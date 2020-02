DHA YURT BÜLTENİ-18

PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN, MEVLANA MÜZESİNİ ZİYARET ETTİ



PAKİSTAN Başbakanı İmran Han, Konya\'da Mevlana Müzesini ziyaret etti. Han, \"Pakistan\'ın ideolojik babası olan Muhammed İkbal\'in, ideolojik babası Mevlana Celaleddin Rumi\'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi, evimizin adı\" dedi.

Bir dizi ziyaret için Türkiye\'ye gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Konya\'da Mevlana Müzesini ziyaret etti. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ın eşlik ettiği Han, yetkililerden müzedeki eserler hakkında bilgi aldı. Mevlana\'nın mezarı başında dua eden Han, \"Pakistan\'ın ideolojik babası olan Muhammed İkbal\'in, ideolojik babası Mevlana Celaleddin Rumi\'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi, evimizin adı. Kitaplarını okudum. Mevlana, Sufizmin en büyük temsilcisidir\" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Han\'a, Mevlana\'nın eserlerinde Divan-ı Kebir hediye edildi. Han, daha sonra kentten ayrıldı.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN \'EKSİ 15\' DERECEDE \'SAYGI\' NÖBETİ



SARIKAMIŞ Harekatı\'nın 104\'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri, şehitler için eksi 15 derecede temsili nöbet tuttu.

İlçe merkezinde toplanan yaklaşık 500 öğrenci, asker kıyafeti giyen arkadaşlarıyla birlikte Türk bayrakları ve meşalelerle Alisofu Şehitlik Anıtı\'na kadar yaklaşık 2 kilometre yürüdüler. Sarıkamış Şehitliği\'ndeki etkinlik ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Törene Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, askeri erkan, üniversitenin akademik personeli ve öğrenciler katıldı. Şehitler için okunan Kur\'an-ı Kerim\'in ardından, dualar edildi.

\'ALLAH RUHLARINI ŞAD ETSİN, MAKAMLARINI CENNET EYLESİN\'

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, \"Sevinçli ve coşkulu günlerin olduğu gibi böyle kederli ve acılı günler de vardır. Bu mukaddes topraklar için, bu kutlu dava için kendi canlarını karşılık olmaksızın seve seve ve isteyerek feda eden bu vatan evlatlarını rahmetle anıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda şehit oldular. Allah ruhlarını şad etsin, makamlarını cennet eylesin. Sarıkamış İslam aleminin kaderidir, sadece Anadolu insanının değil. Sarıkamış artık İslam ümmetinin kaderi ve kutsal bu mekanıdır. Anadolu’nun her yerinden, diğer coğrafyalardan burada şehit olanlar var. Allah bir daha hem milletimize hem İslam ümmetine böyle acılı ve kederli günler yaşatmasın, tüm şehitlerime Allah\'tan rahmet diliyorum\" dedi.

Konuşmalardan sonra temsili nöbet değişimi yapıldı. Öğrenciler künyelerini sayarak nöbeti değişimi yaptılar ve ay-yıldızlı bayrağımızı öperek birbirlerine teslim ettiler. Öğrenciler daha sonra kar üzerine konulan meşaleler etrafında dondurucu soğuğa aldırmadan nöbetlerine devam edip, kahramanlık türküleri seslendirdiler.

KARDA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLERE KÖYLÜLER TRAKTÖRLERİYLE YARDIM ETTİ



BALIKESİR’in Edremit ilçesinin Kazdağları bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç yollarda kalırken, mahsur kalan sürücücelere çevredeki köylüler traktörleriyle yardım etti.

YOLDA KALANLARA KÖYLÜLER TRAKTÖRLERİYLE YARDIM ETTİ

Balıkesir’in Edremit ilçesi Hanlar mevkii ve Çanakkale\'nin Yenice ilçesi ile Kalkım beldesi arasında yoğun kar ve tipi yüzünden araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar lastikleri ve zincirleri olmayan birçok araç, akşam saatlerinde Kazdağları bölgesinde yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların bazılarına bölgeye yakın köylerden gelen köylüler, traktörleriyle yardım etti. Traktörler yardımıyla otomobiller mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bölgelere çekildi.

Yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına koşan Mustafa Kara, \"Kar çok, yolda kalan arabaları asılıyoruz. Yolda araba dolu. Daha tahmini 15 tane araba varö diye konuştu.

Köylülerden Fethullah Şen ise “Kar yağışını duyduk. Zaten yağdığı zaman hemen çıkarız biz. Arkadaşlarımızda kalmış ileri de, onları kurtarmaya geldik. Bakalım kurtarabilirsek kurtaracağız. Olmadı arabayı bırakıp biz geri döneceğiz. Bulunduğumuz yer Hanlar dediğimiz yere üç kilometre ileride. Az ileri de bir patika var, arkadaşlar orada kalmış. Telefon da çekmiyor. Yola kadar çıkmışlar, şimdi onları kurtarmaya gideceğizö dedi.

İL GENEL MECLİS ÜYESİ YARDIMA GİTTİ

Yoğun kar yağışı ve tipide bazı vatandaşların yardımına da Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Akif Kulaç yetişti. Kulaç “Arkadaş burada kalmış, ikinci zinciri taktık. Bu bölgede insanlar kalır diye bir dolaşmaya geldim. Karayolları da geriden geliyor. İki üç kilometre aşağıda durum normal. Edremit tarafı da normalmişö diye konuştu.

GÜMÜŞHANE\'DE YAMAÇTAN KOPAN KAYALAR 10 KATLI BİNANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

GÜMÜŞHANE kent merkezinde, dağın yamacından kopan kayalar 10 katlı apartmanın üzerine düştü. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken, binada ise hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Oltyanbey Mahallesi\'nde meydana geldi. Müze Evleri Blokları’nın arka cephesinde bulunan dağın yamacından kopan kayalar, büyük bir gürültüyle site içerisinde bulunan 10 katlı binanın üzerine yuvarlandı. Kaya parçaları bazı katlara büyük hasar verirken, bir daireden de içeri girdi. En büyük kaya kütlesi ise binanın yangın merdiven boşluğuna çarparak duvarı yıktı. Olay anında panik yaşayan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik şeridi ile çevrilirken binadakiler tahliye edildi.

\'BİNALARIN YÜZDE 80’İ RİSK ALTINDA\'

Bölgede 2 yıl önce de aynı şekilde bir olayın meydana geldiğini söyleyen İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, bölgenin incelenmesi ve önlem alınması gerektiğini belerterek, \"Oltanbey Mahallesi\'nde çok büyük risk var. Soğuk kış günlerinde aşırı soğuduğunda kayaların arasındaki çatlaklara giren suyun donmasıyla beraber meydana getirdiği hacim artışı kayaları birbirinden ayırdı. Bugün de hava sıcaklığıyla beraber açılan kısmın kapanmasıyla kaya harekete geçti, yuvarlanarak gelip binaya çarptı. Buradaki binaların yüzde 80’i risk altında. Kesinlikle buraların incelenmesi ve önlemler alınması lazım. Bu önlemler ilk yapılaşma anında yapılsaydı, çok daha ekonomik olabilirdi. İnsanların canından daha önemli bir şey yok. Bu önlemlerin ivedilikle alınması lazım. Buraya çok yakın olan bir alt caddede 2 yıl önce yine kaya kopması vakası olmuştu. İstinat duvarını patlatarak apartmanın alt katındaki 4 daireye kayaları doldurmuştu. O zaman da içeride kimse yoktu\" dedi.

\'BU BİZE VERİLEN BİR MESAJ\'

Bölgede önlem alınmaması halinde 3 yıl içerisinde daha büyük riskler ortaya çıkabileceğini belirten Yusuf Oral, \"Bu olay ileride meydana gelebilecek çok daha büyük felaketlerin habercisi. Bu haberi dikkate almamız lazım. Bu bize verilen bir mesaj. Kesinlikle bir an önce önlem alınması lazım. Şuan yeterli jeofizik ve jeolojik inceleme yapılsa eminim birkaç bloğun tahliyesinden bile bahsedilebilir burada. Bazı kısımlar afet alanı ilan edilebilir. Kayalarda derinine çatlaklar var. Bu çatlakların kesiştiği kısımlarda meydana gelen üçgen kısımlar donma kamaları meydana geldiğinde kopacak. Bu aşikar. Bu belki bu yıl belki 3 yıl sonra olacak ama kesinlikle olacak. Havalar daha da soğuduğunda bu riskler daha büyük bir hale gelecek\" diye konuştu.

İzmir\'de holstein cinsi inek dördüz buzağı doğurdu

İZMİR\'in Bergama ilçesinde, Holstein cinsi Nazlı ismindeki ineği eşine az rastlanır bir gebelikle 4 buzağı dünyaya getirdi.

Bergama\'nın kırsal Alhatlı mahallesinde oturan 30 yıllık hayvan üreticisi Bayram Ali Çakır\'in Holstein cinsi Nazlı ismindeki süt ineği, Veteriner hekim Hüseyin Kemer\'in uyguladığı suni tohumlama yöntemiyle hamile kaldı. Hüseyin Kemer gebeliğin son ayında ineğin birden fazla doğum yapacağını belirleyerek ineğin daha dikkatli bir bakıma alınmasını inek sahibi Bayram Ali Çakır\'a iletti.. Bayram Ali Çakır ineğine her gün pekmez ve takviye yem desteği verdi. 02 Ocak 2019 günü ineğin doğum sancıları başlayınca da Veteriner Hekim Hüseyin Kemer\'e haber verdi. Doğumda Nazlı ismindeki inek 3\'ü dişi biri erkek olmak üzere 4 buzağı birden dünyaya getirince, Alhatlı Mahallesi\'nin ve çevre mahallelerde yaşayan üreticilerin ilgisini topladı. 2 gün boyunca çevre mahalle ve Bergama ilçesinde yaşayan hayvan üreticileri 4\'üz buzağı ve Nazlı ineği görmek için Alhatlı Mahallesi\'ne akın etti.

Üretici Bayram Ali Çakır yaptığı açıklamada \"İlk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldım ben hayatım boyunca dördüz doğuran bir inek ne gördüm nede duydum bu ineğimin geçtiğimiz yıl dünyaya getirdiği tek buzağısı doğumdan sonra hayatını kaybetmişti. Bu yıl dünyaya getirdiği 4 buzağı bana yeni yıl hediyesi oldu. Buzağıları şu an biberon ile her gün 20 litre süt vererek besliyorum, buzağılar ile Nazlı ismindeki ineğimi satmayı asla düşünmüyorum. Rabbime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi.

Veteriner Hekim Hüseyin Kemer ise yaptığı açıklamada, \"Doğal yolla kızgınlık göstermeyen Nazlı ismindeki İneğimize Progeston hormonu emdirilmiş İntravaginal araç ile programlı suni tohumlama ile gebe kalması sağlandı.Gebelik takibinin son ayında çoğul gebelik olduğu anlaşılınca inek sahibi Bayram Ali Çakır\'a bilgi verip ineği daha özenli bakmasını sağladım ben dördüz gebelik değil 2 buzağı bekliyordum. İneklerde 4 gebelik dünyada fazla rastlanır bir durum değil. Buzağılar dünyaya gelir gelmez bakımlarını yapıp destek serumlarını verdik şu an gerek Nazlı ineğimiz gerekse buzağılarımızın sağlık durumu gayet iyidir\" şeklinde konuştu.



