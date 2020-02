DHA YURT BÜLTENİ -18

Edremit\'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir\'in Edremit ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatleri itibariyle etkisini artıran lodos fırtınası yaşamı olmusuz etkiledi.Edremit Körfezi\'nde rüzgarın dün akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde estiği Kuzey Ege\'de oluşan lodos fırtınasın, deniz kenarında bulunan işletmeler etkilendi. Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkisini arttıran fırtına nedeniyle yükseklikleri 3 metreyi bulan dalgalar oluşturdu. Sahildeki çay bahçelerinin masa ve sandalyeleri ile bazı büfelerin meşrubatlarının bulunduğu buzdolapları devrildi. Akçay Mahallesi kordonundaki işletmeler teşhir ürünlerini dışarıya çıkaramadı. İşletmeciler, hava muhalefeti dolayısıyla dükkanlarını açamadıklarını belirtti.

Mağaza sahibi Hanife Yurtseven, \"Lodosumuz meşhurdur. Bugün lodos had safhada. Stantları açamıyoruz rüzgardan dolayı. Biz alıştık. Biz Akçay\'ı her haliyle seviyoruz. Böyle oldu mu insanlar sokağa çıkmıyor. Dolayısıyla o da işlere olumsuz yansıyorö diye konuştu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Kuzey Ege\'de rüzgarın güneyli yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına, zaman zaman 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyorö ifadeleri kullanıldı.

Evinde yangın çıkan hasta kadın karşı komşuya sığınıp, kurtuldu

Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde astım, şeker ve tansiyon hastası Memnune Aksoy\'un (65) yalnız oturduğu evde yangın çıktı. Apartman boşluğunu duman kaplaması nedeniyle aşağı inemeyen Memnune Aksoy, karşı komşuya sığındı. Yangının söndürülmesinin ardından dumandan etkilenen kadın hastaneye götürüldü.

Yangın, Pazarcı Mahallesi Gemi Yakası mevkiinde astım, şeker ve tansiyon hastası olduğu belirtilen Memnune Aksoy\'un tek başına oturduğu 3 katlı binanın üst katındaki dairede saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Evin mutfak bölümünden duman geldiğini gören Memnune Aksoy, içeri girdiğinde alev ve duman içinde kaldı. Memnune Aksoy, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak yan dairedeki komşularına sığındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ APARTMANA GİREMEDİ

Kısa sürede alevler büyüyüp tüm mutfağı sararken, apartmanın merdiven boşluğunun dumanla kaplanması nedeniyle Memnune Aksoy ve sığındığı dairedeki komşular aşağı inemedi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başlarken, yoğun duman sebebiyle apartmana giremeyen sağlık ekipleri de yangının söndürülmesini beklemek zorunda kaldı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı evin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA ÇIKARILDI

Sağlık ekipleri alevlerin söndürülmesi sonrası apartmana çıkarak Memnune Aksoy\'a müdahale etti. Dumandan etkilenen Memnune Aksoy, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Memnune Aksoy\'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

\'EVDEN ÇIKARAK KOMŞUYA SIĞINDIM\'

Memnune Aksoy, sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa bindirilirken, \"Bir patırtı, gürültü oldu, yangın olduğunu görünce evden çıkarak karşı komşuya sığındım\" dedi.

Yangının buzdolabının prizindeki kısa devreden kaynaklandığı ihtimali değerlendirilirken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermisi de ele geçirildi

Eskişehir\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra uçaksavar mermisi de ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik olarak 15 ayrı adrese, Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de katıldığı toplam 170 polisle birlikte eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 49 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında; 43,5 gram ecstasy hap, 41,35 gram toz esrar, 24,13 gram skunk maddesi, 16,71 gram kubar esrar, 14,11 gram toz ecstasy, 1,84 gram metamfetamin, 2 adet av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek ve bunlara ait 8 adet kartuş, 5 adet 7,62 mm çapında G-3 piyade tüfeği mermisi ve 1 adet 12,7 mm çapında uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6\'sına \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıslardan 1\'i tutuklanırken 1\'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

O doktorun ifadeleri ortaya çıktı

\"Hocalarıma göstermek için çektim\" dedi serbest kaldı

Polis görüntüleri paylaşılan onlarca kadına ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir\'de meme muayenesi sırasında hastalarının görüntülerini çeken doktor E.B.Ç\'nin ifadesinde, \"Görüntüleri hocalarıma göstermek için çekmiştim\" dediği öğrenildi.

ONLARCA KADINA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde meme muayenesi sırasında bir doktor tarafından çekilen onlarca kadına ait görüntülerin bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanmasının ardından ortaya çıkan skandalla ilgili soruşturma sürüyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından görüntüleri çeken doktor E.B.Ç, gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen doktor, tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan E.B.Ç\'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

E.B.Ç.\'nin ifadesinde görüntüleri çektiğini kabul ettiğini ancak siteye kendisinin yüklemediğini belirttiği öğrenildi. Görüntüleri neden çektiği sorusuna ise E.B.Ç.\'nin, \"Hocalarıma göstermek için çekmiştim\" dediği öğrenildi.

POLİS MUAYENE LİSTESİNDEN KADINLARA ULAŞACAK

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Polisin hastaneden, doktorun muayene ettiği hastalardan görüntüleri yayınlananlara ulaşmak için kayıt listesini de talep edeceği öğrenildi. Doktorun ev, araç ve işyerinde yapılan aramalarda el konulan 3 hardisk ve 2 telefon da incelemeye alınmıştı.

Şarampole düşen otomobil, ağaca çarptı: 3 yaralı

Malatya\'nın Darende ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından buz tutan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole düşüp ağaca çarptı. Ağaç dallarına takılan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Darende\'nin Nadir Mahallesi\'nde meydana geldi. Oğuzhan Yılmaz, yönetimindeki 06 KA 6038 plakalı otomobille ilçe merkezine ilerlerken, kar yağışı sonrasında buz tutan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole düşen araç, Tohma Irmağı kenarında bulunan ağaca çarparak durdu. Ağacın dallarına takılan otomobilin sürücüsü Oğuzhan Yılmaz ile yanında bulunan annesi Senem Yılmaz ve anneannesi Ayşe Karakaş yaralandı.

Çekici yardımıyla yola çıkarılan otomobildeki yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Osman Hulusi Efendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkona tırmanmak isterken düşünce ayağına korkuluk demiri saplandı

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde, anahtarını içeride unuttuğu ikinci kattaki evine balkondon tırmanmak isterken kayıp düşen 35 yaşındaki Fehmi Çeviren\'in ayağına, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı. Ayağındaki demirle hastaneye götürülen Çeviren, tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak 79 numaradaki binada meydana geldi. Anahtarını içeride unutunca evine balkondan girmeye çalışan, evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Fehmi Çeviren, birinci katta oturan akrabalarının balkonundan ikinci kattaki dairesine tırmanmaya çalıştı. Ancak dengesini yitiren Çeviren, evin bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü. Korkuluk demiri, Çeviren\'in ayağına ok gibi saplandı. Acı içindeki Çeviren\'i görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri, ayağı korkuluk demirine saplanan Fehmi Çeviren\'i kurtarmak için çalışma yaptı. Demir kesme makasıyla ayağa saplanan demir, korkuluklardan ayrıldı. Fehmi Çeviren, ağına saplı demirle birlikte, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan operasyonla demir çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Çeviren\'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kadınlar bez çanta ve pazar fileleri üretiyor

Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde, 30 kadın kursiyer tarafından üretilen bez çanta ve pazar fileleri, \'5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye\' projesi kapsamında vatandaşlara dağıtılıyor.

Safranbolu\'nun pilot bölge seçildiği \'Sıfır Atık Projesi\' kapsamında ilçede, bez çanta ve file yapımı için kurs düzenlendi. Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda kadınlar, üzerinde \'Safranbolu Kaymakamlığı\', \'Safranbolu Belediyesi\', \'sıfır atık\' logolarının yer aldığı bez çantaları makinelerde dikerken, fileler de el işiyle yapılıyor. \'5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye\' projesi kapsamında çanta ve pazar fileleri vatandaşlara dağıtılıyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, bez çanta ve file üreten 30 kadın kursiyeri ziyaret ederek, \"Bu örnek olarak gösterilecek bir uygulama oldu. 30 kişiyle çanta ve file üretimine hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Günde 100 bez çanta üretebiliyoruz. Amacımız sadece vatandaşlarımıza bez çanta ve file dağıtmak değil. Biz ücretsiz olarak, her hangi bir talep almadan da dağıtabiliriz. Ancak amacımız vatandaşlarda çevre bilincini naylonla, plastikle mücadele bilincini geliştirmek.\" dedi.

Gazeteciler, temizliğe dikkat için klip çekti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde ‘Daha temiz bir İnegöl’ sloganıyla klip çekti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle farklı kurumlar gazeteciler bu özel gününü kutlarken; İnegöllü basın mensupları farklı bir çalışmaya imza attı. Videoda 10 gazeteci; “İnegöl’ü seviyorum kirletmiyorum. Temiz bir inegöl için ben de varımö, “İnegöl hepimizin kirletmeyelimö “Sokaklar evimiz gibi olmalıö “İnegöl ü seviyorum. Çöpümü zamansız çıkartmıyorumö “Sağlığınız için sigara içmeyin. İçiyorsanız da izmaritini çöp kutusuna atınö “plastik, kağıt ve cam çöp değildir. Geri dönüşüme siz de destek verinö “En güzel temizlik kirletmemektirö sloganları ile İnegöllüleri temiz bir şehir için desteğe davet etti.

Çaycuma\'da kadınlara özel file örme kursu açıldı

Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesinde kent konseyi üyesi kadınlar, poşet kullanımının önüne geçmek amacıyla belediyenin desteğiyle açılan pazar filesi örme kursuna büyük ilgi gösterdi

Çaycuma Kent Konseyi, Çaycuma Belediyesi\'nin desteğiyle plastik torbaların kullanımını azaltmak için plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasının ardından pazar filesi örme kursu açtı. Kursun açılışını, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt gerçekleştirdi. 50 kadının katıldığı kurs, her hafta başka bir mahallede yapılacak. Kursun sonunda tüm katılımcılara \'Çaycuma Çevre Gönüllüsü Sertifikası\' verilecek.

ÇEVRE İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ÇABAYI DESTEKLİYORUZ

Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, plastiğin çevre için bir düşman olduğunu belirterek, \"Plastiğin nasıl büyük bir çevre sorunu yarattığını artık herkes biliyor. Biz öteden beri bu konuda duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Mahallelerde bu doğrultuda birçok çalışma yaptık, özellikle ambalaj atıklarının ayrıştırılarak plastiğin doğaya karışmaması konusunda binlerce Çaycumalı ile yüz yüze görüşerek farkındalık yaratmaya çalıştık. Biz vatandaşa ek yük getirecek bir yolla sorunun çözülmeye çalışılmasını doğru bulmasak da, bu konudaki her türlü çabayı destekliyoruz, katkı sunmak istiyoruz.\" dedi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı\'na FETÖ\'den gözaltı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Ş. (38), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün saat 21.00 sıralarında harekete geçti. Aslen Yalovalı olan Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Murat Ş., Türkmen Mahallesi\'nde ailesiyle yaşadığı lojmanda gözaltına alındı. Murat Ş.\'nin lojmanında yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve bazı dokümanlara da el konuldu. 1 yıldır Kuşadası\'nda görev yapan Murat Ş., soruşturmanın sürdüğü Yalova\'ya gönderildi.

Haber: Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)-