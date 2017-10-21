DHA YURT BÜLTENİ -16

Bakan Eroğlu\'dan \'doğal gaz\' uyarısı: Bilinçli şekilde kullanılması lazım (2)

BAKAN EROĞLU: TARİH KURUMUNUN KASASI DOLU, BURS VERSİNLER

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında, dün başlayan 1. Türk Tarih Sempozyumu\'nun kapanış konuşmasını yaptı. Korel Termal Otel\'deki sempozyumun kapanışında konuşan Bakan Eroğlu, Türk Tarih Kurumu\'nun kasasındaki paranın öğrencilere burs olarak verilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Eroğlu, \"Maalesef Türkiye\'de tarih gibi diğer sosyal alanlara alaka pek yok. Bakın biz yüzlerce teknik konuda kongre ve sempozyum yapıyoruz. Türk Tarih Kurumu\'nun (TTK) kasası dolu. Türk Dil Kurumu\'nun kasası dolu ama en azından bununla ilgili bölümlere, bizzat ben ilgileneceğim bana bağlı bir kurum değil ama hükümetin bir üyesi olarak bizzat ilgileneceğim. Kusura bakmasınlar, ayıptır yani, en azından Türkiye\'deki ilk 100 kişiye burs verse ne olur. Siz dışarıdan köprü yapacak mühendis getirirsiniz ama kalkıp da kendi tarihinizi yazdırmak için dışarıdan bir kişiyi getiremezsiniz. Yaşaması lazım, o toprakların evladı olması lazım. O kültürü almış olması lazım. Dolayısıyla bu konuya çok iyi temas ettiler, tebrik ediyoruz\" dedi.

TÜKÇE ELDEN GİDİYOR

Türkçenin de gündemde tutulması için çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Bakan Eroğlu, \"Burada en önemli nokta sosyal bölümlere tarih gibi felsefe gibi diğer bölümlere bir ağırlık vermek lazım.Hakikaten Türk diliyle alakalıda çok büyük sıkıntı var. Türkçemiz elden gidiyor farkında değiliz. Bundan sonra kesenin ağzını açalım. İnşallah büyük burslar verelim, kitaplar yayınlansın, eserler ortaya konsun, araştırma faaliyetleri yapılsın\" diye konuştu.

Sempozyum, Bakan Eroğlu\'nun konuşmasının ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan detaylar

-Bakan Eroğlu\'nun konuşması

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HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Konya\'da 29 öğrenci içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (3)

OKULDAKİ ÇEŞME SUYU KAÇAK KUYU ÇIKTI

Konya\'da 29 öğrencinin içtiği sudan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı Şehit Abdullah Tayip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesindeki suyun, kaçak kuyudan temin edildiği ortaya çıktı. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmada, çeşme suyunun KOSKİ\'ye bağlı tatlı su çeşmesi olarak adlandırılan sokak çeşmesi şebeke hattına bağlı olmadığını belirledi.

KOSKİ\'den yapılan açıklamada okulun 15 Temmuz darbe girişimi öncesi özel bir okul olduğu ve darbe girişiminin ardında FETÖ bağlantısı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığı\'na devredildiği hatırlatırdı.

Okul bahçesindeki suyun şehir şebekesinden bağımsız açılan bir kuyuyla suyun temin edildiği belirtilen açıklamada, \" 29 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine hemen okula sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, akredite laboratuvarında incelenmek üzere su numunesi aldı. Numuneler üzerinde yapılan incelemelerde suyun klorlanmadığını tespit eden KOSKİ ekipleri, suyun şehir şebekesine bağlı olmadığından şüphelenerek tekrar ayrıntılı inceleme yaptı.\" denildi.

KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu\'nun katıldığı incelemede suyun temin edildiği kuyunun üzerinin bordür taşlarıyla kapalı olduğu belirtilerek, \" Yapılan incelemede suyun kendi kuyularından temin edildiği, kuyunun da bordür taşlarla gizlendiği tespit edildi. Hijyenden uzak, kontrolsüz olarak musluklara verildiği görülen suyun, ciddi tehlike oluşturması dolayısıyla KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından okula ait olan kuyu hattı tamamen iptal edildi. Şehir şebekesinden beslenmesi sağlanan okulun, depo ve iç şebekesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.\" denildi.

Haber: KONYA DHA))

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünyanın meselelerinin çözümü için Kur’an\'ı gündeme almak zorundayız

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rize’nin Güneysu İlçesi’nde düzenlenen “Güneysu’da Dini-Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayatö konulu sempozyumun açılışı ve hafızlık icazet merasimi programına katıldı. Burada konuşan Erbaş, “Dünyanın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kur’an’ın mesajlarını gündeme almak zorundayızö dedi.

Güneysu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Hasan Karal, İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı Ahmet Minder ile davetliler katıldı.

Kuran’ı Kerim okunması ile başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanlığın ufkunu aydınlatan Kur’an-ı Kerim’in insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran hidayet rehberi olduğunu belirtti. Devasa sorunlarla boğuşan dünyanın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kur’an’ın mesajlarını gündeme almak zorunda olduklarını ifade eden Erbaş, “Çünkü Kur’an bir hidayet rehberidir ve en doğru yola iletir. Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Herkes Kur’an-ı Kerim’den Kur’an’a hizmeti kadar istifade eder. Yani ona ne kadar değer verirsek, Allah katında değerimiz o kadar artacaktır. Biz Kur’an-ı Kerim’e kalbimizi, aklımızı ne kadar açarsak O, bizlere bereketini, hakikatini, şefaatini o kadar açacaktır. Eğer biz kitabımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edersek; O da bize dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak, ahirette bizi bahtiyar olanlardan kılacaktırö dedi.

“KUR’AN-I OKUMA AZMİ VE HEYECANI HERGÜN ARTIYORö

Kur’an-ı Kerim’i okuma azmi ve heyecanının her gün arttığını ifade eden Erbaş, şunları söyledi:

“Kur’an kurslarımıza gösterilen ilgiden biz bunu biliyoruz. Bundan dolayı halkımıza ve bu alanda çalışan personelimize teşekkür ediyor, gayretlerinin bereketli, başarılarının daim olmasını diliyorum. Onun hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız. ‘Oku’ emriyle başlayan, bilgiyi, bilenleri üstün ilan eden, her daim tefekküre, akletmeye, vurgu yapan bir kitaptır. Onu anlamak kadar önemli bir husus da onu doğru anlamaktır. Başkanlığımızın en temel vazifelerinden biri, toplumu din konusunda aydınlatmaktır. Bunun için Din İşleri Yüksek Kurulumuz başta olmak üzere bütün birimlerimiz ve personelimiz ile kitabımızı en doğru bilgi ile anlatmanın gayreti içerisindeyiz. Halkımızın, inancımız ile ilgili bütün meselelerde başkanlığımızı takip etmesi, bizi memnun etmektedir. Gösterdiği teveccühten dolayı aziz milletimize şükranlarımı arz ediyorum.ö

“TOPLUMUN ALİMLERİ OLACAKSINIZö

Kur’an-ı Kerim ahlakıyla ve ahkâmıyla hayatın güzelleşeceğini vurgulayan Erbaş, hafızlık icazeti alan 15’i kız 18’i erkek öğrenciye yönelik tavsiyelerde bulundu. Erbaş, \"Onu yaşayarak topluma örnek olacaksınız. Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir. Kur’an-ı Kerim-i akla ve kalbe yerleştirmek, hayata ve ahlaka kılavuz yapmak, anlayarak aydınlattığı yoldan yürümektir. Eğitiminize devam edeceksiniz. Sizler bu toplumun âlimleri olacaksınız. Matematikten edebiyata, her alanda bilgi sahibi olacaksınız. Yabancı diller öğreneceksiniz. Bütün okulları başarıyla bitireceksiniz. Sizler bu gaye ile çalıştıkça Allah size yardım edecek, aileniz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlı işler yapmaya sizleri muvaffak kılacak.ö diyerek Kur’an kurslarına yardım eden, emek ve gönül veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hafızlık icazeti alan 33 öğrenciye belgeleri verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Program detayları

- Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın konuşması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)

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Bitlis\'in Mutki İlçesi\'ndeki sokağa çıkma yasağı gece yarısı kaldırılıyor

BİTLİS\'in Mutki ilçesine bağlı 3 köy ve bir mahallede 15 Ekim\'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının, bugün saat 23.59\'dan itibaren kaldırılacağı açıklandı.

Bitlis Valiliği, Mutki\'nin Yazıcık, Yuvalıdam, Kayran köyleri ile Aksu Mahallesi\'nde kaldırılacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi gereğince 15 Ekim saat 17.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar ilan edilen söz konusu sokağa çıkma yasağı 20 Ekim\'de saat 23. 59 itibarıyla kaldırılmıştır.\"

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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Eskişehir\'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

ESKİŞEHİR\'de özel harekat polislerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo, 600 gram esrar, uyuşturucu haplar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu suç gruplarına yönelik operasyon düzenledi. 12 eve yapılan eş zamanlı baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan narkotik köpeği Lady\'inin de kullanıldığı aramalarda, 1 kilo 600 gram esrar, 329 gram skunk, 17 gram metamfetamin ,14 gram bonzai, 10.68 gram eroin, 3 bin 337 ecstacy hap ile 3 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde imalatında kullanılan amonyak pet şişe, 2 telsiz, 4 uyuşturucu alımında kullanılan aparat, 2 ruhsatsız av tüfeği, 71 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 pala ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Görütü dökümü:

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-Polis kamerasından:

-Ele geçirilen uyuşturucuların,

-Polis araçlarının operasyon için Emniyet müdürlüğü bahçesinden çıkışları,

-Özel harekat polislerini apartmana girmeleri,

-Polislerin eğitilmiş köpekle evde arama yapmaları,

-Bir şüphelinin evde yere yatırılıp kelepçelenmesi,

-Ele geçirilen uyuşturucuların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)