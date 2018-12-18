DHA YURT BÜLTENİ -19

CHP\'nin Antalya adayı Muhittin Böcek (2)

GÖRÜNTÜLÜ MESAJ YAYIMLADI

CHP\'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, aday gösterilmesinin ardından twitter hesabında görüntülü açıklama yaptı. Muhittin Böcek, açıklamasında şu ifadelere verdi:

\"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğum haberini az önce öğrenmiş bulunuyorum. Doğup büyüdüğüm bu topraklarda Antalya aşkıyla, 20 yıldır da Konyaaltı Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisimizin takdiriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmek bugüne kadar halkımıza duyduğumuz hizmet aşkımız ve başarma azmimizin anlaşılır olmasındandır. Ne başardıysam Antalya\'da başardım. Ne ürettiysem Antalya\'da yaşayan vatandaşlarımla ürettim. Bana bahşedilen bu hayat için Antalya\'ya, Antalyalılara borcum var. Şimdi daha büyük bir aşkla, daha büyük biz azimle tüm zamanımı, bütün gücümü, deneyimimi, en önemlisi de projelerimi Antalya\'ya adamaya hazırım. Allah\'ın izni, hemşehrilerimin desteğiyle bunu da hep birlikte başaracağız. Ben her zaman çıraklığını yapmadığın işin ustası olunamayacağına inandım. Ama önemli olan usta olmak değil, ustalıkla hizmet etmektir. Beni bu göreve layık gören herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Muhittin Böcek açıklama

HABER- KAMERA: ANTALYA-DHA)

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CHP\'NİN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ZEYDAN KARALAR OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi oylaması sonucu, CHP\'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar olarak belirlendi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Parti Meclisi\'nde yapılan oylama sonucu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi. Seyhan Belediye Başkan Adayı olarak da Parti Meclisi\'nde eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer\'in isminin geçtiği konuşuluyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ADANA, (DHA)-

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BEŞİKTAŞ FORMASI ÇİĞNEYEN ÖĞRETMEN ÖZÜR DİLEDİ, İSTİFA ETTİ

Trabzon\'un Ortahisar ilçesindeki bir lisede, öğrencilerin sloganlarıyla yere serdiği Beşiktaş formasını çiğneyen ücretli öğretmen N.Ç.\'nin görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Hakkında, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce inceleme başlatılan N.Ç., davranışından dolayı kamuoyundan özür diledi ve görevinden istifa etti.

Olay, Ortahisar ilçesindeki 80\'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından okulda yere serilen Beşiktaş formasını çiğnediği görüntülerin sosyal medyada yer aldığı ücretli öğretmen N.Ç.\'nin bu davranışı özellikle Beşektaş taraftlarının büyük tepkisine neden oldu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine giren ücretli öğretmen N.Ç., sosyal medya hesabından özür diledi, ücretli öğretmenlik görevinden istifa etti.

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, N.Ç. hakkında inceleme başlatırken okul yönetimi de olayın içinde yer alan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açtı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KÖSE: KABUL EDİLEBİLECEK BİR OLAY DEĞİL

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Köse, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, \"Ücretli bir öğretmendi. Olayın ardından zaten kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Buna dair dilekçesini aldık. Öğrencilerin gönlünü alma, onlarla kaynaşma adına yapılan bir hareket olduğunu ifadet etti. Ücretli bir öğretmenin tecrübesizliği ama eğitimde böyle bir hareket olmaz. Olaya sebebiyet veren öğrenciler hakkında da disiplin soruşturması başlatıldı. Öğretmen de kendi isteğiyle görevinden ayrıldı ama aynı zamanda il milli eğitim müfettişleri tarafından da inceleme başlatıldı. Bu kabul edilebilecek bir olay değil. Eğitimde hiçbir öğretmen, öğrencileri kazanmak, onların gönlünü almak adına hangi niyetle böyle bir şey yaparsa yapsın bu kabul edilemez. İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal Atatürk\'ün ayakları altına Yunan bayrağı seriliyor. Ona rağmen Yunan bayrağını kaldırıp, \'Milletinin temsil edildiği bir bayraktır\' diyerek üzerine basmıyor. Böyle bir anlayışta gelip bir öğretmen arkadaşımızın böyle bir şey yapma şansı yok. Aynı zamanda bu tür şeylerin kin ve nefreti derinleştirdiği için bunlara karşıyız. Okullarda böyle şeyin olmasına asla izin vermeyiz. Kadrolu öğretmen de olsa aynı soruşturmayı yapıp, gerekli cezası neyse verirdik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sosyal medya paylaşımı

HABER: Tolga SAĞLAM KAMERA: TRABZON, (DHA)

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PAZARDA ALIŞVERİŞ YAPAN KADIN BAŞINDAN VURULDU

Çanakkale\'de, pazarda alışveriş yapan Filiz Çayırlı (35), iki kişi arasındaki silahlı kavgada, başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, salı günleri kurulan pazar alanında meydana geldi. Halk pazarına giden H.T. iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu bir kişiyle tartıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. H.T. yanındaki silahla 3 el ateş etti. Bu sırada pazarda alışveriş yapan Filiz Çayırlı (35) silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan başka bir kişi ise merminin sırtını sıyırmasıyla hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Filiz Çayırlı\'yı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi \'ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırarak tedaviye aldı.

Polis ekipleri ise, şüpheli H.T.\'yi kısa sürede silahıyla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Pazaryerinde vurulan kadından görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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ERCİŞ\'TE TRAFODA PATLAMA: 2 YARALI

Van\'ın Erciş ilçesinde, trafodaki bakım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Erciş\'te meydana geldi. Trafonun bakım çalışması yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçiler İdris Yiğit (26) ile Vedat Beyaz (36) yaralandı. Yüzlerinde yanıklar oluştuğu belirtilen yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Erciş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi\'ne sevk edilirken, trafoda meydana gelen patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Erciş Devlet Hastanesi

-Hastaneye gelen zırhlı araç ve ambulans

-Tedaviye alınan yaralılardan detaylar

BOYUT:127 MB

SÜRE:1 DK 8 SN

Haber: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)-

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ADIYAMAN\'DA HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN FETÖ ÜYESİ ADANA\'DA YAKALANDI

Adıyaman\'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan, örgütün askeri öğrenci genel mesul sorumlusu M.B.G., Adana\'da gaybubet evinde yakalanarak Adıyaman\'a getirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 2 yıl önce yakalama kararı alınan \'Bilal\' kod adlı M.B.G., Adana\'da polisin düzenlediği operasyonla örgütün gaybubet evinde yakalandı. Örgütün askeri öğrenci genel mesul sorumlusu olduğu öğrenilen M.B.G., sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.

Haber Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

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BUCAK BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI VE EŞİ, FETÖ DAVASINDA BERAAT ETTİ

Burdur\'un Bucak ilçesinin eski belediye başkanı Süleyman Mutlu ile eşi Mine Mutlu\'nun tutuksuz yargılandığı FETÖ/PDY davasında beraat kararı verildi.

Bucak\'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, dönemin Bucak Belediye Başkanı AK Parti\'li Süleyman Mutlu ile eşi Mine Mutlu, gözaltına alındı. Başkan Mutlu, 25 Ekim 2016\'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Süleyman Mutlu da 25 Kasım 2016 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Süleyman ve Mine Mutlu\'nun \'FETÖ/PDY üyeliği\' suçlamasıyla Burdur Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davada mütalaa veren savcı, çiftin \'FETÖ/PDY örgütüne yardım etmek\' suçlamasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Bugünkü duruşmada son sözleri sorulan Süleyman Mutlu, \"Vatanımı, bayrağımı, milletimi çok seviyorum. Asla ihanete düşmedim, düşmeyeceğim de. Beraatimi talep ederim\" dedi. Mine Mutlu da asla yanlış yapmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Süleyman Mutlu ve Mine Mutlu hakkında beraat kararı verdi.

Haber: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) -

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TUNCELİ\'DE 16 ÜNİVERSİTELİYE TERÖR PROPAGANDASINDAN GÖZALTI

Tunceli\'de, polisin yurt ve öğrenci evlerine düzenlediği operasyonda Munzur Üniversitesi\'nde öğrenim gören 16 öğrenci, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerinin propagandasını yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, sabah erken saatlerde belirlenen yurt ve çok sayıda öğrenci evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Munzur Üniversitesi\'ne öğrenim gören 16 öğrenci, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Öğrencilerin kaldığı yurt ve evlerde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve dokümanların ele geçirildiği belirtildi.

Haber: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-