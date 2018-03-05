DHA YURT BÜLTENİ-15

1)İSTİNAT DUVARI BİNANIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

İZMİT\'te, yağmur yağışı sonrası istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine çöktü. Binanın boşaltılması sonucu yaralanan olmadı. Gece saatlerinde, İzmit Serdar Mahallesi Girgin Sokak\'ta 18 daireli 5 katlı apartmanın arkasındaki istinat duvarından gelen çatırdama seslerini duyan apartman sakinleri, binayı boşaltarak yetkililere haber verdi. Binanın bulunduğu sokağa gelerek inceleme yapan AFAD ekipleri, bina sakinlerine geceyi başka yerde geçirmelerini söyledi. Binanın boşaltılmasının ardından gece saat 02.00 sıralarında istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine çöktü. Binanın duvarları hasar gördü. Bina mühürlenirken, inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Binanın üzerine yıkılan istinat duvarının görüntüsü

- Zabıtanın binayı mühürlemesi

- Bina sakini ile röp

- Detay

(Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli)

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2)6 KATLI İŞ HANININ ÇATISINDAN ATLADI



KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, iş hanının girişinde bulunan berberden bir bardak su isteyip içen C.K., ardından 6 katlı binanın çatısına çıkarak atladı. Ağır yaralanan C.K., hastanede tedavi altına alındı. Olay, bugün saat 17.30 sıralarında, Gebze\'nin en işlek caddelerinden İsmetpaşa Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş hanının girişinde bulunan berbere gelen C.K., bir bardak su istedi. Verilen suyu içen C.K., daha sonra 6 katlı iş hanının çatısına çıktı. C.K. iş hanının çatısından atladı. Asfalt yola düşen C.K.\'yi görenler 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan C.K.\'ye ilk müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan C.K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli)

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3)HAKKARİ MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 15 GÖZALTI

HAKKARİ merkezli Ankara, Malatya ve Van\'da polis tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda \'Şehit Özel Harekât Polisi Erhan Konuk\' adı verilen operasyon için düğmeye basıldı. Hakkari merkezli Ankara, Malatya ve Van\'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 58.81 gram esrar, 14.47 gram metamfetamin, 2.2 gram eroin, 59 uyuşturucu hap ve 20.70 gram afyon sakızı ele geçirildi.Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerin emniyetten çıkışı

-Polis ekiplerin evlere baskın düzenlemesi (Polis kamerası)

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)