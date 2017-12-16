DHA YURT BÜLTENİ-17

Başbakan Yıldırım: Türkiye bölgesel ve küresel barışın güvencesidir

BAŞBAKAN\'IN OTOBÜSÜNÜN ARKASINDAN KOŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, Kazım Karabekir Spor Salonu\'nda AK Parti Ardahan 6\'ncı Olağan Kongresi\'nde partililere seslendikten sonra salondan otobüsle ayrıldı. Bu sırada Serdar Sütlü adlı genç, aracın önünde bekleyerek durmaları için işaret etti. Başbakanlık otobüsünün hareket etmesinin ardından Sütlü, koşarak takibe başladı. Yaklaşık 200 metre koşan Serdar Sütlü\'yü fark eden korumalar, Başbakan Yıldırım\'ın talimatıyla genci otobüse aldı. Serdar Sütlü\'nün burada Başbakan Yıldırım ile ne konuştuğu öğrenilemedi.

Görüntü Dökümü

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-Salondan detay görüntüler

-Başbakanlık otobüsünün arkasından koşan genç

-Başbakan’ın Ardahan Valilğinden ayrılışı

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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İZMİR\'DE İNŞAATTA ÇÖKME OLDU: 1 ÖLÜ

İZMİR\'in Gaziemir ilçesindeki bir inşaattaki çalışma sırasında, vincin yanlışlıkla kolona çarpması nedeniyle meydana gelen çökmede, yıkıntının altında kalan işçilerden Nazif Güllü yaşamını yitirdi. Bugün akşam saatlerinde, Akçay Caddesi üzerinde, Gaziemir Semt Garajı\'nın yakınındaki bir oto plaza inşaatında süren çalışmalar sırasında, vinç yanlışlıkla zemin kattaki bir kolona çarpıp parçaladı. Kolonun parçalandığı bölümde çökme oldu. Çöken bölümde çalışan inşaat işçilerinden 65 yaşındaki Nazif Güllü, molozların altında kalarak yaşamını yitirdi, bir işçi de hafif yaralandı. Yaralı işçi olay yerinde ayakta tedavi edildi. Nazif Güllü\'nün cesedi göçük altında çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- İnşaat alanında çöken bölümden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)