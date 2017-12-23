DHA YURT BÜLTENİ-17

Otobanda feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Aydın-İzmir Otobanı\'nda, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobil savrularak orta bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve üniversite son sınıf öğrencileri olduğu öğrenilen gençlerden 3\'ü öldü 1\'i ise ağır yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Otobanı Germencik İlçesi dinlenme tesisleri yakınında meydana geldi. İzmir\'den Aydın\'a gitmekte olan Sefa Şahin yönetimindeki 35 JJ 651 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hüseyin Acar yönetimindeki 10 P 3939 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjdeki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yasin Malgaç (23), Enes Yayla (24) ve İbrahim Kal\'ın (23) hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobil sürücüsü sürücü Sefa Şahin (23) ise ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şahin\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen gençlerin İzmir\'den Aydın\'a gezmek için geldikleri öğrenildi. Hayatını kaybeden gençlerin cesetleri cenazeleri Aydın Devlet Hastanesi Morgu\'na gönderildi. Öte yandan, kamyon sürücüsü Hüseyin Acar gözaltına alındı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikameti gitmekte olan Emine Avcı idaresindeki 34 NU 3401 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. İtfaiye ekipleri hasar gören otomobilde sıkışan Emine Avcı ve Hasan Taşkesen\'i araçtan çıkardı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Taşkesen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-Hasan Taşkesen\'in araçtan çıkarılması

-Ters dönen aracın düzeltilmesi

-Uzun araç kuyruğu

-Detay görüntüler

Haber: Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN Kamera:Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)

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Çay ocağında alacak verecek kavgası: 3 yaralı

KONYA\'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Lavanta Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre işyeri sahibi Ekrem Özpınar ve arkadaşı Selçuk Güleroğlu, daha önce aralarında alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen Hüseyin Yürek ve Ali Şimşek ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Yürek ve Şimşek yanlarında getirdiği taban ve tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Selçuk Güleroğlu sağ bacağından vurularak yaralandı. Hüseyin Yürek ve Ali Şimşek ise bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Güleroğlu vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden yaralı halde kaçan iki şüpheli ise polis merkezine giderek yardım istedi. Şüpheliler ambulanslarla MeramTıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şüphelilerin olay yerinden kaçarkan çevreye rastgele ateş açması sonucu 4 araçta maddi hasar oluştu. İki grubun dünde aynı konu nedeniyle tartıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Hasar gören araçlardan detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)



