DHA YURT BÜLTENİ-16

Bakan Fakıbaba: 20-25 yıl sonra silah mı, gıda mı? Gıda, gıda, gıda/EK

İKİ BAKAN ÇİFTÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bafra ilçesinde lahana hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Burada çiftçilerle sohbet edip çeşitli açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, çiftçilere yapılan desteklemelerle ilgili bilgi verdi. Bakan Fakıbaba, direk olarak ürünü ekerken ve hasatını alırken net olarak destek verdiklerini söyleyerek, \"2018 yılını buzağı ölüm oranlarının düşmesi yılı olarak ilan ettik. Bunun için aşı ve aşılamalar ve küpe ve küpelemelerin ücretsiz olacak. Yerli olmak kaydıyla 200 başa kadar büyükbaş hayvan kesimlerine hayvan başı 250 liraya kadar destek verilecek. Buzağılara 750 liraya kadar destekleme verdik. Bu müthiş bir olay. Buzağılar benim yavrularım. Biz et ithalatını buzağının büyümesiyle engelleriz. Aşılarınızı bedava yaptırıyorsun, küpeler bedava oluyor. Bu sene buzağılar ölmesin diyoruz. Buzağı ölüm oranları düşecek Allah\'ın izniyle\" dedi.Stok yapılıp ürün fiyatlarının artırılması ile ilgili de konuşan Bakan Fakıbaba, “Mesela arpayı belli stokçular topladı. Üreticiden de çıktı. Adam kendi kafasına göre bir fiyat belirliyor. 10 kişi piyasayı belirliyorlar. Bu sefer hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak zorundasın. Piyasayı regüle etmek için elindeki silahımız nedir? Diyorsun ki ‘Ben bunu ithal ediyorum’ Zaten ithal kelimesini duyduğu an diyorlar ki, ‘Fiyatları düşürdüm’. Fiyatlar düştüğü zaman biz de zaten diyoruz ki ithalat bitti. Yem fiyatlarının artışı da budur. Hem üreticinin hem aradaki sanayicinin hizmetindeyiz\" diye konuştu. Bakan Fakıbaba ve Bakan Demircan, daha sonra Atakum Sanat Merkezi\'nde düzenlenen \'Sektör ve Üretici Toplantısı\'na katıldı. toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü :

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- Bakanmarın çiftçilerle görüşmesi

- Detaylar

- Açıklamaları

Haber-Kamera : Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN-Ayhan AYDEMİR-SAMSUN,(DHA)

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Kameradaki amca cinayetinde 4 yeğene ömür boyu hapis istemi



Elazığ\'da, amcaları Yılmaz Kaya\'yı (43) 22 bıçak darbesi ile öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4 kardeş hakkında, \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. 20 yıl İsviçre\'de yaşadıktan sonra memleki Elazığ\'a yerleşen 3 çocuk babası Kaya\'nın yeğenleri tarafından öldürüldüğü görüntüler de iddianamede yar aldı.

20 yıl İsviçre\'de yaşayan ve geçen temmuz ayında memleketi Elazığ\'a yerleşen 3 çocuk babası Yılmaz Kaya, 26 Kasım 2017 gününün akşamı, Sanayi Mahallesi, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı\'ndaki evinden çıkıp ekmek almaya gittiği sırada, iddiaya göre, husumetli olduğu yeğenleri ile karşılaştı. Yılmaz Kaya ve yeğenleri Furkan Yasin Kaya (20), Mehmet Fatih Kaya (33), Muhammed Burak Kaya (26) ve Semih Kaya (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 4 kardeş, tartışma sırasında amcalarını 22 bıçak darbesi ile öldürdü. Olaydan sonra Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan şüpheli kardeşler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, 4 kardeş hakkında, \'Kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edildiği, şüphelilerin yargılanmasına yakında başlanacağı belirtildi.

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

Yılmaz Kaya\'nın yeğenleri tarafından öldürülmesinin bulunduğu güvenlik kamerası görüntüleri, iddianamede yer aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Yılmaz Kaya evinde çıkıp, yürüyor. Bu sırada araçla geçen 4 yeğeni, inip amcalarıyla tartışmaya başlalıyor. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli yeğenler üzerlerinde bulanan sopa ve bıçaklarla amcalarına saldırıyor. Çevredekiler olay yerine koşunca, şüpheliler kaçıyor. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kaya\'yı ambulansla hastaneye götürüyor.

AĞABEYİM TÜRKİYE\'DE 4 AY YAŞAYABİLDİ

Öldürülen Yılmaz Kaya\'nın kardeşi Eyüphan Kaya, ağabeyinin yıllar sonra döndüğü Türkiye\'de 4 ay yaşayabildiğini belirterek, \"Ağabeyimle 20 senedir yurt dışında beraber yaşıyorduk. Ağabeyim 2017 yılının Temmuz ayında Türkiye\'ye dönüş yaptı. Elazığ\'da bir yuva kurdu ama ne yazık ki 4 ay yaşabildi. Başımıza olmaz bir iş geldi. 2 çocuğun kavgası ölüme dayandı. Ağabeyimi canice öldürdüler. Bu ne insanlığa ne de akrabalığa sığar. Olayı yapan 4 zanlı aynı gün yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra cezaevine gönderildi. 13 Mart\'ta mahkeme olacak. Biz zanlıların en ağır cezaya çarptırılmasını diliyoruz. Adalet yerini bulacak\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yılmaz Kaya\'nın ölmeden bir kaç gün önceki görüntüsü

-Cinayet anının güvenlik kamerasından görüntü

-Bülent Kaya ile röportaj

-Eyüphan Kaya\'nın röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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İşini isteyen öğretmen yine eylem yaptı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, Eğitim-Sen\'e üye 8 meslektaşıyla birlikte 29 Ekim 2016\'da KHK ile ihraç edilen ilkokul öğretmeni Engin Karataş, işini geri istediği gerekçesiyle bir kez daha eylem yaptı. Karataş, yaptığı eylemler sonrası Kabahatler Kanunu\'na göre kendisine kesilen cezalara dikkat çekip, sıkıntısını dile getirdi.

Bodrum\'da 14 ay önce KHK ile ihraç edilen ilkokul öğretmeni Engin Karataş, Bodrum Belediye Meydanı\'nda pankart açarak eylem yaptı. Karataş\'a meslektaşları ve arkadaşları da destek oldu. \'İşimi öğrencilerimi istiyorum\' yazılı pankart açan Karataş, \"Ben 29 Ekim\'de bir gecede hukuksuzca işten atılan bir öğretmenim. Bir yıldır tarafıma hala neyle suçlandığım bildirilmiş değil. Bir yıldır alanlara çıkıyorum. İşimi öğrencilerimi istediğimi belirten dövizler taşıyorum. Sessiz ve trafiğe engel olmayacak şekilde, sakince protestomu yapıyorum. Polisler beni her defasında götürüyorlar. Kabahatler Kanunu\'ndan para cezası kesiyorlar. İstanbul\'da ve İzmir\'de benim gibi işini isteyen memurlar var, onlara hiçbir şekilde para cezası kesilmezken; şu anda bana yaklaşık 80 ayrı para cezası kesildi. Ben öğretmenim. Bir öğretmene yakışır şekilde bir protesto yürütüyorum. İşimi öğrencilerimi burada istiyorum. Bazen anket yapıyorum, bazen yere su ile yazıyorum, bazen bir çuval buğday ile yazıyorum. Hiç kimseye zararım yok. Hayatımda hiçbir zaman suç içinde olmadım\" dedi. Eylemin ardından Karataş\'a, yine 5326 sayılı kanunun 32. maddesinde yer alan \"emre aykırı davranış\" suçundan 259 lira ceza kesildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Engin Karataş\'ın basın açıklaması

- Eylemden görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Bavulundaki şampuan kutusundan esrar çıktı

Antalya\'da şampuan kutusunda gizlenmiş 585 gram toz esrar ele geçirilirken, üzerinde sahte nüfus cüzdanı bulunun A.B. gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis, elinde bavulla terminale gelen A.B\'yi gözaltına aldı. A.B\'nin bavulunda arama yapan ekipler, şampuan kutusuna gizlenmiş 585 gram toz esrar ile bir adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirdi. İfade işleminin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.B., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin araçtan indirilmesi

-Sağlık ocağına girmesi

-Memurlarla yürüyüp araca binmesi

-Aracın hareket etmesi

-Sağlık ocağı dış plan

-Şampuan kutusundaki esrarın görüntüsü

1 DK 57 SN// 62 MB

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)



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Kapadokya’da engeller yamaç paraşütü ile aşıldı

Kapadokya\'da düzenlenen Engelsiz Kanatlar Projesi kapsamında engelliler yamaç paraşütü ile uçmanın keyfini yaşadı. Çavuşun mevkiinde yapılan yamaç paraşütüne milli serbest paraşütçüsü Cengiz Koçak ve engelli Fransız sporcu Tomas Cattelain katılarak, engellilere gösterilerde bulundu.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi ile Ürgüp, Göreme ve Uçhisar Belediyesinin’de katkılarıyla gerçekleşen Yamaç paraşütüne ilk defa binen öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı. Organizasyon sorumlularından Levent Işıklı, \"Kapadokya bölgesinde özel insanlar için bir etkinlik düzenliyoruz. Burada yamaç paraşütünü tanıtıyoruz. Burada öğrenciler ve vatandaşları uçuracağız. Belediyeler bize destek oldu. Yamaç paraşütünün her hangi bir tehlikesi yok. Güvenlik önlemleri alındı. Yurt dışı ve yurt içinde yaptığımız çalışmalar üzerinde güvenlik üst düzeyde tutularak çok güvenli bin uçuş sağlayacağız\" ifadelerini kullandı. Milli serbest paraşütçü Cengiz Koçak ise, dünyada 43 ülkede değişik atlayışlar yaptığını belirterek, \"Burada dezavantajlı insanlarımız aracın arkasına bağlanan vinç sistemiyle havaya kalkacaklar. Yaklaşık 10- 15 dakika uçacaklar. Ben yaklaşık 600 metreden serbest atlayacağım. Buradaki çocuklarda çok ilginç birşeyler görmüş olacaklar\" dedi. Bedensel engelli sporcu Fransız Tomas Cattelain ise, \"Yaklaşık 15 senedir yamaç paraşütü ile uçuyorum. Yamaç paraşütü birçok kişinin yapabileceği bir spor. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan insanlar hayatın bittiğini düşünmesinler, evlerine kapanmasınlar. Mücadele etsinler\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Milli serbest paraşütçü Cengiz Koçak , Organizasyon sorumlularından Levent Işıklı ve Fransız Tomas Cattelain ile röportaj ve Türkçe çevirisi

-Yamaç paraşütüne ilk defa binen öğrencilerin duygularını anlatması

- Milli serbest paraşütçü Cengiz Koçak\'ın yamaç paraşütünden atlama anı ve paraşütle yere inmesi

- Fransız Tomas Cattelain yamaç paraşütüne binmeden önce hazırlıklarından ve gök yüzünde uçmasından görüntü

9 dakika 42 Saniye 614 -MB

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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Tedavi edilen 23 kuş doğaya salındı

Mersin\'in Tarsus ilçesinde, farklı tarihlerde doğada yaralı halde bulunan kuşlar doğaya salındı.

Tarsus Hayvanat Bahçesi\'nde günlerce süren tedavileri ve bakımlarının ardından iyileşen 4 şahin, 5 ördek, 3 atmaca, 8 güvercin ve 3 martı,DSİ\'ye ait özel koruma alanlarına bırakıldı. Veterinerler tarafından tedavileri yapılan ve hayvanat bahçesi personeli tarafından beslenilen hayvanlar, rehabilitenin ardından eski sağlıklarına kavuştu. Doğada hayatta kalabilecek güce gelen hayvanları, Kaymakamı Yüksel Ünal, Hayvanat Bahçesi Müdürü Mesut Özdemir, Veteriner Fırat Kabayel ve personeller özgürlüğüne kavuşturdu.Doğanın dengesi ve hayvan çeşitliğinin korunması açısından yapılan hizmet konusunda emeği geçen herkesi kutladığını söyleyen Kaymakam Ünal, özellikle avcıların ve vatandaşların koruma altından bulunan hayvan türlerine zarar vermemeleri gerektiğini söyledi.Yapılan konuşmaların ardından 23 kuş doğal yaşam alanlarına salındı.

Görüntü Dökümü

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- Kaymakam Yüksel Ünal\'ın Atmacayı doğaya salmadan kısa açıklaması

-Kaymakam Yüksel \'in peş peşe doğaya yırtıcı kuş salmamasından görüntüler

-Özgürlüğe kanat çırpan yırtıcı kuşlardan görüntü

-Kaymakam\'ın kartallar yüksek uçar sözünü söyleyerek kuşu özgür bırakması

-Kuşun kanat çırpışları

-Kaymakamın 1-2-3 diyerek komut vermesiyle güvercinlerin uçurulması

-Martıların salınması

-Ördeklerin kafesteki görüntüleri

-Ördekleri salmak için sulak bölgeye yürünmesi

-Ördeklerin bırakılmasından önce Hayvanat Bahçesi Müdürü Mesut Özdemir\'in açıklama yapması

-Ördeklerin bırakılması

-Ördeklerin suda yüzmeleri



SÜRE: 04:03 BOYUT: 247 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(MERSİN), (DHA)