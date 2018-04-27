DHA YURT BÜLTENİ-19

Kayalıklara sürüklenen yaralı, TSK\'ya ait helikopterle kurtarıldı

MALATYA\'nın Doğanşehir İlçesi\'nde dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanarak yaralanan kişi, helikopterle kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi dağlık bölgede dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlandı. Sarp ve kayalık bölgveye karadan ulaşmanın uzun zaman alacağı göz önünde bulundurularak, olay yerine Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı helikopter sevk edildi. Askerler tarafından yaralı kurtarılan kişi, helikoptere taşındı. Hastaneye ulaştırılan ve tedavisine başlanan yaralının kurtarılma anı helikopter kamerası tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Görevlinin helikopterden yaralının yanına inişi

- Görevlinin yaralıya müdahalesi

- Yaralının sedyeye konuluşu

- Yaralının sedyeyle helikoptere çekilmesi

Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA

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Siverek\'te çekirge istilası

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy kırsal mahallesinde, mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için tarla başında nöbet tutarak yaklaşan çekirge sürülerinin yönünü değiştiriyor. Bir haftadır çekirge sürüleri ile mücadele ettiklerini belirten mahalle sakinlerinden Remzi Arpacık, \"Yıllardır bu mahallede yaşıyoruz ancak ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Binlerce çekirge ekinlerimize doğru geliyor, bunların yönünü değiştirmek için mahalle sakinleri olarak tarla başında gün boyu nöbet tutuyoruz. Ancak bir türlü gitmiyorlar o kadar çoklar ki her yerden çıkıyorlar. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz\" dedi.

Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de mahallede inceleme yapıldığını ve gerekli ilaçlamanın yapılacağını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çekirgler

- Mahalle sakinlerinin mücadelesi

- Ekinden uzaklaştırılan çekirgeler

- Çekirge sürüleri

- Gençlerin konuşmaları

- Ekili tarlalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)

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Anaokulu öğrencileri yemekten zehirlendi

DENİZLİ\'nin Çivril ilçesindeki, Çivril Eğitim Gönüllüleri Vakfı (ÇEVAK) Anaokulu\'nda (ÇEVAK) dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerin 70\'i ile 2 öğretmen zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme belirtisine rastlanan 32 öğrenci ile 2 öğretmen tedaviye alındı. Diğer 38 öğrenci ile okulun hastaneye başvurmayan 10 öğrencisi de tedbir amacıyla çağrılarak müşahede altına alındı.

80 öğrencisi bulunan ÇEVAK Anaokulu\'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, dün kermes düzenlendi. Kermes için öğrenci velileri de okula gelir sağlamak için evlerinde yaptıkları ürünleri satılması için okula getirdi. Velilerden bazıları da kermeste satılması için tavuklu pilav getirdi. Ancak, tavuklu pilavı kermeste satılmayan kalanı iddiaya göre bugün öğleyin öğrencilere dağıtıldı. Okul çıkışında evlerine giden öğrencilerde ishal, kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ortaya çıktı. 70 öğrenci aileleri tarafından Çivril Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Hastaneye getirilen öğrencilerden 32\'sinde zehirlenme bulgularına rastlanarak serum tedavisi yapıldı. 38 öğrenci ise doktorlar tarafından tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı. Okulun diğer 10 öğrencisi de tedbir amacıyla hastaneye çağrıldı. Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Çivril İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yemekten numune alınarak soruşturma kapsamında analiz için laboratuvara gönderildi. Çocuklarla birlikte yemekten yiyen 2 öğretmen de kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anne ve babaların çocuklarını hastaneye getirmesinden

-Hastane dışından görüntü

-Anaokulundan dış görüntü

Haber-Kamera:Tunay YAZICI / ÇİVRİL (Denizli), (DHA)

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Hizan’da 1 PKK\'lı terörist ölü ele geçirildi

BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda 1 terörist ölü ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Hizan kırsalına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arama tarama çalışmaları sırasında PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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