DHA YURT BÜLTENİ 17

ŞAM HAVALİMANI YAKINLARINDA PATLAMA SESLERİ



SURİYE\'nin başkenti Şam\'da, havalimanı yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), rejime ait hava savunma sistemlerinin İsrail\'e ait füze saldırısını püskürttüğünü iddia etti.

Akşam saatlerinde Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Paniğe yol açan patlamayla ilgili SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı açıklamada, Suriye Hava Savunma Sistemleri\'nin İsrail’in Uluslararası Şam Havalimanı\'na yönelik füzeli saldırısına karşı koyup, bazı füzeleri düşürdüğünü öne sürdü.

Öte yandan, İsrail\'in, Şam Uluslararası Havalimanı\'ndaki İran\'a ait bir kargo uçağını vurduğu da iddia edildi. Yine bazı yerel kaynaklar ise İsrail\'in Şam\'ın Kuteyfa ile Necha\'da bulunan İran\'a ait askeri üsler ile mühimmat depolarını vurduğu ileri sürüldü. Patlamalar nedeniyle henüz ölü veya yaralı olup olmadığı ise bilinmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriye Devlet Ajansının saldırı iddiası olarak verdiği Görüntü

Haber: SURİYE, (DHA)

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SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA



KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü Kerim Önder\'in (64) ağır yaralanırken, o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Domaniç-Tavşanlı Karayolu 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı istikametine giden Kerim Önder\'in yönetimindeki 16 KJH 74 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan Kerim Önder\'in yardımına yakındaki akaryakıt istasyonu çalışanları koştu. Kazada ağır yaralanan sürücü Önder, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerasından kaza anı

-Yardıma koşan istasyon görevlisinin konuşması

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya)/DHA

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OTOMOBİL KAFEYE DALDI: 3 YARALI; O ANLAR KAMERADA (2)

** Hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler

Adana\'da, kontrolden çıkan otomobilin kafeye girmesi sonucu müşterilerden 3 kişinin yaralandığı kazadan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde kafede bulunanlar kahvelerini içip sohbet etti. Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza sonrası kaldırıma dökülen taşların görüntüsü

- Kafede oturan insanlar

SÜRE: 00\'22\" BOYUT: 22,4 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK / ADANA (DHA)

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KILIÇDAROĞLU, DÜĞÜN TÖRENİNE KATILDI

Gemlik\'te 3\'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar\'ın anıt mezarını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey\'in kızı Side Bozbey ile Mert Can Gürer\'in düğün törenine katıldı. Törende 24 Haziran seçimlerinde CHP\'den Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce ile aynı masaya oturan Kılıçdaroğlu, İnce ile tokalaşarak bir süre sohbet etti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman\'ın kıydığı nikahta, çiftin nikah şahitliklerini Kılıçdaroğlu\'nun yanı sıra, Muharrem İnce, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik yaptı. Nikah töreninin ardından Kılıçdaroğlu, aile cüzdanını çifte teslim ederken mutlu bir ömür diledi.

Kılıçdaroğlu, nikah töreninin ardından Ankara\'ya gitmek üzere Bursa\'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Görüntü Dökümü:

-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun gelişi ve karşılanması

-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun düğüne gelenlerle selamlaşması

-Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce\'nin tokalaşması sohbet etmesi

-Nikah töreninden detaylar

-Kemal Kılıçdaroğlu aile cüzdanını teslim etmesi

-Detaylar

Süre: 3 dakika 46 saniye Boyut: 422 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN BURSA (DHA)

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