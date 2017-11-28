DHA YURT BÜLTENİ-18

Artvin’de, Ensar Vakfı protestosuna polis müdahalesi: 10 gözaltı



ARTVİN’de, Ensar Vakfı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansı protesto eden 10 kişilik grubu, polis biber gazı ve copla müdahale edip, gözaltına aldı.

Ensar Vakfı Artvin Şubesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde, Prof. Dr. Mustafa Ağırman’ın katılımı ile konferans düzenlendi. Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile davetlilerin katıldığı konferans salonuna girmek isteyen Birleşik Haziran Hareketi ve Halkevleri üyesi 10 kişililik gruba polis izin vermedi. Ensar Vakfı aleyhine slogan atan gruba polis cop ve biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan arbede sonunda grup, gözaltına alındı. Konferans polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin güvenlik önlemleri

-Grubun salona girmek istemesi

-Arbede yaşanması

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN,(DHA)

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Halk otobüsü alevler içinde yandı

ÇANAKKALE Belediyesi denetimli özel halk otobüsü, içinde çok sayıda yolcusuyla seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken; korkulu anlar yaşayan yolcular can havliyle kendilerini son anda dışarı atarak canını kurtarabildi.

Kadir Gürbüz yönetimindeki, Ç-2 hattında çalışan 17 H 0090 plakalı Çanakkale Belediyesi denetimli özel halk otobüsünün arka taraftaki motor kısmı, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Müze Kavşağı trafik ışıklarını geçtikten yaklaşık 200 metre sonra yanmaya başladı. Şoför Gürbüz, otobüsü durağa park etti. Yoğun dumanın kapladığı otobüsün içindeki yolcular, kendilerini son anda dışarıya atarak canlarını kurtardı. Bilgi verilmasıyla gelen Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otobüsü saran alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevre güvenliğini aldı, Atatürk Caddesi\'ndeki yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Alevler otobüsün büyük kısmını kapladı ve yükseldi. Bu anlar çevredekiler tarafından endişeli bakışlarla izlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler bir süre sonra söndürüldü, ancak otobüsün arka kısmından orta kısmına kadar olan bölümü tamamen yandı. Büyük korku ve paniğe neden olan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından özel halk otobüsü çekici ile garaja çekildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hayati Gürses olay yerine gelerek, şoför Kadir Gürbüz\'den bilgi aldı. Gürbüz, \"Aracın arka kısmından dumanlar ve alevlerin çıktığını gördüm. Kapıları açıp, kontağı kapattım. İlk olarak da otobüsün kapısını açarak insanları indirmeye çalıştım\" diyerek yaşananları anlattı. Otobüsün yandığı anları cep telefonuyla görüntüleyen 14 yaşındaki Saim Karaoğlu, \"Yolda otobüsü yanarken gördüm, çok korktum, endişelendim. Cep telefonumun kamerasıyla da o anları görüntüledim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşlar tarafından çekilmiş otobüsün yanma görüntüleri.

- Yanan otobüsten ve içinden genel detay görüntüler.

- Sürücü Kadir Gürbüz\'ün Ulaşım Müdürü Hayati Gürses\'e olayı anlatması.

- Saim Karaoğlu ile röp.

haber- Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Otelde takın altında kaldı

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen düğünde salonun girişinin önüne konulan takın düşmesi sonucu çocuk altında kaldı. Çevredekiler hemen takı kaldırırken, çocuk hafif yaralandı. Çocuğun takın altında kalma anı kameralara yansıdı.

Olay, Cumartesi günü Başiskele\'de bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde düzenlenen düğünde salonun girişine tak konuldu. Küçük çocuk salona koşarak girerken takın içerisinde geçti. Çocuk bu sırada takın içerisinden sarkıtılan iplere takılınca tak üstüne düştü. Salonda bulunanlar hemen takı kaldırarak altından çocuğu kurtardı. Küçük çocuk kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, tak ayağa kaldırıldı. Takın sağlam oturtulmamasına tepki gösterildi. Çocuğun takın altında kalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Ercan BUBER/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)