz-kış binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan dünyanın en yüksek şelalelerinden olan bu tabiat harikasında her geçen gün ziyaretçi sayısında artışlar yaşanıyor. Muhteşem görünüme bürünerek ziyaretçilerini kendine hayran bırakan şelalede, ziyaretçilerden bazıları şelalenin alt kısmında bulunan küçük göletlerde ayaklarını suya sokarak yazın kavurucu sıcaklarında serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Muhteşem doğa harikasında 2,5 ay önce aşırı yağışlar ve suyun fazla akışı nedeniyle heyelan meydana geldi. Şelalenin sağ yanındaki merdivenlerin bir kısmında oluşan heyelan nedeniyle önleyici tedbirler alınarak \'Dikkat! Merdivenleri kullanmak tehlikeli ve yasaktır\' uyarıcı levhaları konuldu. Ziyaretçiler heyelan bölgesinin; can ve mal güvenliği açısından yapılması ve bir an önce yürüyüşlere izin verilmesini istediler. Ziyaretçilerden Kadir Altunok, bölgenin turist akınına uğradığını da dikkat çekerek, bunun göz ardı edilmemesini söyledi. Tortum Şelalesi\'nin Asya ve Avrupa\'nın en yüksek şelalesi olduğuna vurgu yapan Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, şelaleden sonraki suyun akış yönündeki sağ sahilde öteden beri bir heyelan riskinin olduğunu bildirdi. Başkan Özsoy şunları söyledi:\"Biz, bununla ilgili Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman bir heyet getirdik. Zeminde incelemeler yaptılar ve bize öneri raporları sundular. Fakat 2.5 ay önce aşırı yağışlar ve şelalede yoğun akıştan dolayı ciddi bir heyelan oldu. İniş merdivenlerinin bir bölümünde heyelanın etkisini ciddi şekilde hissetme başladık. Biz tabi tedbir olarak insanların o bölgeyi kullanmalarını geçici olarak engelledik. Orman ve Su İşleri eski Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Bey\'e durumu ilettik. Kendisine de bizzat alanı gösterdik. Devlet Su İşleri Genel Müdürüne bizzat talimat verdi. Erzurum Bölge Müdürlüğü de bunun üzerine o bölgeyle ilgili etüt plan ve proje çalışması için zeminde incelemeler yaptı. Sanıyorum ki bu aralar proje firmalarından birisi bunun ihalesini alır. İhaleyi aldığında oradaki heyelanı önleyici tedbirleri aldığımız gibi oranın rekreasyon alanı, seyir terasları ve yürüyüş yollarının olması ve Tortum Şelalesi’ne de alt kodlardan erişimi sağlayıcı bir proje yapmayı düşünüyoruz. Böylelikle hem can ve mal emniyetini sağladığımız gibi Tortum Şelalesi’nin görselliğini daha çok insanın izlemesini sağlamış olacağız. Umut ediyorum ki en kısa sürede plan, proje ve etüt çalışmaları biter ve yapım işine başlarız.\"

2)TORBALI\'DAKİ ANTİK KENT METROPOLİS\'TE YENİ KAZI DÖNEMİ BAŞLADI

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde bulunan Metropolis Antik Kenti\'nde, yeni dönem kazı çalışmalarına başlandı. Geçen dönemki kazılarda bulunan mezarlar, o döneme ait aile yaşamını ve aileye verilen önemi göstermişti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, \"Tarihih ilk çağlarından günümüze kadar önemini koruyan bir kent. Ticaret yollarının kesiştiği noktada. Tarımdaki ve mimarideki zenginliklerle ön plana çıkan kentte bulunan mezarlar da insan faktörünün özelliklerine ulaşılmasına katkı sağladı. İnsanların aile ilişkilerini, gömü geleneklerini ve kendi dünyalarıyla ölülerin dünyası arasındaki bağlantıları ortaya koydu\" dedi.

İzmir\'in Torbalı ilçesinde Sabancı Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'nün işbirliğiyle Metropolis Antik Kenti\'nde 2018 yılı kazı çalışmalarına başlandı. 2017 yılının Aralık ayında sonlandırılan çalışmaların devamı olacak kazılarda kente ve o zaman yaşayan insanlara dair yeni bulguların elde edilmesine çalışılacak.

GEÇEN KAZI DÖNEMİNDE ÇOK ÖNEMLİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Geçen kazı döneminde antik kentteki araştırmalarda, o döneme ışık tutan önemli bulgular ortaya çıktı. Şimdiye kadar hep tek kişilik mezarların bulunduğu Metropolis\'te, ilk kez antik dönemin önemli mezar yapılarından biri sayılan ve Milattan Sonra 1. Yüzyıl\'a tarihlendirilen tonozlu oda mezarlara rastlandı. Oda mezarlarında aile, akraba ve dostlarının, ölünün arkasından gerçekleştirdiği ritüel olduğuna işaret eden kandil, bronz ayna, kaşık, cam ve seramik gözyaşı şişesi gibi mezar hediyeleri bulundu. Anıt mezarlarda en çok rastlanan obje ise ölünün yolunu aydınlatması amacıyla konulduğu düşünülen kandiller oldu. Kazı çalışmalarında, ayrıca kentteki sosyal yaşama ve ölü gömme adetlerine ışık tutan buluntulara da rastlandı. Bunun yanı sıra yüzey araştırmalarıyla da Metropolis\'in ticari hayatına dair önemli yapılar kayıt altına alındı. Şimdiye kadar 11 binin üzerinde tarihi eserin gün yüzüne çıkartıldığı, ören yeri statüsü kazanan antik kenti son iki yılda binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

ANTİK KENTİ ANLATTI

Kazı Başkanı olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, Metropolis\'te ve çevresinde yürütülen çalışmalarla yeni keşiflerin yapılmasını beklediklerini söyledi. Kazılarda o dönem yaşayan halkın sivil yaşamına ve çevre kentlerle ilişkilerine dair pek çok yeni buluntularla karşılaştıklarını anlatan Prof. Dr. Serdar Aybek, \"Metropolis İzmir şehir merkezine 40, Efes antik kentine 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Eski çağlardan günümüze kadar önemini koruyan kent, İç Anadolu\'dan gelip Ege\'ye bağlanan yolların kavşağında ticaret yollarının keşişim noktasında bulunuyor. Kent bu sayede zenginliğe ulaşıyor. Hem tarım hem de mimari zenginliğiyle ön plana çıkıyor\" dedi.

Metropolis\'teki çalışmaların 1989 yılında başladığını ve kendilerinin de ikinci kuşak olarak bunu yürüttüklerini de ifade eden Serdar Aybek, \"Bizler çalışmalarımızı şehir merkezlerinde yoğunlaştırıyoruz. Çalışmalarımızda mimari ve insana dair verilere ulaşmaya çalışıyoruz. Kentin sivil ve resmi merkezlerindeki ihtişamlı günlerin nasıl yaşandığını belirlemeye çalışıyoruz. 2017 yılı kazılarında da Metropolis\'te iki mezar ortaya çıktı. Öncelikle insanların aile ilişkilerini, gömü geleneklerini ve kendi dünyalarıyla ölülerin dünyası arasındaki bağlantıları ortaya koyan buluntulara rastlandı. Mezarlarda bulunan hediyeler kendi dönemlerindeki üretimi ve sanatları da anlamamızı sağlıyor\" dedi.

3)DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ\'Nİ KAZANDIĞI ÜNİVERSİTEDE GECE MEMUR, GÜNDÜZ ÖĞRENCİ OLACAK

EDİRNE Trakya Üniversitesi\'nde 2 yıldır memur olarak çalışan Ceyhun Meşeli (32), girdiği üniversite sınavında çalıştığı üniversitenin 5 yıllık Diş Hekimliği Fakültesi\'ni kazandı. Öğrenci kaydını Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu\'nun yaptığı Meşeli, çocukluk hayali olan hekimliği kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, \"Çok güzel bir duygu, hekimlik eğitimle bir insanın geleceği en üst noktalardan biri, hayalim gerçek oldu\" dedi.

Edirne\'de yaşayan Ceyhun Meşeli, 2011 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü\'nden mezun oldu. Edirne\'nin İpsala Adliyesi\'nde mübaşirlik olarak memurluğa başlayan Meşeli, Trakya Üniversitesi\'ne geçiş yaptı. İki yıldır üniversite memur olarak çalışan Ceyhun Meşeli, geçen Haziran ayında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'ndan (YKS) 464 puan alarak Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'ne üçüncü sırada yerleşti.

KAYDINI REKTÖR YAPTI

Trakya Üniversitesi\'nde öğrenci kayıtları başlarken, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ilk kayıt olarak üniversite memuru olan Ceyhun Meşeli\'nin işlemlerini yaptı. Balkanların ve bölgenin en büyük eğitim kurumu olduklarını belirten Prof. Dr. Tabakoğlu, kendi personelinin üniversite kazanarak eğitimine devam etmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tabakoğlu, \"Trakya Üniversitesi bölgenin ve Balkanların en büyük eğitim kurumu. Bu sene yeni sezonumuzu açıyoruz. 7 bin 200 Türk öğrenci bu yıl yeni yerleşiyor okulumuza. Yaklaşık 1000 kadar uluslararası öğrenci yeni geliyor. Yüksek lisans ve doktora içinde 1000 öğrencimiz gelecek. Büyük güçle, yine Edirne sokakları genç nüfusla kaynaşmış olacak. Bu esnafımız, Edirne\'de yaşayanlar için büyük bir dinamizm. Toplam 49 bin öğrenci sayısını geçtik. Yeni bir sezon yeni heyecan. Çok çalışanımızın çocuklarının burada olmasını görmekten mutluyuz. Çalışanlarımız üniversiteyi kazanıyor, bundan çok mutluyuz\" dedi.

Ceyhun Meşeli\'nin üniversite memur olarak çalıştığını ve gayretinin takdir edilmesi gerektiğini anlatan Tabakoğlu, \"Ceyhun Meşeli, bizim personelimiz burada çalışırken Diş Hekimliği Fakültesini kazandı. Şimdi hem çalışacak, hem de Diş Hekimliği bölümünde okuyacak. İnşallah mezuniyetini de görürüz. Bizim çalışanımız hem de öğrencimiz. Bu gayreti de takdir etmek istedik. İlk kaydını da ben yaptım\" şeklinde konuştu.

\'HEKİMLİK, ÇOCUKLUK HAYALİMDİ\'

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü\'nden mezun olmasına rağmen, çocukluk hayalinin hekimlik olduğunu söyleyen Ceyhun Meşeli, şöyle dedi:

\"Trakya Üniversitesi\'nde 2 yıldır memur olarak çalışıyorum. Çocukluğumdan beri hayalim önlük giyip hekim olmaktı. Daha önce kısmet olmadı. Şimdi hastanede çalışınca daha bir heveslendim. İlk yıl buraya alıştım, sonraki dönemde yaklaşık 300 gün hem memur olarak çalıştım hem de öğrenci olarak ders çalıştım ve Diş Hekimliği\'ni kazandım. Bundan sonra akşamları memur olarak üniversitede çalışıp gündüz 5 yıllık olan Diş Hekimliği\'nde öğrenci olacağım. Daha önce özel sektörde çalıştım, Edirne\'nin İpsala ilçesinde mübaşirlik yaptım. Sonra üniversiteye geçerek hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum, 5 yıllık ve zor bir süreç. Her zaman zor diyerek zaman akıp geçiyor. Emek harcadım ve hayalime ulaştım. Çok güzel bir duygu, hekimlik eğitimle bir insanın geleceği en üst noktalardan biri. Bu yüzden çok mutluyum.\"

Gündüz Diş Hekimliği Fakültesi\'nde derslere girecek olan Ceyhun Meşeli\'nin, gece çalışabileceği bir bölüme alınacağı öğrenildi.

4)PEYNİR BİDONUNDA METAMFETAMİN

MERSİN\'de, yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri, peynir bidonuna saklanan bin 136 gram metamfetamin ele geçirdi. Doğu illerinden Mersin\'e gelen otobüste uyuşturucu taşındığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yol üzerinde şoförü durduran ekipler, otobüste arama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, peynir bidonu bulundu. İncelemeye alınan bidonun orta kısmına gizlenen, paket içinde bin 136 gram metamfetamin tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan bidonun sahibi, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

