DHA YURT BÜLTENİ-2

1)EGE\'DE KAÇAK GÖÇMEN MESAİSİ

EGE Denizi\'nden Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, çoğunluğu Suriye uyruklu toplam 219 kaçak, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalandı.

Sahil güvenlik helikopteri, İzmir\'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür açıklarında kaçak göçmen botu tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, bölgeye hareket etti. Sahil güvenlik ekiplerini görünce kıyıya dönen kaçaklar, durumdan haberdar edilen jandarma ekiplerince yakalandı. Suriye uyruklu 41 kişi, Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığı\'na götürüldü.

İzmir\'in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu önlerinden de bir grup kaçağın denize açıldığını öğrenen sahil güvenlik ekipleri, bölgeye gitti. Lastik botu tespit eden ekipler durdurup, içindeki 12\'si kadın 8\'i çocuk 38 kaçağı yakaladı. 26\'sı Suriye, 7\'si Somali, 4\'ü Yemen ve 1\'i Etiyopya uyruklu 38 kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

İzmir\'in Dikili ilçesi Madran Çayı önlerin gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda ise lastik botlardaki, yine kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 75\'i Suriye uyruklu, 16\'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 2\'si Somali, 2\'si Senegal, 1\'i Gabon ve 1 Kongo uyruklu toplam 97 kaçak yakalandı. Bu kaçaklar da Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi.

Ayrıca Aydın\'ın Didim ilçesi Tuz Burnu mevkisinin kuzeyinde, sahil güvenlik uçağı tarafından tespit edilen lastik botta, 37 Suriye ve 6 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 43 kaçak yakalandı. Lastik bottan sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar da Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi.

İzmir ve Aydın\'da yakalanan toplam 219 kaçak, kimlik tespiti işlemlerinin ardından bağlı bulundukları illerin göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

(Not: sahil güvenlik kamerası görüntüleri)

- Sahil güvenlik uçağı ve helikopterinin havadan tespit ettiği görüntüler

- Seferihisar\'daki kaçakların yakalanması

- Didim\'deki kaçakların yakalanması

- Çeşme\'deki kaçakların yakalanması

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, (DHA)

======================================================

2)VİYADÜKTEN DERE YATAĞINA DÜŞEN TIR\'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten dere yatağına düşen TIR\'ın sürücüsü İkram Karadağ (38) yaralandı.Kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu\'nun Yukarısoku viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden İkram Karadağ idaresindeki 41 TJ 800 plakalı TIR, kontrolden çıkarak iki şeridin ortasında bulunan boşluktan dere yatağına düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten düşen TIR\'ın sürücü yaralandı. Yaralı sürücü UMKE, İtfaiye ve 112 Acil ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldıktan sonra akan derenin içinden taşınarak ambulansa götürüldü. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralının taşınması

-Kaza yapan araçtaki hasar

-Viyadükün yüksekliği

-Detaylar

Süre: 01.37-Boyut: 182 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

======================================================

YAĞIŞLAR, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

SİVAS\'ta önceki yıllara göre kurak geçen kış mevsimi ve yağışsız geçen nisan ayından sonra mayıs yağmurları yüzleri güldürdü. Mayıs başında çok sayıda köyde yağmur dualarının yapıldığı kentte, ay içerisinde mevsim normallerinin üzerinde görülen yağış çiftçiyi memnun etti. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, \"Yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü. Kuraklık riski kalmadı\" dedi.

Sivas\'ta bu yıl kış aylarında yeterince kar yağmaması kuraklık riskine yol açtı. İl genelinde bulunan sulama barajlarındaki su seviyesinin düşmesiyle birlikte çiftçiler tedirginlik yaşadı. Anadolu\'nun en önemli hububat merkezlerinden biri durumundaki ilde çiftçiyi düşük rekolte korkusu sardı. Bu nedenle kentin çeşitli bölgelerinde kışın kar, ilkbaharda ise yağmur duaları yapıldı. Yaklaşık 20 gündür aralıksız yağan yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü. Mayıs ayının başında etkisini gösteren sağanak yağışlarla birlikte çiftçilerin kuraklık korkusu da azaldı. Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ merkez Köklüce köyündeki tarlaları gezerek köylülerden bilgi aldı. Çetindağ, Ramazan ile birlikte başlayan ve devam eden yağmurlar nedeniyle kuraklık riskinin kalmadığını söyledi.

\'HASADIMIZ GÜZEL OLACAK\'

Bu yıl bahar yağışlarının geç kaldığını söyleyen Hacı Çetindağ, \"Mayısın 10\'undan sonra yağmurlar başladı. Allah\'a çok şükür hala da devam etmekte. Yağmur yağmasaydı Sivas\'ta çok büyük sıkıntı yaşayacaktık. Yağan yağmur hem meralar da hem ekili arazilerimize hareketlilik getirdi. Çok canlılık getirdi. Olası büyük sıkıntılar atlatılmış oldu. Allah bizleri zor durumda bırakmadı. Çiftçimizi de dardan kurtardı. Çok şükür şu anda yağan yağmurlardan dolayı hem kuraklık bitti, hem de inşallah ekinlerimiz çok güzel oldu. Hasadımız inşallah daha güzel olacak. Bu yıl bol, bereketli bir yıl olmaya devam ediyor. Artık bundan sonra yağmurlar yağmasa bile buğdaylarımız toparlandı. Hasat zamanına kadar da bir sıkıntı yaşanmayacak. Tabi bu arada dolu ve farklı afetler olmadığı sürece bir sıkıntımız yok\" dedi.

Kentte çiftçilik yapanlar da son dönemdeki yağışlardan dolayı memnunluk yaşadıklarını, ekili arazilerin kısa sürede iyi bir noktaya geldiğini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Araziden görüntüler

-Buğday tarlalarının görüntüsü

-Ziraat Odası Başkanı Çetindağ\'ın açıklaması

-Çiftçilerin konuşmaları

-Detaylar

(376 mb- HD)

==================================================

(ÖZEL)

3)MARMARA’NIN, MARMARİS’İ ÇINARCIK SEZONA HAZIRLANIYOR

YALOVA\'’nın denizi, kumu ve eğlencesiyle turizm cenneti Çınarcık’ta Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Nüfusu 32 bin olan Çınarcık bayramda 300 bin kişiyi ağırlamıyı hedefliyor.

Marmara’nın incisi, Yalova’nın turizm cenneti Çınarcık yerli ve yabancı turistleri bu yaz da cezp edecek. İlçenin Teşvikiye Beldesi’ndeki ‘Kum Plaj’ Marmara’da ilk tercih edilen sahillerden oluyor. Bölgenin en güzel plajları Çınarcık-Armutlu yolu boyunca sıralanıyor ve Kum Plaj’da 5 yıldır Mavi Bayrak bulunuyor. Gece hayatının merkezi olan Çınarcık’ta gündüz ise insanlar kum plajlarda stres atıyor. Teşvikiye Kum Plaj’da toplam 6 işletme bulunuyor.

Çınarcık Çevre Koruma Kültür Turizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUDER) Başkanı Mehmet Naci Soyer, ilçenin okulların da tatil olmasıyla birlikte hareketlenmeye başlayacağını söyledi. İlçenin bayram tatili ve sonrasında tam kapasiteye çıkacağını belirten Soyer, Çınarcık\'ın nüfüsunun on katı olan 320 bin kişiyi

ağırlamaya hazır olduklarını söyledi.

Kum Plaj’da Maviş Beach İşletme Sahibi Üstün Barut, sezon için tüm hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Barut, “Bu sene müthiş bir beklenti içerisindeyiz. Niye Çınarcık’a gelsin insanlar? 45 dakikada Sabiha Gökçen’deyiz Osmangazi Köprüsü’nden dolayı. Yapandan Allah razı olsun. Ayrıca Turyol var, İDO var. Ulaşım sorunu yok. Yaklaşık 10 bin kişiye hitap ediyoruz. Konaklama sorunu yok, yollarımız tertemiz. Mavi Bayraklı plajımı var. İnsanlar 8-10 saatlik yola gideceğine, 1 saatlik; İstanbul’a, İzmit’e, Bursa’ya 1 saat yakınlıktayız. Tüm Türkiye’deki herkesi buraya bekliyoruz. Her şeyi çok ince düşündük. Herhangi bir yıldırım düşmesin diye paratoner bile koyduk. Denizimizde de en ufak kirliliğimiz yok. Sularımızda da sıkıntı yok. Çınarcık her yönüyle mükemmel durumda. Herkesi bekliyoruzö dedi.

Öte yandan sezonu erken açan İranlı turistlerden Asal Amiledolle ise,“Ben İran’dan geldim. Her sene de geliyorum. Burayı çok seviyorum. Burada eğlence çok güzel. Çınarcık’a her yıl geliyoruz. Buradan ev tutmayı düşünüyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Çınarcık harikaö dedi.

CHP’li Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ise tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Kurt, “İnşallah 2018 yazında da Çınarcık Marmara’nın Marmaris’i olarak bütün vatandaşlarımız görecek. Huzurlu, mutlu, sağlıklı tatil geçirecekleri bir ilçe, bir turizm ilçesi olarak yaz sezonunda geçirecek. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, geçen sene çok yoğun bir kalabalıkla karşılaştık. Ortalama nüfusumuz 300 bin seviyesine çıkmıştı ve özellikle bayram dönemlerinde nüfusumuz çok yoğun artıyor. İnşallah bu sene de aynı kalabalığı bekliyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Tatilcilerimize bunu belirtmek istiyorum. Geldiklerinde Çınarcık 2018’e hazır durumda olacak. Çok farklı bir Çınarcık görecekler. Bütün Türkiye’deki vatandaşlarımızı Çınarcık’a davet ediyorum. Bu sene de aynı şekilde Mavi Bayraklı plajlarımızla hizmet veriyoruz. Denizimiz tertemiz. Her 10 günde bir tahlilleri yapılıyor. İnşallah denize giren vatandaşlarımız, güneşlenen vatandaşlarımız; doğası ile denizi ile her şeyi ile hazır bir Çınarcık’ta tatillerini rahatlıkla geçirebilecekler. Bayramın özellikle 3 gün olması ve hafta sonunda gelmesi ayrıca kısa olması lokal olarak İstanbul’un karşı yakasının Çınarcık olması, inşallah çok yoğun bir hareketlilik bekliyoruz. Esnafımız da hazırlıklarını yaptı. Bütün herkesi mutlu olacakları Çınarcık’ta Marmara’nın Marmaris’ine bekliyoruz. Buradan da Marmaris’e de selam söylüyoruz. Herkesi bekliyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Sahilden görüntü

-Tatilciler ile röp

-Belediye Başkanı ile röp.

-İşletmecilerle röp

-Genel görüntüler

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)-

===========================================================

4)LÖSEMİ HASTASI EMİR\'E CAN OLMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

RİZE\'nin Ardeşen ilçesinde lösemi teşhisi ile tedavi gören Emir Şeremet\'e (7) gerekli ilik nakli için sosyal medyadan çağrı ile kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyada, ilk günde 130 kök hücre, 45 ünite kan bağışı yapıldı, 700 kişi ise sıraya girdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da kampanyaya destek verdi.

Ardeşen ilçesinde öğretmen Murat ve Nevin Şeremet çiftinin oğulları Emir\'e 6 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde tedavi gören Emir için yakınları sosyal medya hesabından nakil için ilik bağışında bulunulmasını istedi. Paylaşım üzerine sosyal medyada kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Türk Kızılay\'ı Rize Şubesi yetkilileri ile görüşülüp, salı akşamı seyyar otobüsün ilçeye geleceği duyuruldu. Kızılay\'ın aracına ulaşan gönüllüler kök hücre ve kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Kampanyada, ilk günde 130 kök hücre, 45 ünite kan bağışı yapıldı, 700 kişi ise sıraya girdi. Yoğun ilgi üzerine yetersiz kalan Kızılay aracının 3 gün daha ilçeye gelerek gönüllülerden kök hücre ve kan bağışı alacağı duyuruldu.

BAKAN DA DESTEK VERDİ

İlçede iftar sonrası esnaf ziyaretlerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da partililerle beraber Türk Kızılay\'ı aracını ziyaret etti, kampanya hakkında bilgi aldı. Bakan Bak beraberinde Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin ile form doldurarak kök hücre ve kan bağışı için gönüllü oldu. Küçük çocuğun yakınları ile görüşen Bakan Bak, şifa dileklerini iletti.

EMİR, ŞARKI SÖYLEDİ

Trabzonspor ve Burak Yılmaz hayranı olduğu öğrenilen Emir\'in sosyal medyada yayınlanan Kazım Koyuncu\'nun Hayde şarkısını seslendirdiği görüntüleri ilgi görüyor. Küçük çocuğun görüntülerini paylaşan takipçileri şifa dileklerini iletiyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

Emir\'in şarkı söylemesi

Kampanyaya katılanlar

Emir\'İn fotoğrafları

Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE-DHA

================================

5)BALIK TUTMAYA GİTTİĞİ IRMAKTA BOĞULDU

SAMSUN\'un Terme ilçesinde ırmak kenarına balık tutmaya giden bir kişi dengesini kaybederek düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti. Olay Terme ilçesi Kesikkaya Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. İftara kadar vakit geçirmek için Kesikkaya Mahallesi’nde bulunan Kızlar Irmağı’na giden Mustafa Yüksel’den (37) ailesi uzun süre haber alamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri ile birlikte ırmak kenarına gelen aile, oğullarının eşyaları ve su üzerinde ölü balıkların görülmesi üzerine boğulma ihtimalinden şüphelendi. Olay yerine çağrılan Terme Arama Kurtarma ekiplerinin yaptıkları aramalar sonucunda Yüksel’in cansız bedenine ulaşıldı. Yüzme bilmediği ve evli olduğu öğrenilen Mustafa Yüksel’in ölümü ile ilgili Terme İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Ekiplerin arama çalışmaları

-Detaylar

(SÜRE:1.21 Dk) (BOYUT:152.82 MB)

Haber-Kamera:Sait KUZU/TERME(Samsun),(DHA)

=======================================================

6)BAŞKAN: MHP ANTALYA\'DA BİRİNCİ PARTİ OLURSA ŞAŞIRMAYIN

MHP Antalya birinci sıra milletvekili adayı Abdurrahman Başkan, MHP\'nin Antalya\'da beklenenin çok üstünde milletvekili çıkaracağını belirterek, “MHP Antalya\'da birinci parti olursa şaşırmayın. Antalya\'da MHP\'nin milletvekili sayısının 5\'in altında olması eşyanın tabiatına aykırı\" dedi.

MHP\'nin birinci sıra milletvekili adayı Abdurrahman Başkan, Antalyalı olmadığı için eleştirilmesinin haksız olduğunu söyledi. Antalya\'da Mevlüt Çavuşoğlu dışındaki vekil adayları ve mevcut milletvekillerinden daha çok Antalyalı sayıldığını belirten Başkan, 3 şirketinin Antalya\'da kurulu olduğunu kaydetti. Her ay en az bir hafta burada yaşadığını anlatan Başkan, “Bilgi eksikliği ya da kasten benim Antalyalı olmadığım söyleniyor. 19 yıldır Antalya\'da yatırımı olan bir iş adamıyım. İthal aday diye manşete çektiler ama benden daha yerlisi olur muydu? Antalya ile bu kadar özdeşleşmiş ve bu kenti içselleştirmiş başka bir aday var mı bilemiyorum. Ben 2015 yılında da Antalya\'da aday adayıydım. Tokat doğumluyum ama oradan 35 yıl önce ayrıldım. Ailemin büyük kısmı Antalya\'da yaşıyor. Antalya\'da yaşayan aile üyelerimizin sayısı Tokat\'tan çok daha fazla\" dedi.

EŞYANIN TABİATINA AYKIRI

Abdurrahman Başkan, Antalya\'da bazı kişilerin algı operasyonu yaparak partisinin az sayıda vekil çıkaracağına yönelik sözler söylediğini belirtti. Bu kişileri sert sözlerle eleştiren Başkan, şöyle devam etti:

“Milli olmadıkları için onların bir akıl babaları var. Birileri onlara bunu üflüyor, onlar da insanların aklını sulandırmak istiyor. İradeleri ile çalışmıyorlar. Cumhur ittifakının temelini 15 Temmuz\'da attık. Ülkeye yapılan bir darbe vardı. 1 yıldır Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Cumhur ittifakını dile getiriyordu. Tüm halkın gözü önünde bu çalışmalar yürütüldü. Farklı planlara girmedik. Dürüst ve milli olanı yaptık. MHP, tarihinde Antalya\'da çıkaramadığı, bekleennin çok üstünde milletvekili çıkaracak. Rüzgar farklı, MHP Antalya\'da birinci parti olursa şaşırmayın. MHP, 1 Kasım seçimlerinde üçüncü milletvekilini çok az oyla kaybetti. Burası MHP\'nin en önemli noktalarından biridir. Antalya\'da MHP\'nin milletvekili sayısının 5\'in altında olması eşyanın tabiatına aykırı.\"

\'CUMHUR İTTİFAKI 400 VEKİL ÇIKARACAK\'

Cumhur ittifakına Antalya\'da büyük övgü aldıklarını anlatan Başkan, millet ittifakını beş benzemezin bir araya gelmesi olarak yorumladı. Ak Parti ile MHP arasındaki oy geçişkenliğinin çok fazla olduğunu dile getiren Başkan, “Ak Parti\'ye oy vermiş 4 kişiden biri geçmişte MHP oy verenlerden oluşuyor. Antalya\'da bu daha fazla. Antalya\'da Ak Parti\'ye oy verenlerin de yüzde 40\'ı geçmişte MHP oy verenlerden oluşuyor. CHP\'nin gayri milli duruşundan dolayı CHP içindeki milli olanlar da bize oy verecek. Cumhur ittifakının 400 civarında milletvekili çıkaracağına inanıyorum\" dedi.

ANTALYA HEDEFLERİ

Antalya\'nın hızla büyüdüğü için bu hıza ayak uydurmanın zor olduğunu dile getiren Abdurrahman Başkan, şehirleşme anlamında Büyükşehir Belediyesi\'nin son dönemde çalışmalar yaptığını, ancak daha iyi şeyler yapılabileceğini söyledi. Başkan, şöyle konuştu:

“Antalya\'nın marka şehir olması çok önemli. Barselona, Madrid, Paris gibi Antalya\'nın simgeleri olmalı ve Antalya bunlarla tanınmalı. Londra, telefon kulübesi ve çift katlı otobüs oyuncaklarından milyonlarca sterlin gelir elde ediyor. Antalya\'da Michelin yıldızlı restoran olması gerekiyor. Dünyanın en güzel otelleri Antalya\'da ama kalitesine göre çok ucuz. Turist kalitesini artırmalıyız, yaylarımız çok özel, gurme turizminde kullanılabilir.\"

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Röp: Abdurrahman Başkan

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

=======================================================x

7)ÜÇ AYLIK KURSLA 6 DİL KONUŞMAYA BAŞLADILAR

İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde Mustafa Uygur Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri 3 aylık dil eğitiminin sonucunda 6 dil öğrendi. Öğrencilere dil eğitimi veren dilbilimci Ferhat Yıldız, \"Diller arasındaki yakınlığı ve mantığı göstermeye çalıştım. Şu an çocuklar günde iki saatlik derslere rağmen 3 aylık sürede 6 dile ulaştılar\" dedi.

Mustafa Uygur Ortaokulu, dilbilimci Ferhat Yıldız ile bir projeye imza attı. Ferhat Yıldız ile okul arasında imzalanan protokol gereği 5. sınıf öğrencilerine 3 aylık eğitimle dil kursu verilmesi amaçlandı. Kursa katılan öğrenciler, 3 ay gibi kısa bir sürede verilen eğitimin ardından, 6 dil konuşabilir hale geldi. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Arapça eğitimi alan öğrenciler, dilbilimci Ferhat Yıldız\'ın verdiği eğlenceli eğitim sonrasında bu dilleri konuşmaya başladı.

Eğitime önce İngilizceyle başladıklarını ve öğrencilerin dil öğrenme konusundaki becerilerinin ortaya çıkmasını sağladığını belirten Yıldız, \"Milli Eğitimden gelen teklifi kabul ettim. İlk dönem derslere girdim ve sorunları tespit ettim. Arkasından 20 kişilik grup topladık ve derslere başladık. Almanca ders vermeye başladım, çok hızlı öğrendiler, sonra İtalyanca verdim aldılar, İspanyolca verdim, ne verdimse aldılar, çocuklar mantığını çözdüler. Sürekli olarak derslerde oyunlar oynadık. Diller arasındaki yakınlığı ve mantığı göstermeye çalıştım. Şu an çocuklar günde iki saatlik derslere rağmen 3 aylık sürede 6 dile ulaştılar\" diye konuştu.

\"DOĞRU SİSTEMLE ÇOK FAZLA DİL ÖĞRENEBİLİRİZ\"

Dil öğrenmenin aslında daha kolay olduğunun farkına vardıklarını anlatan öğrencilerden Nisa Kapçı, \"Dil öğrenmek kolay. Ferhat hocama çok teşekkür ederiz. Takıldığımız yerlerde hep yardım etti, bize anlattı. Verdiği fotokopileri, kitapları okudum\" dedi. Samet Altun da, \"Şanlıurfalıyım, dil öğrenmek çok eğlenceli bir şey\" diye konuştu. Öğrencilerden Canberk Akkün, \"Çok zor gibi görünüyor ama Ferhat hocanın sistemiyle doğru bir şekilde öğreniyoruz\" derken, Mehmet Efe, \"Dil öğrenmek zor, doğru sistemle ise çok kolay. İstersek çok fazla dil konuşabiliriz\" dedi. Öğrencilerden Furkan Önen ve Yunus Sarıçam da bu sistemle daha fazla dil öğrenebileceklerini söyledi. Üç aylık eğitimin sonunda 6 dil konuşan öğrencilere başarı belgesi verildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Kurstan görüntü

- Öğrencilerden görüntü

- Ferhat Yıldız açıklama

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

==========================================================

8)MARMARİS\'TE BAYRAM ÖNCESİ DENETİMLER BAŞLADI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Ramazan Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte, polis tarafından, \'huzurlu ve güvenli tatil\' adı altında genel asayiş denetimleri başlatıldı. Marmaris ilçe genelinde her gün yapılan periyodik denetimler, Ramazan Bayramı öncesi sıklaştırıldı. Marmaris- Muğla ve Marmaris- Datça karayoluna çıkan Beldibi Mahallesi\'ndeki kavşak giriş-çıkışlarında denetim noktası oluşturuldu. Saat 21.30-23.30 arası yeni sistem tabletlerle kimlik ve plaka kontrolü yapılmaya başlandı. Yapılan denetimlerde hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Marmaris-Datça karayolu girişinde bir araçta yapılan aramada gizli bölmeye konulmuş bir gram \'skunk\' denilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu olayla ilgili 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca şehrin Atatürk, Ulusal Egemenlik ve Cumhuriyet Caddesi\'nde park halindeki araçların plaka sorgulamaları da gerçekleştirildi. Hacizli ve yakalama kararı bulunan 7 araç, otoparka çekildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, \"7 gün 24 saat üzerinden periyodik denetimlerimiz devam ediyordu. Bayram ve seçim öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık. Düzenli olarak denetimlerimiz devam edecektir. İlçemize tatile gelen ve burada yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra yabancı turistlerin de huzuru ve güveni için denetimlerimiz sıklaştırılarak devam edecektir\" açıklaması yaptı.

Kente tatile gelen Mehmet Ar, \"Denetimleri gördükçe güven hissim artıyor. Bu tür denetimler sıklıkla yapılmalı. Güvenlik güçlerimize çok teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Yeni tabletler eşliğinde denetimlerin görüntüsü

- Araç ve kişi aramalarından görüntü

- Mehmet Ar ile röp.

(Toplam: 2 dakika 14 saniye-161 MB. HD. Görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

=====================================================

9)KADIN KUAFÖRLER KIZ ÇOCUKLARI İÇİN KÖY KÖY GEZİYOR

AFYONKARAHİSAR\'da 4 kadın kuaförü \"Küçük işler büyük mutluluklar getirir\" sloganıyla başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında izinli günlerinde belde ve köyleri dolaşarak kız çocuklarının saçlarını kesiyor.

Afyonkarahisar\'da kadın kuaförlüğü yapan Merve Karaman (25), Sevgi Öztaylan (30), Çiğdem Daşdelen (25) ve Sultan Gül (17), yaklaşık 1 ay önce \"Küçük işler büyük mutluluklar getirir\" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Gittikleri köy ya da beldedeki okullarda kız çocuklarının saçlarını kesen 4 genç kadın, izinli oldukları günlerde soluğu kentteki herhangi bir köyün veya beldenin okulunda alıyor.

Bu Ramazan Bayramı öncesi de kız çocuklarına bayram hediyesi vermek isteyen Merve Karaman, Sevgi Öztaylan, Çiğdem Daşdelen ve Sultan Gül, Çay ilçesine bağlı Karamık Karacaören beldesindeki Yunus Emre Ortaokulu\'nda öğrenim gören kız öğrencilerin saçlarını kesti. Kızlar arkadaşlarının saçlarının kesilmesini merakla izlerken, heyecanla sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

\'PROJENİN İLERLEMESİNİ İSTİYORUM\'

5\'inci sınıf öğrencisi Sümeyye Taşdemir, okullarına ilk defa kadın kuaförü geldiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek, projenin ilerlemesini istedi. Taşdemir, \"Daha önce saçlarımı evde kesiyordum. Başka kuaförlere de gitmiyordum. Okul müdürümüz de okulumuza kuaför geldiğini söyledi. İlk önce şaşırdım. Daha sonra \'gelsinler bakalım\' dedim. Saçları kesilen arkadaşlarımı gördüm ve beğendim. Sonra da kendi saçımı kesmeye başladıklarında şaşırdım. Hoşuma da gitti. Bazı arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Bu projenin ilerlemesini istiyorum. Bayram öncesi de iyi oldu\" dedi.

\'BAYRAMA HAZIRIM\'

5\'inci sınıf öğrencisi Hayrunnisa Duman, çok mutlu olduğunu kaydederek, \"Daha önce sadece bir kere kuaföre gittim. İlçeye fazla gitme imkanım olmuyordu. Köyümüzde kadın kuaför yok. O yüzden evde kesiyordum. Annem kesiyordu. Annem kesince de düzgünce kesilmiyordu. O yüzden üzülüyordum. Şu an saçlarım düzgün kesiliyor. Çok mutlu oldum. Bayramda da saçlarım kötü olmayacak ve daha da güzel olacak. Bayrama hazırım. Bütün kuaför ablalarıma da teşekkür ederim\" diye konuştu.

\'EN BÜYÜK MUTLULUĞU YAŞADIĞIMIZA KESİNLİKLE EMİNİM\'

Gittikleri belde ve köylerde öğrenim gören 200\'e yakın kız çocuğunun saçlarını kesen Karaman, Öztaylan, Daşdelen ve Gül, birlikte böyle bir çalışmanın içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını anlattı. 10 yıldır kadın kuaförü olarak çalıştığını söyleyen Merve Karaman, şöyle dedi:

\"Bu fikir aslında aklımızda vardı. Köylere gittiğimizde kız çocuklarına baktığımızda bakımsız görüyorduk. Sürekli yıpranmış saçlar ve kuaföre gidilmiyor. Onların da mutlu olması amacıyla \'biz gidelim\' dedik. Onlar bize değil, biz onlara gidelim dedik. Bu şekilde yönlenmeye başladık. İlk başladığımızda olumlu tepkiler aldık. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Devamını getirmek amacıyla da daha büyük yerlere gitmeyi planladık. Daha çok uzak köylere giderek özellikle durumu iyi olmayan çocuklarımıza ulaşmak için ilerlemeye devam ettik. Şu ana kadar 150- 200 kız öğrencimizin saçını kestik. En büyük mutluluğu yaşadığımıza kesinlikle eminim.\"

\'HAYRANLIKLA BAKIYORLAR\'

Çocuklar kendilerini gördüğünde çok mutlu olduğunu anlatan Karaman, şunları kaydetti:

\"Çocukların kıpır kıpır olması bizi de sevindiriyor. Elimize makas aldığımızda bile çocuklar hayranlıkla bakıyor. \'Saçımı mı toplayacaksın? Saçımı mı bağlayacaksın?\' diyorlar. Onları öyle gördükçe içimiz burkuluyor. Mağdur kalmış öğrencilerimiz var. Biz de \'onlar bize gelmiyorsa, biz onlara koşarız\' dedik. Onların isteğine göre kestik. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu projeyi izinli olduğumuz gün yapıyoruz. Bize destek olan belediye başkanlarımıza ve okul müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Yanımızda herkesi görmekten mutluluk duyarız. \'Küçük işler büyük mutluluklar getirir\' diyoruz.\"

\'BUNDAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ\'

Sevgi Öztaylan, köy köy, belde belde dolaşarak çocukların mutluluğu için çalıştıklarını dile getirdi. Öztaylan, \"Çocukların saçlarını kestiğimizde mutluluklarını gözlerinde görüyoruz. Özellikle hiç ulaşamayan çocuklar hiç saçını kestirememiş kız çocuklarına ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. İsteyen bütün arkadaşlarımız bizimle birlikte görev alabilir. Bu konuda gönüllüyüz. Kendi emeğimizle ve imkanlarımızla geliyoruz. Çocuklarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz\" dedi.

\'YÜZLERİNDEKİ İFADELER BİZE YETİYOR\'

Çocukları mutlu etmenin kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayan Çiğdem Daşdelen, çocukların yüzlerinin gülümsemesinin kendilerine ayrı bir mutluluk kattığını söyledi. Daşdelen, \"Biz 4 arkadaş böyle bir proje yapalım dedik ve yola düştük. Çocukları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor ve bizim de mutluluğumuza sebep oluyorlar. Onların yüzlerindeki ifadeler bize yetiyor. Allah izin verirse daha çok köylere gideceğiz. Kadın kuaför arkadaşlarımıza da çağrı da bulunuyoruz. İsteyen buyursun gelsin. Bekliyoruz her zaman\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLARIMIZ ACISINDAN ÖNEMLİ BİR FIRSAT\'

8 yıldır Karamık Karacaören Beldesi Yunus Emre Ortaokulu\'nda müdür olarak görev yaptığını söyleyen Ahmet Özkan da kız çocuklarına Ramazan Bayramı öncesi çok önemli bir fırsat sağlandığını vurguladı. Özkan, şöyle dedi:

\"Doğrusu ilk haberi aldığımda dikkatimi çeken bir proje olduğunu düşündüm. Malum kırsalda yaşayan özellikle kız öğrencilerimizin ya da kadınların bu tür imkanları her zaman olmuyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz için özellikle Ramazan Bayramı öncesinde çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu etkinliğin.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Okulun bahçesindeki öğrencilerden detay

- Okul girişinden detay

- Okul tabelasından detay

- Kadın kuaförler kız çocuklarının saçını keserken detay

- Genel detay

- Çocuklar arkadaşlarını izlerken detay

- Röp. Çocuklarla

- Röp: Kuaför Merve Karaman

- Röp: Kuaför Sevgi Öztaylan

- Röp: Kuaför Çiğdem Daşdelen

- Röp: Okul müdürü

- Kadın kuaförler okuldan ayrılırken detay

782.35///07.04

(HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)