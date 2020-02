DHA YURT BÜLTENİ-18

Salihli\'ye şehit ateşi düştü

ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, şehit düştü. Acı haber şehit Kozak\'ın memleketi Manisa\'nın Salihli ilçesinde üzüntü yarattı.

Şırnak\'ın Bestler Dereler Bölgesi Sori Tepe Mevkii\'nde mayın ve EYP tespit ile imhasında görev alan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, bugün PKK\'lı teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Dört yıl önce göreve başladığı belirtilen evli Kozak\'ın şehadet haberi, memleketi Manisa\'nın Salihli ilçesinde yaşayan babası Hasan Kozak ile annesi Gülşen Kozak çiftine, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Şehadet haberini veren Sahilli Belediye Başkanı MHP\'li Zeki Kayda, Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe, şehit ailesinin acısını paylaştı.Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

Ümit Özdağ: 16 Nisan Referandumu\'nu 24 Haziran’da temizleyeceğiz



MERSİN’in Anamur ilçesinde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Türkiye’nin 16 Nisan’da küçük bir referandum yaşadığını dile getirerek, 24 Haziran\'da bunu temizleyeceklerini söyledi.

Partisinin ‘Tamam mı devam mı?’ adlı konferansına konuşmacı olarak katılmak için Anamur ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ’ı İlçe Başkanı Erdal Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ile Belediye Başkanı Mehmet Türe ve belediye meclis üyeleri ve partililer karşıladı.

Burada partililerine seslenen Özdağ, \"Referandum öncesinde de Anamur’a gelmiştim. Anamur hem partimiz, hem de demokrasi adına önemli bir ilçemizdir. Türkiye 16 Nisan’da küçük bir referandum yaşadı, 24 Haziran’da bunu temizleyeceğiz\" dedi.

Türk halkının desteği ile önüne konulan engeli aşa aşa bu güne kadar geldiklerini belirten Özdağ, “İYİ Parti Mersin’de birinci parti olacak. Anamur\'da da bir rekor kıracağız inşallah. İYİ Parti’nin önüne konulmak istenen her türlü tuzağa adım adım aşa aşa her ileriye doğru attığımız adımda, seçmenin desteğini daha fazla arkamıza alarak, ilerliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, büyük bir özgüvenle bu noktaya geldik ve Türk halkının desteği de her geçen gün kendisini ortaya koyuyor. En son bunu Cumhurbaşkanı adaylığı için imza atma sürecinde yaşadık. Seçmeni, Türk halkını, imza verenlerin terörist örgütle ilişkili olabileceğine dair tehdit etmelerine rağmen gereken 100 bin imzayı 6 saat içerisinde ulaştı. Sayın Akşener, \'Bu verilmiş en güzel birinci cevaptı\' dedi. Verilecek en güzel ikinci cevabı da seçim akşamı sandıklar açıldığında, bütün dünya görecek\" diye konuştu.

Özdağ konuşmasının ardından İlçe Başkanı Bulut, Belediye Başkanı Türe ve beraberindekilerle belediye başkanlık makamına geçti. Başkan Türe burada Özdağ ve misafirlerine muz ve çilek ikram etti.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

Eski emniyet müdürünü, hafıza kartı ele verdi (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dinçer AKBİR / Kocaeli (DHA)

Sarıgöl\'de gerçek gibi tatbikat

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı\'nda, temsili trafik kazasında, senaryo gereği araçta sıkışan bir kişi kurtarılırken, yarlanan bir motosikletliye ise olay yerinde ilk müdahalede bulunuldu. Bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olup, bitenin senaryodan ibaret olduğunu öğrenince rahat nefes aldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Trafik Haftası\'na dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları senaryoyu Kent Meydanı\'nda hayata geçirdi. Sarıgöl İtfaiye Amirliği, 112 Acil Servis personeli ve polislerin katılımıyla gerçekleştirilen mizansende, senaryo gereği bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı ihbarını alan ekipler, sirenler eşliğinde olay yerine geldi. Bu sırada siren seslerini duyan vatandaşlar meydanda toplandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kişi için hidrolik makas yardımıyla kurtarma çalışması yaparken, yerde yatan yaralı motosikletliye de 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalede bulundu. Bazı vatandaşlar hazırlanan mizanseni gerçek sandı. Olayın tamamen bir senaryodan ibaret olduğunu öğrenen vatandaşlar derin bir nefes alarak, tatbikatı sonuna kadar ilgiyle izledi. Tatbikat sonunda trafik polisleri, olası bir kazada zamanın ne kadar önemli olduğunu vatandaşlara uygulamalı olarak anlattı. Kazazedeyi kurtarmak için görevlilerin anında müdahale ettikleri ve zamanla yarıştıkları vurgulandı.

Tatbikat sonunda Sarıgöl Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, alanı dolduranlara dondurma, pamuk şeker ikram ederken, çocuklara balon dağıtılıp, yüzlerine boyama yapıldı.

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

Ramazan öncesi Et Süt Kurumu’nda ucuz et kuyruğu

YOZGAT’ta, Ramazan hazırlıklarının başlamasıyla birlikte, vatandaşlar Et ve Süt Kurumu perakende satış şubesinden, kilogramı 31 liraya dana kuşbaşı et ve 28 lira 75 kuruştan kıyma alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Et fiyatlarının aşırı yükselmesinin önüne geçmek amacıyla ucuz et satışının yapıldığı Et ve Süt Kurumu perakende satış şubelerinde yoğunluk yaşandı. Yozgat’ta ucuz et alabilmek için sıraya giren vatandaşlar, elektrik kesintisi engeline takıldı. Yozgat kent merkezindeki arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisiyle birlikte Et ve Süt Kurumu’nun kıyma makineleri ve terazilerinin çalışmaması nedeniyle yaklaşık 2 saat satış yapılamadı. İhtiyaçlarını karşılamakta geciken vatandaşlar plansız yapılan elektrik kesintisine tepki göstererek elektrik arıza ihbar hattını aradı.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

