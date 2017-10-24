DHA YURT BÜLTENİ-18

Elazığ\'da nişanlısından \"hayır\" cevabı alan genç, dehşet saçtı

ELAZIĞ’da, tartışma sonucu ayrılmak isteyen nişanlısını ikna çabaları sonuç vermeyen M.K. adlı genç, pombalı tüfekle dehşet saçtı. Çevrede endişe yaratan, ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası kaçan M.K.\'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, bu akşam Üniversite Mahallesi Efeoğlu Sokakta meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır M.K ve nişanlısı E.T. arasında çeşitli sebeplerle tartışmalar yaşanmaya başladı. Yaşanan kavgalardan dolayı E.T’nin ailesi M.K.\'nin ailesine nişanı attıkları haberini verdi. M.K.’nin ailesi, gençleri barıştırmak için akşam saatlerinde E.T.’nin evine ziyarete getti. M.K.\'nin tüm çabalarına rağmen genç kız barışmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen M.K., evin önününe park ettiği otomobilden pompalı tüfeğini alarak sakak arasında rastgele havaya ateş açtı. Silah sesleri nedeniyle büyük korku yaşayan çevredekiler, polise haber verdi. Şehir magandası M.K. otomobiliyle kaçarak uzaklaşırken, olay yerine Özel Hareket timleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Ölen yada yaralanan olmayan olaydan sonra polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

-Yerdeki boş kovanlar

-Alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)

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Adana\'da genç kız komşusunun damına düştü



ADANA\'da iki katlı evin damından komşusunun tek katlı evinin damına düşen 15 yaşındaki Ebru D., yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Uçak Mahallesi Şakirpaşa Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte iki katlı evlerinin damında bulunan Ebru D., bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten komşusunun tek katlı evinin damına düştü. Genç kızın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, damdaki yaralı genç kıza müdahale etmekte güçlük çekince, itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye erleri tarafından damdan indirilen Ebru D., sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Olay yerine gelen vatandaşlar

-Genç kızın kurtarılması

-Ambulansa bindirilmesi

Haber :Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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Eskişehir\'de masaj salonunda kurusıkı tabancalı kavga

Eskişehir\'de bir masaj salonu çalışanı Yasemin S.\'nin ailesi ile erkek arkadaşı arasında çıkan kavga çıktı. Kuru sıkı tabancanın ateşlendiği kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokak\'ta meydana geldi. Bir masaj salonunda çalışan 24 yaşındaki Yasemin S.\'yi işyerinden almaya gelen ailesi ile erkek arkadaşı Volkan G. arasında tartışma çıktı. Sokakta devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Volkan G. yanında taşıdığı kurusıkı tabancayı çıkartarak 4 el ateş etti. Yasemin S.\'nin yakınları da Volkan G.\'ye saldırdı. Kavgaya olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulundu. Hafif şekilde yaralanan Volkan G. ile Yasemin S.\'nin bir yakını olan kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olaya kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kavganın olduğu sokakta bir kadının ağlaması ve yanındaki kadının onu sakinleştirmeye çalışması,

-Polis ekiplerinin görüntüsü

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)