DHA YURT BÜLTENİ-16

1)PKK\'NIN GABAR SORUMLUSUNUN YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ŞIRNAK\'ta dün 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda sağ ele geçirilen PKK\'nın sözde Gabar sorumlusu \'Fedakar Cizir\' kod adlı terörist Emrah Nayci\'nin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Güçlükonak ilçesi Demirboğaz köyü kırsalında güvenlik güçlerinin dün düzenlediği operasyonda PKK\'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise yakalandı. Yakalanan teröristin örgütün sözde Gabar sorumlusu \'Fedakar Cizir\' kod adlı Emrah Nayci olduğu ortaya çıktı.

Teröristin güvenlik güçlerine teslim olma anı ise saniye saniye kamerayla görüntülendi. Görüntülerde, ağaçlık alanda yakalanan teröristten üzerinde bomba olabileceği ihtimali üzerine kıyafetleri çıkarılması isteniyor. Sözlü uyarının ardından elbisesini çıkaran terörist, yapılan kontrolün ardından gözaltına alınıyor.

ŞIRNAK, (DHA)-

2)SÜLEYMAN DEMİREL, DOĞUM GÜNÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 94\'üncü doğum gününde mezarı başında törenle anıldı. Demirel Vakfı tarafından düzenlenen anma törenine, Demirel\'in siyasi hayatında yanında yer alan eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Esat Kıratlıoğlu, Aykon Doğan ile Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Kelleci, Demirel\'in manevi kızı ve doktoru İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, Demirel ailesini temsilen iş insanı Nihan Demirel Atasagun ve çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı. Tören alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CHP Genel Başkanı, DP Genel Başkanı ve Pakistan Büyükelçiliği çelenkleri de yer aldı. Çalcatepe\'de yapımı süren anıt mezarda düzenlenen tören dolayısıyla Demirel\'in kabrinin etrafı karanfillerle çevrildi.

Saat 12.00\'de Süleyman Demirel\'in anıt mezarının bulunduğu Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalcatepe\'de düzenlenen anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çok sayıda telgraf mesajının okunmasının ardından ilk konuşmayı 20 yıl boyunca Demirel\'in özel doktoru ve başdanışmanı olarak görev yapan milletvekili Aylin Cesur yaptı. Milletvekili Cesur, Demirel\'in eşiyle birlikte mütevazı bir hayat sürdüklerini, son yıllarda yakın çalışma arkadaşlarının her yıl 1 Kasım\'da Güniz Sokak\'ta bulunan evine gelerek doğum gününde Türkiye\'nin 1 yılını değerlendirdiklerini belirtti. Aylin Cesur, \"Sayın Cumhurbaşkanımız 2015 yılında vefat edince merhum bakanımız İsmet Sezgin \'Bundan sonra her 1 Kasım\'da mezarı başında buluşalım\' diye bir söz atmıştı. İşte o günden bugüne burada anma törenleri yapmaya başladık\" dedi.

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Süleyman Demirel\'in Türkiye- Azerbaycan kardeşliğine büyük önem veren bir lider olduğunu ve ulu önderleri Haydar Aliyev ile güçlü bir dostlukları bulunduğunu söyledi.

Eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, Demirel için \'Şapkasını aldı gitti\' diyenler olduğunu ifade ederek, \"Demirel, 1960 ihtilalinden sonra 1964 yılında genel başkan olacak kadar cesur bir adamdı. 1965 yılında başbakan seçildi. Ecevit döneminde \'Kuyruklar aydan bile görünecek hale geldi\' denildiği o günlerde, aylık enflasyon oranı yüzde 12 olmuş bir ülkede yeniden başbakan olmuş ve kuyrukları eritmiş, enflasyonu 0,72\'lere düşürmeyi başarmıştır. 1980 ihtilali öncesi bir tümgeneralin gelip \'Buradan başka ülkeye gidin orada her türlü ihtiyacınız karşılanacak ülkeyi terk edin\' sözü karşısında \'Ben bu ülkeye hizmet ettim. Vatan haini değilim. Benim ayağım bu memlekete çakılı. Bana Cenabı Allah\'tan başka da kimse bir halt edemez\' dedi ve paşayı oradan kovdu. Bu adam mı korkak oluyor be kalbi karalar. Bunu hangi başbakan yapabilir size soruyorum\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur\'an okundu ve dua edilerek anma töreni tamamlandı.

- Aylin Cesur ve Esat Kıratlıoğlu'nun konuşmaları

- Dua edilmesi

- Detay görüntüler

(Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

3)RUS ASKERİ KURTARMA GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait Kashtan sınıfı KIL-158 borda numaralı askeri kurtarma gemisi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Ege Denizi\'nden bugün saat 14.00\'te Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Rus Donanması\'na ait Kashtan sınıfı KIL-158 borda numaralı askeri kurtarma gemi, saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı önünden geçen askeri kurtarma gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.

Rus askeri kurtarma gemisinin boğazdan geçişine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

-Sahil Güvenlik botundan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

TIR\'IN DORSESİ ALEV ALEV YANDI

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu\'nda TIR\'ın dorsesi alev aldı. Kargo eşyaları yüklü dorse alev alev yanarken, yol ulaşıma kapandı.Olay, D-100 Karayolu Gebze Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DIL 97 plakalı TIR\'ın dorsesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, dorseden yükselen dumanları görünce yolun sağ şeridinde çekiciyi dorseden ayırdı. Dorse alevler içerisinde kalırken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yol ulaşıma kapatıldı. Kargo eşyaları yüklü dorse tamamen yandı. Yaklaşık yarım sat süren söndürme çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiyenin yangına müdahelesi

Trafiğe kapatılan yoldaki araçlardan görüntü

Sürücünün dorseden ayırdığı çekiciden görüntü

HABER-KAMERA: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

\'CİNSEL TACİZ\' SANIĞI, KARAKOL İMZASININ BİTTİĞİ GÜN 3 KIZI TACİZ ETMİŞ

İZMİT\'te, \'cinsel taciz\'den tutukluyken, adli kontrol şartıyla serbest kalan Alişan Özdemir (74), halk otobüsünde kız çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Lise öğrencisi 3 kız çocuğunu taciz ettiği tespit edilen Özdemir\'in karakola giderek, imza atmasının bittiği gün yine aynı suçu işlediği belirlendi. Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İzmit\'in Tavşantepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Ç.K. (32), D.O. (15) isimli kız çocuğunun halk otobüsünde tacize uğradığı iddiasında bulundu. Annenin şikayetinin ardından bazı aileler de polise giderek, şikayette bulundu. İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından İzmit ile Tavşantepe Mahallesi arasındaki hatta çalıştırılan halk otobüsünde 3 kız çocuğunu taciz eden Alişan Özdemir\'i yakaladı. Özdemir\'in fotoğrafı, lise öğrencilerine gösterildi. Öğrencilerin teşhisinin ardından gözaltına alınan Alişan Özdemir\'in ifadesi alındı.

\'Cinsel taciz\' suçundan daha önce tutuklanan, bir süre önce de adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirlenen Alişan Özdemir\'in karakola giderek, imza atmasının bittiği gün yine aynı suçu işlediği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alişan Özdemir, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) -

CHP’Lİ KARABIYIK: İZNİK AYASOFYA CAMİİ’NE TAKILAN CAM KAPI NE ZAMAN KALDIRILACAK?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Bursa’nın İznik ilçesindeki tarihi Ayasofya Camii’ne cam kapı ve buzlu cam takılmasını TBMM gündemine taşıdı. Karabıyık, “Cam kapı ve buzlu camlar ne zaman kaldırılacak?ö diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Bursa’nın İznik ilçesindeki tarihi Ayasofya Camii’nde yapılan restorasyon çalışmalarını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması talebiyle verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

\'İZNİK AYASOFYA CAMİİ AVM GÖRÜNTÜSÜNE KAVUŞTURULDU\'

İznik Ayasofya Camii’nde yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında cam kapı ve buzlu camlar takılması ile İznik’in tam ortasında, surlarla çevrili kentin tüm yollarının kesiştiği yerde bulunan İznik Ayasofya Camii’nin AVM görüntüsüne kavuşturulduğunu savunan Karabıyk, “Bu durumun etkisiyle İznik’e yapılan turistik ziyaretlerde azalmalar meydana gelerek İznik’in tarihi ve turistik yapısı bozulmuşturö dedi. CHP\'li vekil verdiği soru önergesiyle Bakana \"Hatalı restorasyonun düzeltilmesi planlanıyor mu? Cam kapı ve buzlu camlar ne zaman kaldırılacak?\"diye sordu.

\'ORTODOKSLARIN HACI OLMAK İÇİN GELDİKLERİ YER ÖZELLİĞİNİ ARTIK KAYBETTİ\'

787 yılında, Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı, 7\'nci Konsül\'ün toplandığı Ayasofya Kilisesi, 1331\'de Orhan Gazi\'nin İznik\'i fethetmesiyle camiye çevrildi. Daha sonra müze olarak hizmet verilmeye başlanan Ayasofya Camii, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kararıyla 2007 yılında restorasyon kapsamına alındı.Tarihi yapı, 6 Kasım 2011 tarihinde Kurban Bayramı\'nın 1\'inci günü minaresinden sabah ezanı okunup, bayram namazı kılınmasıyla tekrar cami olarak kullanılmaya başlandı. Erken Bizans Dönemi\'nde inşa edilmiş kilise yapısı olan ve bir dönem Ortodoks mensuplarının hacı olmak için geldiği; ancak cami olarak kullanılmaya başlanmasıyla bu özelliğini kaybeden 1700 yıllık Ayasofya Orhan Camii\'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında girişe cam kapı, pencerelere de buzlu cam takılması tepkilere neden oldu.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)-