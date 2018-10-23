DHA YURT BÜLTENİ-15

1)HAVA KUVVETLERİNDEN GÖLDE, TATBİKAT

TÜRK Hava Kuvvetleri\'nin 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu olan arama-kurtarma ekipleri (SAR), Beyşehir Gölü\'nde askeri uçaktan paraşütle atlayıp kurtarma tatbikatı yaptı. 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndaki 135\'inci Filoya bağlı arama kurtarma ekipleri Türkiye\'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen Beyşehir\'de kurtarma tatbikatı düzenledi. İlk olarak kıyıdan botla giriş yapan kurtarma ekibi, senaryo gereği kurtarma yapılacak bölgeyi belirleyip sis fişeği attı. Ardından askeri uçaktan önce paraşütle bot, ardından kurtarma timindeki 5 asker paraşütle göle inerek, kurtarma tatbikatını gerçekleştirdi.

Tatbikatı yapıldığını fark eden çevredekilerde o anların fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirmek istedi.

Görüntü Dökümü

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- Kıyıdan botla girilmesi

- Paraşütle botun indirilmesi

- Paraşütle timdeki askerlerin inmesi

- genel ve detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA)

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2)BAKAN VARANK: ÜRETİCİLERİMİZİ RAHATLATACAK DESTEK PAKETLERİMİZ VAR

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, \"Sanayimizin tüm sektörleri son dönemdeki finansal saldırılara rağmen ayakta kaldı ve büyümeye devam ediyor. Bu yolda üreticilerimizi rahatlatacak destek paketlerimiz var. Sanayici ve üreticinin maliyetlerini aşağı çekecek, sizleri daha fazla üretime teşvik edecek, ithalata karşı yerli üretimi destekleyecek programları gündemimizde tutmaya devam edeceğiz\" dedi. Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen \'40. Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı\', Bakan Varank\'ın katıldığı törenle açıldı. İnegöl’ün dünyaya açılan kapısı olan fuarın açılışına Bursa Valisi İzzettin Küçük, Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle, Güney Kore İthalatçılar Birliği Başkanı Kim Sun Mook, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da katıldı.

\'184 ÜLKEYE 2,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT\'

Bakan Varank, mobilya sektörünün, yükselen üretim kapasitesi, oluşturduğu katma değer ve istihdam açısından en önemli sektörlerden olduğunu söyledi. Sektörün son 16 yılda hızla yüklediğini ifade eden Bakan Varank, şöyle konuştu:

\"Geçtiğimiz sene 184 ülkeye 2,3 milyar dolarlık mobilya ihraç ettik. Türkiye, cesur girişimci ve ustalarıyla dünyada trend belirleyen konuma geldi. Türkiye’de mobilya sektörü bir başarı hikâyesi yazdı. Bu hikâyenin lokomotif şehirlerinden biri de İnegöl’dür. İnegöl sahip olduğu potansiyelleriyle Türkiye’ye büyük katkı sağlıyor. 600 milyon dolarlık dış ticaret fazlasıyla öncü bir ihracat şehri haline geldi. Dünyaya birçok ülkeye ihracat yaparak sadece ekonomiye katkı sağlamıyorsunuz, aynı zamanda sektöre de yön veriyorsunuz. Dünyayı tanıyan, gelişmeleri takip eden, ufku geniş insanlarımız sayesinde Türkiye refahını çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Bakanlık olarak bu konuda her zaman yanınızdayız.\"

\'TASARIM, BÜYÜMENİN VAZGEÇİLMEZİDİR\'

Bakan Varank, mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalara çeşitli destekler verdiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

\"Yüksek katma değerli üretimde en önemli şey yenilikçiliktir. AR-GE, mobilya için vazgeçilmezdir. Bazı ülkeler hammaddeyi bizden alıp sanatçı dokunuşuyla tüm dünyaya satabilecekleri bir hale sokuyorlar. 1 liralık hammaddeden 100 liralık katma değer üretiyorlar. Tasarım, markalaşma ve büyümenin vazgeçilmezidir. Mobilya sektörümüz, yüzünü tasarıma çevirmelidir. Bizler de sizin en büyük destekçiniziz. Tasarım merkezlerini, AR-GE merkezi gibi destekliyoruz. Bursa’da 102 AR-GE, 18 tasarım merkezi mevcut. Bursa’da mobilya üzerine boy gösteren 2 tasarım merkezi mevcut. İnegöl’de ise bakanlık desteği bulunan bir tasarım merkezi bulunmuyor. Buradaki eksiği kapatmamız gerekiyor. Ekiplerimizi buraya yollayacağız. Yatırım teşvikleri konusunda sizlerle toplantı yapıp nerede, nasıl katkı sağlayabiliriz, İnegöl’ü nasıl daha ileri götürebiliriz noktasında çalışma yapacağız. Bakanlığımızın kapısı, AR-GE ve tasarım yapmak isteyen herkese sonuna kadar açıktır. Yatırım, yük ya da külfet değildir, sürdürülebilir büyümenin, artan cironun, ihracat ve kazancın en önemli aracıdır.\"

\'SANAYİMİZ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR\'

Bakan Varank, \"Sanayimizin tüm sektörleri son dönemdeki finansal saldırılara rağmen ayakta kaldı ve büyümeye devam ediyor. Bu yolda üreticilerimizi rahatlatacak destek paketlerimiz var. Sanayici ve üreticinin maliyetlerini aşağı çekecek, sizleri daha fazla üretime teşvik edecek, ithalata karşı yerli üretimi destekleyecek programları gündemimizde tutmaya devam edeceğiz. İnegöl Mobilya Fuarı gibi fuarlar sektördeki dinamizmi perçinleyerek yeni ufuklar ve hedefler belirlememize önemli katkı sağlıyor. Bu anlamda fuarımız sektörümüze hayırlar getirsin\" diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle de yenilik ve tasarım konusunda sektörün daha da gelişmesi gerektiğini ifade ederek, \"İhracatımızı daha da artırmalıyız. Türkiye sürekli olarak büyümeyi ihracat ile sağlayacaktır. Bu yüzden ihracatçı sayımızı ve ihracatımızı artırmalıyız. Bu noktada İnegöl’e de önemli görevler düşüyor. Nasıl ki İnegöl Osmanlı’nın kuruluşunun en sağlam taşlarından biriyse bugün de küresel rekabette önemli bir bölgemizdir. Dün olduğu gibi bugün de önemli katkılarını görüyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. 28 Ekim tarihine kadar açık kalacak fuarda 180 firma stant açtı. Fuara, yurtiçi ve yurtdışından birçok ziyaretçi bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Genel görüntü

-Bakanın konuşması

-Açılış

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ-Mehmet İNAN/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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3)ÖZEL ÖĞRENCİLER FİDAN DİKTİ

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde özel öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde çam fidan dikti.

Sandıklı Orman İşletme Şefliği ile ilçede faaliyet gösteren bir özel eğitim uygulama merkezinin ortaklaşa düzenlediği program kapsamında özel öğrenciler 100\'ün üzerinde çam fidanı dikti. Karadirek köyü girişindeki boş arazide yapılan fidan dikme çalışmasına merkezi müdürü İbrahim Altındaş, Orman İşletme Şefliği personeli, öğretmenler ve 35 özel öğrenci katıldı. Bölgeye otobüslerle gelen öğrencilere Orman İşletme Şefliği personeli tarafından dikilecek fidanlar dağıtılarak, dikim aşamaları anlatıldı. Daha sonra özel eğitimli öğrenciler öğretmenlerinin yardımıyla fidan dikimi yaptı.

Uygulama Merkezi Müdürü İbrahim Altındaş, \"Böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan son derece mutluyum. Peygamber Efendimizin hadisinin içerisinde \'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizde fidan varsa mutlaka onu dikiniz\' diyor. Biz de dolayısıyla böyle bir uygulama içerisinde olmak istedik ve son derece mutluyuz. Amacımız bizim öğrencilerimizin diğer insanlardan hiçbir farkının olmadığını göstermek. Hayatın her alanında bizim öğrencilerimizin de yer aldığını göstermek istedik. Onlar da \'Hayatın her alanında biz de varız\' diyor ve bu gibi çalışmalarımızla bunu göstermiş oluyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bölgeye yerleştirilen tabeladan görüntü

- Dikilecek çam fidanları dağıtımı yapılırken ve bilgilendirmeden görüntü

- Öğrencilerin öğretmenlerin ile birlikte fidan dikim çalışmasından görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)

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4)ELEKTRİK TRAFOSUNA ASILI KALAN KUMRUYU İTFAİYE KURTARDI

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesindeki bir elektrik trafosunun çatı katında, ayağında iple asılı olarak mahsur kalan kumru kuşunu, vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Bağlar Şeyh Şamil mahallesi, Cengizler caddesi üzerinde bulunan ve mahalleye elektrik enerjisinin verilmesini sağlayan trafonun çatı katında, ayağındaki iple asılı halde bir kumru kuşunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafonun arka tarafında asılı olarak mahsur kalan kumru kuşunu kurtarmak için çalışma başlattı. Trafo duvarına uzatmalı merdiven dayayan itfaiye erlerinden biri basamakları tırmanarak kuşun olduğu çatı katına ulaştı. Yanında getirdiği bıçakla ipi kesen itfaiye eri, kumru kuşunu aşağı indirdi. Daha sonra aşağıda da ayağına bağlı olan ipi kesen itfaiye erleri, kurtardıkları kumru kuşunu serbest bıraktı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye erlerinin trafo duvarına merdiven dayaması

İtfaiye erinin merdiven basamaklarını çıkması

İtfaiye erinin bıçakla ipi keserek kuşu eliyle alması

Aşağı inen itfaiye erinin kuşun ayağındaki ipi kesmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA)-

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