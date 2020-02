DHA YURT BÜLTENİ-16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz (2)

ERDOĞAN: \"BAY KEMAL LAFLA OLMUYOR BU; İŞ İCRAAT NE YAPTIN?\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya\'da toplu açılış töreninda yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirdi. Erdoğan, şunları söyledi:

\"Bir ülkeye, bir millete sevginini ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Lafla bu iş olmaz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bay Kemal, lafla olmuyor bu; iş, icrat ne yaptın? SKK Genel Müdürlüğü yaptın, bütün hastanelerimiz rezaletti. Sağlam giren, hasta çıkardı, sen böyle bir genel müdürlük yaptın. Biz Türkiye\'yi ve Türk milletini, milletimizi çok sevdik, çok sevdiğimiz için çok hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Siyaset yoluyla 40 yıldır, İstanbul\'dan başlatacak olursak fiili hizmet olarak neredeyse çeyrek asırdır, gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz. Yurt dışı seyahetlerimizde diğer ülkeleri gördüğümüzde Türkiye\'nin nereden, nereye geldiğini çok iyi anlıyoruz. \"

AMERİKA İLE STRATEJİK ORTAĞIZ, O ZAMAN GEREĞİNİ YAPMAMIZ LAZIM

Erdoğan, \"Batı ülkelerinde sefa görüntüsünün altındaki sefaleti, gelişmiş ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiğini görüyoruz. Bunları gördükce şayet rahmetli Menderes ve Özal\'ın ülkemizin önünde açtıkları ufuk olmasıydı, Türkiye\'nin nerelere savrulabileceğini daha iyi anlıyoruz. Ak Parti iktidarı döneminde ülkemize demokraside ve ekonomide ülkemizi bugünkü seviyesine taşımasaydık nasıl bir kaosa sürükleneceğimizi ve yıkıma uğrayabileceğimizi tahül dahi edemiyoruz. Türkiye\'nin bugün böylesine kendinden emin bir şekilde hakkını, hukukunu savunabilmesinin gerisinde ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyütmemizin güveni var. İşte Zeyten Dalı Harekatı\'nda bunu yaşadık, Afrin\'de bunu yaşadık, en son Sincar\'da da bunu yaşadık. Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz ve gömmeye de devam edeceğiz. Sayın Trump\'la konuştuk. Fırat\'ın doğusuna bu teröristelerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz gönderecegiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Çünkü terör koridoruyla bizi rahatsız ediyorlar. Madem ki biz Amerika ile stratejik ortağız, o zaman gereğini yapmamız lazım. Yaptığımız hiçbir yatırımın, hayata geçirdiğimiz hiçbir projenin, attığımız hiçbir adımın boşa gitmediğini görmenin huzuru içindeyiz. Eski Türkiye yok artık. O geride kaldı. Ülkemiz ve milletiz üzerinden oyunlar oynamaya kalkanları, senoryalar yazanlar, her seferinde başarısızlığa uğradı.\"diye konuştu.

GEZİ OLAYLARI

Gezi olaylarına değinen Erdoğan, \"Gezi dediler. 10-12 ağaç bir yerden bir yere taşınacak, kıyameti kopardılar. Yapmayın, yanlış yapıyorsunuz dedik, dinlemediler. Bay Kemal, taksim meydanına geldi. Afadersiniz Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Cami’nin içerisine bira şişeleriyle girdiler. Bunlar böyel ahlaksız ve oralarda bile iş makinalarıyla yolları mahfettiler. Hatta Dolbahçe\'deki Başbakanlık ofisimize saldırdılar. Sonunda bu Gezicileri derdest ettik. 15 Temmuz\'da ne yaptılar. Devlete karşı darbe girişiminde bulundular. 16 saat sürdü. 16 saatin sonunda bu Fetöcüleri, bu darbecileri, milletime verdiğimiz işaretle derdest ettik mi? Şu an yargı çerçevesinde bir çoğu ceazevinde, cezalarını çekecekler. Bu millete, kimse bedel ödetemeyecek. Bazıları şimdi gelip sızlıyorlar ;benim oğlumun sucu yok. Kardeşim, sucu yoksa çıkar, suçu varsa bedelini öder. Biz 15 Temmuz\'u unutmadık, 251 şehidimizi unutmadık. 2193 gazimizi unutmadık. Eğer bunun bedelini sormazsak, ödetmezsek Allah\'a bunun hesabını veremeyiz\" dedi.

BİR DAHA ÇÖZÜM SÜRECİ BEKLEMEYİN, GEÇTİ O İŞ

17-25 Aralık ile çözüm sürecine değinen Erdoğan, \"Çukur eylemleriyle Güneydoğu Anadolumuzdaki kimi mahalleri işgale yeltenenleri , milletimizin bağrından çıkan güvenlik güçlerimiz açtıkları çukurlara gömdülür. Şimdi çözüm süreci dedik, önlerini açtık. Yanaşmadılar. Ama bir daha çözüm süreci falan beklemeyin geçti o iş.\"dedi.

31 MART\'TA SANDIKTA ALABİLİYORSAN AL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na tepki gösteren Erdoğan, \"Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış; portokalmıdır, mandalinamıdır, naranciyemidir, nedir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı. Bu erkandan milleti soğa çağır. Sokağa mı çağırıyorsun (miting alanını göstererek) işti buyur. Bu ülkede benim milletimin artık onuruyla oynanmaz, hesabı ağır olur. Bay Kemal, 15 Temmuz\'da Atatürk Havalimanı\'nda tankların arasından kaçtın Bakırköy Belediyesi\'ne ama bu defa kaçamazsın, ona göre. Bu ifadelerini kullanırken dikkatli kullan. O eski Türkiye\'ydi. Geçti o iş, anında bedel ödersin. Haa eğer bir şey yapacaksan 31 Mart\'ta sandık var. Çalış, seninde olsun. Sandıkta alabiliyorsan al. Ne diyor bütün belediyeler CHP\'li olacak. 31 Mart\'ta göreceğiz. 31 Mart\'ta benim milletim CHP\'ye ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek.\"diye konuştu.

Erdoğan, Irak ve Suriye\'de, nihayi hedefi ülkemiz olan oyunları bozduklarını ve bozmaya devam ettiklerini belirtti. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetler\'de 15 yıl önce yüzde 20 silah ve mühimmatını yerli olarak karşıladıklarını, şu an bu seviyenin yüzde 65\'e çıktığını kaydetti.

Erdoğan, ekonomi silahı ülkemiz üzerine yönettiklerini; ancak onunda üstesinden gelindiğini belirtti.

\'TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye\'de Fırat\'ın doğusuna Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılması planlanan operasyona da değindi. Suriye\'de 1 milyon insanın katledildiğini ifade eden Erdoğan, Suriyeli 4 milyon insana Türkiye\'nin kucak açtığını belirtti. Suriye\'de sadece Türkiye tarafından operasyon yapılan yerlerin güvenli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Suriye\'de sadece Cereblus\'ta, Afrin\'de huzur var. Okulları yaptık, hastaneleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Onun dışında her yerde zulüm var, tehdit var. DEAŞ bahanesiyle Suriye\'ye gelen güçler hala oradalar. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Bugün Konya\'dan bir daha söylüyoruz. 3 ayrı operasyon icra ettik. Şimdi sıra Fırat\'ın doğusuna geldi. Bölgedeki terörü alenen himaye edenlere sesleniyorum, yanlış yapıyorsunuz. Bundan vazgeçin. Geçtiğimiz hafta Fırat\'ın doğusuna operasyon başlatacağımızı alenen ilan ettim. Sayın Trump ile görüştük. Kendileri olumlu cevap verdi. Bölgede son teröristi etkisiz hale getirene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Yeni anayasaları hazırlanana kadar, özgürce seçimler yapılana kadar, Suriye\'de terörle mücadelemiz, sürecek\" diye konuştu.

\'SURİYE OPERASYONUNA HER AN BAŞLAYABİLİRİZ\'

Fırat\'ın doğusuna yapılacak operasyonun her an başlayabileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

\"Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, özellikle ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye operasyonuna her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamladı. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz\" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin güya tünel kazıp önlemler aldıklarını medyadan gördüklerini belirterek, \"Korkunun ecele faydası yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim askerlerimiz ve kendi topraklarını savunan Özgür Suriye Ordusu\'nun cengaverleri, hepsi, teröristleri o çukura gömmekten kaçınmayacak. Bu hainlerin tepesine binmemiz an meselesi\" dedi.

Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik var (4)

TÜRK ASKERİ TEYAKKUZ HALİNDE

Suriye\'de Fırat Nehri\'nin doğusunu terör örgütü PYD\'den temizlemek amacıyla yapılacak operasyon için hazırlıklar sürerken, Türk askeri, sınırdaki güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan teröristlerin elindeki Tel Abyad\'da ise tam bir sessizlik hakim. Tel Abyad\'da mevzilerde nöbet tutan teröristler bölgedeki evlerin çatılarından görülebiliyor.

Dün geceden beri devam eden yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü sınır hattındaki hareketlilik sürüyor.

Hendek\'te cinayet kurbanı toprağa verildi

SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde yolda tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürülen Kadir Sakçı son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam Hendek ilçesinde yaşanan olayda 37 yaşındaki Kadir Sakçı yolda karşılaştığı H.U. ile tartıştı. Tabancasını çıkaran H.U. Kadir Sakçı ve oğlu 17 yaşındaki Burhan Sakçı\'nın üzerine kurşun yağdırdı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Kadir Sakçı yaşamını yitirirken, oğlunun ise tedavisi devam ediyor. Burhan Sakçı\'nın cenazesi Hendek\'te evinin önünde helallik alınmasının ardından Hendek Büyük Camii\'ne getirildi. Kadir Sakçı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı\'ndaydı

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 148 borda numaralı \'Orsk\' adlı savaş gemisi, bağlı bulunduğu Karadeniz\'deki askeri üssüne gitmek üzere Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı\'na saat 14.30’da giriş yapan Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu’na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi \'Orsk\', saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyünde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçişini tamamlayan savaş gemisinin güvertesinde can yelekli askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

Türk Sahil Güvenlik botu, Boğaz geçişi sırasında Rus savaş gemisine eşlik etti. Boğazda manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra gözden kaybolan savaş gemisi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin, bağlı bulunduğu Karadeniz’deki Rus askeri üssüne döndüğü belirtildi.

Noel pazarında, yabancı uyruklu kadınlar stant açtı

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kadınlar, stant açıp yiyecek, içecek ve hediyelik eşyalar sattı.



Marmaris\'te yerleşik yaşayan İngiliz, Alman, İskoç, Rus uyruklu kadınlar ile ilçedeki 78 sivil toplum kuruluşu ve dernekler toplam 197 stant açtı. Yağmurlu havaya rağmen yoğun ilgi gören Noel pazarında kolye, küpe, abajur, yüzük, dantel ve bileklik gibi hediyelik eşyalar ile sarma, dolma, soğuk sandviç, nar suyu ve bitki çayları gibi yiyecek ile içecekler 5 - 200 liradan satıldı. Stant açanlar, tempolu müzikler eşliğinde oynayarak eğlendi. Pazarı gezmeye gelen vatandaşlar da hareketli müziklere eşlik etti.

Pazarın yarın saat 18.00\'e kadar açık kalacağı öğrenildi.

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Şenay Kılın, \"İlçemizde faaliyet halindeki sivil toplum kuruluşları, dernek ve girişimci kadınlar, belediyemiz koordinesinde Noel pazarı kurdu. Buradaki amacımız dernekler ve girişimci iş insanlarının ihtiyaçlarını el emeği göz nuru eşyalarını satarak karşılamalarını sağlamak\" dedi. Alışveriş yapanlardan Ahmet Oğul, \"Mükemmel bir pazar olmuş. Dernek ve sivil toplum kuruluşlarına destek için buradayız\" diye konuştu. Annesiyle bez oyuncak bebek satışı yapan Elif Güzel ise \" İlgi çok fazla, güzel satışlarımız oldu\" dedi.

Lahanada rekolte üzdü, fiyatlar sevindirdi

Bursa\'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi\'nde soğuk havada lahana hasadı başladı. Kilosu 40 ila 50 kuruştan satılan lahanada bu sene rekolte düşük. Fiyatlardan yüzü gülen ama rekolteden üzülen çiftçi, devletten girdi maliyetlerini indirerek, ihracat kapısını açmasını istiyor.

Temmuz ayı içerisinde ekimine başlanılan lahanada hasat dönemi başladı. Soğuk havalara rağmen söküm işlemlerinin aralıksız sürdüren çiftçiler, lahananın bu yıl az ekildiği, bu nedenle rekoltenin düşük olduğunu söyledi. Hasatla ilgili bilgiler veren lahana üreticisi Sadullah Yaman,”Şuan ürünümüz güzel ama ekiliş geçen yıla göre çok az. Maliyetler yüksek olduğu ve satışlar düşük olduğu için çiftçi bu yıl ekmedi. İhracatımız da yok. Korkudan ekilişi azalttık. Geçen yıl satışlar olmadı, fiyatlar 10 kuruş düştü, alan yoktu. En sonunda yerlerimizi sürdük. Bu yıl mecburiyetten ekiliş az. Yenişehir ve İnegöl ovasında geçen yıla göre yüzde 50’den daha fazla ekim azaldı. Fiyatlar şuanda güzel, 40-50 kuruş arasında değişiyor. İhracatımız olsaydı biraz daha güzel olurdu. Geçen yıl değil ama önceki yıl Yunanistan’a ve Bulgaristan’a ihracat vardı. Ama bu sene ihracat yok. Başka ürünlerde ihracat vardır ama bizde yok” dedi.

HEDEFİMİZ İHRACAT

Yaman, “Bu şartlara karşı maliyetleri karşılamak için ihracat bekliyoruz. İhracat olmazsa para kazanamıyoruz. Üretim planlamamız yok. Yapsak da uymuyor. İhracata bağlı. İç piyasa bir yere kadar çekiyor, bir yeden sonra kaldırmıyor. Yeşil ürün olduğu için dayanma süresi çok değil. Tarlada bekleme şansı 1 ay. Seneye inşallah ihracatımız iyi olur, önümüzü açarlar, çiftçinin durumu daha iyi olur. Soğuk havada hasat zor oluyor, bu iş böyle. Sıcak havada insanlar bunu yemiyor. Soğukta yenilen bir şey bu” diye konuştu.

DEVLETİMİZ GİRDİLERDE YARDIMCI OLSUN

Lahana üreticisi Mustafa Ay ise, “İhracat yapmak istiyoruz. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz. Girdi maliyetleri düşerse ve ihracat kapısı açılırsa çiftçi para kazanmaya başlar. Bunun için devletimizin bizlere girdiler konusunda yardımcı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa\'da sağlıkçılar, doktora saldırıya tepki gösterdi

Şanlıurfa\'da sağlık çalışanları, Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç\'ın çürük raporu alamayan A.S. tarafından darbedilmesine, basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Olay cuma günü mesai bitiminde meydana geldi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde görevli Dahiliye Uzman Dr. Ebru Kılıç, eve gitmek için otomobiline binmek istedi. Ancak bu sırada saldırıya uğradı. Yüzünden yaralanan Kılıç\'ın \"İmdat\" çığlıklarına çevredekiler yetişti. Saldırgan kaçarken, Dr. Kılıç görev yaptığı hastaneye götürüldü. Güvenlik kameralarından saldırganın A.S. olduğunu belirlendi. A.S., yakalanıp, gözaltına aldı. A.S.\'nin İzmir İl Jandarma Komutanlığı\'nda vatani görevini yaptığı, izin alarak memleketi Şanlıurfa\'ya geldiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle \'askere elverişsiz\' raporu almaya çalıştığı saptandı. A.S.\'nin, girdiği sağlık kurulundan istediği raporu alamadığı, mesai çıkışında da kurulda görevli Dr. Ebru Kılıç\'a saldırdığı tespit edildi. A.S. tutuklanırken, doktor yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde öğle saatlerinde toplanan Türk Tabipler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Sağlık-Sen ve Sağlık-Sen Şanlıurfa Şubeleri ile Aile Hekimleri Derneği üyeleri, saldırıyı kınadı. Grup adına açıklama yapan Türk Tabipler Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Ömer Melik, sağlık çalışanlarına karşı her gün yeni bir saldırı olayı ile karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

\"Daha önce de uyardığımız gibi çıkan torba yasa sağlıkta şiddeti önleyici hiçbir yasal düzenleme içermemektedir. Yasa yapıcıların bunu anlaması için daha kaç sağlık çalışanının şiddete uğraması veya ölmesi gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde de sunduğumuz gibi ceza muhakemelerinde tutuklanmanın ertelenmemesini talep ediyoruz.\"

Kahramanmaraş\'ta 6 aylık iş için başvuru kuyruğu

Kahramanmaraş\'ta Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında bin kişinin alınacağı işlere girmek isteyenler İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kentte 660\'ı belediyelerde, 340\'ı da müftülük, valilik, üniversite, sağlık müdürlüğü gibi kurumlarda 6 ay süreliğine istihdam edilmek üzere İŞKUR tarafından işçi alım ilanı çıkarıldı. İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturunca vatandaşlar yoğunluk nedeniyle gruplar halinde içeri alınarak müracaatta bulundu.

İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, TYÇP kapsamında Türkiye genelinde istihdam edilecek 70 bin kişiden 1000\'inin Kahramanmaraş\'taki kurumlarda görevlendirileceğini ifade ederek, maaş ve sigorta primlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını söyledi. Kurumlarda istihdam edilecek kişilerin çevre temizliği, çevre düzenlemesi, kamusal altyapının yenilenmesi, eğitim kurumlarının çevre düzenlemesi ve temizliği, ağaçlandırma, kültürel mirasın korunmasına yönelik kazı çalışmalarında görevlendirileceğini kaydeden Yüce, \"Belediyelerimiz, müftülük gibi kurumlar için müracaatları bugün başladı. 17-21 Aralık tarihleri arasında cuma günü mesai bitimine kadar bu müracaatları alacağız\" dedi.

HAFTA SONU TATİL OLAN İŞLER TERCİH EDİLİYOR

Yüce, 6 ay üreyle istihdam edilecek kişilerin noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceğini de söylerken. İnsanların çalışma saatinin günlük 8 saat ve haftada 5 gün olduğunu ve bu nedenle bu işlerde çalışmayı tercih ettiğini dile getirdi ve şunları söyledi:

\"Çalışma saatlerinin gündüz, vardiyasız oluşu, hafta sonu tatilinin olması nedeniyle özel sektördeki bu tekstil ve diğer alanlardaki işlere göre daha hafif olmasından dolayı tercih nedeni olmakta. Kasım ayı sonu itibariyle istatistikleri elimize aldığımızda özel sektör iş yerlerinden yaklaşık 18 bin açık iş almışız, ancak bunun 15 binini işe yerleştirebilmişiz. Aradaki 3 binlik fark, şu anda bu alanda çalışmak isteyen insanlar için açık iş olarak beklemektedir. Bu iş arayanlarda daha çok iş beğenmeme yani aynı ücrete göre daha hafif, gece vardiyası, tozu toprağı, iş kazası riski olmayan alanlarda iş arıyorlar genellikle. Bugün de işsizlik rakamları yüzde 11.4 olarak açıklandı. Ben, Kahramanmaraş\'ta işsizlik oranının bu oranın çok çok altında olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.\"

