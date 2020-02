DHA YURT BÜLTENİ-19

Konya\'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN BABASI, PAZARTESİ GÜNÜ OĞLUNA HAFİF TİCARİ ARAÇ ALACAKMIŞ

Şehit Nurullah Secen\'in babası Sedat Secen, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sedat Secen\'in bugün akşam saatlerinde oğlu için hafif ticari araç alacağı ortaya çıktı. Otogara giderken tesadüfen şehit Nurullah Secen\'nin evinin önünden geçen ve Secen\'in şehit düştüğünü öğrenen galerici Ali Özesen, \"Şehidimizin babası Sedat Secen bugün bizim galeriye geldi. Sedat ağabeyi daha önceden de tanıyorum. Oğlunun Afrin\'de olduğunu ve oğlunun eski otomobilini satıp, daha yeni modelde hafif ticari araç almayı düşündüğünü söyledi. Bir tane hafif ticari aracı beğendi ve pazarlığımızı yapıp anlaştık. Pazartesi günü gelip, aracı alıp, noterden devrini gerçekleştirecekti. Satın aldığı aracı oğlu istemiş almasını. Ben de otogara giderken sokakta kalabalık gördüm. Şehidimizin olduğunu öğrendim. O sırada Sedat ağabey yanındakilerin yardımıyla yürüdüğü görünce şehidimizin oğlu olduğu öğrendim \"dedi.

Ereğli de bir grup genç ise kent merkezinde terör örgütü PYD/PKK\'yı simgeleyen bez parçalarını ateşe verdi.

Haber- Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ (KONYA) (DHA)

Bakan Zeybekci: 1-2 güne roket atma imkanları kalmayacak (2)

BAKAN ZEYBEKCİ, MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ\'NİN TOPLANTI VE SERGİ SALONUNU AÇTI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli\'de Merkezefendi Belediyesi tarafından 12 milyon TL\'ye yaptırılan Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu\'nun açılışı yaptı. Açılışta konuşan Bakan Zeybekci, terörün kaynağını ve terörün çıktığı deliği yıkan kudretli bir Türkiye\'nin olduğunu söyledi.

Sarayköy ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Kapalı Pazar yerini törenle açan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, daha sonra Denizli\'de Merkezefendi Belediyesi\'nin yaptırdığı toplantı ve sergi salonunun açılış törenine katıldı. Bereketler Mahallesi\'nde düzenlenen açılış törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yeni bir belediye olmalarına rağmen ilçeye önemli vizyon projeleri kazandırdıklarını belirterek, \"Tüm anketlerde görülüyor ki Merkezefendi\'de yaşayan vatandaşlarımız, sanki 4 yıldır değil, 50 yıldır Merkezefendi Belediyesi\'nden hizmet alıyorlar. Sosyal, yapısal ve vizyon projeler kategorisinde birçok projeye imza attık. Şunu iddialı bir şekilde söyleyebilirim ki bugün Türkiye\'de 900\'a aşkın ilçe belediyesi arasında en fazla ve en iyi sosyal ve kültürel proje üreten belediye konumundayız. İlçede yaşayan toplam 100 bin insana doğrudan doğruya dokunmuş durumundayız\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, Türkiye\'nin kimseye muhtaç olmadığını belirterek, \"Bir zamanlar namerde muhtaç olan Türkiye, el açan Türkiye, bir zamanlar birilerinin yanında yer alıp da, onların yanında resim göstermek için gayret gösteren Türkiye, bir zamanlar ekonomi bakanı gönderilerek yönetilen Türkiye\'den, artık kendi göbeğini kesen, tüm algı operasyonlarına rağmen, tüm saldırılara rağmen, her şeye rağmen ayakta kalan bir Türkiye var. Dünyaya ekonomi ile ilgili tüm bildiklerinin tam tersine, her şeyi ezberleten öğreten bir Türkiye var. 2017 yılında büyümede rekor kırdık. 2018 yılında da ihracat rekorları kıracağız. Ayrıca terörün kaynağın ve terörün çıktığı deliği, terörün ürediği o pislik yuvasını yıkan kudretli bir Türkiye var\" dedi.

Bakan Zeybekci, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte toplantı ve sergi salonunun açılışını yaptı. Kurdele kesiminin ardından Bakan Zeybekci ve beraberindekiler salonu gezdi. Zeybekci ayrıca binanın üst katında Muhtarlar Derneği için ayrılan odanın da açılışını da yaptı. Merkezefendi Belediyesi tarafından 12 milyon TL\'ye yaptırılan Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu\'nda, 4 bin 700 metrekare kapalı alan olmak üzere 900 kişilik kapasiteli doğu-batı ismi verilen 2 de toplantı salonu bulunuyor.

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Afrin şehidi düğün hazırlığı yapıyordu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül\'ün, Çorum’un Alaca ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Aygül\'e acı haber verildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 26 yaşındaki Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün ana ocağına ateş düştü. Çorum’un Alaca ilçesinde Denizhan Mahallesi’nde oturan şehidin annesi Zeynep Aygül’e acı haber, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkanı Muhammed Esad Eyvaz ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Bir özel şirkette işçi olarak çalışan annesi Zeynep Aygül, oğlunun şehit olduğu haberini almasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Alaca Belediyesi tarafından evin önündeki sokağa taziye çadırı kuruldu. 1.5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit Akgül\'ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, baba Mustafa Aygül’ün Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiği, haberinin ardından Çorum’a doğru yola çıktığı bildirildi.

Taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Muhammed Esad Eyvaz, şehidin yarın memleketine getirilmesini beklediklerini dile getirerek, “Şehidimizi yarın son yolculuğuna uğurlayacağız. Ailesi başta olmak üzere TSK\'mıza ve ilçe halkımızın başı sağ olsunö diye konuştu.

Öte yandan Şehit Aygül\'ün, askerlik görevine başlamadan önce bir özel şirkette reklamcılık işiyle uğraştığı, 3 kardeşi olduğu ve 1.5 yıldır da nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı yaz başlangıcında da dügün yapacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (YENİDEN)

KARABÜK\'ün Yenice ilçesinde kasasında traktör ve orman işçilerinin bulunduğu kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenice İncedere Orman İşletme Şefliği bölgesine bağlı Fındıkaltı mevkiinde meydana geldi. Orman işçilerini ilçe merkezine götüren ve kasasında traktör bulunan Mehmet Aydın yönetimindeki 78 YC 775 plakalı kamyon, ilk belirlemelere göre yolun kenarında yumuşak toprağın kayması sonucu 7 metreden şarampole devrildi. Kazadan yaralı kurtulan işçilerin haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kamyonun kasasında bulunan Sabri Ören (50) ve İdris Demirci (51) olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü ve 11 işçi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük\'teki hastanelere kaldırıldı. Vinç yardımıyla aracın kaldırılmasıyla çıkarılan cenazeler Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK(DHA)

Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül\'ün acı haberi, Bursa\'daki babasına verildi (2)

ŞEHİT BABASINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A, \"VATAN SAĞOLSUN\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda şehit Düşen Halil İbrahim Aygül\'ün babası Mustafa Aygül\'ü arayarak taziyede bulunarak başsağlığı diledi. Telefon görüşmesinde şehit babası Mustafa Aygül, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'Vatan Sağolsun\' dedi. İnegöl Kaymakamı Ali Akça, “Babası İnegöl’de ikamet ediyor. Bizde babasını ziyaret ederek taziyede bulunduk. Şehidimizin annesi Çorum Alaca’da ikamet ediyor. Şehidimiz de Alaca ilçesine defnedilecek. Şehidimizin ailesine sabırlar diliyorum. Vatan sağolsunö dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hepimizin başı sağolsun. Var olma mücadelesi veriliyor. 5 şehitten bir tanesi de İnegöllü. İnegöl şehidine sahip çıktı, her zaman olduğu gibi. Bizde ailemizin bu acılı anında yanında olmak istedik. Şehit haberleri bizi daha çok birbirimize bağlıyor. Allahın izniyle birlik ve beraberliğimiz bozulmayacak. Vatan sağolsunö diye konuştu. Baba Mustafa Aygül ve yakınları cenaze töreni için Çorum\'un Alaca ilçesine yola çıktı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa) (DHA)

Giresunlu uzman çavuş Afrin\'de şehit oldu (2)

ŞEHİDİN EŞİNE DE HABER VERİLDİ

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda Şeyh Horoz bölgesinde isabet alan tankta şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Aktağ\'ın acı haberi, Giresun\'daki baba ocağının ardından, Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki eşine de verildi.

6 yıllık Uzman Çavuş Ufuk Aktağ\'ın şehadet haberi, Kaymakam Ramazan Yıldırım, İslahiye 106\'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Metin Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel tarafından Dervişpaşa Mahallesi\'nde oturan eşi Nuray Aktağ\'a verildi. Acı haberle sinir krizi geçiren Nuray Aktağ\'a hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti.

İslahiye\'den geçici görevle Suriye\'ye gittiği öğrenilen ve 4 yaşında Muhammed Enes isminde oğlu bulunan şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ\'ın cenazesinin memleketi Giresun\'da toprağa verileceği belirtildi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Kamyonette 6 at ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ\'ta polis tarafından durdurulan kamyonette 6 at ele geçirildi. Kayıt dışı olduğu belirlenen atlar, kesim şüphesi üzerine muhafaza altına alınırken, araçta bulunan şüphelilerden birinin Adana\'da at kesimiyle ilgili bir dosyada adının geçtiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'ndaki polis kontrol noktasında bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 6 at ele geçirilirken, atların kayıt dışı olduğu ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan araç sürücüsü ve yanındakinin suç kaydı bulunduğu, atları Kahramanmaraş\'ın bazı köylerinden aldıkları ve Adana\'da satacakları belirlendi. Şüphelilerden birinin ise Adana\'da at kesimiyle ilgili bir dosyada adının geçtiği ortaya çıktı.

Atlar kayıt dışı olması ve kesim şüphesi nedeniyle polis noktasına Onikişubat İlçe Tarım Müdürlüğü\'ne bağlı denetim ekibi ve veteriner hekim çağrıldı. Atlar muhafaza altına alınırken, iki kişi hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Şehit ateşi Muş\'a düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Fırat Karaca\'nın (28), Muş\'taki ailesine acı haber verildi.

Merkez Yeşilyurt Mahallesi\'nde Ziyamet-Alican Karaca çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan 28 yaşındaki Fırat Karaca, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. 7 yıldır uzman onbaşı olarak görev yapan Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca\'nın, Muş\'ta yaşayan babası Alican Karaca\'ya acı haber verildi. Acı haberi, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya verdi. Oğlunun şehit haberini alan baba Alican Karaca ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca\'ya ise, sağlık personelleri eşliğinde acı haber verildi.

Acılı babayı teselli etmeye çalışan Vali Aziz Yıldırım, Afrin operasyonunda askerimizin şehit düştüğünün söyledi. Vali Yıldırım, \"Bu şehitlerimizden bir tanesi de ilimizden olan Fırat kardeşimiz. Allah rahmet eylesin. Hepimiz sabırla beklemek durumundayız. Bu vatan için pek çok şehit verildi. Bundan sonra da gerektiğinde verilecektir. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Bizi hiçbir şekilde kimse yıldıramayacak, yolumuzdan da döndüremeyecekler. Devletimizin almış olduğu karar doğrultusunda da bütün askeri ve siviliyle herkes üzerine düşeni yapmakta. Bundan gurur duyuyoruz. İnşallah terör örgütlerine de bizim sınırlarımızın hemen yanında bir terör örgütü devletinin kurulmasına fırsat vermeyeceğiz. Bunun için de elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Şehitlik pahasına da bunun yapacağız. Şehitlik bizim için önemli bir makamdır, peygamberlerden sonra en önemli bir makamdır. Onun için şehit olmaktan hiçbirimiz korkmuyoruz\" diye konuştu.

Gönüllü askerlik için başvuru sayısının çok fazla olduğunu belirten Vali Yıldırım, \"Bize her gün pek çok başvuru geliyor. \'Biz gönüllü askere gitmek istiyoruz\' diyorlar. Yaşlısıyla, genciyle o kadar çok müracaat geliyor ki, bu bizi gururlandırıyor. Ama bizim yeterince askerimiz var, yeterince araç gerecimiz de var. Onun için bu insanlara, bize gelen dostlarımıza, arkadaşlarımıza, vatanperver arkadaşlarımızın oraya gönderilmesine şu anda ihtiyacımız yok. Allah hepsinden razı olsun. Tekrar hepimizin başı sağ olsun\" diye konuştu.

Şehit babası Alican Karaca, oğlu ile sehait düşmeden birkac saat once telefonla konuştuğunu söyledi. Baba Karaca, saat iki de görüştüğünü oğlunun kendisini 5 dakika sonra arayacağını ancak bir daha aramadığını belitti.

Haber-Kamera: NEJDET ARMAGAN)