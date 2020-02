DHA YURT BÜLTENİ-15

DEMİR PARMAKLIKLARA BAŞI SIKIŞAN KÜÇÜK KIZI İTFAİYE KURTARDI

BİLECİK\'in Bozüyük ilçesinde, okulun bahçe duvarındaki demir parmaklıkların arasına başı sıkışan 5 yaşlarındaki kızı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle\'de meydana geldi. 100\'üncü Yıl Ortaokulu bahçesinde oynayan 5 yaşlarındaki kızın başı, bahçe duvarındaki demir parmaklıklara sıkıştı. Çevrede bulunanlar, küçük kızın başını sıkıştığı parmaklıklardan çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları kesme aracıyla genişletip, başı sıkışan küçük kızı kurtardı.

Haber-Kamera: BOZÜYÜK,(Bilecik)/DHA

İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLU’NUN YÜZDE 50’Sİ TAMAMLANDI

MARMARA ve Ege’yi birbirine bağlayacak İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu projesi Bursa-Susurluk etabı şantiyesini ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Otoyol projesinin yüzde 50’si tamamlandı. 2019 Eylül veya Ekim ayında tamamlanacak projeyle birlikte Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri tarımdan turizme her alanda kalkınacak” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu projesi Bursa-Susurluk etabını inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Göçer İnşaat Bursa Susurluk arası Proje Müdürü İnşaat Mühendisi İlhan Zor’dan projenin detayları hakkında bilgi aldı. Yapımı hızla devam eden projede bin 500 işçinin çalıştığı bilgisini alan Esgin, devam eden projeyle ilgili şunları söyledi:

PROJENİN YARISI TAMAMLANDI

“AK Parti hükümetimizin gerçekleştirdiği önemli projelerden biri olan İstanbul- Bursa-İzmir otoyolu projesi aynı zamanda dünyadaki 10 büyük projeden biri olarak dikkat çekiyor. Projenin Bursa-Susurluk etabının yüzde 50’si tamamlanmış durumda. 60 kilometrelik üst yapı çalışmasından 32 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda. Önümüzdeki yıl Eylül veya Ekim ayında proje tamamlanmış olacak. Bu proje sona erdiğinde Mustafakemalpaşa ve Karacabey\'den İstanbul\'a ulaşım 1,5 saat, İzmir\'e ulaşım 2 saatte gerçekleşmiş olacak. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu projesi tamamlandığında Mustafakemalpaşa ve Karacabey stratejik bir özelliğe sahip oluyor. Bölgemizin İstanbul ve İzmir’e entegrasyonu ile birlikte tarımsal kalkınmadan turizme, sanayiden pek çok alana kadar bölge adeta çekim merkezi haline gelecek. Projenin Ankara sürecinin ve her aşamasını yakından takip ediyoruz. 2019 yılı Eylül veya Ekim ayında tamamlanması planlanan proje ile halkımız otoyol konforu ile ulaşım sağlayacaklar.”

HABER/KAMERA: Yasin KESKİN-KARACABEY (Bursa), (DHA)

KUVEYTLİ AİLE KAZANIN ŞOKU İLE AĞLADI

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KUVEYT\'ten Kocaeli\'ne tatil için gelen ailenin bulunduğu otomobil hafif ticari araç ile çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kazada, Kuveytli çift ile 3 çocukları kazanın şokunu yaşadı. Anne 3 çocuğuna sarılıp ağladı.

Kaza öğle saatlerinde, İzmit\'te Ömer Türkçakal Bulvarı\'nda bulunan kavşakta meydana geldi. Kuveyt\'ten tatil için Kocaeli\'ne gelip kiraladıkları otomobille gezen Waleed Hasan Aly Ebraheem idaresindeki 41 HJ 793 plakalı otomobil bir alışveriş merkezine girmek istediği sırada Ahmet Çarkı yönetimindeki 16 KP 906 plakalı bir ecza firmasına ait hafif ticari araç ile çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle yan yattı. Kazayı görenler polisi ve 112 Acili arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Çarkı\'yı araç içersinden çıkardı. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ahmet Çarkı tedaviye alındı.

Waleed Hasan Aly Ebraheem, eşi Anud ve 3 çocuğu kazanın şokunu yaşadı. Anne 3 çocuğunu sarılarak ağlarken, birbirlerini teselli ettiler. Kaza yapan araçlar yoldan çekildikten sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-KAMERA: Dinçer AKBİR-İZMİT

ANTALYA\'YI PİYANONUN TINISI SARACAK

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 19\'uncu Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1 Eylül\'de başlayacak. 9 Eylül\'de sona erecek festival kapsamında dünyaca ünlü sanatçılar müzikseverle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 19\'uncusu düzenleyeceği ve 1 Eylül\'de başlayacak Uluslararası Antalya Piyano Festivali öncesi, belediye hizmet binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalin sanat yönetmeni şef Gürer Aykal, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü İbrahim Sezer, Başkan Danışmanı Abdurrahman Çelik, Festivaller Koordinatörü Dilaver Tanık katıldı.

2001\'DEN BERİ DEVAM EDİYOR

Başkan Menderes Türel, Antalya\'nın her tarafında farklı güzellikler fışkırdığını söyledi. Antalya\'nın her noktada lider olması konusunda çalıştıklarını belirten Türel, turizmin başkenti unvanı yanında tarım, spor, kültür ve sanatta da Antalya\'nın başkent olması konusunda güzel gelişmelere tanıklık ettiklerini söyledi. Piyano Festivali\'nin sanat başkenti olmasına katkı sağladığını dile getiren Türel, festivalin 2001 yılından beri her yıl geliştiğini aktardı. Türel, \"Festival kentin marka değeri haline geldi. Antalya\'nın uluslararası sanat şehri kimliğini pekiştiriyor. Her yıl sanatseverlerin merak ettiği bir etkinlik haline geldi\" dedi.

BAŞARILI KARNEYE PİYANO İSTEDİ

Festival biletlerinin yüzde 60\'tan fazlasının satıldığını belirten Menderes Türel, festivale katılım noktasında çocuk ve gençlerin ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Türel, \"Gençlerin sanata teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor. Kültür, sanat ve sporla ilgilenen gençlerin tuzaklardan uzak olduğunu biliyoruz. En önemli gayelerimizden biri müziği gençlere tanıtmak\" dedi. Piyano ilgisinin lise yıllarında başladığını anlatan Türel, \"Lisede piyano çalan arkadaşımı gıptayla izledim. Başarılı bir karne alınca hediye olarak babamdan piyano istedim\" dedi.

9 EYLÜL\'E KADAR DEVAM EDECEK

9 Eylül akşamına kadar devam edecek festival kapsamında 285 müzisyenin sahnede yer alacağını kaydeden Türel, festivalin en özel etkinliklerinden birinin, gençlerin sahnede yer alması olduğunu söyledi. Festival süresince 18 genç müzisyenin yarışacağını anlatan Türel, 3 kategoride finale kalanların senfoni orkestrası ile konser vereceğini kaydetti. Türel, şöyle konuştu:

\"Antalya\'da 1- 9 Eylül tarihleri arasında müzik şöleni yaşanacak. Festival kapsamında birçok ünlü sanatçı müzikseverle bir araya gelecek. Konserleri izlemek için farklı şehirlerden, hatta yabancı ülkelerden izleyiciler gelecek. Festival tarihini öne çektik. Turizm sezonunun yüksek olduğu dönemde bunu yapmak ve yabancı turistlerin ilgisini çekmek istedik. Bu konserleri turistlerin izleyeceğini düşünüyoruz.\"

ŞEF AYKAL\'DAN TÜREL\'E ÖVGÜ

Festivalin sanat yönetmenliğini yapan şef Gürer Aykal da Menderes Türel\'e organizasyonu düzenlediği için teşekkür etti. Türel\'in piyanist olmasının festival için büyük şans olduğunu dile getiren Gürer, \"Bu festivali yapabiliyorsak Türel\'in sayesindedir. Türkiye duymadan birçok genç piyanisti siz Antalya\'da duyuyorsunuz. Daha önce sahne alan genç piyanistler artık dünya sahnesine çıkıyor. Şanslıyım, çünkü siz piyanist bir başkansınız. Antalya bu güzelliklere layık\" diye konuştu.

İLK KONSER FLAMENKO SANATÇISINDAN

Festival, 1 Eylül Cumartesi guünü, İspanya\'nın önemli flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles\'in vereceği konserle başlayacak. Vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle zenginleştirerek tutkulu bir dünyanın kapılarını aralayan sanatçı, festival kapsamında ilk kez Türkiye\'de olacak. 4 Eylül Salı günü Antalya Devlet Senfoni Orkestrası\'nın Gürer Aykal şefliğinde vereceği konserde ise Genç Yetenekler Piyano Yarışması\'nın kazananları solist olarak yer alacak.

GENÇ YETENEKLER SAHNEDE

\'Uluslararası Antalya Piyano Festivali\' kapsamında her yıl gerçekleştirilen \'Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali\'ne bu yıl Kenan Tatlıcı piyanosuyla 5 Eylül Çarşamba günü sahnede olacak. Tüm dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan \'Melon\' Lewis, festivalin 6\'ncı günü Antalya\'nın yenilenen yüzü \'Sahil Antalya Yaşam Parkı\'nda müzikseverle buluşmak üzere sahne alacak. Sanatçının solo projesi olan Ivan \'Melon\' Lewis & The Cuban Swing Express: Cubaing Forever, 6 Eylül Perşembe günü festival kapsamında ilk kez Türkiye\'de olacak.

FAHİR ATAKOĞLU SAHNE ALACAK

8 Eylül Cumartesi Günü, dünyaca ünlü besteci, piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, \'Film Müzikleri Konseri\' ile festival kapsamında izleyici ile buluşacak. Festivalin kapanışı ise 9 Eylül Pazar günü, Dhafer Youssef konseri ile olacak. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgün bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

VALİ, GÜZELOĞLU: DİYARBAKIR MERCİMEK VE İPEK BÖCEKÇİLİĞİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır\'ın kırmızı mercimek ve ipek böcekçiliği üretiminde Türkiye birincisi ve en önemli üretim merkezi olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman il Müdürlüğü konferans salonunda tarımsal ekonomik durum üzerine çalışma ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Tarım ve Orman il Müdürü Mustafa Ertan Atalar, ziraat odaları temsilcileri ile çiftçiler katıldı. Katılımcılardan bilgi alarak sohbet eden Vali Güzeloğlu, tarımsal üretim anlamında Türkiye\'de Diyarbakır\'ın çok önemli bir üretim merkezi olduğunun bilinmekte olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu sözlerini şöyle sürdürürdü:

\"Bugün itibariyle Diyarbakır üretim anlamında, bir anlamda Türkiye\'yi besleyen üretimiyle Türkiye\'nin tarımsal üretimine çok büyük katkı koyan bir ilimiz. Bugün itibariyle Diyarbakır\'da toplam 7.3 milyar liralık bitkisel ve hayvansal üretim toplamı bir üretim ve gelir elde edilmekte. Bunun 2.9 milyarı bitkisel, 4.4 milyarı da hayvansal üretim dediğimiz, üretim toplamı. 33 Bin 616 çiftçi kayıt sisteminde çiftçimiz bulunmakta ve bu büyüklükte Türkiye\'de alanda baktığımız zaman, bu yıl 1 milyon 130 bin ton civarında üretim gerçekleşti. Bu üretim miktarı geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında yüksek bir artışa konu olan ve verimlilikte de dekar başına 344 kilogramlık gibi verimli ve değerli bir sonuçla buluşan bir üretim hasılatıdır\" dedi.

Diyarbakır\'ın tarım alanındaki gelişimine Tarım ve Orman il müdürlüğü, ziraat odaları ve çiftçilerin büyük emeğinin olduğunu vurgulayan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"Yine bu yıl pamukta 427 bin dekarlık bir alanda 217 bin 221 tonluk inşallah ürün bekliyoruz. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında bu yıl yüzde 10\'luk bir artış pamukta da söz konusu, bildiğiniz gibi son iki yıldır pamuk Türkiye\'de dünya fiyatlarıyla aynı seviyede seyreden ve giderek üreticisine kazandıran bir ürün. Bir dönem geride kalan üretimi şimdi taleple giderek arttıran bir büyümede. Bu yıl arpada 164 bin tonluk üretim bekliyoruz. Mercimekte Türkiye birincisi üretim merkeziyiz biliyorsunuz. Mercimekte de, 150 bin ton civarında bu yıl bir üretim bekliyoruz. Meyvecilikte de birinci sırada üzüm, ikinci sırada dut, biliyorsunuz ki duta bağlı ipek böcekçiliğinde de üretim toplamında Türkiye\'nin en fazla ipek böceği üreten kentiyiz ve merkeziyiz. Bunu arttırarak ipek böceği ve ipek böceğine bağlı kozası üretimindeki birinciliğimizi ipek ve ipeğe dayalı endüstriyel üretime dönüştürmek adına da bir dizi temel ve yol çalışmalarımız var\"diye konuştu.

Vali Güzeloğlu, son verilere göre 550 bin civarında büyük baş hayvan varlığına sahip olduklarını, 2002 yılı baz alındığında yüzde 112\'lik bir artışın olduğunu ifade ederek, \"Türk hayvancılığının artışından çok daha fazla ve gerçekten çok yüksek bir oranda, kültür ırkı ağırlıklı bir artış ve bir varlık gerçekleşmesidir. Küçük baş hayvan sayımızda 1 milyon 805 bin civarındadır. Yine 2002 baz alındığında yüzde 92 oranında bir artış getiriyor. Bu üretim hasılası toplamında, kırmızı mercimekte Türkiye birincisi ve en önemli üretim merkeziyiz. Buğdayda ve diğerlerinde bu yıl 3\'ncü sırayı bekliyoruz. Pamukta, Türkiye\'de üretim toplamında 4\'ncü üretim merkeziyiz, Mısır\'da 7-8 arası bir yerdeyiz. Şüphesiz bu verileri daha iyiye ve ileriye taşımak sadece sayısal artışın yanında kaliteye bağlı bir üretim yoğunluğuna ulaşmak ta hedefimiz. Sığır varlığında Türkiye 1 ve 2\'ncisindeyiz, manda da Türkiye 2\'ncisiyiz, koyun varlığında Türkiye 4\'ncüsü bir sayıya sahibiz\"dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bakanlıkça Diyarbakır tarım sektörüne sağlanan çok önemli destekler olduğunu, bu yıl itibariyle 503 milyon 900 bin lira destek verildiğini söyledi. Kırsal kalkınma desteklerinde bu yıl itibariyle 2016 yılı içerisinde Türkiye\'de 9\'ncu sırada kaynak kullanan Diyarbakır\'ın, bu yıl başı uygulamaya başladığı program, hedef ve ortak çalışma perspektifinde bugün itibariyle fon kullanma kapasitesi açısından Türkiye 5\'nciliğine yükseldiğini de sözlerine ekledi.

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)-

\'2019 URARTU YILI OLSUN\' TALEBİ

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından, Urartu medeniyetinin açığa çıkarılması ve aydınlatılması amacıyla, 2019 yılının \'Urartu Yılı\' ilan edilmesi için çalışma başlatıldı.

2019 yılının \'Urartu Yılı\' olarak kutlanması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçen YYÜ, Urartular konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi bilimsel ve kültürel çalışma yapmayı amaçlıyor. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, \'Urartu Yılı\'nın Van\'ın tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirterek, şöyle dedi:

\"Üniversitemiz dışında İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından Çavuştepe, Van Kalesi ve Ayanıs\'ta kazı çalışmaları var. Bu üç güçlü çalışma ile Urartu medeniyetinin açığa çıkarılması hususunda çok önemli bilgiler ortaya çıkarıldı. 2019 yılı \'Urartu Yılı\' olarak ilan edilirse Van\'ımız daha iyi tanıtılacak. Urartu medeniyeti ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar neticesinde ortaya konulan bulguların Türkiye\'ye, dünyaya ve bütün bilim camiasına kazandırılması açısından oldukça önemli bir yer tutacağı kanaatindeyiz. Çalışmalar kapsamında Urartu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü\'nü kurduk. Bu merkezde önemli çalışmaları arşivliyoruz ve bu yönde çalışmaları sürdürüyoruz. Bu kapsamda yine bir rapor hazırladık. Bu çalışmayı Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na sunacağız. Bakanlığımızın uygun görmesi halinde umuyorum ki Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki izinleri sayesinde 2019 yılı \'Urartu Yılı\' olarak ilan edilir. Bu vesileyle dünya turizmine Van\'ımızın, bölgemizin daha iyi anlatılması sağlanmış olur.\"

Urartu Devleti\'nin hem kültürel hem de sanatsal anlamda önemli işler başardığını ifade Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ise \"2019 yılını \'Urartu Yılı\' yapmak istememizin en önemli sebeplerinden biri, bu medeniyetin dünyaca çok iyi biliniyor olması. Bu çerçevede, akademisyenler ve konuya ilgi gösteren çeşitli çevrelerden gelecek ziyaretçilerle birlikte düzenlenecek kültür gezileri vasıtasıyla, Urartular\'ın daha iyi bir şekilde tanıtılması sağlanabilir. Bu tür tanıtım faaliyetleri bölge turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Yine 2019 Urartu Yılı içerisinde, Urartu kültürü ve tarihi konusunda uzmanlaşmış bilim insanları davet edilerek konuyla ilgili halka ve öğrencilere açık konferanslar düzenlenebilir. Bu etkinlikler çeşitli fotoğraf sergileriyle zenginleştirilebilir. Dünyanın en zengin Urartu eser koleksiyonuna sahip olan Van Müzesi\'nin 2019 Urartu Yılı\'nın daha iyi tanıtılması yönünde önemli katkılar sağlayacağı muhakkaktır\" diye konuştu.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-