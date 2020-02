DHA YURT BÜLTENİ-19

Bartın Irmağı 6 metre yükseldi, yollar su altında kaldı

BARTIN\'da, yağmur ve eriyen kar sularının etkisiyle kentin içinden geçen ırmak, yaklaşık 6 metre yükselerek taşma noktasına geldi. Bazı köylere giden yollar ırmağın yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bartın Valiliği belediye hapörlerinden yağışların yarın da devam edeceği ve vatandaşların önlem almaları konusunda uyarı anonsları yaptı.

Kentte, 24 saatte etkili olan sağanak, sel riskine yol açtı. Metrekareye 24 saatte günde 180 kilogram yağış düşerken, eriyen kar sularının da etkisiyle kentin içinden geçip, Karadeniz\'e dökülen Bartın Irmağı yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Yalı ve Kemerköprü mevkilerindeki çay bahçeleri ile piknik alanlarının bir kısmı, sular altında kaldı. Çağlayan mevkiindeki piknik alanı ise sular altında kalırken, yol belediye ekipleri tarafından şerit çekilerek, trafiğe kapatıldı.

KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Kente etkili olan sağanak nedeniyle Arıt deresinin taşması sonucu, Tabanözü Köprüsü ve Alibaş Köprüsü su altında kaldı.Bartın-Karabük karayolunun Potbaşı mevkisindeki Kocaçay Çayı\'nın su seviyesinin yükselmesinden dolayı Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşımı sağlayan köprü trafiğe kapatıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yağmur ve eriyen kar suları nedeniyle Bartın Irmağı\'nın yaklaşık 6 metre yükseldiğini söyledi. Başkan Akın, “Kentimizde yaklaşık 1 haftadır ara ara yağan yağmurlar ırmağın yükselmesine neden oldu. Irmağın denize açılan bölümünde şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. Sel suları, rahat rahat denize ulaşabiliyor. Biz belediye olarak teyakkuz halindeyiz. Bütün ekiplerimizi hazır bekletiyoruz. bölgemize oldukça fazla yağış düştü. Ancak tamamlanan kirazlı köprü barajı sayesinde suyun tutulması sağlanıyor ve taşkın korumada büyük rol oynuyor. Yağış devam ediyor. Şu an bizde gelişmeleri takip ediyoruz.ödedi.

VALİLİKTEN UYARI ANONSU

Bartın Valiliği tarafından belediye hoparlöründen akşam saatlerinde yapılan anonsla, Meterorolojik yetkilerden alınan bilgiye göre yağışın sabah saatlerine kadar devam edeceği, ırmaktaki su seviyesinin yüksel olması sebebiyle ırmak kenarında oturan vatandaşların tedbirl olmaları duyurulur denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Potbaşı köprüsü

-Yükselen ırmak görüntüsü

-Kapanan köprüler

-Vatandaşlardan detay

-Çay bahçelerinden detay

-Bartın ırmağı detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA

===========================

RACO KIRSALINDAKİ CEZAEVİ KONTROL ALTINDA

Afrin\'e bağlı Raco beldesi kırsalında bulunan cezaevi ile Ma\'rata köyü, TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından ele geçirilip, kontrol altına alındı.

HABER: Suriye (DHA)

=======================================================

MOTOSİKLETLİ SALDIRGAN GENÇ KIZI AYAĞINDAN VURDU

SAMSUN\'da yolda yürüyen Gülcan Sağlam (21), motosikletteki kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Canik ilçesinde bulunan 200 Evler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre bir arkadaşının evinden çıkan Gülcan Sağlam, yolda yürüdğü sırada plakası tespit edilemeyen bir motosikletten açılan ateşle sağ ayağından yaralandı. Gülcan Sağlam, yoldan geçmekte olan bir kişi tarafından Gazi Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hayati tehlikesi olmayan Gülcan Sağlam\'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü - Cep telefonu-

------------------------

-Yaralı kadından detay

-Ambulanstan detay

-Hastaneden detay

(Süre: 01.10 dk) - (Boyut: 131 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

========================================================

\'115 HAMİLE ÇOCUK\' SKANDALINI ORTAYA ÇIKARAN İCLAL NERGİZ\'E \'YILIN MEMURU\' ÖDÜLÜ (2)- YENİDEN

İSTANBUL Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki 115 çocuğun hamile kaldığı, bu olayın gizlendiği, valiliğin de soruşturma izni vermediği skandalını ortaya çıkaran sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz\'e, kültür- sanat dergisi tarafından Batman\'da \'yılın memuru\' ödülü verildi.

Kültür- sanat dergisi tarafından bu yıl kadına şiddetle mücadele, kız çocuklarının okullaşmasını destekleme ve toplumsal dayanışma konularında ödüller verdi. Baş editörlüğünü sosyolog Yusuf Arslan\'ın yaptığı ve her ay \'nöbetçi editörlük\' sistemiyle bir ilden çıkarılan dergi tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki \'115 hamile çocuk\' skandalını ortaya çıkaran sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz\'e \'yılın memuru\' ödülü verildi. Nergiz, Batman\'daki törene katılamazken, plaketi kargo ile gönderildi.

Sosyolog Arslan, İclal Nergiz\'e olayın üzerine cesurca gittiği için ödül verdiklerini belirterek, \"Kendisini \'yılın memuru\' seçtik. İclal Hanım gibi bu konuların üzerine cesurca giden ve bu konularla mücadele eden kişi ve kurumlara ihtiyacımız vardır\" dedi.

Haber: Ferit ASLAN/BATMAN, (DHA)

============================================================

Bitlis\'te mayına basan güvenlik korucusu şehit oldu (EK)

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI\'NDA TÖREN

Bitlis\'in Yukarı Ölek köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Sedat Aktaş (45) için Bitlis İl Jandarma Komutanlığı\'nda tören düzenlendi.

Törene Bitlis vali yardımcıları Tolga Polat ile Murat Kütük, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve Bitlisliler katıldı. Şehit korucunun Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehit korucu Aktaş\'ın öz geçmişi okunduktan sonra dualar edildi. Törene katılan şehit Aktaş\'ın yakınlarını, komutanlar teselli etti.

Şehit güvenlik korucusu Sedat Aktaş\'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Yukarı Ölek köyüne uğurlandı.

Haber: Bitlis (DHA)

=======================================

8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde kadın jandarmalar nefes kesti

BURSA İl Jandarma Komutanlığı\'nın düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'ne özel etkinlikte kadın jandarmalar gösterileriyle nefes kesti. Aksiyon dolu sahnelerin ardından asker kıyafetiyle sahneye çıkan Nilüfer Kadın Korosu da katılımcılara Türk askerleri için yazdıkları özel şarkıyla başlayan bir konser verdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve çok sayıda jandarma personeli katıldı. Etkinlikte kadın jandarmalar silahlı rehin alınmadan kurtulma, sopa ile yapılan saldırıdan kurtulma ve yakın dövüş gösterilerinin ardından çelik halat üzerinde yürüyüp halatlara tutunarak yüksekten atladılar. Gösterilerinin bütününde operasyonlarından kesitler canlandıran kadın jandarmaların nefes kesen şovlarının ardından sahneyi Nilüfer Kadın Korosu aldı. Sahne kostümleri kamuflajlı Türk askeri üniforması olan kadın korosu Türk askerleri için yazdıkları özel şarkıyla başlayan bir konser verdi. Konser öncesinde açıklamalar yapan Koro Şefi Aysel Gürel, \"Türk kadını isterse her şeyi yapabilir\" dedi. Gürel, \"Yüreğimiz, gönüllerimiz şu an bizim can güvenliğimiz için Afrin\'de bulunan askerlerimizle ve biz dualarımızla onlarla birlikteyiz\" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu da \"Kadının yok sayıldığı bir toplumu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek asla mümkün değildir. Çünkü kadın toplumun içinde ise o toplum medeniyettir, üretkendir. Kurtuluş Savaşı\'nda düşman işgaline karşı ülkesini canını ortaya koyarak koruyan, cepheye cephanelik yetiştiren Kara Fatma\'lar ve Şerife Bacı\'lar kahramanlıklarıyla, cesaret ve fedakarlıklarıyla Türk kadınının adını dünya tarihine altın harflerle yazdırmışlardır\" dedi.

\"TOPLUM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE ETMELİ\"

Kadınlar Günü programında kadına yönelik şiddetin toplumca önlenmesi gerektiğini söyleyen Vali Küçük, yaptığı konuşmada, \"Son yıllarda kadına yönelik şiddet basında sık sık yer alıyor. Bununla ilgili olarak bu yasal düzenlemeler yapıldı. Güvenlik güçlerimiz mücadele ediyor ama bir yere kadar. Çünkü toplumun da bununla mücadele etmesi lazım. Zihniyet dönüşümü lazım. Karısını döven erkek o mahallede gerinerek gezinememelidir. Bunu sadece polisten bekleyemezsiniz. Maço erkek kılığında sokağa çıkamamalı ve yaptığından utanmalılar. Toplum bunu sağlamıyorsa polis bir yere kadar çözüm olur. Yani kadına yönelik şiddette topluma da büyük görev düşüyor\" dedi. Kadının olmadığı bir toplumun da çekilmez olacağını söyleyen Küçük, \"Kadının olmadığı bir dünya nasıl olurdu? Kötü, çekilmez bir yer olurdu. Sadece topluma değil dünyaya değer katan, kıymet katan, anlam katan, güzellik katan kadındır. Bu dünyada kadın yoksa bildiğimiz dünya olmazdı\" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kadın jandarmaların şovları

-Kadın korosundan detaylar

-Koro şefi Aysel Gürel ile röportaj

-Vali Küçük ve İl Jandarma Komutanının açıklamaları

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

==================================

Sokak köpeğini jiletle yaraladılar

ADANA\'da bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından jiletle yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesinde bulunan Adana Adliyesi\'nin arkasında meydana geldi. Adliye arkasında arzuhâlcilik yapan Murat Gür (48), \'Beyaz\' adını verdiği sokak köpeğinin vücudunda kesikler olduğunu fark etti. Gür, hemen Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerini aradı. Gelen ekipler, köpeği özel bir veteriner kliniğine götürdü. Kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından jiletle yaralandığı belirlenen köpek, tedavi edilip, adliye arkasına bırakıldı.

Polis, saldırganları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Yaralı köpeğin yerde yatarken görüntüsü

- Yaralı köpek dolaşırken

- Köpeği besleyen esnafın konuşması

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

===========================

Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, 10 metre deriliğindeki, içinde bir miktar su bulunan kuyuya düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Torbalı\'nın Ormanköy Mahallesi\'nde 10 metre derinliğinde olan ve içinde bir miktar su bulunan su kuyusuna düşen sokak köpeğinin sesini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, 2 metre genişliğindeki su kuyusunda çalışma başlattı. Çalışmaya, mahalle sakinleri de destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların seferber olduğu kurtarma çalışmalarında, yaklaşık 1 saat sonra sokak köpeği kuyudan çıkarıldı. Gece saatlerinde kuyuya düştüğü sanılan, vücut direncinin düştüğü gözlenen köpeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:

- Kuyuya düşen köpeğin kurtarılama çalışmaları ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü

Haber- Kamera: Faruk ÇARK / TORBALI (İzmir), DHA)

============================

İYİ Parti, Çanakkalelilerle dertleşti



İYİ Parti Genel Merkezi Mahalli İdareler Başkanlığı sorumluluğunda başlatılan \'Anlat Hemşehrim Dertleşelim\' projesi kapsamında, Çanakkale\'de vatandaşlar ile buluşma gerçekleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in öncülüğünde, Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu sorumluluğunda başlatılan \'Anlat Hemşerim Dertleşelim\' projesi Çanakkale\'de vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı\'nda, İYİ Parti\'nin \'Anlat Hemşehrim Dinleyelim\' otobüsü önünde kurulan çadırlarda vatandaşların dertlerini dinleyen İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı ile Merkez İlçe Başkanlığı tarafından partiye üye kayıtları da yapıldı.

\'Anlat Hemşehrim Dertleşelim\' projesi ile ilgili bilgi veren İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı İrfan Dehmen, \"Projemiz kapsamında 81 ilde halkın sorunları dinlenecek. Bunlar il il rapor edilerek Genel Merkezimize sunulacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Çanakkale\'mizde bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Halkımızın dertlerini dinlemeye, derman olmaya geldik\" dedi.

İl Başkanı Dehmen, \'Anlat Hemşehrim Dertleşelim\' projesi kapsamında gün boyunca vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (HD)

-İYİ Parti otobüsünden genel ve detay görüntü.

-İYİ Parti üyelerinin vatandaşların dertlerini dinlemesinden görüntü.

-İYİ Partiye üye kayıtlarından görüntü.

-İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

============================

Eniştesini öldürdükten sonra intihar etti

SİİRT\'in Kurtalan ilçesinde, zihinsel engelli olduğu iddia edilen Kerem Ceylan, internet kafede tartıştığı eniştesi Çetin Aslan\'ı tabanca ile ateş edip öldürdükten sonra aynı yerde intihar ederek yaşamına son verdi.

Kurtalan ilçesinde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Kerem Ceylan, 2 yıl önce ölen ablasının kocası Çetin Aslan ile yaptığı telefon görüşmesinde tartıştıktan sonra öfkeli bir şekilde eniştesinin işlettiği internet kafeye gitti. Burada da devam eden tartışma sonucu Kerem Ceylan, belindeki tabancayı çekerek eniştesi Çetin Aslan\'a ateş etti. Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, Kerem Ceylan aynı tabanca ile kafasına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanan Ceylan, olay yerine gelen ambulans ile getirildiği Siirt Devlet Hastanesi\'ndeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kerem Ceylan\'ın 2 yıl önce adam yaralama suçundan dolayı tutuklanarak cezaevine girdiği, ancak engelli raporu nedeniyle geçen yıl serbest bırakıldığı öğrenildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-Eniştesini vuran Kerem Ceylan\'ın hastaneye getirilme anı

-Ceylan, ambulanstan indirilirken

-Ceylan\'a sedye üzerinde acil servis ekiplerinin kalp masajı yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

================================

Yozgat\'ta kadın girişimci Merve Akgül 24 yaşında tesis kurdu, 16 kadına istihdam sağladı

YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde oturan 24 yaşındaki Merve Akgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde hizmete açtığı mantar üretme çiftliğinde 16 kadına istihdam sağladı.

Yozgat\'ın Sorgun ilçesinde 24 yaşındaki Merve Akgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Aşağıcumafakılı köyünde hizmete açtığı tam otomasyonlu mantar üretme çiftliğinde 16 kadına istihdam sağladı. Bir milyon 600 bin liraya mal olan tesiste toplam 30 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Akgül, toplam maliyetin bir milyon lirasını hazırladığı proje ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'ndan (TKDK) aldığını, 600 bin lirasını ise kendisinin karşıladığını ifade etti.

\'GÜNDE 600 KİLO MANTAR ÜRETİLECEK\'

Mantar üretimine olan ilgisi nedeniyle TKDK\'nın hibe desteğini duyduğunu belirten Akgül, şunları söyledi:

\"Ben çiftçi çocuğuyum. Babam köyümüzde çiftçilikle uğraşır. Mantar üretimine karşı büyük bir ilgim vardı. Güzel ve modern bir tesis kurmak için önce bir proje hazırlatıp TKDK\'ya sunduk. Projemiz kabul edildi. Uzun süren bir kurulum aşamasının ardından ilk ürünümüzü bugün alacağız ve tesisimizin açılışını yapacağız. Şu anda 16 kadın işçimiz var. İlerleyen zaman içerisinde alacağımız erkek işçilerle bu sayı 30\'a çıkacak. Günde 600 kilo civarında bir mantar üretimi gerçekleştiriyoruz. Pazarlama ve istihdam konusunda sıkıntımız yok. İşçilerimizi genellikle tesisimizin kurulmuş olduğu köyden temin ediyoruz.\"

\'MANTAR TESİSİ 200 BİN TON KAPASİTEYE SAHİP\'

Tesisi ziyaret ederek konuyla ilgili açıklamada bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker de, Yozgat\'ta ilk kez bilgisayarlı tam otomasyon sistemiyle donatılmış bir tesis açıldığını ve yaklaşık 200 ton kapasiteli bu tesisin hizmete girmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Kurulan bu tesiste hangi odadaki hangi bölümün ne kadar ısıya, karbondioksite, neme ihtiyacı var belirleniyor ve buna göre ısı ve nem veriliyor. Birer hafta arayla hazırlanan kompostlarımızda 60\'ar gün mantar üretimi yapılabilecek. Bu da demek oluyor ki, burada sürekli üretim yapılacak. Tesisin diğer bir özelliği ise çoğu tesislerde kullanılamayan küçük parçaların, burada ki kurutma ve paketleme tesislerinde kurutularak otel, motel, lokantalarda satılabilecek olması. Kısacası oldukça modern bir tesis ve burada mantarın en küçük bir parçası bile ekonomiye kazandırılacak.\"

Türker konuşmasının ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tesiste çalışan kadınlara çiçek verdi.

Görüntü Dökümü:

-Tam otomasyonlu tesisden detay görüntüler

-Mantarlardan detay görüntüler

-Mantar hasadından görüntü

- TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker çalışan kadınlara gül vermesi

- Üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Merve Akgül’ün konuşması

-Detay

Haber-Kamera:Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)-