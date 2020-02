DHA YURT BÜLTENİ-16

Gazi oğlunu, minibüsten indiren şoför: \'Ananı taşıyorum, babanı taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım?\' dedi

1)O ŞOFÖR VE ARACI 1 AY SÜREYLE YOLCU TAŞIYAMAYACAK

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, gazi oğlunu ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen şehir içi minibüsünden indirdiği öne sürülen şoför ve minibüsü, 1 ay süreyle yolcu taşımacılığından men edildi. Olay, geçen cuma günü saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 1994 yılında Güneydoğu\'da görev yaparken mayına basarak gazi olan Berkan Aydınoğlu\'nun oğlu İsmail Efe Aydınoğlu, gazi yakınları için verilen ücretsiz seyahat kartıyla, minibüse binmek istedi. İddiaya göre, 09 M 1524 plakalı minibüsün şoförü, \"Ananı taşıyorum, babanı taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım?\" diyerek İsmail Efe Aydınoğlu\'nu indirdi. Yolcular bu duruma tepki gösterdi. Oğlunun kartını göstermesine rağmen olayın yaşandığını belirten Gazi Berkan Aydınoğlu, diğer yolcuların gözü önünde yapılan davranışın oğlunun onurunu kırdığını söyledi. Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşadığını ifade eden İsmail Efe Aydınoğlu ise, \"Minibüs sürücüsünün gazi kartımı göstermeme rağmen, hakaret ederek beni indirmesi çok gücüme gitti ve gururuma dokundu\" dedi. Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, şoför Beyhan Ş.\'nin ne kendisinin ne de aracının 1 ay süreyle yolcu taşımacılığından men edildiğini belirterek, \"Gerçekten üzücü bir olay yaşanmış. Bizim şoför arkadaşımız, gazimizin oğluna rencide edici hakarette bulunmuş. Tabii ki bu olayı duyduğumuzda bizler de çok üzüldük. Ben gazimizden ve gazimizin oğlundan özür diliyorum. Bizim sürücü arkadaşımız, bunu yapmamalıydı. Gazimizin oğluna, bu şekilde konuşmamalıydı. Bizler şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve onların ailelerini çok seviyoruz. Olay bizlere Kaymakamlık tarafından bildirildi. Soruşturma yapıldı. Sürücü arkadaşımıza 1 ay süre ile cezalandırılarak yaptırım uygulandı. Şoför ve aracı, 1 ay yolcu taşıyamayacak. Aldığımız karar, Kaymakamımıza bildirildi\" dedi.Benzer olayların yaşanmaması için eğitim toplantılarını sıklıkla yapma kararı aldıklarını belirten Çalışkan, \"Bizler şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve gazilerimizin çocuklarını ve yakınlarını çok seviyoruz. Keşke böyle istenmeyen bir olay yaşanmasaydı. Tekrar gazimizden ve gazimizin oğlundan özür diliyoruz\" dedi.

- Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan'ın açıklamaları

(Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

2)OĞUZHAN\'IN BAŞINDAN ÇIKARILACAK MERMİ, BALİSTİK İNCELEMEYE GÖNDERİLECEK



ADANA\'da evde alkol alıp kendinden geçtiği sanılan, kaldırıldığı hastanede başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenen Oğuzhan Çimen\'in (25) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bugün ameliyata alınacak Çimen\'in başından çıkarılacak mermi, balistik incelemeye gönderilecek. Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi\'nde oturan Oğuzhan Çimen\'in ailesi, oğullarını uyandırmak istedi, ancak başarılı olamadı. Ailenin, alkol alıp, kendisinden geçtiğini düşündüğü Oğuzhan Çimen, ilerleyen saatlerde de tepki vermeyince özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede, Çimen\'in alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek, eve gönderildi. Ancak 2 gün boyunca kendisine gelmeyen Çimen\'in durumundan şüphelenen aile, bu kez oğullarını Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde, Çimen\'in başında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Oğuzhan Çimen\'in çekilen baş filminde merminin beyne zarar verdiği saptandı.

Oğuzhan Çimen\'in 2 gün önce isabet ettiği değerlendirilen başındaki mermi, bugün yapılacak ameliyatla çıkarılacak. Ameliyatın ardından mermi çekirdeği, hangi tabancadan çıktığının belirlenmesi için balistik incelemeye gönderilecek.

Yoğun bakımda tedavisi süren Çimen\'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

\'İNTİHAR\' ŞÜPHESİ

Adana polisi, evde alkol alıp, kendinden geçtiği sanılan ve kaldırıldığı hastanede başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenen Oğuzhan Çimen\'in (25) tomografi filmini inceledi. Polis ekipleri, merminin olduğu bölgeyi göz önünde bulundurarak, Çimen\'in intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde de durdu.

Öte yandan evde yapılan aramada bulunan kurusıkının, namlusunun genişletilerek, ateşli silah haline getirildiği öğrenildi. Oğuzhan Çimen\'in başından çıkarılacak mermi çekirdeği ile kurusıkının mermide oluşturduğu izler, balistik incelemede karşılaştırılacak.

MERMİ ÇIKARILDI

Adana\'da, alkol alıp, kendinden geçtiği sanılan, kaldırıldığı hastanede başına mermi isabet ettiği belirlenen Oğuzhan Çimen, ameliyat edildi. Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eralp Çetinalp tarafından yapılan yarım saatlik operasyonla Çimen\'in başındaki mermi çekirdeği çıkarıldı. Çimen\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

ADANA-DHA

3)KAVGA ETTİĞİNİ ARKADAŞINI ORMANA KAÇIRIP, BAŞINA KESERLE VURDU

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, kavga ettiği O.G. ile buluşan M.E.D., yanındaki arkadaşları ile birlikte O.G.\'yi ormanlık alana kaçırarak darp etti. O.G.\'nin başına keser ile vuran, cep telefonunu gasp eden M.E.D. ve arkadaşları, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Derince Çınarlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce M.E.D.(23) ve O.G.(31) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında yaralanan M.E.D., olay yerinden ayrıldıktan sonra kendisine ait araç ile kaza yaptı. Araçta hasar meydana gelirken, olaydan bir hafta sonra M.E.D., O.G.\'yi arayarak araçtaki hasarın kendisi yüzünden meydana geldiğini ve görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine önceki gün akşam saatlerinde M.E.D. ile buluşmaya giden O.G., M.E.D. ve yanındaki 3 kişi tarafından bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı.

O.G.\'yi Körfez ilçesi Kirazlıyalı bölgesinde bulunan bir ormanlık alana götüren M.E.D. ve yanındaki 3 kişi, burada darp etti. O.G.\'nin başına keserin arka tarafıyla vuran kişiler, bu sırada O.G.\'nin ağabeyini arayarak kardeşini kaçırdıklarını ve 100 bin TL getirmezse öldüreceklerini söyledi. Bunun üzerine Körfez Yarımca Polis Merkezi\'ne giden O.G.\'nin ağabeyi, kardeşinin kaçırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. O.G.\'yi yaklaşık 2 saat boyunca darp eden kişiler, daha sonra genci Çınarlı Mahallesi\'nde buluştukları akaryakıt istasyonuna bıraktı. Kanlar içerisindeki O.G., polisin kendisini aradığı sırada Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gitti. Hastanede tedavisi yapılan O.G., hastane polisine verdiği ilk ifadesinde, M.E.D. ve arkadaşları tarafından darp edildiğini ve üzerindeki 2 adet cep telefonunun gasp edildiğini söyledi.

O.G.\'nin ifadesi üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarından M.E.D. ve arkadaşlarının kullandığı araçların plakaları ile olay esnasında M.E.D. ile birlikte olan C.B.(24), Y.D.(21) ve Y.T.\'nin(23) kimliklerini belirledi. Araçlardan birinin kiralık olduğunu belirleyen ekipler, araç kiralama şirketinden alınan lokasyon verileri ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyerek olayda kullanılan iki aracın yerini tespit etti. İzmit Yenişehir Mahallesi\'nde yapılan 4 saatlik takibin ardından düzenlenen operasyon ile M.E.D., C.B., Y.D. ve Y.T. yakalandı. Haklarında \'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Gasp, Tehdit, Hakaret ve Kasten Yaralama\' suçlarından işlem yapılan 4 kişinin polisteki ifadelerinde, O.G.\'yi darp ettiklerini kabul ettikleri, ancak O.G.\'nin üzerindeki 2 cep telefonunu gasp etmediklerini söyledikleri öğrenildi. Daha önce de \'Kasten yaralama, hakaret ve tehdit\' suçlarından sabıka kayıtları olduğu öğrenilen 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi\'ne sevk edildi.

-Zanlıların asayişten çıkışı

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

4)\'MEHMETÇİK ÜŞÜMESİN\' DİYE BOYUNLUK ÖRDÜLER

Çorum\'da Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi\'nde kurs gören kadınlar, sınırda görev yapan Mehmetçiğe, soğuktan korunmaları amacıyla ördükleri boyunlukları gönderdi.

Kentte, Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi\'nde eğitim gören kursiyer kadınlar arasında, sınırda görev yapan askerler için yünden boyunluk örülmesi için çalışma başlattı. Kursiyer kadınlar tarafından kısa sürede örülen 500 boyunluk özenle paketlenerek, sınırda görev yapan askerlere verilmek üzere İl Jandarma Alay Komutanlığı\'na teslim edildi.

Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi öğreticilerinden Firdevs Şahin, amaçlarının askerlere destek ve moral vermek olduğunu belirterek, \"Bu istek bir anda büyüdü ve herkes ipini şişini alarak geldi. Askerlerimiz için boyunluk ördü. Askerlerimizin bütün ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanıyor, bunun bilincindeyiz. Anneleri olarak, kardeşleri olarak onlar için ördüğümüz bu boyunlukları inşallah kullanırlar. Bizim onlara bir desteğimiz olabildiyse ne mutlu bizlere\" dedi.

- Örgü ören kadınlar

- öğreticilerinden Firdevs Şahin açıklama

- Paketleme çalışmaları

(SÜRE: 2. 20 dk ) (BOYUT: 302 MB)

Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)

5)CAMİYE YAŞLI VE ENGELLİLER İÇİN ASANSÖR YAPILDI

KARABÜK\'te, 13 basamaklı merdiven basamağını aşarak çıkıp inen yaşlı ve engelli vatandaşların camiye daha rahat girebilmesi için asansör yapıldı.

Yeşil Mahalle\'de bulunan Esentepe Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, girişinde bulunan 13 basamaklı merdiven basamağını tek tek çıkmak zorunda kalan ve aynı şekilde tek tek basamaklardan aşağı inen yaşlı ve engelli vatandaşların camiye daha rahat girebilmesi için asansör yaptırma kararı aldı. Cami derneği, vatandaşların yardımıyla yaklaşık 20 bin TL toplayarak 2 kişi taşıma kapasiteli, tekerlekli sandalyeye uygun asansörü merdivenin yanına yaptırdı. Esentepe Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Delibasan, \"Merdivenleri kullanmadan, hiçbir engel tanımadan camiinin içerisine kadar girecekler.\" dedi.

Yürümekte güçlük çektiği için asansörü kullanan 80 yaşındaki Osman Demir ise, \"Dermanı olmayan ihtiyarlar istifade edecek, güzel bir şey.\" diye konuştu.

-Camii'den ve vatandaşlardan detay

-Kemal Delibasan ve Osman Demir'in asansörle çıkması

-Kemal Delibasan röp

-Osman Demir röp

Süre:(02.31) Boyutu:(280 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

AMASYA\'nın Merzifon ilçesinde, kömür ocağında kazı yapan işçiler, insan iskeleti buldu. İskeletin, 53 yıl önce meydana gelen ve 69 madencinin hayatını kaybettiği 7 madencinin de kaybolduğu grizu faciasında ulaşılamayan madencilerden birine ait olduğu sanılıyor.

Merzifon ilçesi Yeni Çeltik Kömür İşletmelerinde çalışan işçiler bu sabah yer altı maden sahasında kazı sırasında bir insan iskeleti ile karşılaştı. Kömür madeninde kazı çalışması durduruldu, olay jandarma ekilerine bildirildi. Maden sahasında yapılan incelemede bareti ve kazması yanında bulunan insan iskeleti çıkarılarak Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. DNA incelemesi yapılacak iskeletin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılacak.

Amasya\'da, 19 Mart 1965 yılında meydana gelen grizu patlamasında 69 madenci hayatını kaybetmiş, 7 madenciye ise ulaşılamamıştı. Bulunan iskeletin ulaşılamayan madencilerden birine ait olduğu sanılıyor.

- Kömür işletmesi dışı detay

- Kömür çıkarılan alan detay

- Açıklama

- Diğer detaylar

(SÜRE:2.16 Dk) (BOYUT: 253 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

7)HASTA ÇOCUKLAR YENİ YILDAN SAĞLIK DİLEDİ

İzmir\'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kök Hücre Nakil Ünitesi\'ndeki hasta çocuklar yeni yıllarını erken kutladı. İlik nakliyle sağlığına kavuşan hastalardan biri olan Gürcistan doğumlu Tekla Nachkebia da İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği\'nin düzenlediği partide hem lösemiyi yenmenin hem yeni yılın mutluluğunu yaşadı.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Kök Hücre Nakil Ünitesi\'nde tedavileri devam eden hasta çocuklar, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği\'nin düzenlediği yılbaşı partisi ile keyifli saatler geçirdi. Ünitede yatarak veya ayaktan tedavi olan 30 çocuk, hem sürpriz hediyelerle mutlu oldu hem de dernek üyelerinin elleriyle hazırladığı ikramlardan tatma fırsatı buldu. Çalan müzik eşliğinde dans eden çocuklar, yeni yıl ağacının altına bırakılan hediyeleri paylaştı.

Hasta çocuklar yeni yıldan sağlık diledi. Hastaneden dışarı çıkamayan çocuklar için bir parti organize ettiklerini ifade eden İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, tüm çocuklara yeni yıl hediyeleri getirdiklerini belirterek \"Hazırladığımız ikramları getirip pasta kestik, çocuklarımıza hediyeler verdik. Çocukların aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirmesini sağladık. Bugün kontrole gelen çocuklar da bizimleydi. Biz hepsini mutlu etmek için buradayız. Hem kıyafet hem de oyuncaklar getirdik. Onlar dışarıdan herhangi bir şey yiyemedikleri için ikramları ellerimizle hazırladık\" dedi. Yılbaşını erken kutladıklarını söyleyen Ozan, her yeni yıl gecesinde hastanenin boş olduğunu belirtti. Doktorların da kutlamaya destek verdiğini bildiren Sevil Ozan, gelecek günlerde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde toplam 90 çocuğa hediyeler götüreceklerini söyleyerek \"Dernekteki arkadaşlarımıza yaptığımız duyurular ve gönüllülerin desteğiyle bu çocuklara bir mutluluk yaşatmak istedik. 8 yıldır yılbaşı organizasyonu yapıyoruz. 3 sene önce hastanedeki tüm çocukları kapsayan bir etkinlik yapmıştık, 500 çocuk vardı. Bunu önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz\" diye konuştu.

Dr. Gülcihan Özek de Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Kök Hücre Nakil Ünitesi\'nin 20 yıldır 500\'den fazla nakil işlemi gerçekleştirdiğini söyleyerek şunları anlattı:

\"10 yataklı bir servisimiz var. Yaklaşık 15 çocuğun her gün ayaktan tedavisi yapılıyor. Bugün yapılan yılbaşı kutlaması hasta çocuklara moral vermesi açısından çok önemliydi. Her yıl yapılan bu organizasyon sayesinde çocuklarımız hediye paylaşımında bulundu. Çocuklar bu sayede hem kendilerini iyi hissediyorlar hem de tedavilerine bir katkı sağlanıyor.\"

GÜRCÜ HASTA DA PARTİYE KATILDI

Ege Üniversitesi\'ndeki yılbaşı partisine katılan hastalardan biri de Gürcistan\'dan gelen 13 yaşındaki lösemi hastası Tekla Nachkebia oldu. İki yıl önce Ege Üniversitesi Hematoloji bülümünde tanısı konulan Tekla Nachkebia, 1 yıl önce yapılan kök hücre nakli sayesinde sağlığına kavuştu. Başarılı geçen operasyonun ardından lösemi hastalığını yenen Tekla, kontrol için geldiği hastanede yeni yılı kutladı. Annesi Dariko Matkava Nachkebia ile birlikte hediyeleri açan Tekla Nachkebia, \"Burası benim ikinci evim gibi oldu. Buradaki doktorları çok seviyorum. Ben lösemiyi yendim. 1 yıl önce ilik nakli oldu. Memleketime gideceğim, okula başlayacağım ve her şey daha iyi olacak. Bugün yılbaşı partisi yaptık bize hediyeler dağıttılar. Hediyelerimi çok beğendim, çok teşekkür ederim\" diye konuştu.

-Kutlamadan görüntü,

-Çocukların hediyeleri açmasından görüntü,

-İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan ile röp,

-Dr. Gülcihan Özek ile röp,

-Tekla Nachkebia ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)