DHA YURT BÜLTENİ-15

1)BAKAN ARSLAN\'DAN MÜJDE: PTT\'YE 5 BİN KİŞİ ALINACAK

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursa\'da müjde vererek, \"İnşallah bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması adına istihdam sürecini başlatacağız\" dedi. Posta, kargo, bankacılık, lojistik ve elektronik ticaret alanlarında Türkiye\'nin öncü kuruluşu olan PTT A.Ş., ülkenin dört bir yanına yayılan hizmetlerinde kullanmak üzere bin 507\'si Fiat Doblò ve Fiorino olmak üzere otomotiv sektörünün diğer markalarıyla birlikte toplam 2 bin 539 adet aracı filosuna kattı. Tofaş\'ın Bursa\'daki fabrikasında gerçekleşen törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve Tofaş CEO\'su Cengiz Eroldu\'nun yanı sıra protokol üyeleri katıldı. PTT\'nin 780 bin kilometrekare alanda vatandaşlara daha iyi hizmet verme adına 2 bin 539 aracın devrinin gerçekleştiğini belirten Bakan Ahmet Arslan, \"PTT, son 15 yılda yaptığı çalışmalarla, atılımlarla ve hizmetlerle dünyanın sayılı kurumlarından biri haline geldi. PTT\'nin amacı, bütün çalışmalarını yürütürken dünyanın ilkleri arasına girmek. Bunu yaparken de elbette ki PTT\'ye mevcut elbise dar geliyordu, PTT kabuğuna sığmıyordu. 177 yıllık bir çınar olarak büyümeye, gelişmeye ve ülkeye hizmet etmeye devam ediyor, devam edecektir inşallah. Bunu yaparken de araç alımını, sadece şirketlerden kiralama yapmak suretiyle değil, kendi şirketimiz olan Anadolu A.Ş. üzerinden araç hizmetini sağlayarak bu konuda da ülkemizin milli sermayeli şirketlerinden, ki bin 507 tanesi TOFAŞ\'tan olmak üzere 431\'i Ford, 70 tanesi Renault\'dan olmak üzere 2 bin 8 tanesini milli sermayeli şirketlerimizden almış oldu ve 530\'unu da yine Citroen ve Volkswagen\'den alıyor. Böylece hem 780 bin kilometrekarede hem daha iyi hizmet üretebilecek hem de insanlarımızın ihtiyacını görebilir hale gelecek\" dedi.

PTT\'nin bundan 15 sene önce sadece 7 kurumla iş yaparken bugün ise bu rakamın 428 kuruma ulaştığını kaydeden Bakan Arslan, \"2015 yılında dünya lojistiğinde Türkiye\'nin hiç yeri yokken, hiç esamesi okunmazken son 2.5 yıllık çalışmada şu an dünyanın 7\'ncisi haline geldik. Şu anki hedefimiz dünyanın 3\'üncüsü olamasak bile önümüzdeki yıl dünyanın kesinlikle 3\'üncüsü olabilmek\" ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM MÜJDESİ

Bakan Arslan, ayrıca istihdam müjdesi de vererek, \"İnşallah bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması adına istihdam sürecini başlatacağız\" dedi.

UZUN SOLUKLU HEDEFLER

Gündemdeki seçim sürecine ilişkin de konuşan Bakan Arslan, \"Türkiye\'nin uzun soluklu hedefler ortaya koyduğu bir vizyon çizdiği ve aldığı misyon ile birlikte o vizyona yürümek adına planlamalar programlar çerçevesinde iş yaptığını anlayamadığı için zaman zaman eleştiriyorlar, bize bu kutlu yürüyüşte çelme takmaya çalışıyorlar. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğu gibi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle son 3.5 yıldır halk oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı tarafından yönetilen bir ülkede olduğumuzu anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için de hala bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebilmiş değiller, hala sanki fal bakar gibi oradan mı çıkar, buradan mı çıkar, sokaktan mı aday buluruz, acaba gizli kapılar arkasından bize empoze edilen bir adam mı buluruz, acaba bu ülke gerçeklerini bilmeyen birini getirip bir gecede bu ülkeye cumhurbaşkanı yapabilir miyiz diye hesaplar yapıyorlar. Halbuki adayınızı önceden belirleyeceksiniz. Adayınız bu ülkeye ne yapmak istediğini, ne tür hedefler ortaya koyduğunu vatandaşlara anlatmak zorunda ve vatandaş da bilmeli ki evet 2023 hedeflerine 2035 hedeflerine 2053 hedeflerine 2071 vizyonuna ben bu anlayışla yürüyeceğim, bu anlayışla sandığa gidip kararımı vereceğim\" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da Türkiye\'nin 15 yıllık zaman dilimi içerisinde bütün sektörlerde adeta kabuğunu kırdığını belirterek, \"Türkiye geldiğimiz noktada sadece bölgesinde değil küresel anlamda bir güç odağı haline geldi. Türkiye bölgesinde sözü etkili masada tavrı geçerli bir ülke haline geldi. Hatırlayınız 2001 yılında yaşanmış bir kriz ile karşı karşıya kaldık. Herşeyi tükenmiş bir Türkiye\'den bahsediyorduk. Ama 2002 yılında milletimiz bir dokunuş yaptı. Bu dokunuşla beraber hakikaten milletin bağrından çıkmış, milletin istikametinden başka yol kendisine bilmeyen görmeyen bir lider ile beraber ülke yeniden kendisine geldi. Yeniden yeraltı zenginliklerine sahip olmadık biz. Halkın rezervlerini bulmadık. Ne oldu? Türkiye bir kere yapılamaz, edilemez, bu millet bunun üstesinden gelemez anlayışını terk etti. Öncelikle milletimiz kendisine olan özgüvenini yeniden kazandı\" dedi.

Türkiye\'nin bugün geldiği noktanın önemine de değinen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar güçlü bir durumdadır. Açık ve net. Türkiye son 10 yılda dünyadaki en büyük 10 projenin 6\'sını gerçekleştirmiş ülkedir. Bir başka ülke yok böyle. Türkiye 15 ayrı koalisyon hükümetlerle yönetilmekten bıktı usandı. Onun için sistem değişikliğine gidildi. 16 Nisan\'da referandumu itibariyla da bu sistem değişikliği milletimizin teveccühüne mazhar oldu. Şimdi 24 Haziran. Allah\'ın izni ile eski sistemi bir tarafa koyacak ve bundan sonraki süreçte istikrarlı bir yönetimi her daim üretecek olan cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye size temin ederim ki şaha kalkacak. Yeni kapıları arayacak, 2023 çerçevesinde ortaya koyduğumuz vizyonla 2053 ve 2071 hedeflerine hızla koşmaya devam edecek. Biz yeni sistem ile beraber daha fazla demokrasi diyoruz, daha fazla özgürlük diyoruz. daha fazla kalkınma, daha fazla istiklal, daha fazla yatırım diyoruz. Bunu başaracağız, göreceksiniz Türkiye hem bu bölgede hem de küresel anlamda artık kabuğunu kırmış ayağa kalkmıştır, dizleri üzerinde değildir\" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bakan Ahmet Arslan, PTT\'ye verilen araçlardan biriyle tur attı. Aracı Bakan Arslan kullandı.

Görüntü Dökümü

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Araç teslim töreni

Bakan Arslan konuşma

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu konuşma

Detalylar

Mehmet İNAN-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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2)SULAMA KANALINA DÜŞEN SURİYELİ ÇOCUĞU VATANDAŞLAR KURTARDI

ADANA’da sulama kanalına düşen 17 yaşındaki Suriye uyruklu Enes Bekkur\'ı vatandaşlar kurtardı.

Suriyeli Enes Bekkur dengesini kaybederek, merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Levent Mahallesi\'nde bulunan DSİ\'ye ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılarak gözden uzaklaşan Enes Bekkur\'u, suya atlayan vatandaşlar kurtardı. Olay yerine sevk edilen CANKUR ekipleri, suni teneffüs yaptı. Yapılan suni teneffüs sayesinde Bekkur yuttuğu suyu çıkardı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Bekkur\'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay yerine gelen Bekkur\'un yakınları da feryat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki Kalabalıktan görüntüler

- Düşen çocuğun ablasından görüntü

- Çocuğun düştüğü kanaldan görüntüler

- Çocuğu kanaldan kurtaran vatandaşlar ile röp

- Ablanın polis aracına birdirilmesi

- Polis aracından görüntü

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Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)

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3)İNŞAATTAN DÜŞEN SURİYELİ İŞÇİ ÖLDÜ

SİVAS\'ta çalıştığı inşaatın 7\'inci katından düşen Suriyeli Halid Hassun(19) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi 10\'uncu Sokak üzerindeki bulunan 7 katlı bir inşaatta yaşandı. İnşaatta işçi olarak çalışan Suriyeli Halid Hassun, en süt katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Zemine çakılan Hassun\'a ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan işçi arkadaşları yaptı. Talihsiz genç olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesi\'ne sevk edildi. Hastanede sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Suriyeli genç yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri inşaatın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-İnşaatın görüntüsü

-Polisin çalışmaları

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)



