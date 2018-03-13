DHA YURT BÜLTENİ-17

Devrilen sandaldaki 5 kişi kurtarılmaya çalışılıyor

Bursa\'da Merkez Osmangazi İlçesi Mihraplı Parkı\'ndaki derede, gondol diye tabir edilen bir sandal devrildi. Sandaldaki 5 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve AFAD ekipleri, halatlarla sandala ulaşmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Akıntı içindeki sandal ve içindekiler

- Kurtarma çalışmaları

- Sağlık ekipleri

- Çevredekiler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)

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Devrilen sandaldaki 5 kişi kurtarılmaya çalışılıyor (2)

Mihraplı Deresi\'nde can pazarı



BURSA\'da Mihraplı Parkı\'nın hemen yanından akan Mihraplı Deresi\'nde kiraladıkları gondol ile geziye çıkan beş kişi akıntıya kapıldı. Deredeki koruma zincirinin takılı olmaması sonucu akıntıyla kontrolden çıkan gondol, sete kısa süre kala yan yanıp durdu. Gondolda korku dolu anlar yaşayan ikisi genç kız beş kişi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Osmangazi ilçesinde Gürsel Hava, Leyla Koçyiğit, Hatice Bulamacı, Yaman Akel ve Sefa Gönen, Mihraplı Parkı\'nın hemen kenarından akan ve kiralanan gondol ile 100 metrelik alanda gezinti yapılan Mihraplı Deresi\'nde gondola bindi. Deredeki su seviyesinin artması ve yaklaşık 10 metreden oluşan sete yakın yere konulan zincirin takılı olmaması sonucu gondoldakiler zor anlar yaşadı. Akıntıyla birlikte kontrolden çıkan ve sete sürüklenen gondolda bulunanlar, 155 Polis hattını arayarak yardım istedi. Polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yanı sıra 112 ACil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sete yaklaşık 30 metre mesafede yan yatıp kalan gondolda bulunan 5 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerin tarafından çelik halatalarla teleferik kurularak kurtarıldı. Ekipler önce üç kişiyi daha sonra da iki kişiyi mahsur kaldıkları gondoldan kıyıya çıkarmayı başardı.

Kıyıya çıkarılan 5 kişi daha sonra burada bekleyen sağlık görevlileri tarafından kontroldan geçirildi. Gençlerin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Akıntı içindeki sandal ve içindekiler

- Kurtarma çalışmaları

- Sağlık ekipleri

- Çevredekiler

- Kurtarılanlardan görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)

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Satılık ilanı verdiği otomobili alev alev yandı

ANTALYA’da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan LPG’li otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Otomobilin sahibi Akın Kırkpınar (41), “Satılık ilanı vermiştim. Satacaktım ama olmadı. Yanarken izlemekten başka bir şey yapamadımö dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde saat 19.30’da meydana geldi. Akın Kırkpınar, 07 GBT 43 plakalı otomobiliyle Lara istikametinden kent merkezine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple otomobilin motor kısmından duman çıktığını gördü. Otomobili yol kenarındaki otobüs durağına park eden Kırkpınar, eşi Nihan Kırkpınar’ı da otomobilden indirdi. Çiftin inmesinin ardından otomobil bir anda alev içinde kaldı. Çevredeki işletmelerden getirilen yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilmesine rağmen yangın söndürülemedi. Çaresiz kalan çift durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp yolu hem yaya hem de araç trafiğine kapattı. Alev alev yanan otomobilde iki kez patlama meydana geldi. LPG tankında meydana geldiği belirtilen son patlamada otomobilin bir parçası 10 metre uzağa savruldu.

OTOMOBİL SATILIKMIŞ

Demir yığınına dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin tazyikli su ve köpüklü müdahalesi ile tamamen söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, Nihan Kırkpınar olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Olay yerine gelen bir yakınına sarılarak gözyaşı döken kadın, eşi tarafından sakinleştirildi. Otomobili 4 yıl önce satın aldığını ve kısa süre önce 32 bin TL’ye satmaya karar verdiklerini belirten Akın Kırkpınar, satılık ilanı verdiklerini de söyledi. Kırkpınar şöyle konuştu:

“Ne olduğunu anlamadık. Bir anda duman çıktı ardından alevler içinde kaldı otomobilimiz. Satmaya karar vermiştik, ilan da verdik ama olmadı. Yanan otomobilden inip söndüremeyince çaresizce izledikö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Söndürme çalışmaları

Çevredeki vatandaşlardan detay

Polis ekipleri

Otomobilin savrulan parçasından detay

Otomobilin içinden detay

Nihan Kırkpınar detay

Nihan Kırkpınar’ın bir yakınına sarılması

Akın Kırkpınar röp

Alevli görüntüler cep telefonu kaydıdır (Vatandaş)

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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CİNDERES\'TE EYP PATLADI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI

\'Zeytin Dalı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye\'nin Cinderes bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 12 Mart 2018 tarihinde Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.\"

Haber: Mücahit YOLCU / Kilis (DHA)

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Çiftlikbank mağdurları büyükbaş hayvan tesisini bastı

Bursa\'dan ve çevre illerden gelen çok sayıda Çiftlikbank mağduru, Çiftlikbank\'ın İnegöl Sungurpaşa Mahallesi\'ndeki büyükbaş hayvan tesisini bastı. Sayıları yaklaşık 200 kişi olan ve giderek artan grup için jandarma ekipleri de tedbir almaya başladı. Tesisi basan bazı vatandaşlar, zararlarına karşılık olarak hayvanları almak için kasalı araçlarla geldi.

Görüntü Dökümü:

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- Tesis önünde toplanan vatandaşlar

Haber-Kamera: Fatih TIKIR - BURSA (DHA)

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Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 3\'ü polis 7 kişi yaralandı



KONYA\'da alkollü olduğu belirlenen Ahmet K.\'nın kullandığı otomobil önünde seyreden başka bir otomobile çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, önce polis aracına daha sonra minibüse çarparak durabildi. Kazada 3\'ü polis memuru 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki otogar kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Ahmet K., idaresindeki 42 FY 065 plakalı otomobil, önce önünde seyreden Yusuf Işık\'ın kullandığı42 FGM 67 plakalı otomobile çarparak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin içerisinde bulunduğu 42 AJZ 56 plakalı araca, ardından da Şükrü Ağralı\'nın kullandığı 42 ALH 32 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Kazada sürücüler Ahmet K., Yusuf Işık., Şükrü Ağralı ve yanında bulunan Mehmet Ağralı ile polis memurları Oğuzhan Şahin, Salih Özgeriç, Şeref Akyol yaralandı. Kaza sonrası polis aracı içerisinde sıkışan polis memurları itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Ahmet K.,\'nın kaldırıldığı hastanede yapılan alkol muayenesinde 0.70 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinin görüntüsü

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA))

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Ordu\'ya şehit ateşi düştü



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart\'ın (26) acı haberi memleketi Ordu\'nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda Ordu\'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı, 1 yıllık evli olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Cinderes bölgesinde görevdeyken el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Taner Kart\'ın acı haberi Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Ünye Kaymakamı Hüseyin Güney ve askeri yetkililer Nurlu ile İlhan Kart çiftine acı haberi verirken, şehidin baba evinin olduğu sokağada Türk Bayrağı asıldı. Şehidin eşi Ayşe Kart\'ın İstanbul\'da olduğu, kendisinin Ünye\'ye geleceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin fotoğrafı

-Şehidin baba evinden görüntü

-Şehidin baba evinin olduğu sokakta Türk bayraklarından görüntü

-Vali Seddar Yavuz\'un taziye ziyaretinden ve açıklamasından görüntü

-Vatandaşların taziyeye giderken görüntüsü



Haber-Kamera: Mücahit GÜREL-ÜNYE/ORDU-DHA

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TERÖRİSTLER, AFRİN\'DEN GİTMEK İSTEYEN SİVİLLERE BÖYLE ENGEL OLDU

\'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında kuşatılan Afrin\'i terk etmek isteyen sivillere, teröristler tarafından izin verilmiyor. \'Canlı kalkan\' olarak kullanmak için sivillerin önüne kesen teröristler, ilçeden çıkışlara engel oluyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerde bir grup teröristin, sivil halkın önünü kesip Afrin\'den gitmelerine izin vermediği görülüyor. Genelkurmay Başkanlığı, görüntüleri, \"Afrin’i terk etmeye çalışan sivil halk, teröristler tarafından zorla engellendi\" bilgisiyle paylaştı. Teröristlerin engellediği sivillerin oluşturduğu uzun konvoyu da görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İHA görüntüsü

- Afrin\'den gitmek isteyen siviller

- Terörist grubu

- Teröristlerin sivillerin gidişini engellemesi

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: KİLİS-DHA