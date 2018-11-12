DHA YURT BÜLTENİ-18

KARACASU\'DA KAYIP YAŞLI KADIN İÇİN SEFERBERLİK

AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde kayıp olan 85 yaşındaki Zeliha Altınkurt\'un bulunması için ekipler 3 gündür arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Evi\'nde yaşayan Alzheimer hastası Zeliha Altınkurt, 3 gün önce kayboldu. Kayıp yaşlı kadının bulunması ekipler teyakkuza geçti. AFAD, polis, jandarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 arama köpeği ile vatandaşlar çalışmalara katıldı. Akut Sorumlusu Vahap Ağırtaş\'ın, çalışmalara katılan vatandaşlara, aramalarda ne yapmaları gerektiğini anlattığı görüldü. Ancak geçen zamana rağmen yaşlı kadından bir ses çıkmadı.

Ekiplerle birlikte bugünkü arazi arama çalışmasına katılan Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, \"MOBESE kameralarındaki verilere göre geçen perşembe günü sabah saat 06.00 civarında evden çıkıp, köprüde durduğu ve tekrar eve yöneldiği görülüyor. Arama köpekleri de bizi buraya yönlendirdi. Bu bölgeye ağırlık verdik. Bugün ise kırsal Yazır Mahallesi\'nde görüldüğü ihbarı geldi. Ekiplerimizle bu bölgeyi tarayacağız. Bulana kadar da devam edeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Arama çalışmalarından görüntü

- Akut Sorumlusu Vahap Ağırtaş\'ın vatandaşlanı bilgilendirmesi

- Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)

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SAVUNMA SANAYİ BAŞKANI DEMİR, TEI\'DE TURBOŞAFT MOTORUNU TEST ETTİ

ESKİŞEHİR\'deki TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.\'yi (TEI) ziyaret eden Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, T625 helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun test alanındaki çekirdek motorun testini gerçekleştirdi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, başkan yardımcıları Serdar Demirel ve Celal Sami Tüfekçi ile beraberindeki heyet Eskişehir\'de TEI\'yi ziyaret etti. Demir, TEI\'de Katmanlı İmalat Atölyesi\'nin açılışını yaptı ve T625 helikopterine güç verecek TS1400 Turboşaft motorunun test alanındaki çekirdek motorun testini gerçekleştirdi. Tesisi gezip TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit\'ten bigi alan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Eğer siz dünya ölçeğinde teknolojiyle yarışmak istiyorsanız mesela motor örneğinde ileri teknolojileri katmadan böyle dünyayla rekabet edebilecek, yüksek performanslı motor yapamazsınız. O zaman alt teknolojiler dediğimiz malzeme teknolojileri, imalat yöntem ve teknolojilerine yatırım yapmanız gerekiyor. Savuma Sanayi Başkanlığı olarak bu konuda çeşitli alanlarda desteklerimiz devam ediyor. Mesela tek kristal kanatçık dökümü, katmanlı imalatın çeşitli yöntemleri, yüksek kaliteli hassas alaşımların kompozisyonunun denemesi, yapılması gibi bir dizi malzeme konusunda desteklerimiz devam ederken bunun önemli bir kısmı da TEI ve paydaşları bünyesinde yürüyor.

\'AR-GE YATIRIM DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK\'

Bugün de bu bir dizi projeden önemli bir adım olan yine katmanlı imalatın elektronla yapılması yöntemiyle oluşacak bir teknolojiyi gündeme alıyoruz. Daha önce lazerle teknolojiyi arkadaşlarımız uyguluyorlardı ama ne kadar hassas konularda çalıştığımızı bildiğimiz için bu konuda teknolojiye Ar-Ge yatırım desteğimiz devam edecek. TEI gibi önder kuruluşlarımız ve paydaşlarla beraber bu çalışmaları yapacaklar. Bunlar bizim teknoloji yol haritamızda, savunma sanayi yol haritamızda yapı taşları, temel taşları. Gördüğünüz bina aslında bu temel taşlarından oluşuyor.\"

\'TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ADIM\'

TEI\'de üretilen Turboşaft motor hakkında bilgili veren Demir “ hem T625\'e hem de ATAK\'a motor olacak Turboşaft motorumuz bu. Ama bunu yapmak demek sadece Turboşaft yapmak demek değil. Bunun aktarma sistemlerini, dişli kutusunu değiştirdiğinizde pervaneli uçağı da götürecek bir motor olacak. Önemli bir hususta burada biz aslında motor teknolojilerini de geliştiriyoruz .Bu aslında Türkiye\'nin ilk jet motoru tipi diyelim. TEI için küçük ama Türkiye için büyük bir adım\" dedi.

\'TEI OLARAK CİDDİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ\'

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit de \"bu teknoloji aslında Türkiye\'nin yeni nesil imalat teknolojileri konularındaki yeni bir aşaması diyelim, bu yeteneğin Türkiye\'ye kazandırılması. 3 boyutlu imalat yöntemleri, katmanlı imalat yöntemleri son yıllarda ciddi olarak gündeme geldi ve TEI olarak da biz bu konuda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Şu an açılışını yaptığımız park sistemimiz Türkiye\'de ilk defa elektron ışınıyla 3 boyutlu, katmanlı olarak parça üretebilecek bir sistemin devreye alınışına şahit oluyorsunuz. Bu sistemin önemi nedir? Daha önceki kullandığımız sistemler lazerle, parça parça imal ediyorduk parçayı. Bu elektron ışınıyla daha hassas yapıyor. Özellikle havacılıkta kullanılan titanyum gibi parçalar ısıyı düzgün kontrol etmezseniz imalat sırasında alev alıp, yanabiliyor. Titanyum, magnezyum bu konuda meşhurdur zaten. Yeni devreye aldığımız bu sistem ısıyı çok dikkatli kontrol ederek, titanyum parçaları da katmanlı imalatla imal etme yeteneğini bize kazandırıyor. Bu teknolojiyi kullanarak, General Elektrik, yeni nesil motorlarda motorun arkasındaki güç tribününün kanatlarını çok hafif bir malzemeden bu yöntemi kullanarak imal etme çalışmaları yapıyor. Tabi bunu bizimle paylaşmıyor, kimseyle paylaşmıyor. Aynı teknolojiyi biz kendimiz bu sistemle burada geliştirmek için burada çalışmalara başladık. Bu teknoloji geliştirme çalışmalarının en önemli dönüm noktası. İnşallah bu sistemle beraber Türkiye\'de yaptığımız milli motorların titanyum kanatlarını da gerçekleştirmiş, başarmış olacağız\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Katmanlı İmalat Atölyesi\'nden,

-Kurdele kesilirken,

-Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir\'in konuşması,

-TS1400 Turboşaft motorunun görüntüsü,

-İsmail Demir\'in motoru çalıştırırken çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

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KOZAN KALESİ\'NE ÇIKARKEN MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

ADANA\'nın Kozan ilçesindeki Kozan Kalesi\'ne çıkarken mahsur kalan Nihat Tok ile Semih Küçükişsiz, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kozan Kalesi\'ne tırmanan 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarını saat 15.00 sıralarında alan, Adana Büyükşehir Belediye İtfaiyesi bünyesinde faaliyet gösteren CANKUR ekipleri, harekete geçti. Yaklaşık 400 metre rakımlı kalenin zirvesine 15 metre kala mahsur kalan Nihat Tok ile Semih Küçükişsiz, CANKUR ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Aşağı indirilen Tok ve Küçükişsiz, ambulansa alındıktan bir süre sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kalede mahsur kalan 2 kişinin drone görüntüsü

- Kurtarma çalışmasından drone görüntüleri

- Kalenin genel drone görüntüsü

- Aktüel görüntü

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Haber:Ali GÖKDAL-Kamera: KOZAN (Adana), (DHA)

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KAYSERİ\'DE 31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



İŞ vaadiyle insan kaçakçılarına kişi başı 500 dolar ödeyerek İran üzerinden Türkiye\'ye getirilen 31 kaçak göçmen Kayseri\'de yakalandı. Gözaltına alınan kaçak göçmenlerden birinin çantasında ise 4 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yabancılar Büro Amirliği ekipleri Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamasında durdurulan 2 minibüs içinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 31 kişiyi yakaladı. Yaşı 18\'den küçük olan kaçak göçmenlerden birinin çantasından ise 4 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.

Kaçak göçmelerin insan kaçakçılarına kişi başı 500 dolar ödedikleri ifade edildi. Parmak izleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kaçak göçmenler işlemlerin ardından İl Göç idaresine bağlı geri gönderme merkezine teslim edilecek.

ÇOCUK BÜROYA TESLİM EDİLECEK

Çantasından 4 kilo afyon sakızı çıkan ismi açıklanmayan 18 yaşından küçük Afganlı erkek göçmenin Çocuk Büro Amirliği\'ne teslim edileceği, soruşturmayı ise Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele biriminin yürüteceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaçak göçmenlerin emniyetten çıkarılışı

- Polis minibüsüne bindirilmesi

- Diğer genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA)

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TURGUTLU\'DA SİVİL TRAFİK POLİSLERİNDEN HALK OTOBÜSLERİNDE DENETİM

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde halk otobüslerine vatandaş gibi binen sivil trafik görevlileri, kural ihlallerini tespit etti. Ayrıca sürücü ve yolcuları bilgilendirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlattığı sivil trafik denetimi, Turgutlu\'da da yapıldı. Halk otobüsüne yolcu olarak binen sivil polis memuru, vatandaşların can ve mal güvenliği için sürücünün trafik ihlali yapıp yapmadığını kontrol etti. Resmi ekiplerin güzargahta aldığı önlem sonrası, sivil polis memurunun içinde bulunduğu otobüsler durduruldu. Araçta kendini tanıtan sivil trafik polisi, yolculara uygulama hakkında bilgi aktardı. Polis memuru, otobüste bulunma sebebinin sürücü ve yolcular tarafından kurallara uyulup uyulmadığının tespit edilmesi olduğunu söyledi. Bu denetimde, otobüs sürücüsünün trafik kuralı ihlaline rastlanmadığı belirtilirken, yolcular uygulamayı çok beğendiğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sivil trafik polisinin kendini tanıtması ve yolcuları bilgilendirmesi

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

