DHA YURT BÜLTENİ-2

KARS'TA BAŞINA BUZ KÜTLESİ DÜYEN LİSELİ YARALANDI

KARS\'ta, bir banın saçağından kopan buz kütlesi, kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Yusuf Boy\'un başına düştü. Yaralanan Boy, hastanede tedavi altına alındı.Turan Çelik Caddesi üzerinde kaldırımda arkadaşları ile yürüyen Alpaslan Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Boy\'un başına, bir binanın saçağından kopan buz kütlesi düştü. Yaya kaldırımında arkadaşlarının ilk müdahalesini yaptığı lise öğrencisi Yusuf Boy olay yerine gelen ambulansla sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında Kars Harakani Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Lise öğrencisi Yusuf Boy\'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ENGELLİYE 50 BİN LİRALIK VERGİ CEZASI ŞOKU

MANİSA\'da yaşayan ve omurilik felçlisi olan 70 yaşındaki Sıddık Yurdakul, 2012 yılında engellilere verilen hakla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) indiriminden yararlanarak otomobil aldı. Yurdakul ve ailesi 5 yıl aradan sonra Manisa Vergi Dairesi\'nden gönderilen 50 bin liralık usulsüzlük cezası ile şoke oldu. Sıddık Yurdakul, engelli raporunun birinde yüzde 96, diğerinde ise yüzde 85 yazdığı için usulsüzlükle suçlanıyor. Manisa\'da 1992 yılında çalıştığı inşaatın 5\'inci katından düşen inşaat işçisi 3 çocuk babası Sıddık Yurdakul, o tarihten itibaren yatağa bağımlı kaldı. Omurilik felçlisi olan ve belinden aşağısı tutmayan Yurdakul, aldığı emekli maaşı ile geçinmeye başladı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Sıddık Yurdakul, 2006 yılında Merkezefendi Devlet Hastanesi\'nden yüzde 96 engelli olduğuna dair sürekli bir rapor aldı. Yurdakul, kullandığı tekerlekli sandalyesi kırıldığı için devlet desteğinden yararlanıp yenisini almak istedi. Yeni sandalye için yeni rapor gerektiği belirtildi. Sıddık Yurdakul\'un evde bakım ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman evlerine gelen doktor, Yurdakul\'un eşi Hakime Yurdakul\'a doktora gitmeden rapor alabileceklerini söyledi. Engelli Yurdakul\'a 2008 yılında tekerlekli sandalye alabilmeleri için aynı hastaneden yeni bir rapor verildi. Ancak bu kez raporda \'yüzde 85 engelli\' ifadesi yer aldı.

5 YIL SONRA ŞOK YAŞADILAR

Aile evinden çıkmakta zorluk yaşayan Sıddık Yurdakul için, 2012 yılında bir otomobil almaya karar verdi. Sıddık Yurdakul adına ÖTV ve MTV\'den muaf olarak 16 bin liralık indirim ile 41 bin liralık bir araç alındı. Yurdakul otomobili alırken kendisine 2006 yılında verilen yüzde 96 oranında ve üzerinde sürekli olduğu belirtilen raporu kullandı. Aile, 5 yılın ardından geçen 2 Kasım\'da evlerine Manisa Vergi Dairesi tarafından gönderilen ceza belgesi ile büyük şaşkınlık yaşadı. 70 yaşındaki Sıddık Yurdakul\'a belgede usulsüzlük yaptığı gerekçesi ile 50 bin liralık bir borç çıkarıldı.

Emekli maaşı ile geçinen Sıddık Yurdakul ve oğlu Murat Yurdakul, cezaya tepki gösterdi. Yaşadıklarını anlatan Murat Yurdakul, \"Babamın tedavisi mümkün değil, yıllardır hayatına bu şekilde devam ediyor. Tuvalet ihtiyacını bile annemin yardımıyla karşılıyor. 2012 yılında babamın ihtiyaçlarını gidermek için engelli indiriminden yararlanarak otomobil satın aldık. Ancak kasım ayının başında bize bir vergi cezası geldi. 2008 yılında babamın tekerlekli sandalyesini almak için hastaneden aldığımız raporda engellilik oranı yüzde 85 gösterilmiş. 2006\'da ise yüzde 96 engelliydi. Bizim usulsüzlük yaptığımız iddia ediliyor. Vergi Dairesi bizi hiç araştırmadan, görüş almadan ceza kesmiş. Biz usulsüzlük yapmadık, devleti de dolandırmadık. Bu konuda mağduruz. Babamın emekli maaşından başka mal varlığı yok. 50 bin lira ve üstüne 5 yıllık faizi isteniyor. Babamın bunu karşılama imkanı yok\" dedi.

\"İYİLEŞME İHTİMALİ YOK\"

Kendileri gibi birçok kişinin bu nedenle mağdur olduğunu anlatan Murat Yurdakul, şöyle konuştu:

\"Yüzde 85 oranındaki ikinci raporu göstermeden araba aldığımız iddia ediliyor. Fakat o rapor sadece tekerlekli sandalye alabilmek içindi. Başka bir yerde kullanılmadı. Bizim evde bakım doktorumuz vardı. Kendisi anneme \'Bir not yazayım, amcayı hiç götürüp de perişan etme\' demiş. Annem yazdığı notla Merkezefendi Devlet Hastanesi\'ne gidiyor ve hastane yüzde 85 engelli raporunu veriyor. Babamın sürekli olan raporu yüzde 96\'dır. Yaşı da 70. İyileşme ihtimali de yok.\"

Ceza evlerine ulaşınca Manisa Vergi Dairesi\'ne babasıyla birlikte gittiklerini kaydeden Murat Yurdakul, kendilerine anlaşma yoluna gidilmesinin tavsiye edildiğini belirterek, \"Kurumlar topu birbirine atıyor. Ceza miktarı yüksek. Biz mahkemeye gitsek bile avukatlar babamdan para isteyecek. Bunu karşılayacak gücümüz yok. Vergi dairesine itiraz dilekçemizi verdik\" dedi.

YENİ RAPORLAR İSTENMESİNE TEPKİ

Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız da, birçok engellinin bu konuda mağdur olduğunu belirterek, engellilerden sürekli rapor istenmesine tepki gösterdi. Sıddık Yurdakul\'un omurilik felçlisi olduğunu ve raporunun yüzde 96\'dan yüzde 85\'e düşmesinin mümkün olmadığını ileri süren Yıldız, \"Doktorlar sürekli rapordaki oranları değiştiriyor. İlk verilen raporda engellilik oranı yüzde 96 olduğu belirtiliyor ve sürekli olduğu yazıyor. Ortada bir iyileşme yok. Ancak engel oranı düşürüldüğü için engellimiz usulsüzlükle suçlanıyor\" diye konuştu.

MAHKEMEDEN GİZLİ TANIKLA İLGİLİ ÇARPICI KARAR: İFADESİ TEK BAŞINA DELİL OLAMAZ

BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'nde 28 Temmuz 2011 günü 42 yaşındaki Korucubaşı Hacı Alan\'ın kafasından vurularak şehit edilmesi olayı ile ilgili haklarında dava açılan 43 sanıktan 3\'üne ömür boyu, 2 sanığa 6\'şar yıl hapis cezası verilirken, 37 sanık ise beraat etti. Dava ile ilgili gerekçeli kararında PKK terör örgütü ve eylemlerini ayrıntılı olarak açıklayan mahkeme, gizli tanık ifadesinin tek başına hükme esas teşkil etmeyeceğine dikkat çekerek, bu nedenle 37 sanık hakkında beraat kararı verildiğini açıkladı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇU, HER ÖRGÜTE GÖRE AYRI BELİRLENMELİ

Karlıova İlçesi\'nde 28 Temmuz 2011 günü saat Korucubaşı Hacı Alan, \"Zindan\" kod adlı PKK terör örgütü mensubu tarafından şehit edilmesi olayında 37 sanığı beraat ettiren, 5 sanığı ise değişik oranlarda cezalandıran Bingöl 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda örgüt üyeliği ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapan Mahkeme, örgüte katılma iradesinin somut bir davranışla ortaya konulması ve bu iradenin devamlı olması ile örgüt üyeliğinin gerçekleştiğini kaydetti. Örgüt üyeliği suçunun oluşması için, silahlı örgütün yöneticilerinin durumlarının duraksamaya yer vermeyecek şekilde hukuken belirgin olması gerektiği ifade edilen kararda,\"Terör örgütlerinin yapılanması genelde farklıdır. Bazı terör örgütleri tim sistemini, bazıları hücre tipi yapılanmayı benimsediklerinden örgüt üyeliğinin her terör örgütünün yapısına göre ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. Örgüte üye olmak fiili bir katılma olup, bunun için örgüt yöneticilerinin rızasına gerek yoktur. Tek taraflı iradeyle bile örgüte katılmak mümkündür.Bu nedenle örgüt üyeliği suçunun oluşumunda temel ölçüt, kişinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmasıdır. Aslolan organik bağ kriteridir\"denildi.

TEHLİKE ALTINDAKİ TANIĞA DOĞRUDAN SORU SORMA HAKKINI MUTLAK BİR DEĞER OLARAK GÖRMEK MÜMKÜN OLMAMALIDIR

AİHM\'in verdiği kararlara göre, tüm delillerin, tartışma ortamını hazırlayacak şekilde, sanığın mevcut bulunduğu aleni bir duruşmada ileri sürülmesinin doğru olduğu belirtilen kararda, \"Ancak, bu ilke, tanık beyanının delil sayılabilmesi için, tanığın mutlaka Mahkemede aleni duruşmada dinlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaz. Savunmanın haklarına saygı gösterildiği sürece, duruşma öncesi alınmış tanık ifadesinin delil olarak kullanılması, tek başına aykırılık oluşturmaz. Sanıktan gelecek misillemelerden korunması için yeterli sebep mevcut ise, tanığın kimliğinin gizli tutulması mümkündür. Mahkumiyet kararı sadece kimliği açıklanmayan tanığın ifadesine dayandırılamayacağı gibi, bu ifade ağırlıklı rol oynayan delil konumunda olmamalıdır. Savunma hakkına riayet etmek koşuluyla güvenliği nedeni ile kimliği gizli tutulan tanığın, sanık hazır bulunmadan dinlenmesi veya verdiği ifadenin duruşmaya 3\'üncü kişi tarafından aktarılması da mümkündür. Mahkemeye göre, bir tanığın ifadesinin delil olarak kabul edilmesi için, bu ifadenin her zaman mahkemede verilmesi gerekmediği, bu yüzden tanık tarafından önceden kolluğa veya adli makamlara verilen ifadelerin duruşmada delil olarak kullanılmasının kesin olarak reddedilemeyeceği kabul edilmiştir. Kimliği gizlenmiş her tanığın can güvenliğine yönelik tehdit yoğunluğu aynı derecede olmayabilir. Sanık haklarının sınırsızlığını kabul etmek ve hayatı tehlike altındaki tanığa doğrudan soru sorma hakkını mutlak bir değer olarak görmek mümkün olmamalıdır. Mahkeme\'nin yaklaşımı, genel olarak olaya göre bir tartışma ve olayın koşullarının değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır\"denildi.

GİZLİ TANIK BEYANI TEK BAŞINA HÜKME ESAS ALINAMAZ

Haklarında,\"Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\", \"Kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürmek\" ve \"Terör örgütü üyeliği suçundan ceza istenen 37 sanık hakkında, olay anında, olay yerinde bulunduğuna ilişkin kamera kayıtları ve gizli tanık ifadesi bulunduğu kaydeden Mahkeme gerekçeli kararında, \"Gizli tanık beyanları ve kamera görüntü inceleme tespit tutanaklarında olay günü bir kısım sanıkların olay yerinde bulunduklarına ilişkin tespit dışında başkaca delil yoktur. Kamera görüntülerinde görülen bazı sanıkların olayın gerçekleştiği yerde işyerlerinin bulunması nedeniyle olay yerinde bulunmaları hayatın olağan akışına uygundur. Sanıkların işlenen suça iştirak ettiklerine dair gizli tanık beyanları dışında bir delil bulunmamaktadır. Hakkında tedbir uygulanan gizli tanığın beyanı tek başına hükme esas teşkil etmez\"denildi.

GÖRME ENGELLİ 17 YAŞINDAKİ EKREM'İN MÜZİK SEVGİSİ VE YETENEĞİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

BATMAN\'da, doğuştan görme engelli olan ve Türk Telekom Anadolu lisesinde okuyan Ekram Ataibiş, müzik sevgisi ve çaldığı enstrümanlar ile görenleri şaşırtıyor. Gitar, erbane, bağlama ve piyano gibi enstrümanları çalabilen lise öğrencisi Ekrem Ataibiş, \"5 yıl önce müziğe olan tutkum başladı. Önce piyano çaldım. Ardında da diğer müzik enstrümanlarına yöneldim. Müzik öğretmenlerinden ders aldım. Tüm derslerin arasında en iyi dersim müzik. Önceleri zorlandım ama sonradan kulağıma hoş gelen müzikle bir çok şeyi başaracağıma inandım. Hedefim liseyi tamamlar tamamlamaz konservatuara gitmektir\" dedi.Doğuştan ama 17 yaşındaki Ekrem Ataibiş, müzikle yaşama sarıldı. Türk Telekom Anadolu lisesinde okuyan 17 yaşındaki Ekrem Ataibiş, müzik ve enstrümanlara merakı nedeniyle kısa sürede bir çok müzik aletini çalmayı öğrendi. Gitar, erbane, bağlama, piyano gibi enstrümanları çalabilen lise öğrencisi Ekrem Ataibiş, \"5 yıl önce müziğe olan tutkum başladı. Önce piyano çaldım. Ardında da diğer müzik enstrümanlarına yöneldim. Müzik öğretmenlerinden ders aldım. Tüm derslerin arasında en iyi dersim müzik. Önceleri zorlandım ama sonradan kulağıma hoş gelen müzikle birçok şeyi başaracağıma inandım. Hedefim liseyi tamamlar tamamlamaz konservatuara gitmektir\" dedi.

BABA ATAİBİŞ, \"O\'NUN DÜNYASI MÜZİK\"

Doğduğunda gözleri göremeyen oğlu Ekrem\'in okumaya ilgisinin müzikle arttığını ifade eden baba Nezir Ataibiş ise, \"Ekrem, yaklaşık 5 yıl önce müziğe yöneldi. Piyanodan bağlamaya kadar birçok müzik aletini profesyoneller gibi çalabiliyor. Müzik öğretmenleri ondan çok memnun. Onların desteğiyle Ekrem\'in konservatuara gidebileceğine inanıyorum. Ne okumada ne de müzik derslerinde arkadaşlarından geride kalıyor. Ekrem, okulun başarılı öğrencilerinden. Oğlum görmemesine rağmen engel tanımıyor\" diye konuştu.

Türk Telekom Anadolu lisesinde okuyan Ekrem Ataibiş\'i arkadaşları da yalnız bırakmıyor. Ataibiş\'in en yakın arkadaşlarından Emrullah Ekinci, “Ekrem okula gelir gelmez, her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlarıyla çok uyumlu. Üstelik müzikle arası çok iyi olduğu için çok sevdiği konservatuarda okumak istiyor. Sınıfta, teneffüste her zaman Ekrem\'in yanındayız\" dedi.

