DHA YURT BÜLTENİ-19

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Gebze'de parfüm fabrikası alev alev yandı /EK Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm fabrikası çıkan yangında alev alev yandı

07 Şubat 2018 02:30

Gebze\'de parfüm fabrikası alev alev yandı /EK

Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm fabrikası çıkan yangında alev alev yandı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği ve alevlerin metrelerce yükseldiği yangına 20\'ye yakın itfaiye ekibi müdahale etti. Can kaybı ve yaralanan olmayan yangında ciddi maddi hasar meydana geldi.

Bugün saat 21.15 sıralarında, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nde Parkim isimli parfüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bitişikteki fabrikanın güvenlik görevlisi, alevleri fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca ve İzmit\'te bulunan itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. Yaklaşık 20 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken, zaman zaman yaşanan patlamalar çevrede endişe yarattı. Fabrikanın etrafını saran itfaiye ekipleri yerden ve itfaiye merdivenleri ile yukarıdan su tuttu. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrika yetkilileri mesainin olmadığı bir sırada çıkan yangından yaklaşık olarak 60 milyon TL zararın meydana geldiğini öne sürdürler. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yanan fabrikadan görüntü 
-Alevlerden görüntü 
-Söndürme çalışmaları 
-Genel ve detay 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber:Dinçer AKBİR-Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) 

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PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı: 20 ÖSO\'lu zehirlendi
 
Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK-YPG\'li teröristlerin saldırısında zehirli gazdan etkilenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 7\'si ağır, 20 kişi tedaviye alındı.

Afrin\'in Bülbül beldesine bağlı Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK/YPG\'liler tarafından saldırı düzenlendi. İddiaya göre saldırıda teröristler zehirli gaz kullanıldı. Olayda ÖSO\'nun 20 mensubu zehirli gazdan etkilendi. Bölgedeki sahra hastanesine kaldırılan ÖSO mensupları tedaviye alındı. Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırıda klor gazı kullanıldığını ileri sürdü.

Haber:KİLİS, (DHA)


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Annesinin boğazını sıktığı minik Zeynep\'in beyin ölümü gerçekleşti/EK
ANNE TUTUKLANDI

Adıyaman\'da hastanede ağladığı için kızı Zeynep A.\'nın boynunu sıkıp beyin ölümüne yol açan Zekiye S. ile kadının sevgilisi Nihat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve 5 aylık hamile olduğu belirtilen Zekiye S. tutuklanırken, Nihat Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haber:Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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