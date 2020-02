DHA YURT BÜLTENİ 16

MİNİK ZEYNEP, BUZDOLABI İÇERİSİNDEKİ SUDA BOĞULDU

ERZURUM\'un Karaçoban ilçesinde 15 aylık Zeynep Çakmak, hayvanlar için içme suyu olarak kullanılan buzdolabı içerisindeki suda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, geçen 14 Ağustos günü saat 16.15 sıralarında Karaçoban\'a 20 kilometre uzaklıktaki Dedeören köyünde meydana geldi. Kevser-Selman Çakmak çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Zeynep Çakmak, evlerinin önünde hayvanlar için yalak haline dönüşütürülen su dolu eski buzdolabının içine düştü. Minik Zeynep\'in kaybolduğunu fark eden yakınları, etrafı aramaya başladı. Yakınları, Zeynep Çakmak\'ı eski buzdolabının içerisine yüz üstü olarak cansız şekilde buldu. Köye çağrılan 112 ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen, Zeynep Çakmak\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minik Zeynep\'in cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrası olay günü köy mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, acılı dede Nasrettin Çakmak, \"Eşim hayvanları içeriye almak için dışarıya çıktığında torunum Zeynep de dışarıya çıkmış. Kendisi daha yeni yeni yürümeye başlamıştı. Buzdolabının içerisine nasıl düştü bilmiyoruz. Herşey 5 dakika içerisinde oldu. Buzdolabının içerisinde 20 santim su varmış, çok üzgünüz\" dedi.

- Bebeğin sağlık fotoğrafı

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)

TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, telefonla aradıkları kişileri dolandırdığı öne sürülen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin otomobilinde 365 bin lira, 1750 dolar ve 1600 euro para ele geçirildi.

Akçakale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli kentlerde aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve suçlama yönelterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişileri takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı takip sonunda şüphelilerin İlçe merkezinde plakası ve isimleri açıklanmayan otomobili durdurdu. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada otomobilin döşemelerinin altına gizlenmiş 365 bin lira, 1750 dolar ve 1600 euro ele geçirildi.

Paralara el koyan polis, şüphelileri gözaltına alarak sorgulanmak üzere Emniyet\'e götürdü.

- Yakalanan şüpheliler

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

KAPIKULE\'DE GURBETÇİ KUYRUĞU

YAZ tatillerini Türkiye\'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğu sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan çıkış yapmak isteyen gurbetçilerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk, gümrüğün dışına kadar taşarak 3 kilometreyi geçti.

Avrupa\'da yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenler ise dönüş yolcuğuna geçti. Karayoluyla gelerek dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı\'nı tercih edenler gümrükte yoğunluğa neden oldu. Kapıkule\'den çıkış için sıraya girenler gümrüğün dışında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve perşembe ile pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek daha rahat geçiş gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Yaklaşık 33 derecelik havada Kapıkule gümrüğü önünde bekleyen gurbetçilerden Cihan Sağlam, ilk kez karayolunu tercih ederek Türkiye\'ye tatile geldiğini ifade ederek, \"İzin bitti Almanya\'ya döneceğiz, 4 saattir kuyruktayız. Ben orada doğrum her az tatil geliyorum. İlk defa araçla geldim ama bu sefer son olacak herhalde. Gelirken iyiydi, ancak dönüşte kuyruğa kaldık, 24 saat yolculuk yapacağız\" dedi. Ailesiyle birlikte Türkiye\'de tatil yaptıktan sonra Almanya\'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen Ali Eken, her yıl geldiğinde kuyruklarda beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Yetkililerin kuyruklara çözüm bulunmasını isteyen Eken, uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle karayolunu tercih ettiğini ancak her geldiğinde kuyrukta saatlerce beklemek durumda kaldığını ifade etti.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 4 saatte sadece Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan 4 bin 244 aracın çıkışı yapılırken, 2 bin 307 aracın da Türkiye\'ye girişi sağlandı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9\'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

-Kapıkule Sınır Kapısı

-Bekleyen araçlar

-Gurbetçiler

-Kapıkule tabelası

-Cihan Sağlam ve Ali Eken röp.

-Araçlarında bekleyen sürücüler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)-

\'ADANALILAR 3 GÜN İÇİNDE 1 TON ALTIN BOZDURDU\'

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın döviz ve altın bozdurulması için yaptığı çağrısının ardından kentte 3 gün içinde 1 tona yakın altının bozdurulduğunu belirtti. Başman, \"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla vatandaşa sattığımız altınlar bize tekrar geri döndü. Vatandaş esnafa altın almaya değil daha çok satmak için gelmeye başladı\" dedi.

Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısının ardından vatandaşların hızla altın satışı yapmaya başladığını söyledi. 3 günde 1 ton civarında altının esnafa geri satıldığını belirten Başman, \"Son 2 gündür bu durum yavaşlamaya başladı tabii ama asıl sebep yastık altındaki altının azalmasından kaynaklanıyor\" diye konuştu.

DAHA FAZLA OLMALIYDI

Kentte 48 yıldır kuyumculuk yapan Necati Katlav (70), Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısına vatandaşların ciddi oranda uyduğunu belirtirken, \"Gelip 30 gram, 100 gram altın satıyorlar. Kuyumcular da mümkün olduğunca bunları alıp, satış yapamadığından buradaki toptancılara gönderiyor. Toptancılar da İstanbul\'a gönderip taze para geliyor. Günde 5-10 kişi geliyor. Bazıları fiyatları beğenmeyip geri dönüyor. Herkes benim kadar alsa zaten bir ton yapar. Adana 2.5 milyonluk bir şehir bin kişi 30 gram altın satsa 300 kilo yapar. Onun için bu fazla bir rakam değil. Daha fazla olmalıydı\" diye konuştu.

ÇOĞU KİŞİYİ GERİ DÖNDERDİK

Kuyumcu Emir Karyağa (50) ise, Cumhurbaşkanının çağrısından sonra altının yükselmesiyle satışların bir anda durduğunu anlatırken, şunları söyledi:

\"Fakat insanlar elindeki altınını bozdurmak için kuyumcuya hücum etti. Dolarını dövizciye bozdurdu. Yalnız bu durumda satmaya gelen devamlı halk kalabalıktı. Fakat almaya gelen yoktu. Ben satmalıyım ki gelen müşteriyi boş göndermeyim. Ama işlerimiz durduğu için etkilendik. Fiyatın daha da düşmesi hareketi arttırabiliyor. Bu nedenle satın alamadan çoğu kişiyi geri döndürmek zorunda kaldık. İstanbul\'daki esnaflarla anlaştık. Biz satın alıp oraya gönderdik onlar paraya çevirdi.

BANKALARA SATANLAR DA OLDU

Kuyumcu esnafı Altay Arpağa (43) ise, Cumhurbaşkanının çağrısına vatandaşların altınlarını satarak karşılık verdiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

\"Bankalara satanlar da oldu. Alım olacağında bankanın satma durumu olmayınca genellikle bizleri tercih ediyorlar. Altının birden arttığı dönemde 20 kiloya yakın altın satın aldık. Bu çağrıdan sonra satış daha da arttı. Milli duygular nedeniyle mi oldu bilmiyorum ama insanlar herhalde altının tavan yaptığından dolayı satmak istedi dolardaki gibi. Şu an satışlar bayağı aşağı düştü. Ancak insanlar ister istemez alım yapıyor. Hem mecburiyetten hem de düşüş olduğu için kenara atmak istiyor.\"

- Kuyumcular Çarşısı'ndan genel görüntü

- Tezgahtaki altınlardan detaylar

- Kuyumcu esnafı Altay Arpağa ile röp.

- Kuyumcu Emir Karyağa ile röp.

- Kuyumcu Necati Katlav ile röp.

- Altınlardan genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03'28" BOYUT: 439 mb

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

GÜNEŞ PANELLİ VE SULAMA SİSTEMLİ KENEVİR TARLASI

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde operasyon yapan jandarma ekipleri, ormanlık bir alanda güneş paneli ve damlama sulama sistemiyle Hint keneviri tarlası kurulduğunu ortaya çıkardı.

Jandarma asayiş ve narkotik timleri, Güzelçamlı Sivritepe bölgesindeki ormanlık alanda kenevir ekildiği ve kurutularak esrara dönüştürüldüğünü öğrendi. Dün (çarşamba) öğle saatlerinde operasyon yapan ekipler, R.C. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Boyları 1 ila 1.5 metre arasında değişen 4 bin 572 kök Hint keneviri ile 10.5 kilo esrar ele geçirdi. Oluşturulan dev tarlaya kurulan, birçok sebze üretim tarlasında dahi olmayan güneş paneliyle enerji sağlanan damlama sulama sistemi, jandarma ekiplerini şaşırttı. Uyuşturucu ticareti yapmak, örgüt kurmak, göçmen kaçakçılığı, ateşli silah bulundurma suçlarından kaydı bulunan R.C., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(Jandarma cep telefonu görüntüsü)

- Kenevir tarlası ve esrardan görüntü

- Jandarmaların söküm yapması

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

