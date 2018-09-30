DHA YURT BÜLTENİ 15

ENEZ\'DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BOT BATTI 5 ÖLÜ, 2 KAYIP

EDİRNE\'nin Enez ilçesinde Cuma gecesi kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Olaydan sağ kurtulup, yetkililere bildirmeden insan taciri 2 Türk ile birlikte İstanbul\'a kaçan Suriyeli 3 kişinin, geri dönüp haber vermesiyle yapılan aramalarda 5 Suriyelinin cesedi bulundu. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yunanistan\'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen Suriye uyruklu 10 kaçak, insan kaçakçısı 2 Türk ile anlaşıp, Edirne\'nin Enez ilçesi Sultaniçe beldesine geldi. Cuma günü gece geç saatlerinde 10 Suriyeli ile insan kaçakçısı 2 Türk, lastik bota binip Ege Denizi\'ne açıldı. Kıyıdan 50- 60 metre açılan bot, kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. 2 Türk ile 3 Suriyeli yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, 7 kişi kayboldu.

YETKİLİLERE HABER VERMEDEN KAÇTILAR

Kıyıya çıkan 5 kişi, olayı yetkilelere bildirmeden İstanbul\'a kaçtı. Ancak İstanbul\'a giden Suriyeliler, geri dönerek jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri deniz ve sahil şeridinde bugün arama çalışması yaptı.Aramada, sahile vuran 5 Suriyelinin cansız bedeni bulundu. Denizde kaybolan 2 Suriyeliyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hava muhalefeti nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını zaman zaman ara vererek sürdürüyor.

İNSAN TACİRİ 2 TÜRK ARANIYOR

Jandarma ekipleri, insan taciri oldukları değerlendirilen, yüzerek kıyıya çıktıktan sonra kaçan 2 Türkü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Engin ÖZMENENEZ (Edirne), (DHA)-

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GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN POLİS MEMURU YAŞAMINI YİTİRDİ

ERZURUM\'da polis memuru Yusuf Ersamut, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği\'nde görevli polis memuru Yusuf Ersamut, bugün sabah saatlerinde görevi başında rahatsızlandı. Meslektaşları, ekip aracı ile Ersamut\'u merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Devlet Hastane\'sine götürdü. Kalp krizi geçirdiği saptanan evli ve 2 çocuk babası Ersamut, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Erzurum\'a geçen yıl tayin olan 26 yıllık polis memuru Yusuf Ersamut için, bugün saat 16.00\'da Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene polis memurunun eşi Yurdagül, kızı Selcan ve oğlu Mehmet Furkan Ersamut\'un yanı sıra yakınları, meslektaşları, protokol üyeleri ve askerler katıldı. Yusuf Ersamut\'un eşi ve çocukları, tören boyu gözyaşlarını tutamadı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Ersamut\'un Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları ve Emniyet Müdürü Mehmet Aslan tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Kara yoluyla Erzurum Havalimanı\'na götürülen Yusuf Ersamut\'un cenazesi, yarın ikindi vakti toprağa verilmek üzere ailesinin isteğiyle buradan da uçakla Antalya\'ya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis memuru Yusuf Ersamut fotoğrafı

-Emniyet müdürlüğü önünde düzenlenen tören

-Anne ve çocuklarının ağlaması

-Protokol

-Cenazeninin omuzlara alınması

-Cenaze aracının gidişi

-Emniyet Müdürü Aslan\'ın ailese başsağlığı dileklerined bulunması

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 4.07 Dk / 770 MB)

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ÇORLU\'DA YAĞIŞ KAZA GETİRDİ: 3 YARALI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yön tabelasına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Ağır Bakım Fabrikası ışıklı kavşağında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Anıl A., yönetimindeki 59 EY 999 plakalı otomobil, sürücüsünün yağışlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yön tabelasına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Anıl A., Serhat K. ve Batuhan M., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜDÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan otomobil

-Olay yerine gelen ambulanslar

-Yaralıdan detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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7\'DEN 70\'E HERKES KİTAP OKUDU

KAYSERİ\'de, sosyal medya grubunun organizasyonuyla kitap okuma şenliği düzenledi. 7\'den 70\'e birçok kitapseverin katıldığı etkinlikle; her zaman her yerde kitap okumanın mümkün olduğuna dikkat çekildi. Etkinlikte köy okullarına gönderilmek üzere kitap bağışı da kabul edildi.

\'Kayseri etkinlik\' sosyal medya grubu Cumhuriyet Meydanı\'nda merhum yazar Emir Kalkan anısına 2. defa kitap okuma etkinliği düzenledi. Ailelerin çocukları ile katıldığı kitap okuma etkinliği hakkında bilgi veren organizasyon sorumlusu Oğuzhan Abdi Oğuz, \"Ülkemizde kitap okuma oranı maalesef dünya ülkeleri ile kıyaslandığında çok az miktarda. Bu nedenle kitap tutkunlarını bir araya getirmek ve vatandaşlara her yerde ve her zaman kitap okunulabileceğini göstermek adına 2\'nci kitap okuma şenliğini gerçekleştirdik. Burada sadece öğrenciler değil, anneler ve babalar çocukları ile birlikte kitap okumaktalar. Ayrıca köy okullarına gönderilmek üzere kitap bağışı da kabul ediyoruz. Kitap okumanın insana sağladığı faydayı saymakla bitiremeyiz. İnsanlarımız telefonlarını bir kenara bırakarak en az günde yarım saat kitap okumalıdır. Etkinliğimize zihinsel ve görme engelli kardeşlerimiz de katılarak kitap okuyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Kayseri\'de etkinlik sorumlusu Oğuzhan Abdi Oğuz ile röp

- Kitap okuyanlardan genel ve detay görüntü

- Anneleri ile kitap okuyan çocuklar

- Kitaplardan ve okuyanlardan görüntü

- Detaylar

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/Kayseri(DHA)

4 dakika 07 saniye /460 MB

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MARMARİS\'TE FIRTINA BEKLERKEN GÜNEŞİ KARŞILADILAR, SAHİLE KOŞTULAR

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, beklenen fırtınanın yön değiştirmesinin ardından gelen sağanak yağmurun da yerini güneşli havaya bırakması üzerine otellerinden çıkmayan turistler ile evlerine kapanan Marmarisliler soluğu sokaklarda ve sahilde aldı. Kimileri denize girerken kimileri de yürüyüş yaptı.

Yunanistan\'dan gelmesi beklenen fırtınanın yön değiştirmesiyle kötü hava koşulları yerini Marmaris şehir merkezinde aralıklı yağmurlara bıraktı. Saat 14.23\'de bastıran şiddetli yağmur 20 dakika boyunca etkisini gösterdi. Marmaris-Datça ve Marmaris-Turunç Karayolu\'na küçük kaya parçaları düştü. Marmaris-İçmeler Karayolu Turban Mevkisi\'nde toprak kayması sonucu 25 metrelik ağaç devrildi. Enerji nakil hatları hasar görürken, kapanan yol nedeniyle 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yüksek tepelerden yağmurla gevşeyen toprağın ve çöplerin derelerle taşınıp dökülmesi sonucu deniz kahverengiye döndü. Atatürk Caddesi\'nden Turban Mevkisi\'ne kadar 6 kilometrelik sahiller kıyıya vuran çöpler ve yosunlar ile doldu. Sahil yürüyüş yolunda aralıklarla su birikintileri oluştu.

SAĞANAK YAĞMURUN ARDINDAN DENİZ KEYFİ

Sağanak yağmurun ardından bulutların dağılmasıyla güneş açtı. Saat 15.30 sıralarında hava sıcaklığı da yükseldi. Kasırga uyarısı ve sağanak yağmur nedeniyle otellerinden çıkamayan turistler ile evlerine kapanan Marmarisliler soluğu sokalarda aldı. Kemal Elgin Bulvarı\'ndan Cumhuriyet Caddesi\'ne kadar uzanan sahil yolları yürüyüş yapan, denize giden ve çocuklarıyla parklarda oyunlar oynayanlarla doldu. Vatandaşlar ve turistler, eşsiz deniz manzarasında öz çekim yaptı. Kimi turistler şezlonglarında uzanarak dinlenmeyi ve kitap okumayı tercih ederken bazıları denize girdi. Turistler ve vatandaşlar sağanak yağmur sonrası sıcak havanın tadını çıkartarak renkli görüntüler oluşturdu.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sağanak yağmur nedeniyle ilçe merkezinde 8 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Can kaybı ve maddi hasarın yaşanmadığı ilçede, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İnsan ve araç yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda düşen ağaç dalları ve yapraklar ile çöpler temizlendi. Tıkanan rögarlar temizlendi. Yola düşen ağaçlar kesildi ve kaya parçaları alınarak trafik akışı tekrar sağlandı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre, ilçede öğle saatlerinde 14.23 ile 14.43 arasında 20 dakikada metrekareye 33,4 kilogram yağış düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karayoluna düşen ağacın kaldırılmasından görüntü

-Yüksek tepelerden nehirler ile gelen toprağın denizi kahverengiye dönüştürmesinden görüntü

-Nehirler ve denizden gelen çöplerin kıyıya vurması

-Sahil yolunda yürüyüş yapan Marmarislyiler ve turistlerden görüntü

-Sahilde müzik eşliğinde dans eden turistlerden görüntü

-Denize giren ve şezlongda uzanan turistlerdeng örüntü

-Genel ve detay görüntüler

4 dakika 20 saniye-313 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin\'de (2)

BAKAN KURUM, NUSAYBİN\'DE KONUTLARI HAVADAN GEZDİ

Dün akşam Mardin\'e gelerek geceyi burada geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler, sabah Yeşilli ilçesinde yaptığı incelemenin ardından helikopterle Nusaybin ilçesine geldi. Terör mağdurları için yapılan konutları helikopterle havadan izleyen Bakan Kurum, daha sonra cami ve okulları gezerek konutların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra herhangi bir açıklama yapmadan helikopterle ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

Bakan Kurum\'un helikopterle konutlar üzerinde tur atması

Bakan Kurum ve beraberindekilerin konutları gezmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-