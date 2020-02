DHA YURT BÜLTENİ 19

SURİYE’DE 2 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KARIŞAN TERÖRİST YAKALANDI



SURİYE’de Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerin şehit edilmesi olayına karışan YPG/PKK’lı terörist K.G., Şanlıurfa’da yakalandı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Cinderes bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit edilmesi olayına karıştığı belirlenen terör örgütü PKK/YPG üyesi K.G.’nın Şanlıurfa’da gizlendiğinin bilgisini alan güvenlik güçleri harekete geçti. Söz konusu teröristin gizlediğini eve baskın yapan ekipler, K.G.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'kasten adam öldürmek\' ve \'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak\' suçundan tutuklandı.

BURSA\'DA DOĞAL GAZ PATLAMASI: 6 YARALI (GENİŞ HABER)

** Bursa Valisi İzzettin Küçük: Bölgedeki doğalgaz ve elektrik hattı kapatıldı

** Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan: Şu anda evlerin çökme tehlikesi var

BURSA\'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, bir apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

İlçenin Maksem Mahallesi\'ndeki bir apartmanın girişinde doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi gönderildi. Çevredeki binaların ve iş yerlerinin hasar görmesine neden olan patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü. Olay anında ilk belirlemelere göre 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı sayısının daha sonra 6\'ya çıktığı bildirildi.

BİNALARDA BÜYÜK HASAR

Bursa\'da saat 16:15 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi\'ndeki 4 katlı apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, yakındaki 4 binada büyük hasar meydana geldi, semtte bulunan 20 binanın da camları kırıldı. Patlama nedeniyle bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi. Patlamanın doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini belirten yetkililer, \"Binada kombi için bir çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu kesin değil. Araştırmalar devam ediyor. Olayda can kaybının yaşanmaması sevindirici\" diye konuştu.

YARALI SAYISI 6\'YA YÜKSELDİ

Meydana gelen patlamanın ardından, hastanelere getirilen yaralı sayısı 6\'ya yükseldi. Olay yerinde Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile incelemelerde bulunan Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, \"Çok şükür can kaybımız yok. 6 yaralımız var. Yaralıların hastaneye sevki yapıldı, birinin durumu ağır. Doğalgaz ekiplerimiz burada, patlamanın kaynağını tespit edecekler. AFAD İl Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler ve diğer ekipler burada. Önleyici tedbirlerimizi aldık, sebebini araştırıyoruz. Devletimiz elinden gelen desteği yapacaktır. Şu anda evlerin çökme tehlikesi var. Bu nedenle belediyenin teknik ekipleri burada. Daha sonra yıkım çalışmaları yapılacaktır\" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar da binaların daha güvenli hale gelmesi için gerekirse yıkım çalışmalarının yapılacağını belirtip, \"Arkadaşlarımız şu anda çalışıyor. Amacımız, buradaki ortamı daha güvenli bir hale getirmek. Her evde doğal gaz var. Patlama olduktan sonra eski ev, yeni ev dinlemiyor. Patlama olduktan sonra çevredeki tüm binalar zarar görüyor. Önemli olan bu kusurun nedenini tespit etmek. Vatandaşlarımızın kurallara uyarak doğal gazı döşemesi gerekiyor\" diye konuştu.

BURSA VALİSİ KÜÇÜK: EVLER BOŞALTILDI

Bursa\'da Maskem Mahallesi\'ndeki yaşanan doğalgaz patlaması sonucu Bursa Valisi İzzettin Küçük olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Küçük, patlamanın apartmanın girişindeki doğalgazdan yaşandığı açıkladı. Patlamada 6 yaralının bulunduğunu, bunlardan hayati tehlikesi olmayan 1 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Vali Küçük, \"Durumu ağır olanı yanık merkezinin tadilatta olması nedeniyle bir başka hastaneye sevk edeceğiz. Patlamanın yaşandığı binanın yakınında bulunan dört binada fazla hasar bulunuyor. Ekiplerimiz tarafından inceleme yapılıyor. Tahliye etiğimiz vatandaşların bir kısmı kendi akrabalarının anında kalacaklar. Geri kalanları ise otellere yerleştireceğiz. Bölgedeki doğalgaz ve elektrik hattı kapatıldı. Şu anda tehlike arz edecek bir durum bulunmuyor. Patlama büyük ve şiddetli. Tesellimiz can kaybının olmaması\" diye konuştu.

AK PARTİ\'Lİ TURAN\'IN AF DEĞERLENDİRMESİ: TOPLUM VİCDANI BİZİM İÇİN ASLA VAZGEÇİLMEZ BİR DEĞERDİR



AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, MHP\'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne (TBMM) sunduğu af teklifi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, top vicdanı konusundaki hassasiyete değinerek, \"AK Parti\'yi 17 yıldan bu yana kıymetli kılan hassas konu toplum vicdanıyla beraber hareket etmesi. AK Parti\'yi en kıymetli kılan iş toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde, komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa, hep beraber yaparız. Ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir\" dedi.

Çanakkale\'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu\'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Lapseki Belediye Başkanı AK Parti\'li Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı AK Parti\'li Sami Yavaş, AK Parti\'li Belediye ve ilçe başkanları ile partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

\'GENÇLERİMİZ HEM SPOR YAPSIN, HEM DE SOSYALLEŞSİN\'

Açılışta konuşan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, bir yıl önce restorasyonuna başlanılan Sosyal Dinlenme Tesisi ile 3 ay önce yapımına başlanılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile ilgili bilgi verdi. Yavaş, \"Gençlerimiz hem yüzebilsin, hem spor yapsın, hem de sosyalleşsin. Bu tesislerin Umurbeyimize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun\" dedi.

\'TOPLUM VİCDANI BİZİM İÇİN ASLA VAZGEÇİLMEZ BİR DEĞERDİR\'

Açılış töreninde, Cumhur İttifakındaki MHP\'nin, TBMM\'ye sunduğu af teklifi konusunda değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, \"Cumhur İttifakındaki bir partimiz af\'la ilgili teklifini verdi. Her teklif kıymetli. Her teklifi çalışacağız. Her teklifi ön yargısız değerlendireceğiz. Heleki ittifakımız olan partilerden gelenleri çok daha hassas değerlendireceğiz. Ama AK Parti\'yi 17 yıldan bu yana kıymetli kılan en hassas konu toplum vicdanıyla beraber hareket etmesi. AK Parti\'yi en kıymetli kılan iş toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde, komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa, hep beraber yaparız. Ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir\" dedi.

Konuşmaların ardından, protokol üyelerince açılış kurdelesi kesilen Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete girdi. Açılışın ardından davetlilere aşure ikramı yapıldı.

Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (4)

BAKAN PAKDEMİRLİ, İZTO’DA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısına katılıp iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Aile olarak 100 yıldır köklerinin İzmirli olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmirli olmaktan gurur duyduğunu belirtti. İzmirlilerin ne yaparsa doğru yapacağını dile getiren Pakdemirli, \"İzmir, rahmetli Turgut Özal’ı milletvekili seçmedi başbakan yaptı. Binali Yıldırım’ı belediye başkanı seçmedi başbakan yaptı, meclis başkanı yaptı. Beni de milletvekili seçmedi bakan yaptıö dedi. Bakan Pakdemirli’nin sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. Türkiye’nin cumhuriyet döneminde elde ettiği önemli kazanımlara dikkat çeken Bakan Pakdemirli, koalisyon hükümetlerinin ülkelerin büyüme ve gelişme çizgisini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Türkiye’nin sıkıntılı bir coğrafyada bulunduğunu belirten Pakdemirli, başkanlık sistemiyle birlikte kararnamelerin hızlı çıktığını dile getirdi. Ankara’nın ağır bürokrasiye sahip olduğunu vurgulayan Pakdemirli, İzmir için hayalleri olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

\"Değerli meclis başkanımız Binali Yıldırım’ın İzmir için ortaya koyduğu 35 projenin bir kısmını bizim evde yazdık. İzmir için neler iyi olur tartıştık. Hepimiz her an İzmir’e katkı sağlamalıyız. Köylü bir bakanım ama teknolojiyle de aram iyi. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı analiz ettiğimizde eski paradigmalarla devam eden ülkelerin gücünün durduğunu görüyorum. Biz bugün ne tarım ne sanayi toplumuyuz. Oysa 2035’de dünyadaki en büyük sektör eğitim, ikinci en büyük şirket ise tarım şirketi olacak. Şehirleşme bugün itibariyle yüzde 55, 2050 itibariyle yükselmiş olacak. Köyden kente göç kaçınılmazken, diğer yandan dünyada 6 trilyon gıda üretimi var. Dünyayı doyuran lider ülke olacak.\"

\'SAHADAN GELEN DUYUMLARA GÖRE HAREKET ETTİK\'

Köyden kente göçün kaçınılmaz hale gelmesine karşın yüzde 50 oranında gıda üretiminin artması gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, bunu teknoloji ve mekanizasyon olmadan başarmanın imkansız olduğunu söyledi. Tarımda 4.0’ın önemine dikkat çeken Pakdemirli, “Bakan olduğumda ‘üreticiyi ve çiftçiyi dinleyeceğiz’ dedim. Bakan olarak bazı kararlar alınıyor ama üreticiye dokunmadığınızda bu alınan kararların etkisi olmaz. Tarımsal girdilerden kimyevi gübrede yüzde 15\'lere varan indirim sağlıyoruz. Primleri 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. Dolar kurları yükseliyor. Sahadan gelen duyumlara göre hareket ettik. Çiftçi belki ekmeyecekti. Hemen karar aldım. Gübre fiyatını bir günde akıntıya kürek çekercesine tersine çevirmeyi başardık\" diye konuştu.

\'SABIRLI OLMALIYIZ\'

Buğday fiyatlarındaki artışı engelleyerek ekmek fiyatlarını sabitlediklerini anlatan Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak tüketiciyi koruyup üreticiyi ezdirmediklerini söyledi. Yakın zamanda buğdayla ilgili bir fiyat artış beklemediklerini belirten Pakdemirli, \"Hayvancılıkta ithalatı bitirmenin yolunu arıyoruz. Sabırlı olmalıyız. Bugün alınan tedbirler 3 yılı kapsıyor. Yapısal sorunları çözmeye çalışıyoruz. Genç bir bakan olarak biraz krediyi hak ediyorum. Türkiye net ithalatçı olmayabilir.Tavuk, balık ve kırmızı etin toplamında ülke ihtiyacından çok daha fazlası var. 2021 yılında neticeleri alacağız. Söz vermiştik yaptık diyeceğizö ifadelerini kullandı. Kanatlı hayvan fiyatları ile ilgili de değerlendirmede bulunan bakan Pakdemirli, “Parça parça fiyat alıyoruz. Burada but fiyatı ayrı, kanat, göğüs eti fiyatı ayrı. Göğüs etinde ekstra artış olmuş . Ama toplamına baktığınızda kanatlı da döviz kuru çok gerisinde ilerleme var. Niye artmış bu göğüs eti. Herkes okula döndü ya. Mangal sezonu bitti kimse şimdi kanat almıyor göğüs eti fırlamış. Cumhurbaşkanlığı bizden rapor istedi biz de dersimize çalışmıştık hemen gönderdik çalışkan öğrenci olarak\" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki günlerde okul gıdasıyla ilgili bir çalışmaları olduğunu belirterek üreticiler için hazırladıkları projeleri anlattı. Tarım Kart Projesi ile üreticinin hemen krediyi kullanacağını ve hasadı beklemeyeceğini ifade eden Pakdemirli, İzmir projeleriyle ilgili şunları söyledi:

\"İzmir için sürprizlerimiz var. Kendi bakanlığımın konularında elimden geleni yaparım. Dikili ve Menderes’te organize sanayi bölgeleri için arsalar bulundu. Tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri kuracağız. Tarım OSB yatırımcıları için yüzde 3 faizli kredi imkanı var. Karabağlar’dan taşınacak mobilyacılar için orman arazilerini, kamu yararına kullanılması şartıyla, seve seve veririz. Su ürünleri OSB için çalışıyoruz. Balıkçılıkta 2023 hedefimiz olan 1 milyar dolar ihracat hedefini yakaladık. Katma değerin tarıma dayalı sanayide olduğunu biliyoruz. Döviz kurlarındaki hareketlilik ile ilgili değerlendirme yapan Pakdemirli, Suriye’de yaşanan gelişmelerin bölgeyi etkilediğini belirterek, \"Egemen güçlere karşı bizim de bölgede haklarımız var. Türkiye son 16 yılın son 5 yılında istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Dövizdeki hareketliliğe karşı güçlü durmanın zor olduğunu biliyorum. İş insanları olarak sorunlarınız var. Neler yaşadığınızı biliyorum. Ama bir miktar dişimizi sıkalım. Bu olayların üstesinden gelinecek. Ülke istikrara kavuşacak. Kendi yağımızda kavrulacağız\" diye konuştu.

İZMİR’DEKİ OSB PROJELERİ

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise meclis toplantısında yaptığı konuşmada İzmir’i daha ileri taşımak için çalıştıklarını belirterek, \"Yıllık tarımsal üretim değeri 15 milyar TL’nin üzerinde olan, 3 büyük tarım havzasında teknolojiyi etkin kullanan, organik tarımın öncüsü ve kırsal kalkınmanın anahtarı olan kooperatifleşmede usta olan İzmir’i daha da ileri taşımalıyız.Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birliklerinin ortak hayali, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi, aynı zamanda bu kurumların güç birliğini simgeler hale geldi. Şu anda yer seçimi ve müteşebbis heyet kurma ile ilgili ön çalışmalarımızı hızla yapıyoruz. Dikili Jeotermal Kaynaklı Seracılık, Menderes Seracılık (Süs Bitkileri), Tire Süt Sığırcılığı alanında Tarım OSB kurma konusunda ön mutabakata vardık\" dedi.

TİM verilerine göre İzmir’in Ağustos ayı ihracatının 757 milyon dolar olduğunu ifade eden Başkan Özgener, aynı ayda 47.7 milyar TL vergi tahakkuku gerçekleştirerek ülke vergi gelirlerinin yüzde 12’sini İzmir’in karşıladığını belirtti. Yılın ilk 8 ayında İzmir’de 4 bin 786 firmanın kurulduğunu, bin 135 firmanın kapandığını ifade eden Özgener, şöyle konuştu:

\"Çiçeği burnunda bir heyecanımız da bir diğer OSB projesi, Mobilya OSB kurulması. Mobilya OSB için yer tespitini tamamladık. Burada da müteşebbis heyet oluşturma çalışmaları içindeyiz. Karabağlar’a sıkışıp kalmış olan mobilya sektörü rahat bir nefes alacak. Bu projenin ardından diğer sektörlerde kuracağımız Atölye Kentler Projesi için kolları sıvayacağız. Her fırsatta bir liman kenti olan İzmir’in lojistik avantajlarından bahsediyoruz ancak potansiyel çok daha yüksek. Bu nedenle hem denize, hem limana yapılan yatırımlar hayati önemde. Bugün de İzmir Körfezi’nin ve Alsancak Limanı’nın yaklaşım kanalının açılması, kuzeyde sirkülasyon kanalının açılması ve liman rehabilitasyonu gibi çok önemli ihtiyaçları söz konusu. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında 2011’de imzalanan ve 2016’da ÇED Raporu onaylanan protokol uygulanmaya başlandı. 10 adet treyler çekici ve 2 vinç almak için çalışmalar olduğunu biliyoruz.\"

KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ’NE DESTEK

İzmir Körfez Geçişi Projesi’nin başlatıldığını, 2013-2017 yılları arasında etüd proje ve fizibilite çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyen Özgener, \"2017 yılı Mart ayında nihai ÇED Raporu verildi, ardından yine bir kamu yatırımına dava açıldı ve yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Projenin eksikleri olabilir tamamlanır, ancak her bir altyapı ve üstyapı yatırımını istemiyoruz diyerek, dava ederek bir yere varılamaz. Bunlar uzun soluklu projeler, gerçekleşmesi uzun yıllar alıyor. Bu projeler ihtiyaç ortaya çıktığında değil gelecekteki ihtiyaçlara ilişkin öngörü ile yapılır. Biz Oda olarak İzmir Körfez Geçişi Projesinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu da Kültür ve Turizm Bakanı ile yaptığımız toplantıda yapılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bakanlığımız mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmaları mutlaka yapacaktır, biz de kendilerine her aşamada destek olacağımızı belirtmek istiyoruz\" diye konuştu.

OKULUN ÖNÜNE 3 BOYUTLU YAYA GEÇİDİ

DENİZLİ\'de Pamukkale Belediyesi, araçl trafiğinin yoğun olduğu bir ortaokulun arkasındaki yola, 3 boyutlu yaya geçidi yaptı. Okulun bulunduğu yola gelen sürücüler, 3 boyutlu yaya geçidi görünce yavaşlamak zorunda kalıyor. Bu durumdan ençok, özellikle öğrenciler mutlu oldu.

Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi\'nde bulunan Hacı İbrahim Cin Ortaokulu\'nda öğrenim gören öğrenciler için, okulun arkasındaki 1891/2 Sokak\'a, Pamukkale Belediyesi tarafından 3 boyutlu geçit yapıldı. Araçların yoğun olarak kullandığı sokaktan öğrencilerin de okul giriş- çıkışlarında güvenli olarak karşıya geçebilmeleri için yapılan yolda, 3 boyutlu geçit araç sürücülerinin dikkatini çekiyor ve yavaşlamak zorunda kalıyor. Yolda kasis var görünümünü sağlayan 3 boyutlu geçitten öğrencilerde böylelikle güvenli şekilde karşıya geçebiliyor. Pamukkale Belediyesi\'nin diğer okul önlerinde de uygulamanın benzerlerini yapacağı öğrenildi.

Okulda 5 sınıf öğrencisi Arda Karaçay, daha önce yolda karşıya geçerken korktukları ancak 3 boyutlu yaya geçidinin yapılmasının ardından güvenli şekilde geçtiklerini söyledi. Aynı okulda 6. Sınıf öğrencisi olan Meryem Güler, geçidin sürücülerin dikkatini çektiğini ve durmak zorunda kaldıklarını, kaza endişesi duymadan karşıya geçtiklerini söyledi.

